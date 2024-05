Baja California establece un día de descanso para empleados públicos en el Día del Padre

Mexicali.- Cada tercer domingo de junio, en México se celebra el Día del Padre, una fecha destinada a agradecer a los padres por su esfuerzo, dedicación y amor incondicional. Sin embargo, a diferencia de otras festividades importantes, el Día del Padre no es un día feriado oficial.

Lo que significa que muchos padres no pueden disfrutar plenamente de la celebración debido a sus responsabilidades laborales.

En una medida pionera, el estado de Baja California ha decidido cambiar esta situación para sus empleados públicos.

La gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, aprobó recientemente una nueva regulación que otorga un día de descanso obligatorio en el Día del Padre para los trabajadores del sector público estatal.

¿Cuándo es el feriado por el Día del Padre en Baja California?

Según la normativa aprobada por las autoridades de Baja California, el descanso obligatorio se trasladará al tercer viernes de junio.

Esto permitirá que los padres que trabajan en el sector público estatal puedan disfrutar de un día feriado sin tener que ir a trabajar.

La inclusión de esta nueva regulación en la ley estatal garantiza que los padres tengan la posibilidad de ejercer sus derechos laborales y recibir un merecido reconocimiento tanto en su ámbito laboral como familiar.

El viernes 14 de junio de este año será la primera ocasión en que los empleados públicos del estado de Baja California podrán beneficiarse de este nuevo feriado.

No obstante, a nivel nacional, el Día del Padre en México seguirá celebrándose el domingo 16 de junio y continuará siendo una fecha sin descanso laboral obligatorio.

Alcance de la medida.

Es importante destacar que esta medida es exclusiva para los empleados del sector público en Baja California. Las empresas privadas en la entidad tienen la libertad de decidir si otorgan o no este descanso a sus empleados.

En caso de que opten por no hacerlo, no están obligadas a pagar un salario adicional, ya que la Ley Federal del Trabajo no reconoce este día como un feriado obligatorio.

Con esta nueva disposición, Baja California se convierte en el primer estado de México en reconocer formalmente el Día del Padre con un descanso laboral obligatorio, marcando un precedente significativo en el reconocimiento de los derechos de los padres trabajadores.

ARH