Bebés nacen con el Año Nuevo

Ciudad de México.— En los primeros minutos de 2026, se registró el nacimiento de Sofía Isabela, considerada la primera bebé del año en México.
La niña nació a las 00:01 horas del 1 de enero en el Hospital de Gineco Obstetricia Número 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Tlalnepantla.
El IMSS informó que el nacimiento ocurrió durante el primer minuto del año, lo que posicionó a Sofía Isabela como el primer registro oficial de 2026.
Personal médico del hospital documentó el momento y realizó una cuenta regresiva dentro del quirófano para recibir a la recién nacida.
Imágenes y mensajes del nacimiento circularon en redes sociales institucionales del IMSS, donde se destacó la coordinación del equipo médico.
El instituto confirmó que tanto la madre como la bebé presentaron condiciones estables tras el parto.
Sofía Isabela pesó 2.8 kilogramos y midió 50 centímetros al nacer, de acuerdo con datos proporcionados por personal hospitalario.
Su madre, Andrea Tapia Álvarez, tiene 24 años, reside en Cuautitlán Izcalli y cursa estudios universitarios.
El nacimiento ocurrió en una unidad especializada que atiende partos y emergencias obstétricas de alta demanda en la zona metropolitana.
Otros bebés nacieron junto con el 2026
Durante el mismo inicio de año, otros nacimientos generaron atención en el Estado de México y Puebla.
A las 00:00 horas, el bebé Michael nació en el hospital general IMSS Bienestar “Dr. Nicolás San Juan”, en territorio mexiquense.
La Secretaría de Salud de Puebla informó el primer nacimiento del estado en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán.
La bebé nació con un peso de 3 kilogramos con 310 gramos, según información oficial estatal.
Los tres nacimientos fueron reconocidos por autoridades de salud y compartidos en redes sociales institucionales.
Personal médico y familiares difundieron mensajes de bienvenida para los primeros nacimientos registrados en 2026.
Año Nuevo 2026: CDMX se convierte en la capital mundial del “beat”
Paseo de la Reforma se transformó en una gigantesca pista de baile
Ciudad de México.- La música electrónica volvió a tomar las calles de la capital mexicana con un concierto que reunió a miles de personas, familias enterad y grupos de amigos, en Paseo de la Reforma. En una producción de talla internacional, DJs nacionales y extranjeros transformaron el espacio público en una imponente pista de baile para despedir el año y dar una bienvenida electrizante al Año Nuevo 2026.
El evento, que ya se perfila como un referente global, congregó a más de 200 mil personas a lo largo de la emblemática avenida, según cifras oficiales.
El concierto de Año Nuevo ofreció un recorrido sonoro que abarcó desde el techno y el electro experimental, hasta fusiones de ritmos populares y electrónica alternativa.
Una travesía de ritmos electrónicos para recibir el Año Nuevo
La travesía musical comenzó desde las seis de la tarde del 31 de diciembre. Ramiro Puente fue el encargado de encender los motores con un viaje por la historia de la electrónica nacional, cediendo la estafeta a Vel, quien con un techno sofisticado comenzó a elevar las pulsaciones de la multitud que se extendía por varios kilómetros.
El tono de la noche se tornó magnético con la llegada de Jehnny Beth, cuyo set industrial y oscuro preparó el terreno para un cambio radical de energía. La entrada de 3BallMTY, el colectivo regiomontano, desató la euforia masiva al fusionar ritmos populares con su inigualable estilo de electrónica moderna, logrando que el ánimo colectivo se fundiera en una sola celebración de identidad mexicana.
El clímax hacia el 2026
Cerca de la medianoche se hizo presente Mariana BO, quien asombró a la audiencia con su característica fusión de violín en vivo y electro house. Acto seguido, Kavinsky, el ícono francés del synthwave, transportó a las y los asistentes a un paisaje retrofuturista digno de la estética de los años 80, preparando el ambiente para el momento más esperado.
Tras el conteo masivo que marcó el primer segundo del 2026, la artista Arca tomó el control con un DJ set inmersivo y experimental que desafió los sentidos. Finalmente, para sellar una noche inolvidable, MGMT tomó los controles a la 01:00 horas con su faceta de DJs, navegando entre la nostalgia del dance y la electrónica alternativa, manteniendo a la multitud en movimiento bajo las primeras horas del año nuevo.
Nacen trillizos en Tamaulipas de forma natural
Sin tratamientos de fertilidad y con excelente salud
Ciudad de México.- En Reynosa, Tamaulipas, reciben una noticia esperanzadora este inicio de año. En las últimas horas del 2025 una joven madre de 27 años dio a luz a trillizos en el Hospital Materno Infantil, lo que se tradujo en alegría para la familia y la comunidad del hospital.
Lo que hace extraordinario este nacimiento múltiple no es solo la fecha, sino las condiciones de salud y la naturaleza del embarazo. A diferencia de muchos casos similares en la medicina moderna, este alumbramiento fue completamente natural, sin que la madre se sometiera a ningún tipo de tratamiento de fertilidad.
Un seguimiento médico ejemplar
El éxito de este nacimiento es el resultado de una vigilancia médica estrecha que comenzó desde las primeras etapas de la gestación. La ginecóloga Lesly Rosas, a cargo del seguimiento del embarazo, destacó la disciplina de la paciente y el manejo institucional para llevar el embarazo a las 36 semanas, un tiempo considerablemente sano para un parto múltiple.
“Esta paciente nos llegó a nosotros en un embarazo del segundo trimestre con 18 semanas aproximadamente, esta paciente no tenía complicaciones, sólo tenía un embarazo previo con una cesárea previa, se le hicieron toda la detecciones y se llevó el control aquí”.
Debido a la complejidad de dar a luz tres vidas, el hospital coordinó esfuerzos incluso externos:
“Se llevó su embarazo adecuado, inclusive con equipo materno fetal por fuera porque no contamos con él aquí; de hecho, estaba programada para el día de hoy”, puntualizó la ginecóloga el 31 de diciembre, sobre la exitosa cesárea programada que dio la bienvenida a los nuevos integrantes de la familia Cabrera Fuentes.
El primer caso de trillizos en la familia
La noticia causó sorpresa incluso dentro del núcleo familiar. Aunque existen antecedentes de embarazos múltiples, este caso superó todas las expectativas. La abuela de los trillizos relató a medios locales que, si bien la genética jugó a su favor, la llegada de tres bebés a la vez es una novedad absoluta en su árbol genealógico.
“Si hay antecedentes ya de mi abuelita y ya en la familia ya hay antecedentes de gemelos, pero son gemelos, no trillizos, mi hija es la primera de la familia que tiene trillizos”, comentó emocionada mientras esperaba verlos en uno de los pasillos del hospital.
Salud y esperanza: Bebés de “buen peso”
El reporte médico es sumamente positivo. Los tres recién nacidos —dos varones y una niña— presentaron un estado de salud excelente. En los embarazos múltiples, es común que los bebés nazcan con bajo peso, pero en este caso, la naturaleza y el cuidado prenatal marcaron la diferencia.
“Son dos nenes y una nena, los tres empezaron arriba de 2 kilos, 2 kilos 222 gr., es el más pesado que es la niña. Primero nació un niño, luego la niña, luego el niño”, detallaron los familiares.
Los médicos confirmaron que la gestación fue tricorial y triamniótica: “tenían tres placentas y tenían tres bolsas, cada quien en su bolsa, muy seguramente es hereditario, no tuvo ningún tratamiento, ella ya llegó así con embarazo múltiple de tres”.
Un nuevo capítulo para la familia
La madre, quien ya tiene un pequeño de cuatro años, se recupera satisfactoriamente bajo cuidados especiales tras el esfuerzo físico de un embarazo de 36 semanas. Mientras tanto, en su hogar ya se preparan las cunas y los espacios para recibir a los tres pequeños que han convertido este Año Nuevo en una fecha inolvidable.
Este nacimiento en Reynosa no es solo una estadística médica, sino un recordatorio de esperanza y de la fuerza de la vida que se abre paso sola.
Vacaciones y días feriados que esperan para 2026
Oportunidad para realizar turismo
Ciudad e México.— La llegada del 2026 llegan también nuevos días de asueto y oportunidades para tomar días de vacaciones con la familia.
La Ley Federal del Trabajo regula el derecho a vacaciones pagadas para trabajadores formales en el país.
Este marco legal incorporó cambios relevantes tras la reforma publicada en diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación.
Desde esa modificación, la ley establece un piso mínimo mayor de días de descanso anual.
La disposición aplica para personas trabajadoras con relación laboral formal y contrato reconocido.
El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo señala que las vacaciones no pueden sustituirse por una compensación económica.
Este derecho busca garantizar descanso efectivo y recuperación física y mental, según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
En 2026, la norma vigente mantiene los criterios establecidos tras la reforma, sin cambios adicionales publicados.
Las autoridades laborales confirmaron que los días de vacaciones se rigen por el tiempo de servicio acumulado.
Cuántos días de vacaciones corresponden según la Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo establece 12 días de vacaciones continuos a partir del primer año completo de servicios.
Este derecho se adquiere una vez cumplidos 12 meses de relación laboral con el mismo empleador.
A partir del segundo año, el periodo vacacional aumenta dos días por cada año subsecuente, hasta llegar a 20 días.
Este incremento aplica del segundo al quinto año de servicios continuos.
Desde el sexto año laboral, las vacaciones aumentan dos días por cada cinco años adicionales de servicios.
Este esquema se mantiene vigente conforme al texto actual del artículo 76 de la ley.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social explicó que esta modalidad busca homologar mejores condiciones laborales.
El cambio respondió a recomendaciones internacionales sobre descanso anual, según comunicados oficiales de la STPS.
Para trabajadores con servicios discontinuos o de temporada, la ley reconoce un periodo vacacional proporcional.
El cálculo considera los días efectivamente trabajados durante el año calendario.
El artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo establece que las vacaciones no pueden compensarse con pago adicional.
Sin embargo, al concluir la relación laboral antes del año, procede una remuneración proporcional.
La ley también garantiza una prima vacacional no menor al 25 por ciento del salario correspondiente.
Este pago adicional se entrega durante el periodo de descanso autorizado.
Las vacaciones deben concederse dentro de los seis meses posteriores al cumplimiento del año de servicios.
Esta obligación corresponde directamente a la parte empleadora, según la norma laboral.
Días de descanso obligatorio y lo que marca la ley en 2026
Además de las vacaciones, la Ley Federal del Trabajo reconoce días de descanso obligatorio cada año.
Estos días se encuentran previstos en el artículo 74 de la legislación laboral.
Para 2026, la ley contempla como días de asueto el 1 de enero por Año Nuevo. También incluye el primer lunes de febrero por el aniversario de la Constitución Mexicana.
El tercer lunes de marzo corresponde al Natalicio de Benito Juárez, conforme al calendario oficial.
El 1 de mayo se reconoce como Día del Trabajo, con descanso obligatorio.
En tanto, el 16 de septiembre figura por la conmemoración de la Independencia de México.
Cabe recordar que el tercer lunes de noviembre sustituye la fecha original del aniversario de la Revolución Mexicana.
El 25 de diciembre se mantiene como día de descanso obligatorio por Navidad.
Cuando un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, la ley establece un pago adicional. El artículo 75 señala que debe recibir su salario diario más un salario doble por el servicio prestado.
La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo recuerda que estos derechos son irrenunciables.
¿Cómo guardar el recalentado de forma segura?
Evita infecciones estomacales
Ciudad de México.— Con la llegada de las fiestas de fin de año, el recalentado se vuelve parte habitual de la mesa familiar.
Platillos preparados con anticipación reaparecen durante varios días, acompañando convivios y reuniones propias de la temporada.
Aunque esta práctica es común, autoridades sanitarias advierten que un manejo inadecuado del recalentado puede provocar riesgos a la salud.
La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México señaló que los alimentos mal conservados pueden contaminarse con bacterias peligrosas.
Dejar comida a temperatura ambiente por periodos prolongados favorece la proliferación de microorganismos que provocan infecciones gastrointestinales.
Por ello, especialistas insisten en seguir medidas básicas de almacenamiento, refrigeración y recalentamiento.
En redes sociales oficiales, la Secretaría de Salud capitalina explicó que no es necesario esperar a que la comida se enfríe para refrigerarla.
La dependencia aclaró que los refrigeradores actuales resisten el resguardo de alimentos calientes sin sufrir daños.
También recomendó dividir grandes cantidades de comida en recipientes pequeños para acelerar su enfriamiento dentro del refrigerador.
Esta práctica reduce el riesgo de contaminación bacteriana y mejora la conservación de los alimentos preparados.
Riesgos del recalentado y por qué aumentan en diciembre
El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta más de 3.4 millones de casos anuales de infecciones intestinales en México.
Datos difundidos por Mass General Brigham indican que estas cifras suelen aumentar durante diciembre.
El repunte se relaciona con el manejo inadecuado de alimentos durante reuniones y celebraciones prolongadas.
Las bacterias más comunes asociadas a intoxicaciones alimentarias son Salmonella y Escherichia coli.
Información citada por Milenio señala que el riesgo crece cuando los alimentos permanecen varias horas a temperatura ambiente.
Abeer Bader, nutricionista de Mass General Brigham, explicó que las reuniones familiares incrementan la manipulación de los platillos.
La especialista advirtió que mezclar ingredientes crudos con cocidos eleva las probabilidades de contaminación cruzada.
Otro error frecuente es recalentar de forma insuficiente las sobras.
Para eliminar microorganismos patógenos, los alimentos recalentados deben alcanzar una temperatura interna de 74 grados Celsius.
Este parámetro aplica para guisos, carnes y platillos preparados con antelación.
El pavo, uno de los alimentos más consumidos en diciembre, requiere especial atención durante su almacenamiento y recalentamiento.
Autoridades sanitarias recomiendan evitar dejarlo fuera del refrigerador después de la cena.
Cuánto tiempo se puede guardar la comida y cómo prevenir infecciones
La seguridad alimentaria depende de reglas claras durante el almacenamiento del recalentado.
Ningún alimento cocinado debe permanecer fuera del refrigerador por más de dos horas.
Si los platillos permanecen toda la cena sobre la mesa, el riesgo de crecimiento bacteriano se vuelve crítico.
Mass General Brigham recomienda consumir las sobras refrigeradas en un máximo de tres a cuatro días.
Cuando se preparan grandes cantidades que no se consumirán pronto, especialistas sugieren congelar los alimentos.
Esta medida ayuda a frenar la proliferación de bacterias y prolonga su vida útil.
Además del recalentado, autoridades recomiendan extremar medidas de higiene durante las fiestas.
La limpieza de manos y superficies antes de cocinar resulta fundamental para prevenir enfermedades.
La descongelación adecuada también es clave.
Expertos recomiendan hacerlo en agua fría, cambiándola cada 30 minutos, o en microondas si se cocinará inmediatamente.
Evitar la contaminación cruzada reduce riesgos.
Se aconseja usar tablas distintas para carnes y verduras, y lavar utensilios tras manipular alimentos crudos.
Las temperaturas internas de cocción también son relevantes.
Carne de res, cerdo, ternera y pescado deben alcanzar 62.7 grados Celsius.
Las carnes molidas requieren 71 grados.
El pollo, pavo y las sobras deben llegar a 74 grados, según recomendaciones sanitarias.
