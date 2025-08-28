“Adultos mayores no deben ser vulnerados”, llaman a envejecer con dignidad

Ciudad de México.- En México, el envejecimiento se vive entre carencias y discriminación. La Dra. Verónica Zenaida Montes de Oca Zavala, especialista de la UNAM, recuerda que la vejez exige dignidad, respeto y derechos plenos.

La coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, subraya que las personas mayores no son vulnerables, sino vulneradas.

Ejemplos claros son la falta de rampas en calles o la ausencia de elevadores en estaciones del Metro.

Destacó que, una de cada seis personas mayores de 60 años sufrie algún tipo de maltrato. Sin embargo, la mayoría no denunció por miedo, desconocimiento o limitaciones físicas.

La normalización del maltrato.

Además, l maltrato hacia las personas adultas mayores adopta diversas formas: físico, psicológico, económico, negligencia y abandono. La académica destaca que este fenómeno se normalizó en la sociedad, invisibilizando la violencia cotidiana.

Estrategias para un envejecimiento digno.

por otra parte, la especialista plantea que reconocer a las mujeres mayores dentro de las familias es esencial. Muchas cuidan nietos y aportan en la vida doméstica sin recibir valoración.

Para un verdadero cambio, pide revisar leyes sobre derechos de personas mayores con perspectiva de género y formar más profesionales especializados en esta materia.

En el ámbito educativo, la inclusión de contenidos sobre envejecimiento desde la niñez podría generar una sociedad más consciente y respetuosa.

Además, la Dra. Montes de Oca Zavala insiste en fomentar respeto, inclusión y políticas públicas que reconozcan los derechos de las personas mayores.

Propone abrir espacios de diálogo social para garantizar que envejecer signifique plenitud, no abandono.

A su vez, el reto es colectivo: familias, comunidades, instituciones y gobiernos deben asegurar que las personas mayores vivan con dignidad. La labor de la UNAM y su seminario abre camino hacia un futuro más humano e inclusivo.

Además, l envejecimiento es un proceso natural, gradual, continuo e irreversible de cambios biológicos a lo largo del tiempo, pero también se ve influido por factores históricos, culturales y socioeconómicos.

