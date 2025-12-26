Así acompañan hospitales a familias con bebés en cuidados intensivos

Ciudad de México.— La luz de las incubadoras no cambia en diciembre, pero dentro de las unidades de cuidados intensivos neonatales la Navidad encontró formas discretas de hacerse presente cuando un bebé pasa sus primeros días de vida en el hospital y su familia enfrenta una espera prolongada que altera cualquier celebración prevista.

Navidad distinta dentro de la UCIN

Para muchas familias, la hospitalización de un recién nacido convierte la Navidad en un periodo complejo marcado por la incertidumbre y la adaptación a un entorno médico permanente. En respuesta, equipos de enfermería y personal especializado de distintas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) en Estados Unidos incorporaron una tradición simbólica que busca acompañar a padres y madres durante estas fechas sin alterar los cuidados clínicos.

Este año, la temática elegida fue “bebé lindo, suéter feo”, una iniciativa que consistió en vestir a los recién nacidos con pequeños suéteres de fieltro, gorros tejidos y accesorios navideños elaborados a mano, siempre bajo protocolos de seguridad hospitalaria.

Cleveland Clinic y la celebración en miniatura

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de Cleveland Clinic Children’s, los bebés participaron en un concurso simbólico de suéteres navideños. Gorros tejidos a crochet y prendas de fieltro acompañaron las incubadoras durante la jornada festiva.

Con autorización de los padres, la institución compartió las imágenes en sus redes sociales con un mensaje dirigido a las familias, en el que se observó a los recién nacidos caracterizados como muñecos de nieve, hombres de jengibre y personajes de películas clásicas de Navidad, incluidos atuendos inspirados en Una historia de Navidad y en el universo del Grinch.

Padres, enfermeras y cuidadores colaboraron en la colocación de los atuendos. Algunos bebés portaron suéteres al estilo tropical, otros aparecieron como pan de jengibre o con referencias a clásicos del cine navideño, todos adaptados al tamaño y condición clínica de cada paciente.

Acompañamiento a las familias

Therese Razzante, especialista en apoyo familiar de la UCIN, explicó que estas acciones forman parte del acompañamiento emocional que se ofrece a los padres durante estancias prolongadas. Señaló que compartir momentos simbólicos contribuye a generar un sentido de normalidad en un contexto médico exigente, además de fortalecer el vínculo entre las familias y el personal de salud.

Estas celebraciones, indicó, permiten a los padres reconocer hitos importantes, conservar recuerdos y transitar la hospitalización con apoyo institucional y humano.

Una pausa significativa para padres en espera

Para Casey y Tyler Graber, cuya hija Ava ha pasado más de 100 días en la UCIN, la actividad navideña representó un respiro dentro de una rutina hospitalaria extendida. Ambos relataron que ver a su hija con un atuendo navideño transformó su experiencia de las fiestas en el hospital y generó un recuerdo que planean compartir con su familia a lo largo del tiempo.

Iniciativas que se replican en otros hospitales

La experiencia no fue exclusiva de Ohio. En Michigan, el Hospital Infantil Helen DeVos también participó en la iniciativa al vestir a los bebés de su UCIN con suéteres de fieltro. Una recién nacida portó un atuendo con forma de regalo, mientras que un par de gemelos llevó suéteres coordinados y compartió un gorro de Papá Noel.

En Indiana, la colaboración se extendió a la comunidad educativa. Estudiantes de la Escuela Primaria Delaware Trail confeccionaron conjuntos navideños para los bebés hospitalizados en la UCIN del Hospital Comunitario Norte. Los atuendos incluyeron motivos del Grinch, hombres de jengibre, renos, árboles de Navidad, muñecos de nieve, coronas y tazas de chocolate caliente, todos diseñados para uso hospitalario.

Continuidad en la atención neonatal

Las unidades de cuidados intensivos neonatales concentran atención médica especializada para recién nacidos con condiciones complejas o prematuridad. En ese entorno, cada gesto que no interfiere con el tratamiento adquiere un valor particular para las familias que pasan semanas o meses dentro del hospital.

