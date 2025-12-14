Bebés: cómo celebrar las fiestas cuidando el bienestar emocional

Ciudad de México.- La Navidad suele llegar envuelta en luces, reencuentros y mesas llenas.

Pero cuando hay un bebé en la familia, la celebración también convive con cansancio, exigencias y una presión silenciosa por “llegar a todo”.

En medio del ruido y la emoción, aparece una implicación social poco visible: los bebés enfrentan entornos que su sistema nervioso aún no logra procesar.

El verdadero desafío no está en organizar la cena, sino en cuidar el bienestar sin que los adultos se desborden.

“Los bebés no entienden de calendarios ni tradiciones. Entienden de sensaciones, seguridad y presencia emocional”, explicó Krochk, especialista en desarrollo infantil y primera infancia.

Cuando el mundo exterior se acelera, su sistema nervioso, aún inmaduro, intenta adaptarse a un ritmo que no eligió.

¿Qué sucede con los bebés durante la Navidad?

Las reuniones familiares concentran luces intensas, ruidos constantes y muchos brazos desconocidos.

Para un bebé pequeño, ese contexto puede generar sobreestimulación y desregulación emocional.

El llanto persistente, la irritabilidad o los problemas para dormir suelen ser señales claras.

No expresan capricho, expresan saturación.

Por eso, las primeras fiestas no requieren aislamiento, sino adaptación consciente.

Celebrar también implica leer el lenguaje del bebé y responder con sensibilidad.

¿Por qué importa el bienestar familiar?

El bienestar infantil no se construye desde el sacrificio extremo de los adultos.

Un adulto agotado o tenso acompaña con mayor dificultad.

Krochk señaló que la coherencia emocional sostiene a la familia.

Elegir lo posible, sin culpa, fortalece el vínculo y reduce el estrés cotidiano.

Las fiestas deberían ser encuentros, no pruebas de resistencia emocional.

Cuando el cuidado guía las decisiones, la celebración gana sentido.

Claves para cuidar a los bebés en estas fiestas

Te puede interesar: Más de 70 detenidos por alcoholímetro, llaman a la responsabilidad

Pocos estímulos y muchas certezas.

Los bebés se regulan mejor con rutinas básicas y contacto con sus figuras de apego.

Elegir momentos tranquilos marca una diferencia concreta.

Respeto por su ritmo.

La hora del brindis importa menos que la necesidad de dormir.

Los adultos ajustan la celebración a lo que el bebé puede sostener.

Espacios seguros.

Preparar un rincón tranquilo para descansar, alimentarse y desconectarse del bullicio también es cuidado.

¿Y los adultos, qué necesitan?

Los adultos necesitan permiso para bajar expectativas.

No todo se puede ni se debe cumplir.

El bienestar familiar no nace del agotamiento, sino de elecciones conscientes.

Sostener lo esencial protege a todos.

No se trata de hacerlo perfecto, sino de cuidar el vínculo.

Ahí reside el verdadero sentido de la Navidad.

ARH