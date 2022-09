Abortó a los cinco meses de embarazo, arrepentida ahora ayuda a otras a sanar

Criada con una sólida base cristiana por dos padres amorosos, se esperaba que Linda Keener Thomas permaneciera casta hasta el matrimonio. Sin embargo, la estudiante universitaria de 18 años se encontró lidiando con un embarazo no planeado. Mientras que su novio quería casarse con ella, Linda se resistió, prefiriendo primero seguir una carrera.

Linda le dijo a Live Action News:

“Sabía que mis padres se horrorizarían al saber que estaba considerando un aborto. Pero ni siquiera pude decirles que estaba embarazada; estaba tan avergonzada. Tuve una lucha interna, así que cuando decidí seguir adelante con el aborto, tenía 22 semanas de embarazo y me remitieron al hospital para que me pusieran una inyección de solución salina”.

Mientras su novio la llevaba al hospital, rezó en silencio para que no hubiera espacios para que ella se sometiera al procedimiento. Pero cuando su novio regresó para decirle que había un espacio disponible, su corazón se hundió.

“Me sentí entumecida al entrar al hospital. Se sentía como si alguien más estuviera haciendo los movimientos, como una experiencia extracorpórea. Cuando el médico inyectó la solución salina en mi útero, pude sentir que el bebé se movía y le grité al médico que se detuviera, pero la enfermera me dijo que era demasiado tarde”.

La enfermera trató de calmarla diciéndole que no era un bebé lo que había dentro de su vientre.

Linda relató:

“A la mañana siguiente, di a luz a mi bebé muerto. El personal médico no me permitió mirar, pero creo que era un niño”.

La culpa y la vergüenza por el aborto causan estragos

Luchando por un poco de normalidad, Linda regresó a la universidad y a su rutina, pero la culpa, la vergüenza y el dolor de su trauma por el aborto eran abrumadores.

“Me despertaba por la noche, escuchaba el llanto de un bebé y me levantaba, tratando frenéticamente de encontrar la fuente de los llantos. Eventualmente, recurrí al alcohol y las drogas para adormecer el dolor”.

Para entonces, Linda había roto con su novio. Rota y drogadicta, finalmente abandonó la universidad y pasó sus días encerrada en una casa de drogas. La oportunidad de inscribirse en una escuela bíblica en el oeste de Canadá la puso de nuevo en contacto con el Dios amoroso que había abandonado.

“Estaba redescubriendo a un Dios misericordioso que podía borrar el pecado y perdonar mis indiscreciones. Pero no le dije a nadie en la escuela lo que había hecho. Estaba lidiando solo con mi culpa”.

El perdón ofrece libertad y sanación

Linda tampoco se lo confesó a sus padres, pero cuando su exnovio viajó a Chattanooga, donde vivían sus padres, se detuvo a visitarlos y, sin darse cuenta, reveló su secreto más guardado. Mientras ella se preparaba para volar a casa para las vacaciones, recibió una llamada.

“Mi papá llamó y se ofreció a llevarme desde Chicago, mi ciudad natal, a Chattanooga para las vacaciones. Fue durante ese viaje que mi papá me dijo que sabía. Le pedí perdón y me enteré de que mis padres habían realizado un servicio privado de sanación para su nieto”.

Pero en su interior ella continuaba pidiendo perdón a gritos.

“Durante la oración, Dios me dijo en el fondo que la muerte de Jesús cubrió mi pecado. Todo lo que tenía que hacer era aceptar el perdón que me ofrecían”.

Cuando Linda se mudó a Chattanooga, se convirtió en directora de un centro de embarazo recién formado donde aprendió la importancia del duelo en el proceso de curación. Se inscribió en un programa de Perdón y Liberación y finalmente pudo hacer las paces con el niño que había abortado años atrás. Dios pronto abriría un nuevo capítulo en su vida.

Un evento especial ofrece esperanza y curación

Un día, varios grupos pro-vida del área organizaron una gran manifestación. Se alquiló un coche fúnebre y un cortejo fúnebre se dirigió al centro de abortos de la ciudad donde habían muerto 36 mil bebés. Se invitó a quienes habían perdido un hijo por aborto a colocar una rosa frente a la instalación en memoriam.

Las iglesias formaron equipos para orar en el estacionamiento de la instalación. Se puso en marcha un nuevo propósito para la instalación cuando el dueño del edificio se declaró en bancarrota y el abortista intentó comprarlo.

“Varios grupos pro-vida se juntaron, fuimos a la corte y superamos la oferta de los partidarios del aborto. El juez de quiebras no tuvo más remedio que adjudicarnos el edificio. No fue una decisión moral; solo quería obtener la mayor cantidad de dinero de la guerra de ofertas”.

La mitad del edificio recién adquirido fue remodelado para usarlo como centro de apoyo al embarazo y la otra mitad fue demolida sin ningún propósito en mente, hasta que un día, cuando se vio una copa de brandy solitaria con una rosa y una nota pidiendo perdón entre el edificio.

“Fue providencial, ahora sabíamos el plan de Dios para esa sección del edificio. Nuestro equipo decidió redimir el terreno donde se realizaron los abortos. Entonces, construimos un muro de granito de 50 pies para conmemorar a los bebés no nacidos muertos en aborto y para facilitar la curación al permitir que mujeres y hombres lloren sus pérdidas”.

El National Memorial for the Unborn ahora tiene más de tres mil placas en homenaje a los no nacidos inscritos con mensajes desgarradores como el de Cynthia D: “Ha significado mucho reconocer a nuestro hijo en el National Memorial for the Unborn. Ya no es un evento secreto y doloroso, sino nuestra niña preciada”.

Linda declaró que “Desde el derrocamiento de Roe, hemos recibido muchas llamadas de personas que buscan una manera de llorar y sanar. El memorial es especialmente crítico para los hombres que a menudo no tienen una salida para cerrar”.

Actualmente, Linda Thomas enseña el programa Forgiven and Set Free y se ha reincorporado a la junta directiva de la organización. Está en marcha un proyecto para crear una experiencia de pared virtual en línea para aquellos que no pueden visitar la ubicación de Chattanooga.

“Esperamos brindar una experiencia increíble para que los visitantes virtuales vean el muro y lean las placas. Dios transforma lo que es malo en bueno allanando el camino para brindar sanidad a las personas que sufren por aborto”.

(Tomado de Live Action)

