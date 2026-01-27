CIFAM 2026: la apuesta por el contacto humano y la familia en tiempos de IA y medios digitales

Monterrey.— La familia sigue siendo el centro de la vida cotidiana, pero también uno de los espacios más presionados por el ritmo laboral, los cambios sociales y el uso intensivo de la tecnología, afirmó Ana Laura Garza García, vocera del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026.

En entrevista para SIETE24 Noticias, Garza García señaló que el CIFAM busca responder a esa realidad con un encuentro que integre a todos los miembros del hogar y no solo a sectores aislados de la población.

“Es un espacio abierto para todos: mamás, papás, abuelos, niños, niñas y jóvenes”, explicó durante la presentación del Congreso en Monterrey.

El CIFAM Monterrey 2026 se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en Cintermex, dentro del Parque Fundidora, y reunirá a especialistas, familias y organizaciones enfocadas en el fortalecimiento del núcleo familiar.

Un Congreso pensado para toda la familia

Ana Laura Garza destacó que una de las principales diferencias del CIFAM frente a otros eventos es su enfoque integral, que permite la participación conjunta de padres, hijos y cuidadores.

Explicó que en muchos congresos el reto es decidir quién se queda en casa, pero en este caso se diseñaron espacios simultáneos para todos los integrantes de la familia.

“Siempre el problema cuando te invitan a un congreso es: ¿dónde dejo a la familia? Aquí se crearon espacios para todos los integrantes”, señaló la vocera del CIFAM en Monterrey.

Indicó que el Congreso contempla actividades diferenciadas para adultos, jóvenes, adolescentes, niñas y niños, así como para abuelos que cumplen un papel clave como cuidadores en muchos hogares.

La familia, entre el estrés y los anhelos cotidianos

Durante la entrevista, Garza García reconoció que la familia enfrenta hoy un escenario complejo, marcado por el cansancio, la falta de tiempo y las exigencias laborales y sociales.

“La familia es el centro también de nuestra vida, pero está inmersa en un estrés constante, es cambiante, y hay muchos retos de por medio y anhelos que a veces sí logramos cubrir y no”, afirmó.

Señaló que el lema del CIFAM 2026, Familias forjadoras de esperanza, responde a ese contexto social acelerado y polarizado, donde muchas familias buscan respuestas prácticas.

Explicó que el Congreso está planteado como un espacio donde las familias pueden encontrar información, experiencias y recursos que se puedan aplicar de forma inmediata en su vida diaria.

Uno de los temas centrales abordados por la vocera del CIFAM fue el impacto de la tecnología y la inteligencia artificial en la dinámica familiar, especialmente en la crianza y el acompañamiento de hijos e hijas.

Garza García subrayó que, aunque la tecnología puede ser una aliada, no debe sustituir la cercanía entre las personas.

“Nada va a sustituir el contacto humano. Ni la inteligencia artificial ni el celular jamás podrán consentir o dar un apapacho”, afirmó durante la conversación.

Indicó que el reto para las familias no es rechazar la tecnología, sino aprender a usarla como un medio y no como un fin.

“La tecnología es para acercarnos, no para alejarnos”, puntualizó, al señalar que el uso desmedido de dispositivos puede afectar la comunicación dentro del hogar.

También reconoció que existen realidades familiares diversas, como hogares monoparentales, familias reconstituidas y familias donde los abuelos asumen gran parte del cuidado cotidiano.

Herramientas y acompañamiento en el CIFAM 2026

La vocera del CIFAM explicó que el Congreso no se limita a conferencias magistrales, sino que incluye talleres, paneles y espacios de escucha para que las familias puedan procesar lo que viven.

Detalló que uno de los objetivos es que los asistentes no solo escuchen, sino que también puedan ser escuchados y acompañados.

“Te vas a llevar encuentros memorables y experiencias que transformen, pero también espacios donde puedas procesar emocionalmente lo que estás viviendo”, explicó.

Agregó que, en caso necesario, las familias podrán recibir orientación para canalizarse a apoyos profesionales, según las necesidades que identifiquen durante el Congreso.

Un llamado a las familias que se sienten cansadas

Ana Laura Garza envió un mensaje directo a las familias que atraviesan momentos de desgaste o incertidumbre.

“No estás sola, no estás solo. Hay ayuda disponible y hay esperanza”, expresó durante la invitación al CIFAM Monterrey 2026.

Indicó que el Congreso busca formar una comunidad amplia de familias que compartan experiencias y aprendan juntas a enfrentar los retos actuales.

“Somos más los que amamos a las familias”, señaló, al destacar que una familia fortalecida tiene un impacto directo en las personas y en las comunidades.

Las personas interesadas en asistir pueden registrarse a través del sitio oficial www.cifam.mx, así como en las redes sociales del Congreso en Instagram, Facebook y TikTok, donde se comparte información actualizada sobre el evento y su programación.

El CIFAM Monterrey 2026 espera reunir a familias de distintas regiones del país en un espacio de formación, acompañamiento y encuentro.

