CIDH está en crisis de legitimidad por escándalo de “juez-comisionado”: Global Center for Human Rights

Washington.— Global Center for Human Rights denunció que el comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Arif Bulkan asumió a la vez, como juez de la Corte de Justicia del Caribe, en clara violación a las normas del sistema interamericano y los estándares internacionales de la ONU.

En entrevista con el escritor Agustín Laje, María Anne Quiroga, de Global Center for Human Rights, sacó a la luz la situación de Arif Bulkan.

María Anne Quiroga dijo que el comisionado está actuando como juez y parte ya que sumió la titularidad de juez en un tribunal superior del Caribe, mientras es parte acusadora en el Sistema Interamericano, incumpliendo un principio básico del derecho y la función pública.

Desde sus dos puestos, dijo Quiroga, Arif Bulkan puede validar como juez las perspectivas que promueve como comisionado, por ejemplo, desde sus relatorías sobre personas LGBTI y pueblos indígenas.

De acerdo con Global Center for Human Rights, este doble cargo genera un conflicto de intereses que viola las normas de la misma CIDH, del Sistema Interamericano y los estándares internacionales de la ONU, destruyendo la independencia y la imparcialidad de todo el Sistema.

Mientras Bulkan no presente su renuncia, la CIDH pierde toda legitimidad.

María Anne Quiroga detalló que básicamente, ya no puede exigir a los Estados que cumplan lo que ella misma no cumple.

Explicó que la Secretaria Ejecutiva Tania Reneaum, militante abortista y LGBTI, en lugar de resolver la irregularidad, guarda un “silencio vergonzoso”. Mientras tanto, la CIDH se enfoca en discriminar al Comisionado conservador Carlos Bernal Pulido, al prohibirle contra el Reglamento participar en deliberaciones sobre el Perú.

“Si no se resuelve pronto la situación, los Estados, que recién se están enterando de la inaceptable conducta del juez-comisionado, pedirían que se rinda cuentas ante el Consejo Permanente“, indicó.

Finalmente, Quiroga anunció que se va a realizar una campaña de firmas para pedir la renuncia de Bulkan y que esto “es sólo la punta del iceberg: Los numerosos abusos, el continuo incumpliento de las normas y el colapso de la neutralidad institucional de la CIDH se está convirtiendo en una amenaza para los Estados, para la Corte IDH y para todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, concluyó.

