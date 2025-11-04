Actividades sencillas que fortalecen el cerebro infantil

Ciudad de México.— Durante la infancia, el cerebro de los niños experimenta una etapa de alta plasticidad. Estimularlo de forma adecuada fortalece su desarrollo cognitivo, emocional y social, según UNICEF.

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, las experiencias tempranas moldean la arquitectura cerebral, influyendo directamente en la forma en que los niños aprendieron, resolvieron problemas y gestionaron sus emociones.

Lo más relevante fue que no se necesitaron recursos costosos para favorecer ese desarrollo.

A continuación, tres actividades simples que demostraron ser efectivas para estimular el cerebro infantil, según organismos educativos y de salud.

Leer cuentos desde la primera infancia fortaleció el lenguaje y la empatía

La lectura compartida entre padres e hijos fomentó la comprensión, la empatía y la imaginación. Un estudio de la Harvard University indicó que escuchar historias activó áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje y la visualización.

Los especialistas recomendaron iniciar esta práctica incluso antes del nacimiento. Escuchar la voz de los padres al leer creó vínculos afectivos y promovió el desarrollo emocional del bebé.

Además, leer ficción ayudó a los niños a entender mejor las emociones de otros. La lectura también mejoró su vocabulario, estimuló la creatividad y facilitó el pensamiento abstracto.

UNICEF sugirió dedicar al menos 20 minutos diarios a la lectura compartida, usando materiales impresos o libros ilustrados adecuados para cada edad.

Resolver rompecabezas estimuló la memoria, la atención y el pensamiento lógico

Armar rompecabezas es una de las actividades más efectivas para el desarrollo cognitivo, según el Instituto Nacional de Pediatría. Esta práctica fortaleció la concentración, la coordinación visoespacial y la resolución de problemas.

Los puzzles impulsaron la paciencia y la perseverancia. Los niños que los resolvían con regularidad mostraron una mejora en la planificación y el razonamiento lógico, indicó la American Psychological Association.

Además, los puzzles favorecieron el aprendizaje colaborativo cuando se realizaban en familia, fortaleciendo vínculos y habilidades sociales.

Las manualidades reforzaron la creatividad y las habilidades psicomotrices

Las manualidades, según el Centro de Desarrollo Infantil de la UNAM, integraron varios procesos cerebrales: coordinación, memoria y pensamiento secuencial. Al seguir instrucciones o combinar materiales, los niños ejercitaron su atención y su creatividad.

Hacer manualidades también estimuló la motricidad fina y la expresión emocional. Los psicólogos infantiles las consideraron una herramienta ideal para reducir el estrés y mejorar la autoestima.

Cuando los padres acompañaron a sus hijos en estas actividades, se fortaleció la comunicación y se crearon espacios de aprendizaje significativo dentro del hogar.

En México, la educación temprana promueve el desarrollo integral

En el país, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) impulsan programas de atención a la primera infancia enfocados en el desarrollo integral y la estimulación temprana.

A través de iniciativas como Aprendiendo en Familia y Primera Infancia en Casa, se promovió la lectura, el juego y las actividades manuales como herramientas educativas en comunidades rurales y urbanas.

UNICEF México destacó que más del 60% del aprendizaje temprano ocurre en el hogar, por lo que la participación de madres, padres y cuidadores resulta esencial.

Las actividades cotidianas, como leer cuentos, armar rompecabezas o crear manualidades, fortalecien las bases del pensamiento y la convivencia familiar.

