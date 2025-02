Bebé de Tultitlán: Una prueba de que el aborto no debe ser legalizado en ninguna etapa de gestación

Ciudad de México.— En una calle de Tultitlán, Estado de México, un recién nacido de 36 semanas de gestación fue encontrado dentro de una bolsa de plástico, luego de un intento de aborto.

Este caso expone la vulnerabilidad de los no nacidos y el peligro que representa atentar contra el embarazo en cualquier etapa de gestación. Mientras legisladores y colectivos feministas impulsan iniciativas para ampliar el acceso al aborto, historias como esta evidencian que cada vida en el vientre materno tiene la capacidad de resistir y desarrollarse plenamente, incluso en circunstancias adversas.

La existencia de un bebé que logró sobrevivir fuera del útero subraya la realidad de que, más allá de cualquier argumento legal o ideológico, se trata de una vida humana con derecho a ser protegida.

El hallazgo de un bebé abandonado en una bolsa de plástico en Tultitlán, Estado de México, es motivo de análisis de médicos especialistas. El recién nacido 36 semanas de gestación y 2 kilos 170 gramos de pesos, sobrevivió a pesar de las condiciones adversas en las que se encontraba.

La doctora Mercedes del Pilar Álvarez Goris, especialista en ginecología y obstetricia, explicó que “un embarazo normal suele extenderse hasta la semana 40, pero un bebé con 36 semanas ya ha alcanzado una etapa de madurez suficiente para nacer”.

Cuestionada sobre los efectos que podría sufrir el bebé tras conocerse que la madre ingirió alguna sustancia para producir un aborto, la especialista comentó “Lo que no sabemos es si ese bebé requirió reanimación, o si tuvo asfixia o algo que vaya a complicar su desarrollo”.

Para evaluar su estado de salud, los especialistas en neonatología realizarán estudios. “Los neonatólogos pueden hacer estudios previos, revisan el cerebro para ver si no hay hemorragia y al bebé para ver que no esté infectado por haber nacido en un ambiente extra hospitalario”, explicó la doctora Álvarez Goris.

El parto ocurrió de manera espontánea y la placenta fue expulsada junto con el bebé. “Mientras más tiempo dejas la placenta, hay más riesgo de que pueda haber un sangrado o una infección”, señaló la especialista sobre la importancia de cortar el cordón umbilical en el momento adecuado.

Asimismo, mencionó que la bolsa de plástico en la que fue encontrado ayudó a que el bebé conservara calor. “Suena feo, pero el que lo hayan dejado en la bolsita de plástico fue algo también bueno para el bebé porque hizo que no perdiera calor”. No obstante, señaló que esta situación también implicaba el riesgo de asfixia.

Sobre los riesgos de un parto sin asistencia médica, advirtió que “la hemorragia obstétrica es la primera causa de mortalidad materna en México” y que esta mujer pudo haber estado en riesgo de desangrarse. En estos casos, enfatizó la necesidad de recibir atención médica inmediata.

La doctora explicó que las señales de un parto inminente incluyen contracciones, dolor en la espalda, endurecimiento del abdomen y salida de líquidos. “Puede haber molestia, que normalmente es percibida como cólicos, que son contracciones”, mencionó.

Un bebé nacido a partir de la semana 34 tiene mayores probabilidades de desarrollarse sin complicaciones. “Un bebé por arriba de las 34 semanas tiene mejor peso, le va a ir mejor y no tendrá secuelas”, indicó la doctora Álvarez Goris.

Finalmente, subrayó la importancia de la educación prenatal y el acceso a servicios de salud. “Ante un parto fortuito siempre hay que llamar a una ambulancia o llevar inmediatamente a la mujer al hospital para que reciba atención profesional”, concluyó.

La Arquidiócesis Primada de México señaló que el aborto es una práctica en la que hay una muerte, “legal o no, la muerte es un hecho” y acusó que el caso del bebé abandonado en Tultitlán en particular es ilegal por haberse intentado con píldoras abortivas con 36 semanas de embarazo.

Señaló que el “miedo a un futuro incierto” y la ignorancia de un “falso derecho al aborto” llevó a los padres a actuar de esa manera.

“La publicidad engañosa hace creer que el aborto es un derecho, y que no pasa nada, es como tirar un pedazo de células que invadieron el cuerpo, y es hasta que públicamente se ve a un bebé moviéndose, abandonado, luchando por sobrevivir, que la sociedad se da cuenta de un acto de crueldad. Somos una sociedad de imágenes, lo que no vemos, no nos conmueve, ¿Cuántos bebés son desechados de la misma manera que se intentó hacer con este?”, dijo la Arquidiócesis de México.