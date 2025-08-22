Acompañamiento familiar marca la diferencia en cada paso de la vida escolar

Ciudad de México.- El inicio de la primaria, el salto a la secundaria y el ingreso a la universidad marcan momentos decisivos en la vida de miles de estudiantes. Cada transición implica aprendizajes nuevos y, sobre todo, la presencia indispensable de la familia.
El primer gran desafío: de jardín a primaria.
El paso del jardín a primer grado representa un cambio profundo en la rutina escolar. La psicopedagoga Ethel Steinmann explica que esta etapa requiere mayor autonomía. Las nuevas reglas escolares demandan del niño independencia para adaptarse.
La especialista recomienda que los padres acompañarán sin resolver todos los problemas, ofreciendo un marco de seguridad y confianza durante las horas que el pequeño se encuentra en las aulas de estudio.
Entre la infancia y la adolescencia, la llegada a la secundaria significa una prueba mayor.
Los estudiantes enfrentan más materias, profesores distintos y una exigencia académica superior.
Steinmann señala que este momento coincide con una primera decisión importante: elegir la institución educativa. Ante estos retos, el rol familiar resultó clave.
La especialista destaca que los adolescentes necesitan adultos de referencia, aunque también espacio para ejercer independencia progresiva.
El salto hacia la universidad.
A su vez, el ingreso a la educación superior supone la mayor independencia en la trayectoria académica. La organización del tiempo de estudio y exámenes recayó totalmente en el estudiante.
Steinmann indicó que la motivación y el compromiso fueron esenciales para avanzar en las carreras.
Sin embargo, recordó que el acompañamiento emocional de la familia continuó siendo un sostén determinante, incluso cuando la responsabilidad ya era personal.
Además, la psicopedagoga recomendó crear rutinas de estudio desde la primaria, porque estos hábitos facilitaron las adaptaciones posteriores.
Aclara que el acompañamiento familiar no significa sobreprotección, sino equilibrio entre apoyo y autonomía.
En casos de dificultades persistentes en lectura o escritura, la especialista aconsejó buscar ayuda profesional.
También advierte que la ansiedad en los estudiantes se manifiesta con actitudes temerosas, berrinches o angustia al ingresar a la escuela.
Además, cada ciclo escolar deja claro que la familia es el pilar para que niños y adolescentes construyan confianza, aprendan a tomar decisiones y enfrenten con fortaleza cada nuevo comienzo.
Dignidad Humana
La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?
Ciudad de México.— ¿El castigo físico es un método válido para formar disciplina en las escuelas? la nueva ley HB 1255 en Florida, Estados Unidos ofrece la opción de autorizarla.
Florida abre la puerta a los castigos físicos con consentimiento de los padres
El 1 de julio de 2025, la ley HB 1255 entró en vigor en Florida. Esta norma permite que los distritos escolares apliquen castigos corporales siempre que exista autorización escrita de los padres o tutores.
La legislación contempla que:
Un directivo de la escuela debe aprobar la sanción.
El maestro encargado debe estar acompañado por otro adulto durante la aplicación.
Los padres tienen derecho a recibir un informe escrito con las razones del correctivo.
Actualmente, son 19 distritos escolares de Florida los que mantienen políticas que contemplan este tipo de disciplina, principalmente en áreas rurales. Según datos del Departamento de Educación del estado, en el ciclo 2023-2024 se registraron 516 casos de castigo corporal en 17 condados.
Florida se mantiene como uno de los 17 estados en Estados Unidos donde esta práctica aún es legal, aunque prohibida en la mayoría del país.
Consecuencias del castigo físico en la infancia
Organizaciones internacionales han advertido de los efectos negativos del castigo corporal en el desarrollo infantil. Human Rights Watch lo considera una vulneración de los derechos de los niños, mientras que la American Academy of Pediatrics ha señalado que estas medidas aumentan los niveles de ansiedad y agresividad.
Estudios en neurociencia han demostrado que las experiencias adversas en la infancia generan cambios biológicos que colocan al cerebro en un estado de alerta constante. En este contexto, los golpes o empujones no corrigen la conducta, sino que elevan el estrés y perpetúan los problemas de comportamiento.
LEE Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender
La propuesta de Lori Desautels: disciplina alineada con el cerebro
La profesora Lori Desautels, de la Butler University en Indianápolis, lleva más de una década investigando cómo el cerebro de los niños responde a la disciplina escolar. Sus estudios parten de un hecho: los alumnos que han sufrido experiencias adversas en la infancia reaccionan con mayor intensidad al castigo, porque su sistema nervioso permanece en un estado de alerta permanente.
Entre sus hallazgos más relevantes, señala que:
El castigo físico y otras sanciones punitivas activan la amígdala cerebral, asociada al miedo y la agresión, lo que impide un aprendizaje efectivo.
La disciplina preventiva, en cambio, fortalece la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, el autocontrol y la empatía.
Los cerebros de los niños aprenden mejor en un estado de “alerta relajada”, es decir, con límites claros pero en un ambiente de seguridad emocional.
Para lograrlo, Desautels propone estrategias para los colegios:
Espacios de regulación emocional: salones con colores suaves, música tranquila, agua, pinturas o materiales que ayudan al alumno a calmarse antes de volver a clase.
Intervenciones reparadoras: en lugar de sancionar con aislamiento, se invita al estudiante a crear mensajes positivos para la clase, pedir disculpas con gestos concretos o participar en dinámicas de reconciliación.
Mentoría entre alumnos: estudiantes mayores acompañan a los más pequeños para generar un modelo de convivencia basado en la confianza.
Rutinas preventivas: reuniones matutinas donde se establecen expectativas claras y se trabajan habilidades socioemocionales antes de iniciar la jornada académica.
Niños con heridas invisibles
Desautels insiste en que “un niño hiriente es un niño lleno de dolor”. Cuando la disciplina se limita al castigo, solo se cortan los síntomas visibles del problema, sin atender a su raíz. En muchos casos, las conductas disruptivas son la expresión de traumas previos o de un ambiente familiar hostil.
Por eso, recomienda que los docentes no reaccionen en medio del conflicto. La intervención debe llegar cuando profesor y alumno estén calmados, para que la conversación sea efectiva y el aprendizaje emocional perdure.
La disciplina sin violencia: un camino posible
Varios colegios en Estados Unidos y otros países han adoptado modelos de disciplina inspirados en este enfoque. Las experiencias muestran mejoras significativas en la convivencia escolar y en el rendimiento académico. En lugar de imponer obediencia mediante el miedo, estas comunidades educativas enseñan responsabilidad, respeto y autocontrol desde la práctica diaria.
Decisión en manos de los padres
La ley en Florida coloca ahora la responsabilidad en las familias. Son los padres quienes deciden si autorizan que sus hijos puedan recibir castigos corporales en la escuela. Aunque el marco legal ofrece reglas para supervisar la aplicación, la discusión sigue abierta: ¿es legítimo corregir con violencia en un espacio destinado al aprendizaje?
CDMX
Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención
Buscan mitigar desabasto de medicamento
Ciudad de México. — La capital del país puso en marcha un nuevo esquema para garantizar el acceso gratuito a medicamentos en hospitales y centros de salud, con apoyo del programa IMSS-Bienestar.
Las Rutas de la Salud, presentadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, se enfocaron en la distribución directa y sin intermediarios.
El anuncio ocurrió en el almacén central del IMSS-Bienestar en Azcapotzalco. Ahí se explicó que este modelo busca transformar la atención médica y mejorar la seguridad de los pacientes.
Brugada afirmó que se entregarán medicamentos en Topilejo, Xoco, Rubén Leñero y Balbuena, entre otros hospitales, con insumos garantizados para atender a las comunidades que más lo necesitan.
La mandataria capitalina destacó que este nuevo esquema representa un cambio profundo. “Tu palabra va a llegar cumplida a todos los centros de salud y hospitales”, expresó durante la presentación.
Según la Secretaría de Salud local, en la capital funcionan 234 centros de salud y 34 hospitales públicos, que enfrentaron problemas de abasto recientes.
Carencia de acceso a la salud en México
El reto que busca enfrentar este plan se refleja en las cifras de carencia de acceso a la salud. Según el Coneval, en 2022 el 39.1% de la población nacional se encontraba en situación de carencia, lo que representó a más de 50 millones de personas sin acceso garantizado a servicios de salud.
En 2018, el indicador marcaba 16.2% (20.1 millones), lo que evidenció un incremento significativo en apenas cuatro años.
Por otra parte, en la Ciudad de México, el porcentaje de carencia fue menor al promedio nacional. En 2022 alcanzó 17.7% de la población, cifra que equivalió a más de un millón y medio de personas.
A pesar de ser más baja que en otros estados, reflejó un incremento respecto a 2018, cuando el registro fue de 11.5%.
Distribución de un millón de medicamentos en la capital
Según datos del IMSS-Bienestar, el nuevo sistema contempla 24 rutas que transportarán más de un millón de medicamentos, además de material médico cada mes.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el plan nacional incluye la digitalización del abasto, con el fin de reducir retrasos y asegurar entregas conforme a la demanda de cada unidad.
“Hoy entra en marcha este nuevo proceso de distribución. Aquí, al fin de semana, se reparten en los centros de salud, y la próxima semana inicia la distribución en todos los hospitales”, declaró.
La mandataria federal resaltó que cada hospital contará con insumos necesarios gracias al sistema digital. Este proceso permitirá registrar entradas y salidas de medicamentos en tiempo real.
El IMSS informó que el modelo de distribución se apoyará en herramientas tecnológicas para evitar desabasto y mejorar la planeación.
En este marco, especialistas en salud pública han señalado que la entrega directa de medicinas fortalece la confianza en los sistemas de atención y reduce la incertidumbre de los pacientes.
Con las Rutas de la Salud, el Gobierno capitalino se unió al plan nacional para garantizar atención médica gratuita, eficiente y oportuna.
Ciencia
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Ciudad de México.- ¿Sientes que no puedes pensar con claridad, que todo te supera y que nadie entiende tu miedo? Eso no es solo estrés, es tu cuerpo alertándote, mucho antes de que tu mente siquiera lo note.
Es la sensación de estar atrapado en tu propio cuerpo, de que cada paso que das es una apuesta y que algo invisible te acecha.
El corazón se acelera, las manos sudan y la mente se llena de pensamientos que no puedes detener.
Lo que sientes no es imaginación: tu sistema nervioso ya tomó decisiones antes de que tú las entiendas y esa alerta constante genera ansiedad, bloquea emociones y puede alejarte de quienes más amas.
Incluso las cosas más simples, como mirar a alguien a los ojos o hablar con un niño, se vuelven imposibles cuando tu cuerpo está en modo defensa.
Es un mecanismo silencioso que te desconecta de los demás y te deja aislado, aunque estés rodeado de personas.
La ciencia detrás del control invisible
Oscar Rivas, fundador y director de Newman Institute, explica que lo que sentimos antes de pensar tiene nombre y explicación científica: la teoría polivagal.
“Mi cuerpo reacciona mucho más rápido que mis pensamientos”, destacó Rivas, en entrevista con SIETE24 Noticias.
De acuerdo con el experto, esa reacción puede llevar a estados de ansiedad, alerta constante o desconexión, pues la mente intenta calmar la situación, pero si el cuerpo no se siente seguro, nada funciona.
La teoría polivagal, desarrollada por Stephen Porges, describe tres estados principales: conexión, alerta y desconexión.
Incluso, agregó Rivas, los pensamientos positivos quedan atrapados en esa alerta silenciosa.
Conectar antes que razonar
Para Oscar Rivas, el punto clave es que la verdadera calma no se alcanza sólo pensando o intentando relajarse, se llega a través de la conexión humana.
“Una mano que te toca, una mirada que comprende, alguien que dice: ‘estoy aquí contigo’. Alguien que te toma de la mano, que te mire a los ojos, que entienda esa emoción… ‘estoy aquí’”, explicó.
Resaltó que ese contacto activa vías en el sistema nervioso que permiten que la mente funcione con claridad, que los sentimientos fluyan y que las relaciones se reconstruyan. Es un recordatorio de que la familia, los amigos y hasta los maestros tienen un papel enorme en cómo nos sentimos.
Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender; si lo reprenden con dureza, puede sentir miedo y querer escapar; y si la presión es demasiada, quizá se quede callado y sin energía. Así, el cuerpo revela cómo vivimos la seguridad o el peligro mucho antes de que podamos ponerlo en palabras.
Eso nos muestra teoría polivagal cuando el cuerpo reacciona con la mente y las emociones y nuestro sistema nervioso tiene respuestas automáticas: La calma y conexión cuando nos sentimos seguros, la alerta de lucha o huida ante una amenaza y la inmovilización cuando la situación nos sobrepasa.
Cuando el cuerpo colapsa
Hay personas con ansiedad, depresión o traumas se sienten atrapadas.
“Muchos pacientes tienen esta depresión, esta indefensa aprendida y es porque su sistema nervioso está colapsado”, señaló Rivas.
Y ese colapso no solo afecta las emociones, pues de acuerdo con el director general del Newman Institute, también impacta la salud física, desde problemas digestivos hasta defensas bajas.
Rivas dijo que para recuperar la calma y reconectar con los demás, primero hay que prestar atención al cuerpo, y después a la mente.
“Los pequeños gestos de empatía y cuidado pueden ser más poderosos que cualquier técnica o medicamento”, agregó.
Reconectar y proteger la dignidad
Si quieres relaciones sanas y familias fuertes, primero debes escuchar lo que tu cuerpo te dice. Atender esa alerta silenciosa, recuperar la calma y sentirte seguro permite que la mente y el corazón funcionen juntos.
“Los modelos de terapia deben prestar atención primero al cuerpo de los pacientes y luego al pensamiento, a la razón”, resaltó el experto en psicotraumatología.
Finalmente, Oscar Rivas puntualizó que cuando entendemos esto, la ansiedad deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un indicador de lo que necesitamos: presencia, empatía y conexión.
Relación entre la Teoría Polivagal y el Trauma
La teoría polivagal, desarrollada por el neurocientífico Stephen Porges, ofrece un marco comprensivo para entender la conexión entre los sistemas nerviosos, la regulación emocional y las relaciones interpersonales.
En esencia, esta teoría postula que la jerarquía de respuestas del sistema nervioso autónomo, en relación con la experiencia del estrés, determina nuestra capacidad para sentirnos seguros, conectados y abordables en el ámbito social.
Esta premisa fundamental tiene profundas implicaciones para los campos de la psicología, la psiquiatría y la psicoterapia, especialmente en lo que respecta a la comprensión y el tratamiento del trauma y la psicotraumatología.
La teoría polivagal, propuesta por Stephen Porges, ofrece un marco conceptual para entender las complejas interacciones entre el sistema nervioso autónomo y el comportamiento social.
Esta teoría es especialmente relevante en el ámbito de la psicotraumatología, donde se investiga incansablemente el impacto del trauma en la salud mental de individuos y comunidades.
La relación entre la teoría polivagal y el trauma puede describirse, en primera instancia, a partir de los conceptos de la regulación emocional y de la respuesta al estrés.
Mundo Católico
Celulares interrumpen momentos espirituales que requieren silencio
¿Cómo se lleva la fe y la tecnología?
Ciudad de México. — El teléfono celular transformó la vida cotidiana y también alcanzó los espacios espirituales, donde la concentración y el silencio se volvieron esenciales para la oración y la reflexión.
En muchos templos, retiros o reuniones religiosas, el uso del móvil se convirtió en un distractor frecuente que altera la atención de sacerdotes, religiosas y fieles.
La escena es cada vez más común: asistentes a un retiro espiritual revisan notificaciones en lugar de atender la meditación. En las misas, incluso ministros interrumpen la liturgia para contestar un mensaje.
En reuniones pastorales, algunos participan distraídos, atentos a sus pantallas y no a las palabras de sus compañeros.
Especialistas en psicología y espiritualidad han señalado que la dependencia tecnológica se refleja en un déficit de atención. En contextos que requieren recogimiento interior, la costumbre de revisar el celular impide entrar en verdadera comunión con los demás y con la fe.
La Universidad de Navarra, en un estudio sobre espiritualidad y tecnología publicado en 2023, indicó que el “uso compulsivo del teléfono reduce la capacidad de silencio interior y la escucha activa”.
Card. Arizmendi pide centrarse en lo espiritual
En este escenario, el cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, ofreció un testimonio cercano sobre el problema. En una carta difundida por ACI Prensa, el purpurado relató que incluso en el confesionario encontró ejemplos de distracción tecnológica.
Un fiel le preguntó si su confesión era válida, porque el sacerdote había permanecido revisando su celular durante todo el encuentro sacramental.
Arizmendi aclaró que el sacramento fue válido porque “Dios ve el corazón”, pero lamentó la falta de respeto.
“La confesión es un momento muy sagrado y los fieles merecen todo respeto, ser escuchados y atendidos con la mente y con el corazón, al estilo de Jesús”.
El cardenal también compartió que, en los retiros espirituales para seminaristas, sacerdotes o religiosas, observó que algunos participantes estaban más pendientes del celular que de la meditación. Recordó, además, que, en reuniones pastorales, obispos y agentes de pastoral votaron sin escuchar las intervenciones, ocupados en leer novedades intrascendentes en sus dispositivos.
La problemática también alcanzó a familias y parejas. Arizmendi narró que, durante la comida, en muchos hogares ya no hay conversación porque cada persona observa su teléfono. Entre novios, la situación es similar: largas horas en silencio, ambos centrados en sus pantallas.
El obispo emérito recordó que el celular, usado con responsabilidad, puede ser un instrumento extraordinario. Sin embargo, advirtió que para algunos se volvió indispensable al grado de generar ansiedad si lo olvidan. “Pongámonos en el lugar de la persona que tenemos en frente: si la oímos sin escucharla porque estamos pendientes del celular, no se sentirá tomada en cuenta”, expresó.
Con un llamado pastoral, invitó a educarse para ser libres frente a la tecnología, aprender a discernir y recuperar la capacidad de silencio en los espacios espirituales.
Prácticas y pautas
Varias diócesis ajustaron normas en el confesionario. En Lincoln, Estados Unidos, se prohibió a los sacerdotes llevar celulares dentro del espacio sacramental.
La medida buscó proteger el sigilo y la atmósfera de oración. Responsables diocesanos explicaron que el teléfono no pertenece al confesionario.
Parroquias recordaron a los fieles silenciar dispositivos antes de la Misa.
Algunas incluyeron avisos en hojas dominicales y mensajes previos a la liturgia. La intención fue favorecer el recogimiento y reducir interrupciones durante la oración común.
En la práctica, comunidades recomendaron acciones simples. Apagar el móvil al ingresar al templo. Usar “modo avión” si se requiere un misal digital. Guardar el dispositivo en la mochila, lejos de la vista. Elegir un banco sin pantallas alrededor.
Preparar las lecturas en papel cuando sea posible. Estas medidas buscaron proteger la atención y el silencio compartido.
Quienes coordinan retiros propusieron “franjas sin pantallas” durante la meditación. Los organizadores pidieron dejar los teléfonos fuera de la sala.
Señalaron que la ausencia del aparato mejoró la escucha y la introspección. Las recomendaciones coincidieron con la evidencia sobre atención disponible cuando el celular no está presente.
