Celular: la adicción que hunde a niñas, niños y adolescentes

Ciudad de México.- En miles de hogares mexicanos, la escena se repite: un niño o adolescente pasa horas pegado a su celular, tableta o computadora, mientras su mundo real se reduce a una pantalla brillante.

Lo que parece un entretenimiento inocente está cobrando un precio silencioso: más ansiedad, más depresión y, en los casos más extremos, pensamientos suicidas.

El 15% de la población infantil y adolescente en el país ya presenta síntomas de depresión o ansiedad, según cifras de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados publicadas en abril de 2025.

Cada año, cerca de 4 mil adolescentes intentan suicidarse. Ante este panorama, la familia se convierte en la primera línea de defensa para cuidar el bienestar emocional de los hijos.

Autolesiones y vulnerabilidad emocional: señales de alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que uno de cada siete adolescentes enfrenta un trastorno mental, siendo la ansiedad y la depresión los más comunes.

En México, el suicidio ya es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 10 a 19 años, lo que subraya la necesidad de actuar con prevención y detección temprana.

Algoritmos adictivos: el enemigo invisible en el bolsillo

Las redes sociales han perfeccionado algoritmos para mantener a los usuarios conectados el mayor tiempo posible, incluso a edades muy tempranas.

La psicóloga sanitaria y experta en infancia y adolescencia Belén Colomina, codirectora del centro Elephant Plena en Valencia y autora del libro “El poder sanador del silencio” (Grijalbo, 2023), refuerza la urgencia del tema.

“La adicción a edades tan temprana afecta, creando problemas de salud mental. Se observa cómo aumentan aspectos como la ansiedad, la impulsividad y la reactividad”, señaló Colomina en entrevista con el diario El País el 22 de abril de 2025.

Un estudio publicado el 11 de agosto de 2025 por El País señala que los adolescentes con padres formados en herramientas digitales navegan mejor el entorno online, aunque advierte que el uso excesivo de pantallas puede reducir la concentración, la motivación e incluso alterar zonas clave del desarrollo cerebral.

La Cadena SER, en un reportaje del 6 de agosto de 2025, alertó también sobre los riesgos del uso intensivo de redes sociales para la salud mental de los adolescentes y urgió a actuar con límites claros y fomentar el diálogo familiar.

Límites y afecto: un antídoto posible

La OMS insta a transformar de forma urgente las políticas de salud mental, pero la realidad es que en México hay apenas tres psiquiatras infantiles por cada millón de habitantes y menos del 2% de los hospitales cuentan con atención especializada.

Esto significa que, mientras las políticas cambian, los padres y cuidadores deben asumir un papel activo.

Consejos para las familias

Proteger el tiempo digital con momentos libres de pantallas, especialmente antes de dormir. Escuchar sin juzgar, validando las emociones de los hijos. Fortalecer vínculos afectivos con acciones sencillas como comer juntos o salir a caminar. Buscar ayuda profesional ante señales de autolesión o aislamiento. Aliarse con la comunidad para promover entornos saludables y seguros.

En un mundo donde la conexión virtual parece inevitable, el reto está en enseñar a las nuevas generaciones que su valor y su felicidad no se miden en “likes”, sino en la calidad de las relaciones que construyen en la vida real.

