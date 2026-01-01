Bebés nacen con el Año Nuevo

Ciudad de México.— Con la llegada de las fiestas de fin de año, el recalentado se vuelve parte habitual de la mesa familiar.

Platillos preparados con anticipación reaparecen durante varios días, acompañando convivios y reuniones propias de la temporada.

Aunque esta práctica es común, autoridades sanitarias advierten que un manejo inadecuado del recalentado puede provocar riesgos a la salud.

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México señaló que los alimentos mal conservados pueden contaminarse con bacterias peligrosas.

Dejar comida a temperatura ambiente por periodos prolongados favorece la proliferación de microorganismos que provocan infecciones gastrointestinales.

Por ello, especialistas insisten en seguir medidas básicas de almacenamiento, refrigeración y recalentamiento.

En redes sociales oficiales, la Secretaría de Salud capitalina explicó que no es necesario esperar a que la comida se enfríe para refrigerarla.

La dependencia aclaró que los refrigeradores actuales resisten el resguardo de alimentos calientes sin sufrir daños.

🍲🧫 Sí, la comida para el recalentado se puede contaminar de bacterias que provocan infecciones, pero no te preocupes, te contamos cómo hacerle para guardar el recalentado de manera segura.



También recomendó dividir grandes cantidades de comida en recipientes pequeños para acelerar su enfriamiento dentro del refrigerador.

Esta práctica reduce el riesgo de contaminación bacteriana y mejora la conservación de los alimentos preparados.

Riesgos del recalentado y por qué aumentan en diciembre

El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reporta más de 3.4 millones de casos anuales de infecciones intestinales en México.

Datos difundidos por Mass General Brigham indican que estas cifras suelen aumentar durante diciembre.

El repunte se relaciona con el manejo inadecuado de alimentos durante reuniones y celebraciones prolongadas.

Las bacterias más comunes asociadas a intoxicaciones alimentarias son Salmonella y Escherichia coli.

Información citada por Milenio señala que el riesgo crece cuando los alimentos permanecen varias horas a temperatura ambiente.

Abeer Bader, nutricionista de Mass General Brigham, explicó que las reuniones familiares incrementan la manipulación de los platillos.

La especialista advirtió que mezclar ingredientes crudos con cocidos eleva las probabilidades de contaminación cruzada.

Otro error frecuente es recalentar de forma insuficiente las sobras.

Para eliminar microorganismos patógenos, los alimentos recalentados deben alcanzar una temperatura interna de 74 grados Celsius.

Este parámetro aplica para guisos, carnes y platillos preparados con antelación.

El pavo, uno de los alimentos más consumidos en diciembre, requiere especial atención durante su almacenamiento y recalentamiento.

Autoridades sanitarias recomiendan evitar dejarlo fuera del refrigerador después de la cena.

Cuánto tiempo se puede guardar la comida y cómo prevenir infecciones

La seguridad alimentaria depende de reglas claras durante el almacenamiento del recalentado.

Ningún alimento cocinado debe permanecer fuera del refrigerador por más de dos horas.

Si los platillos permanecen toda la cena sobre la mesa, el riesgo de crecimiento bacteriano se vuelve crítico.

Mass General Brigham recomienda consumir las sobras refrigeradas en un máximo de tres a cuatro días.

Cuando se preparan grandes cantidades que no se consumirán pronto, especialistas sugieren congelar los alimentos.

Esta medida ayuda a frenar la proliferación de bacterias y prolonga su vida útil.

Además del recalentado, autoridades recomiendan extremar medidas de higiene durante las fiestas.

La limpieza de manos y superficies antes de cocinar resulta fundamental para prevenir enfermedades.

La descongelación adecuada también es clave.

Expertos recomiendan hacerlo en agua fría, cambiándola cada 30 minutos, o en microondas si se cocinará inmediatamente.

Evitar la contaminación cruzada reduce riesgos.

Se aconseja usar tablas distintas para carnes y verduras, y lavar utensilios tras manipular alimentos crudos.

Las temperaturas internas de cocción también son relevantes.

Carne de res, cerdo, ternera y pescado deben alcanzar 62.7 grados Celsius.

Las carnes molidas requieren 71 grados.

El pollo, pavo y las sobras deben llegar a 74 grados, según recomendaciones sanitarias.

