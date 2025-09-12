Ciudad de México.- Los accidentes en casa se convierten en una de las principales causas de lesiones en niños menores de cinco años en el país.
Caídas, quemaduras y envenenamientos accidentales provocan emergencias médicas que pueden evitarse con medidas básicas de prevención dentro del hogar.
Especialistas en pediatría como la Dra. Lorena Salazar; señala que la mayoría de los percances ocurre en áreas comunes como cocina, baño y escaleras, donde los niños permanecen sin supervisión constante.
Ante esto, el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes indicó que cada año se registraron más de 150 mil atenciones médicas por percances domésticos infantiles.
Los casos más frecuentes fueron quemaduras por líquidos calientes, caídas de muebles, asfixias con objetos pequeños y consumo accidental de medicamentos.
Accidentes en casa: Cómo reforzar medidas para proteger a los niños pequeños.
La pediatra Salazar advierte que “muchos padres no dimensionan el riesgo que un descuido breve representa para un niño que apenas descubre su entorno”.
Además, médicos del Hospital Infantil de México explican que estas lesiones dejan secuelas físicas y emocionales que impactan a las familias durante largo tiempo.
Implementar medidas sencillas reduce riesgos: colocar protectores en enchufes, asegurar muebles, mantener químicos fuera del alcance y supervisar la hora de juego.
Salazar subrayó que “prevenir accidentes en casa no solo evita hospitalizaciones, también fortaleció la confianza y el bienestar de toda la familia”.
También la pediatra insistió en que la prevención empieza en casa y depende de la participación activa de madres, padres y cuidadores.
Promover una cultura de seguridad infantil exige no solo instalar dispositivos, sino también generar hábitos de vigilancia y enseñanza sobre los peligros cotidianos.
El esfuerzo colectivo abre la posibilidad de que los hogares mexicanos se conviertan en entornos seguros, donde el cuidado de la niñez es la prioridad.
Cereza, la perrita en cinta que sobrevivió a la explosión en Iztapalapa
Un milagro en la tragedia
Ciudad de México. — La tragedia en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó un saldo doloroso de víctimas humanas, pero también mostró historias de resistencia animal. Una de ellas fue la de Cereza, una perrita en cinta que sobrevivió a la explosión de una pipa de gas LP ocurrida el 10 de septiembre.
De acuerdo con cifras oficiales, el siniestro provocó la muerte de ocho personas y dejó 94 lesionados. Además, varias viviendas y vehículos resultaron dañados por el fuego y la onda expansiva.
El rescate de Cereza
La organización de protección animal Huellitas, amor sin fronteras Ana Silvia Díaz F reportó el hallazgo de la perrita en inmediaciones de la zona afectada. El animal presentaba quemaduras y signos de shock.
En sus redes sociales, la agrupación compartió que Cereza mostraba señales de haber tenido un hogar: “Creemos que tenía dueño, se ve que es una perrita de casa”, señalaron.
Cesárea de emergencia y nacimiento de cachorros
Debido a la gravedad de su estado, Cereza fue trasladada de inmediato a una clínica veterinaria. Ahí, los especialistas realizaron una cesárea de emergencia al detectar sufrimiento fetal.
El procedimiento resultó en el nacimiento de cinco cachorros prematuros. Tanto la madre como sus crías sobrevivieron, aunque los veterinarios reportaron que permanecen en condición delicada y bajo supervisión médica.
La fundadora de la organización, Ana Silvia Díaz, explicó que el pronóstico de Cereza es “reservado”. La perrita requiere cirugías adicionales para atender las quemaduras, además de estudios para descartar intoxicación por gases o fracturas internas.
Otros animales afectados
La misma agrupación informó que no fue el único caso. Tras la explosión también localizaron una paloma con múltiples heridas, un perro con la nariz quemada y un gato con lesiones por fuego.
Estos hallazgos reflejaron la magnitud del siniestro, que afectó no solo a la población humana, sino también a animales que habitaban en la zona.
Apoyo ciudadano y cuidados médicos
Ante los altos costos médicos, la organización lanzó un llamado a la ciudadanía para recaudar fondos. Publicaron cuentas bancarias y una dirección de PayPal en sus canales oficiales.
En redes sociales, usuarios compartieron mensajes de aliento para Cereza y sus cachorros, resaltando el valor de la labor de los rescatistas.
Contexto del siniestro en Iztapalapa
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó que la explosión ocurrió tras la volcadura de una pipa de gas LP. Informó que la Fiscalía capitalina realiza los peritajes correspondientes para esclarecer las causas.
El incendio se extendió rápidamente, dañando casas y vehículos cercanos. Bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante horas para sofocar el fuego y atender a las víctimas.
“Dios me dio un contrato de vida”; Alexis Ayala
Ciudad de México.— Entrar a un reality no siempre responde a la búsqueda de fama. Para Alexis Ayala, la entrada a La Casa de los Famosos México 3 es una respuesta a una derrota financiera y a una herida personal que marcó los recientes años. Tras un infarto en 2018 que lo llevó a terapia intensiva, el actor vivió una caída económica que terminó con la venta de su casa. En el encierro encontró algo inesperado: razones para vivir, un nuevo círculo de amigos y la certeza de que la fe y la familia guían sus decisiones.
Los años recientes de la trayectoria de Alexis Ayala reflejan un camino marcado por enfermedad, pérdidas y dudas, pero también por la oportunidad de reconstruirse. En su propia voz, la vida se presenta como un valor irrenunciable, sostenido por la fe en Dios, el amor de su familia y las amistades que fortalecen su presente.
Un giro de vida tras el infarto
En 2018, Ayala sufrió un infarto que lo llevó a ser intervenido de urgencia y permanecer en terapia intensiva. Aunque logró estabilizar su salud, el episodio interrumpió su carrera y lo dejó sin ingresos durante dos años. La crisis lo obligó a vender su casa y enfrentar un periodo de devaluación personal y profesional.
La tentación de renunciar y el valor de la vida
Durante ese tiempo, confesó haber considerado terminar con su vida. Sin embargo, aseguró que Dios lo sostuvo en medio de la oscuridad y le permitió comprender que la vida es un bien que debe cuidarse. “Dios no quiso, no pude, fui muy cobarde”.
“Vivir es increíble y vivir es muy bonito”, expresó el actor de 60 años de edad, al señalar que ahora camina hacia adelante con nuevos propósitos.
Palabras que hieren y la certeza de la fe
En medio de su experiencia, recordó el momento en que otro participante del programa, (Facundo) mencionó que se le “acabara el contrato de vida”. Ante ello, respondió que lo que tiene son latidos y un contrato con Dios, cuyo plazo es incierto.
La familia como razón de permanencia
El actor aseguró que su esposa, sus hijas y su madre son parte esencial de su motivación para salir adelante. La familia, afirmó, le da sentido a cada día y lo impulsa a mantener la esperanza de que aún le quedan muchos años por vivir.
Amistades y proyectos renovados
El encierro en el reality show también significó la oportunidad de crear nuevos lazos. Ayala dijo que se lleva amigos, socios y sueños por alcanzar, convencido de que las relaciones pueden abrir horizontes tanto personales como profesionales.
Un futuro con propósito
El actor aseguró que no se siente confiado, pero sí firme en su decisión de seguir adelante. Reconoció la importancia de contar con lo básico, comida, techo y unión familiar, y expresó su deseo de que las personas puedan enfrentar la vida con inteligencia emocional y crecimiento.
Explosión en la Concordia: La fuerza de una madre frente al dolor y las noticias falsas
Ciudad de México.— En el bullicio, afuera del Centro Médico Siglo XXI, en la Ciudad de México, Yasmín vela por la vida de su hija Azuleth, de apenas dos años, mientras carga también con el dolor por la condición crítica de su madre, Alicia Matías, quien arriesgó todo para salvar a la pequeña durante la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Abuela escudo
Recordar que el 10 de septiembre, Alicia Matías, de 49 años, no dudó en enfrentar las llamas para rescatar a su nieta. Hoy se encuentra en estado grave, con quemaduras en el 90% de su cuerpo, mientras su familia sostiene la esperanza de verla salir adelante.
Una madre que vive entre la fe y la espera
Yasmín hija de Alicia y madre de Azuleth reconoció que la atención a su hija en el Centro Médico Siglo XXI ha sido muy buena. “Los doctores y enfermeros han estado pendientes y me han informado de todo”.
Describe a Azuleth como una niña entusiasta y llena de energía, aunque ahora permanece sedada en espera de una cirugía delicada: “Mi hija está en una cama descansando. Gracias a Dios todo va a progresar”.
Noticias falsas que hieren más que el fuego
En medio de la angustia, un “error” oficial golpeó el estado de ánimo de la familia. Una lista preliminar de fallecidos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México incluyó el nombre de Alicia Matías, lo que desató diversas versiones en redes sociales. “Me pegó muy fuerte y fue algo demasiado doloroso. Dijeron que mi mamá había muerto, cuando ella está viva y luchando”, expresó Yasmín.
La confusión aumentó la carga emocional en un momento ya devastador. Para ella, la difusión de información incorrecta desorienta y multiplica el sufrimiento de quienes esperan noticias ciertas de sus seres queridos.
La fortaleza que nace del amor
Yasmín recoció que necesita mantenerse firme. “Es muy fuerte, pero tenemos que estar fuertes de cierta manera y el gobierno me acercará apoyo psicológico”.
Finalmente, en medio de la tragedia, una certeza guía a la joven madre: su vida gira en torno al cuidado de su hija y a sostener la esperanza de que su madre salga adelante.
Padres y niños en movimiento: el deporte que transforma hogares
Ciudad de México. Una tarde, Ana Pérez notó que su hijo menor, Emilio, prefería quedarse en silencio y sin jugar con otros niños. Decidió invitarlo a caminar en un parque del sur de la capital. Ese pequeño paseo se convirtió en una experiencia liberadora: entre risas y confianza, Emilio recuperó el ánimo en cuestión de días.
Historias como la de Ana y Emilio reflejan el impacto del deporte en familia. No se trata solo de fortalecer cuerpos, también de sanar emociones y construir vínculos duraderos.
Salud física y emocional reforzada.
Cuando los hogares incorporaron actividad física en grupo, la condición cardiovascular mejoró y las tensiones diarias disminuyeron. Caminar, andar en bicicleta o realizar juegos al aire libre elevó la energía de los participantes y fortaleció su bienestar emocional.
Estudios sobre la práctica deportiva en niños demostraron que quienes participaron en actividades en equipo presentaron menos problemas de conducta y disfrutaron de una mayor autoestima.
Valores cultivados: disciplina y cooperación.
La disciplina surgió cuando las familias organizaron horarios semanales para ejercitarse. Desde planear rutas de ciclismo hasta establecer rutinas de baile en casa, la constancia generó hábitos saludables que los niños adoptaron como parte de su vida cotidiana.
El trabajo en equipo se reflejó en la cooperación: animarse mutuamente, escuchar y reconocer los logros de cada integrante. Esa experiencia compartida fortaleció la confianza y dio ejemplos concretos de esfuerzo colectivo.
¿Por qué importa ejercitarse juntos?
Prevención. La práctica regular en familia redujo el riesgo de enfermedades crónicas como obesidad y problemas cardiovasculares en adultos y niños.
Salud mental. El ejercicio disminuyó niveles de estrés y ansiedad, además de mejorar el estado de ánimo.
Desarrollo infantil. La motricidad, la coordinación y las habilidades sociales de los pequeños crecieron al participar en actividades grupales.
Actividades físicas prácticas para todos.
Caminatas al aire libre. Familias recorrieron parques cercanos y fijaron metas de pasos semanales.
Ciclismo. Los paseos en carriles seguros de la ciudad se volvieron salidas habituales los fines de semana.
Circuitos de juegos en casa. Saltar la cuerda, carreras cortas y juegos de equilibrio se adaptaron a todas las edades.
Baile y yoga. Con música favorita y posturas de relajación, los hogares compartieron momentos de alegría y calma.
Cómo mantener el hábito.
Para extender los beneficios, algunas familias adoptaron rutinas sencillas: reservar un día de la semana para ejercitarse juntos, establecer metas claras y reconocer los logros sin presiones. Lo que inició como un reto se transformó en celebración compartida.
Convencer a todos los miembros de la familia, fue el mayor desafío, pero la alegría colectiva terminó por convencer al más renuente.
Esa transformación llevó no solo a cuerpos más sanos, sino también a corazones más unidos.
