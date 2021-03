CIDH amenaza la libertad religiosa: especialista

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

México.- El Obispo de la Diócesis de Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo y el Arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos, pidieron a los legisladores respeto por la vida y la libertad de expresión.

En mensajes por separado, las autoridades eclesiásticas hicieron un exhorto a los legisladores a respetar la libertad religiosa y no querer cambiar las creencias de Fe que profesan, en cuanto al matrimonio entre el hombre y la mujer.

En alusión a la Reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto, como a las diversas iniciativas que diputados de Morena y otros partidos pretenden introducir en la Carta Magna conceptos sobre diversidad sexual.

Explicó el Arzobispo de Toluca, Monseñor Francisco Javier Chavolla Ramos, quien pidió a los legisladores que busquen la unidad y se conviertan en defensores del primer derecho humano, la vida.

Señaló que son iniciativas bajo términos muy confusos, que forman parte de un paquete que vulneraría gravemente la estabilidad y los derechos de las mujeres, la inocencia de las niñas y niños, y que ataca a la familia y nuestra libertad de expresión.

Por lo que expresó su preocupación “porque ahora se nos quiera impedir hablar libremente del contenido de nuestra fe; sobre todo en lo referente a la sacralidad de la vida, del proyecto De Dios para el amor humano, basado en el matrimonio varón y mujer y en la vida de la familia”.

“Sería como decirme, ya no creas en la palabra De Dios, ya no la prediques como es, hay que corregirla y ahora ya no puedes hablar de la verdad, sobre el hombre y la mujer”.