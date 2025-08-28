“Adultos mayores no deben ser vulnerados”, llaman a envejecer con dignidad

Ciudad de México.- En México, el envejecimiento se vive entre carencias y discriminación. La Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, especialista de la UNAM, recuerda que la vejez exige dignidad, respeto y derechos plenos.
La coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, subraya que las personas mayores no son vulnerables, sino vulneradas.
Ejemplos claros son la falta de rampas en calles o la ausencia de elevadores en estaciones del Metro.
Destacó que, una de cada seis personas mayores de 60 años sufrie algún tipo de maltrato. Sin embargo, la mayoría no denunció por miedo, desconocimiento o limitaciones físicas.
La normalización del maltrato.
Además, l maltrato hacia las personas adultas mayores adopta diversas formas: físico, psicológico, económico, negligencia y abandono. La académica destaca que este fenómeno se normalizó en la sociedad, invisibilizando la violencia cotidiana.
Estrategias para un envejecimiento digno.
por otra parte, la especialista plantea que reconocer a las mujeres mayores dentro de las familias es esencial. Muchas cuidan nietos y aportan en la vida doméstica sin recibir valoración.
Para un verdadero cambio, pide revisar leyes sobre derechos de personas mayores con perspectiva de género y formar más profesionales especializados en esta materia.
Te puede interesar: Científico mexicano desmiente rumores de “robot gestante”, aclara límites de la ciencia
En el ámbito educativo, la inclusión de contenidos sobre envejecimiento desde la niñez podría generar una sociedad más consciente y respetuosa.
Además, la Dra. Montes de Oca Zavala insiste en fomentar respeto, inclusión y políticas públicas que reconozcan los derechos de las personas mayores.
Propone abrir espacios de diálogo social para garantizar que envejecer signifique plenitud, no abandono.
A su vez, el reto es colectivo: familias, comunidades, instituciones y gobiernos deben asegurar que las personas mayores vivan con dignidad. La labor de la UNAM y su seminario abre camino hacia un futuro más humano e inclusivo.
Además, l envejecimiento es un proceso natural, gradual, continuo e irreversible de cambios biológicos a lo largo del tiempo, pero también se ve influido por factores históricos, culturales y socioeconómicos.
ARH
Estilo
El rol de los abuelos en la crianza fortalece a la familia
Encuentran un propósito renovado en su vejez
Ciudad de México.- El papel de los abuelos en la crianza y en la transmisión de valores familiares es insustituible, son un apoyo invaluable para los padres, dan acompañamiento y cuidado amoroso a sus nietos, con quienes también comparten su sabiduría y experiencia. Este 28 de agosto, Día de los Abuelos en México, reflexionamos sobre su rol en la familia.
La presencia de los abuelos enriquece la dinámica familiar, al aportar ternura, paciencia y una visión distinta de la vida, nos recuerda la psicóloga Gaby González, de Niños de Ahora, quien reflexionó sobre la importancia de su papel en la vida de los niños.
La especialista resaltó en una charla en su canal de YouTube que “Los abuelos son un puente entre generaciones; ayudan a los niños a entender de dónde vienen y les transmiten raíces y pertenencia”.
La creadora del método de Paternidad Efectiva explicó que debe existir un balance en la familia porque cada uno tiene un rol distinto, los abuelos no deben reemplazar la función de los padres, pero sí representan un apoyo invaluable en la formación emocional y espiritual de los nietos.
“Cada quien tiene su rol en la familia: los padres educan, los abuelos acompañan y transmiten desde la experiencia”.
En su análisis, también advirtió que cuando los abuelos asumen el papel de padres, puede generarse confusión en los niños.
“Una abuela que cría a su nieta como si fuera su hija, altera el orden familiar y le resta autoridad a la madre. Es fundamental que cada rol esté claro para que los niños crezcan con seguridad”.
TE RECOMENDAMOS: Abuelo en órbita reflexiona sobre el respeto a los mayores
Beneficio mutuo para abuelos y nietos
La psicóloga destacó que la relación es de doble beneficio: los abuelos encuentran un propósito renovado en su vejez, mientras que los nietos reciben acompañamiento amoroso y una fuente viva de valores familiares.
“La clave está en que los padres pongan límites claros y los abuelos respeten su lugar. Así, en lugar de conflictos, se logra una sinergia que fortalece a toda la familia”, concluyó Gaby González.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
México
“Respeto ausente, humor presente”: redes procesan violencia en el Congreso como entretenimiento viral
Ciudad de México.— La sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión terminó con un enfrentamiento a golpes entre el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno y el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña. El incidente, registrado en video, se volvió viral en redes sociales en cuestión de minutos y transformó un hecho político en un fenómeno digital de gran magnitud.
Un choque que traspasó el recinto legislativo
El altercado ocurrió al término de la entonación del Himno Nacional. Moreno reclamó a Noroña no haberle otorgado la palabra y lo encaró, lo que derivó en empujones y golpes. Las imágenes circularon de inmediato en redes sociales y alcanzaron millones de reproducciones en pocas horas.
De acuerdo con un análisis de Altazor Intelligence, la difusión superó los 3.5 millones de menciones en X, con más de 1.8 millones de publicaciones originales y medio millón de posteos en TikTok. El volumen de actividad digital fue comparable con un evento deportivo de gran alcance o el final de temporada de una serie popular.
Humor en lugar de indignación
Los datos de Altazor Intelligence muestran que la conversación no estuvo marcada por la condena a la violencia, sino por la creación de narrativas humorísticas. Memes, parodias y retos virales dominaron el flujo de contenido bajo etiquetas como #SenadoFightClub o #NoroñaChallenge.
El caso del colaborador del senador Gerardo Fernández, Emiliano González, golpeado y fotografiado después con collarín, se convirtió en uno de los principales “memes” del suceso. En redes fue “ridiculizado” como el “mártir del Senado” y multiplicó la viralización del evento.
LEE ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
Valores en juego: respeto y civilidad
Altazor Intelligence reportó que 55% de las menciones tuvieron tono negativo, con calificativos como ridículos, bochornoso o vergüenza. Sin embargo, el análisis señala que el contenido irónico y de burla fue el que predominó, desplazando la discusión sobre temas de fondo en el Congreso.
El episodio puso en evidencia la ausencia de valores como el respeto y la civilidad en un espacio que representa a los ciudadanos. La confrontación física se convirtió en un espectáculo que restó credibilidad a la vida pública y reforzó una percepción de que los políticos actúan como personajes de entretenimiento.
El espejo digital de la sociedad
El estudio concluye que el público procesó el enfrentamiento como un insumo de la cultura digital, más cercano al entretenimiento que a la política. El hecho muestra cómo valores se ven superados cuando la agenda pública es desplazada por narrativas virales.
El análisis de Altazor Intelligence advierte que la política se mimetizó con el espectáculo y que la atención ya no se gana por la coherencia de los discursos, sino por la espectacularidad de las confrontaciones.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Cultura
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
En el Domo Digital del Papalote
Ciudad de México.- Este Día de los Abuelos aprovecha que aún son vacaciones escolares y reúna a los nietos con sus abuelos, te proponemos el siguiente plan para disfrutar en familia: El Papalote Museo del Niño tiene en cartelera Abuelo en órbita, una película proyectada en el Domo Digital. Es para niñas, niños, padres, madres y abuelos. El filme de animación promueve el aprendizaje científico de forma entretenida.
¿De qué trata Abuelo en órbita?
La película cuenta la historia de Zoé, una dingo de 10 años, y su abuelo Koala, un astrónomo retirado. Ambos emprenden una misión galáctica para salvar el sol. En el camino enfrentan a Bogbog, un alien adolescente que amenaza con apagarlo. La aventura sucede en un formato fulldome de 360 grados, que sumerge al público en el universo del desierto australiano.
Abuelo en órbita impulsa el respeto a los adultos mayores y destaca cómo el cariño de los abuelos marca la infancia para siempre. Al mismo tiempo que entretiene ofrece una experiencia educativa, divertida y cercana.
YA VISTE: Alfonso Cuarón y otras mentes brillantes en el Festival de las Ideas
Abuelo en órbita tiene respaldo científico
Stéphanie Escoffier, astrofísica del CNRS en Francia, colaboró con el contenido. La historia se conecta con los programas de la Nueva Escuela Mexicana. Aporta al aprendizaje en las áreas de Saberes y Pensamiento Científico, así como De lo Humano y lo Comunitario.
El domo permite que las familias vivan la película en un entorno envolvente, mientras que la historia invita a reflexionar sobre el papel de los abuelos en la vida familiar. En un momento en que muchas veces se les descuida, esta historia rescata su importancia como figuras sabias, afectuosas y formadoras.
Abuelo en órbita estará disponible en el domo digital de Papalote. Las funciones están abiertas al público familiar y escolar. El museo recibe visitantes de todas las edades: desde grupos escolares hasta personas adultas mayores.
npq
México
Historias, valores y afecto; así se mantiene vivo el lazo entre abuelos y adolescentes
Ciudad de México.— La relación entre abuelos y nietos adolescentes ha cobrado un nuevo valor en la vida familiar. Aunque la imagen del abuelo de avanzada edad se ha transformado y hoy existen generaciones jóvenes que ya tienen nietos, el vínculo intergeneracional sigue siendo un soporte en un tiempo marcado por la prisa y la distancia.
La adolescencia y la búsqueda de identidad
La adolescencia es una etapa de transición hacia la vida adulta que involucra cambios físicos, emocionales y sociales. El joven empieza a exigir autonomía y a tomar decisiones propias, pero al mismo tiempo necesita referentes que lo acompañen en ese proceso. Los abuelos, con su experiencia, ofrecen un equilibrio entre libertad y contención, un espacio donde el nieto puede reconocerse y aprender a manejar sus emociones.
Abuelos como apoyo emocional
A pesar de que un adolescente puede mostrar resistencia para visitarlos, la cercanía de los abuelos continúa siendo fundamental. Escucha, paciencia y afecto se convierten en elementos que otorgan estabilidad en medio de tensiones familiares. Esta relación beneficia a ambas generaciones. Los adolescentes fortalecen su seguridad emocional y capacidad de afrontar dificultades, mientras que los abuelos experimentan mayor satisfacción vital y menor riesgo de depresión.
LEE “Cómo ganar millones antes que muera la abuela”, la película más emotiva para ver en el Día de los Abuelos
Tradición, valores y nuevas formas de comunicación
La convivencia entre generaciones es también un canal de transmisión de valores como respeto, tolerancia y paciencia. Relatar historias familiares y mantener vivas las tradiciones conecta al adolescente con sus raíces y refuerza su identidad. En los casos donde la distancia limita los encuentros, la tecnología permite sostener el contacto. Videollamadas, mensajes o fotografías ayudan a conservar la cercanía y mantener activa la comunicación.
Comunicación abierta y sin juicios
Compartir tiempo de calidad es la base de una relación sólida. Cocinar juntos, dar un paseo o conversar con calma facilita la confianza. Una comunicación abierta y sin juicios impulsa al joven a expresar dudas e inquietudes, mientras que el abuelo, al comprender la etapa que vive su nieto, refuerza un diálogo respetuoso y constructivo.
Sentido familiar
El lazo entre abuelos y adolescentes es una herencia viva que fortalece la salud emocional y la identidad de ambas generaciones. Este vínculo aporta raíces firmes en un tiempo de constantes cambios y asegura la transmisión de valores que sostienen a toda la familia.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
El rol de los abuelos en la crianza fortalece a la familia
Arzobispo de León: “La vida es sagrada y debe respetarse desde la concepción”
“Adultos mayores no deben ser vulnerados”, llaman a envejecer con dignidad
Científico mexicano desmiente rumores de “robot gestante”, aclara límites de la ciencia
Minneapolis: depresión, enfermedad y un grito de auxilio, el entorno detrás de la masacre
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Estilohace 10 horas
Día de los Abuelos: Celébralos esta noche
-
Culturahace 10 horas
“Abuelo en órbita” reflexiona sobre el respeto a los mayores de la familia
-
Celebridadeshace 3 días
Chris Martin, cómplice de propuesta matrimonial en concierto de Coldplay
-
Dignidad Humanahace 2 días
ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas