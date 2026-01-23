Vida y Familia
CIFAM 2026: Fernando Milanés impulsa soluciones prácticas para las familias ante los retos cotidianos
Monterrey.- Las familias mexicanas enfrentan hoy conflictos que no siempre saben cómo resolver: rupturas, desgaste emocional, dificultades para comunicarse, límites difusos en la crianza y una convivencia cada vez más atravesada por la tecnología.
Para Fernando Milanés, presidente del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM), estos retos ya no pueden atenderse solo desde el discurso.
En entrevista con SIETE24 Noticias, Milanés explicó que el CIFAM 2026 está diseñado para ofrecer herramientas prácticas a las familias y detonar procesos que continúen más allá de un fin de semana.
Este año, el congreso se realizará el 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en Cintermex, dentro del Parque Fundidora, en Monterrey, Nuevo León.
“No es solo un espacio de reflexión, es un espacio de propuestas y de oportunidades. Queremos que las familias se lleven herramientas y respuestas a casa”, señaló Fernando Milanés.
Más especialistas y contenidos aplicables a la vida diaria
Una de las principales apuestas del CIFAM 2026 es ampliar el número de especialistas y diversificar los formatos de contenido. De acuerdo con su presidente, el congreso contará con más de 100 especialistas, además de materiales digitales que quedarán disponibles después del evento.
“Serán más de 100 especialistas en los distintos programas que participarán en vivo, más los podcasts que transmitiremos durante el Congreso y que quedarán grabados”, explicó el titular del CIFAM.
Dijo que los temas responden a situaciones cotidianas dentro del entorno familiar y no a planteamientos teóricos. Entre ellos se encuentran el perdón, la reconciliación, el manejo de límites, la salud digital, la salud mental y la relación entre padres e hijos.
“Queremos hablar a los distintos miembros de la familia en su rol de esposos, padres, educadores, abuelos, hijos y hermanos, abordando situaciones muy concretas”, añadió.
Un evento que no termina cuando baja el telón
Fernando Milanés subrayó que uno de los objetivos centrales del CIFAM es evitar que el impacto del congreso se diluya tras su conclusión.
Por ello, explicó que el modelo del evento busca generar continuidad con actores que ya trabajan en territorio.
“Nosotros detonamos procesos en un fin de semana, pero quien puede dar seguimiento es quien ya está en el terreno”, afirmó.
El presidente del CIFAM señaló que la familia no vive aislada, sino dentro de un entorno social que influye directamente en su desarrollo cotidiano.
“La familia es nuestro hábitat natural, pero está inmersa en un ecosistema social. El mundo del trabajo, el educativo y las iglesias influyen positiva o negativamente”, dijo Milanés.
Monterrey, una sede con un formato ampliado
El CIFAM 2026 marcará diferencias frente a ediciones anteriores realizadas en Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. Milanés explicó que el equipo local apostó por ampliar el alcance del congreso y su impacto regional.
“El equipo local ha querido que sea el congreso más grande que hemos organizado a la fecha. Han visto los beneficios que puede dejar a la ciudad, al estado y a estados vecinos”, señaló.
El CIFAM 2026 contará con cuatro programas simultáneos —general, jóvenes, adolescentes y niños—, una Expo Familia con 98 stands, salas de escucha, espacios de acompañamiento, un concierto y la participación de más de 50 speakers nacionales e internacionales.
Se prevé la asistencia de más de 10 mil personas, de manera presencial y en línea.
Entre las actividades programadas se encuentra el concierto de Hakuna Group Music, que por primera vez formará parte del congreso en Monterrey.
Deporte, convivencia y vínculo familiar
En el contexto de Monterrey como ciudad sede del Mundial de la FIFA 2026, el CIFAM también buscará integrar el deporte como un espacio de convivencia familiar. Milanés confirmó que existen acercamientos con los dos equipos regios más importantes de la Liga MX.
“Desde que llegamos a Monterrey nos dijeron que no podíamos dejar fuera el futbol. Nos hemos acercado a Tigres y Rayados, invitándolos a unirse por las familias”, comentó, sin adelantar detalles.
El presidente del CIFAM señaló que el deporte tiene una dimensión que va más allá de la competencia y puede fortalecer los vínculos familiares cuando se vive de manera compartida.
“Compartir una afición, ir juntos a un partido y vivir esos momentos en torno a un equipo es algo que une a la familia”, expresó.
Registro abierto para las familias
El Congreso Internacional de las Familias 2026 se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en Cintermex, Monterrey. El registro ya se encuentra disponible a través del sitio oficial cifam.mx, donde las familias interesadas pueden consultar los programas y asegurar su participación.
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
México
Identidad y protección de derechos infantiles: diagnóstico del Reporte sobre la familia en México 2025
Ciudad de México.— La infancia y la adolescencia en México son fundamentales para el rumbo del país. El Reporte sobre la familia en México 2025. Niños y adolescentes en la frontera del futuro, elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, CEFABIOS) coloca a niñas, niños y adolescentes en el centro del análisis público, a partir de datos, marcos jurídicos y comparaciones internacionales que buscan ofrecer elementos verificables para la toma de decisiones en ámbitos clave como salud, educación, familia y derechos humanos.
Informe con base académica y enfoque comparado
Durante la presentación del Reporte sobre la Familia en México 2025. Niños y Adolescentes en la Frontera del futuro en el Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, el Pbro. Pedro Antonio Benítez Mestre, padre rector de la Universidad Pontificia de México, dijo que es resultado de un trabajo de recopilación y evaluación de estudios nacionales e internacionales realizados a lo largo de 2025.
Detalló que la investigación integró fuentes oficiales y marcos normativos vigentes, con el objetivo de analizar la situación de la infancia en un contexto marcado por la disminución de la natalidad y el avance del envejecimiento poblacional en México.
Por su parte, el Pbro. Dr. José Guillermo Gutiérrez Fernández, director de CEFABIOS, detalló que el informe contó con la colaboración de investigadores de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad Austral, cuyos estudios permitieron establecer comparaciones con la realidad argentina. Además, esta edición corresponde a la primera de dos entregas.
Derechos de la infancia en un contexto de transformación social
El reporte aborda los derechos de niñas, niños y adolescentes como parte del conjunto normativo que rige a la sociedad mexicana, sin limitarse a la exposición teórica, puntualizó el padre Guillermo Gutiérrez. En ese sentido, explicó que el análisis incorpora el instrumental jurídico nacional e internacional y examina sus repercusiones en ámbitos económicos, educativos y sociales, en un país que enfrenta cambios demográficos de largo alcance.
Además, reveló que la investigación integra una mirada antropológica que concibe los derechos como expresión de la dignidad intrínseca de la persona humana. Este enfoque acompaña la revisión crítica del aparato legal y orienta la reflexión hacia la justicia como eje de la legislación, en un escenario donde las políticas públicas se redefinen de acuerdo con nuevas exigencias sociales.
Reflexión que se proyecta al futuro
El padre Gutiérrez Fernández resaltó que la primera entrega del Reporte sobre la familia en México 2025 confirma la línea de investigación del Centro de Estudios de Familia, Bioética y Sociedad, centrada en el análisis riguroso de la infancia y la adolescencia desde el derecho, la educación, la salud y la familia.
“La urgencia de los niños en México está en el fortalecimiento de la Familia-“, urgió el padre Gutiérrez Fernández.
Salud, educación y familia: ejes del diagnóstico
El Reporte sobre la familia en México 2025 reúne aportaciones de distintos especialistas que analizan áreas específicas de la infancia y la adolescencia.
Isis Pérez abre la reflexión con el capítulo Protección selectiva: las grietas legales entre el inicio y el premeditado final de la vida, donde examina el marco legislativo relacionado con el embarazo y la protección del ser humano en gestación, a partir del equilibrio de derechos en la legislación vigente.
Carlos Alberto Morales Peña, en Derecho a la salud en niños y adolescentes en México, revisa los referentes normativos nacionales e internacionales en materia de salud y documenta carencias que inciden en la atención de la población infantil y juvenil, en contraste con los deberes establecidos en la Constitución.
Andrea Diego Armida, autora de Derecho a la educación, analiza el sistema educativo mexicano y sus efectos en el desarrollo de capacidades, así como las implicaciones de la violencia y la desigualdad en la trayectoria escolar de niñas y niños.
Infancia y vínculos familiares tras la pandemia
El impacto social de la pandemia de Covid-19 ocupa un lugar central en el capítulo de Tania Guadalupe Yáñez Flores, Vivir en familia en el contexto pospandémico. Sobre el derecho de los niños a la protección contra la separación de sus padres. El estudio se enfoca en la orfandad infantil y adolescente derivada de la crisis sanitaria y en la ausencia de políticas integrales que atiendan las consecuencias de esta realidad.
Ana Ramírez Valencia, en Divorcio, ¿una vía que vulnerará el derecho de los niños a una familia?, aborda la ruptura matrimonial desde la perspectiva del interés superior de la niñez, subrayando la necesidad de políticas públicas que consideren la situación de los menores en contextos de conflicto familiar.
Identidad, legislación y acompañamiento institucional
La reflexión jurídica se amplía con el capítulo Identidad de género, de María Sierra Pacheco, que analiza el lenguaje legal y el concepto de identidad dentro del sistema jurídico mexicano, así como los mecanismos de protección frente a la vulneración de derechos.
En La Pastoral Infantil en la Iglesia mexicana: un llamado a la acción, José Luis Íñiguez García expone el papel de la pastoral dirigida a la infancia, centrada en la dignidad del menor y el acompañamiento institucional en contextos sociales complejos.
Aportes desde Argentina: primera infancia y desafíos demográficos
El reporte incluye el estudio de Sol González, Un estado de situación de la primera infancia en Argentina: desafíos y oportunidades, basado en microdatos sobre educación, vivienda y salud. La investigación plantea la relación entre políticas públicas y calidad de vida en los primeros años.
El equipo integrado por Myriam Mitrece, Alejandra Planker, Gabriela Mango y María del Pilar Baisi presenta Aproximaciones para la comprensión de la educación sexual en las escuelas argentinas, donde analiza el impacto de políticas antinatalistas y su relación con la caída de los índices de natalidad.
Lorena Bolzon, en Identidad y orígenes. El caso argentino y la reproducción humana asistida, revisa la legislación sobre reproducción asistida y el derecho a la identidad biológica, a partir de la historia reciente del país.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Cine
Guillermo Del Toro va por el Óscar con su Frankenstein más humano
La película reflexiona sobre la paternidad, la ética y la humanidad
Ciudad de México.- Esta mañana, Frankenstein, la obra más personal de Guillermo del Toro, conquistó nueve nominaciones a los premios Óscar. La película competirá en las principales categorías : Mejor Película, Mejor Guion Adaptado y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi.
Además aspira al Óscar en las categorías de fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido y música.
El filme del tapatío logró posicionarse con fuerza entre las diez mejores producciones del año. Esta lista es encabezada por Sinners, de Ryan Coogler. Sin embargo, el impacto emocional, humano y estético de la visión de Del Toro la posicionó entre las favoritas. Este proyecto representa la culminación de un sueño que comenzó desde los 11 años de edad.
El Frankenstein de Del Toro: El dilema moral de desafiar a Dios
La cinta cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura. Esta versión invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no busca que el espectador tema al monstruo. Por el contrario, nos invita a juzgar la soberbia del creador.
El eje central de la historia es la responsabilidad, la ética y la paternidad fallida. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es movido por una ambición científica desmedida. Su deseo es desafiar a la muerte y a Dios mismo. Sin embargo, el guion enfatiza que su pecado más grave no es el acto de dar vida, sino el abandono posterior del hijo, de acuerdo con el propio Del Toro.
Víctor Frankenstein rechaza a su creación por su apariencia física. Al hacerlo, condena a su “hijo” a una existencia marcada por la soledad y el dolor. El director explicó en diversas entrevistas su fascinación con estos temas de forma clara:
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
¿Quién es el verdadero monstruo?
¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Es aquel que es creado imperfecto o aquel que es incapaz de amar? Son las preguntas que plantea el director, así la película se convierte en un espejo de nuestras propias obligaciones morales.
La grandeza de esta adaptación, de acuerdo con la crítica, reside en el retrato humano de La Criatura. Jacob Elordi interpreta con una fragilidad conmovedora a un ser que solo pide un lugar en el mundo. Lo vemos cuestionar su identidad e implorar por afecto. La rabia de la criatura solo aparece tras el rechazo constante de la sociedad y de su propio padre.
Este enfoque nos recuerda que la capacidad de perdonar es uno de los actos más humanos que existen.
La película trasciende el género de terror para convertirse en una invitación a reflexionar sobre la ineludible obligación moral y humana de un padre hacia su hijo.
El filme es un recordatorio de que perdonar y mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen y nos recuerda, como ha dicho Del Toro:
“No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.
Del Toro y su camino hacia la estatuilla dorada
Guillermo del Toro, de 61 años, ya es un veterano en Hollywood. El cineasta ya cuenta con tres estatuillas doradas en su trayectoria. Ganó dos por La Forma del agua en 2018 y una más por Pinocho en 2023. Con estas nueve menciones, el mexicano reafirma su estatus como uno de los narradores cinematográficos más importantes de nuestra era.
npq
📲 Síguenos en WhatsApp
México
Honestidad en la educación: coordinación institucional para formar valores desde la infancia
Ciudad de México.— La promoción de la honestidad como eje de la formación cívica de niñas, niños y adolescentes se incorporó a la agenda pública con un enfoque interinstitucional que vincula a escuelas, familias y comunidades como espacios de aprendizaje cotidiano de valores.
Trabajo conjunto por la niñez y las adolescencias
La titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, María del Rocío García Pérez, refrendó el compromiso del DIF Nacional de colaborar con distintas dependencias para impulsar acciones dirigidas a la niñez y las adolescencias en México, al reconocer que el programa Semilleros de la honestidad, de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, constituye un punto de partida para promover prácticas de honestidad dentro y fuera de las aulas.
La funcionaria planteó la necesidad de coordinar esfuerzos permanentes desde los ámbitos educativo, familiar, comunitario e institucional para fomentar valores cívicos en la vida diaria y fortalecer la convivencia social.
Marco del Plan Nacional de Desarrollo
García Pérez recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece la honestidad como principio rector de la autoridad moral del Gobierno de México, con el objetivo de que este valor se traduzca en criterios que orienten decisiones, acciones, programas y relaciones sociales en distintos ámbitos.
En este contexto, la educación se coloca como uno de los espacios centrales para la formación de principios que influyen en la conducta individual y colectiva desde edades tempranas.
Formación desde las primeras infancias
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, señaló que la honestidad, entendida como valor social, requiere iniciar su enseñanza desde las primeras infancias, con la participación conjunta de familias, docentes y comunidades.
El programa Semilleros de la honestidad se diseñó con la finalidad de promover principios de integridad y justicia entre niñas, niños y adolescentes, así como el rechazo a prácticas de corrupción, mediante el desarrollo del pensamiento crítico y la participación comunitaria.
Vinculación con la Nueva Escuela Mexicana
La subsecretaria de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública, Angélica Noemí Juárez Pérez, explicó que este proyecto se desarrolla de manera paralela a la Nueva Escuela Mexicana, al compartir objetivos relacionados con la formación integral del alumnado.
Indicó que el programa se apoya en la capacitación docente y en orientaciones, cursos y materiales dirigidos a las familias, reconocidas como las primeras responsables del cuidado y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes.
Pensamiento crítico y toma de decisiones
De acuerdo con la SEP, el pensamiento crítico se establece como eje del programa para promover el análisis del entorno, la identificación de problemáticas y la toma de decisiones en los espacios escolares y sociales, con énfasis en la participación informada de la comunidad educativa.
Continuidad de las acciones
Las autoridades señalaron que la implementación de Semilleros de la honestidad forma parte de una estrategia de largo plazo orientada a integrar la educación en valores en los procesos formativos, mediante la coordinación entre instituciones y la participación de las familias, con impacto en la vida escolar y comunitaria.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
México
Sociedad civil pide frenar reformas que podrían censurar expresiones religiosas
Ciudad de México.— La plataforma digital Activate.org.mx acusó que iniciativas presentadas a nivel federal y estatal buscan censurar expresiones religiosas bajo el argumento de erradicar la llamada violencia simbólica.
En ese sentido, junto con la sociedad civil organizada, Activate.org.mx lanzó una campaña de firmas ciudadanas para frenar dichas propuestas.
Activistas de San Luis Potosí advirtieron que la iniciativa presentada por la diputada Leticia Vázquez Hernández, propone incorporar el concepto de “violencia simbólica” en la legislación estatal.
De acuerdo con los promoventes de la campaña, en la exposición de motivos de dicha iniciativa se plantea la posibilidad de limitar expresiones religiosas, al asociarlas con supuestos “micromachismos” derivados de la fe, “lo que abre la puerta a la censura y a la persecución de convicciones religiosas”, dijeron.
A nivel federal, señalaron que la amenaza a la libertad de expresión y de culto sigue vigente, al señalar que la Cámara de Diputados aprobó, con votos de todas las fuerzas políticas, un dictamen en el mismo sentido, dejando en el terreno del Senado de la República la responsabilidad de revisar y salvaguardar estas libertades fundamentales.
Finalmente, la plataforma digital Actívate, exigió al Senado de la República y al Congreso del Estado de San Luis Potosí que frenen estas reformas y defiendan la libertad religiosa, de conciencia y de expresión.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
CIFAM 2026: Fernando Milanés impulsa soluciones prácticas para las familias ante los retos cotidianos
Identidad y protección de derechos infantiles: diagnóstico del Reporte sobre la familia en México 2025
El cordón umbilical abre una nueva esperanza para bebés prematuros
Salud bucodental se construye desde la infancia y previene pérdida de piezas a futuro
Guillermo Del Toro va por el Óscar con su Frankenstein más humano
La Rosca de Reyes ¿qué simbolizan sus elementos?
Cómo nació el Día de Reyes de acuerdo con la Biblia
¿Hoy es el día más triste del año?
Cumplir tus propósitos de ahorro este Año Nuevo es posible
Guía práctica: Así debes separar tu basura en la CDMX este 2026
La paz no es una utopía, es un camino: filósofo y pastores analizan mensaje de León XIV
La revolución silenciosa que propone León XIV: Ser agentes ‘desarmantes’, en un mundo estrepitoso
Un Año Jubilar, dos papas: León XIV y Francisco
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Te Recomendamos
-
Estilohace 2 días
¿Pensando en el divorcio? hay un camino para sanar el corazón y rescatar la familia
-
Méxicohace 2 días
Enfrentar la cuesta de enero en familia sin afectar la salud mental
-
Méxicohace 2 días
Aceptar, dialogar y denunciar: el rol de una madre ante el delito de su hijo
-
Felipe Monroyhace 2 días
Los límites del poder