CIFAM 2026: Fernando Milanés impulsa soluciones prácticas para las familias ante los retos cotidianos

Monterrey.- Las familias mexicanas enfrentan hoy conflictos que no siempre saben cómo resolver: rupturas, desgaste emocional, dificultades para comunicarse, límites difusos en la crianza y una convivencia cada vez más atravesada por la tecnología.

Para Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM), estos retos ya no pueden atenderse solo desde el discurso.

En entrevista con SIETE24 Noticias, Milanés explicó que el CIFAM 2026 está diseñado para ofrecer herramientas prácticas a las familias y detonar procesos que continúen más allá de un fin de semana.

Este año, el congreso se realizará el 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en Cintermex, dentro del Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.

“No es solo un espacio de reflexión, es un espacio de propuestas y de oportunidades. Queremos que las familias se lleven herramientas y respuestas a casa”, señaló Fernando Milanés.

Más especialistas y contenidos aplicables a la vida diaria

Una de las principales apuestas del CIFAM 2026 es ampliar el número de especialistas y diversificar los formatos de contenido. De acuerdo con su presidente, el congreso contará con más de 100 especialistas, además de materiales digitales que quedarán disponibles después del evento.

“Serán más de 100 especialistas en los distintos programas que participarán en vivo, más los podcasts que transmitiremos durante el Congreso y que quedarán grabados”, explicó el titular del CIFAM.

Dijo que los temas responden a situaciones cotidianas dentro del entorno familiar y no a planteamientos teóricos. Entre ellos se encuentran el perdón, la reconciliación, el manejo de límites, la salud digital, la salud mental y la relación entre padres e hijos.

“Queremos hablar a los distintos miembros de la familia en su rol de esposos, padres, educadores, abuelos, hijos y hermanos, abordando situaciones muy concretas”, añadió.

Un evento que no termina cuando baja el telón

Fernando Milanés subrayó que uno de los objetivos centrales del CIFAM es evitar que el impacto del congreso se diluya tras su conclusión.

Por ello, explicó que el modelo del evento busca generar continuidad con actores que ya trabajan en territorio.

“Nosotros detonamos procesos en un fin de semana, pero quien puede dar seguimiento es quien ya está en el terreno”, afirmó.

El presidente del CIFAM señaló que la familia no vive aislada, sino dentro de un entorno social que influye directamente en su desarrollo cotidiano.

“La familia es nuestro hábitat natural, pero está inmersa en un ecosistema social. El mundo del trabajo, el educativo y las iglesias influyen positiva o negativamente”, dijo Milanés.

Monterrey, una sede con un formato ampliado

El CIFAM 2026 marcará diferencias frente a ediciones anteriores realizadas en Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. Milanés explicó que el equipo local apostó por ampliar el alcance del congreso y su impacto regional.

“El equipo local ha querido que sea el congreso más grande que hemos organizado a la fecha. Han visto los beneficios que puede dejar a la ciudad, al estado y a estados vecinos”, señaló.

El CIFAM 2026 contará con cuatro programas simultáneos —general, jóvenes, adolescentes y niños—, una Expo Familia con 98 stands, salas de escucha, espacios de acompañamiento, un concierto y la participación de más de 50 speakers nacionales e internacionales.

Se prevé la asistencia de más de 10 mil personas, de manera presencial y en línea.

Entre las actividades programadas se encuentra el concierto de Hakuna Group Music, que por primera vez formará parte del congreso en Monterrey.

Deporte, convivencia y vínculo familiar

En el contexto de Monterrey como ciudad sede del Mundial de la FIFA 2026, el CIFAM también buscará integrar el deporte como un espacio de convivencia familiar. Milanés confirmó que existen acercamientos con los dos equipos regios más importantes de la Liga MX.

“Desde que llegamos a Monterrey nos dijeron que no podíamos dejar fuera el futbol. Nos hemos acercado a Tigres y Rayados, invitándolos a unirse por las familias”, comentó, sin adelantar detalles.

El presidente del CIFAM señaló que el deporte tiene una dimensión que va más allá de la competencia y puede fortalecer los vínculos familiares cuando se vive de manera compartida.

“Compartir una afición, ir juntos a un partido y vivir esos momentos en torno a un equipo es algo que une a la familia”, expresó.

Registro abierto para las familias

El Congreso Internacional de las Familias 2026 se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en Cintermex, Monterrey. El registro ya se encuentra disponible a través del sitio oficial cifam.mx, donde las familias interesadas pueden consultar los programas y asegurar su participación.

