CIFAM 2026: Mara Fernández resalta que lo esencial de la vida se aprende en la familia

Monterrey.— Gran parte de lo que define la vida de una persona se aprende dentro de la familia, incluso antes de buscar respuestas fuera de casa, aseguró Mara Fernández, vocera de los jóvenes en el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026.

En entrevista con SIETE24 Noticias, Fernández señaló que la forma en que se aprende a amar, aceptarse y convivir en el entorno familiar marca a niños, adolescentes y jóvenes a lo largo de toda su vida.

“Entonces creo que esa forma en la que se va cultivando el amor, el aceptarse y recibirse dentro de una familia, te impacta durante toda tu vida”, afirmó durante la presentación oficial del CIFAM 2026, realizada en Monterrey.

El Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026 se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo, en Cintermex, dentro de Parque Fundidora, y contará con espacios específicos dirigidos a jóvenes, con conferencias, talleres y actividades pensadas para su realidad cotidiana.

Jóvenes frente a un entorno saturado de información

Mara Fernández explicó que uno de los principales retos que enfrentan hoy los jóvenes es vivir en un entorno donde la información es constante y, en muchos casos, contradictoria.

Indicó que el CIFAM busca ofrecer un espacio donde los jóvenes puedan detenerse, escuchar y tomar herramientas útiles para su vida diaria.

“El CIFAM va a ser un momento en donde no solamente podamos pausar, sino donde nos van a dar herramientas para enfrentar las cosas que se nos presentan en el día a día”, señaló.

La vocera juvenil del CIFAM detalló que habrá conferencias dirigidas específicamente a jóvenes, con ponentes que abordarán temas relacionados con identidad, relaciones familiares, toma de decisiones y uso de la tecnología.

Añadió que el objetivo es ayudar a los asistentes a identificar qué contenidos les sirven y cómo aplicarlos en su propia vida.

“Vivimos en un mundo con muchísima información y a veces no sabemos cuál escuchar o cuál nos va a ayudar a responder lo que traemos dentro”, comentó.

Lo aprendido en casa sigue influyendo

Durante la conversación, Mara Fernández subrayó que muchas de las respuestas que los jóvenes buscan fuera del hogar tienen su origen en la familia.

Reconoció que no siempre se valora ese aprendizaje en el momento, pero termina influyendo en la forma de enfrentar la vida adulta.

“A veces estamos buscando respuestas por diferentes lados y se nos olvida que es en la relación con nuestros padres donde aprendemos por primera vez las cosas que nos ayudan a vivir el mundo”, afirmó.

Fernández explicó que el CIFAM busca reforzar ese vínculo a través de experiencias compartidas entre generaciones, sin idealizar la vida familiar ni desconocer sus dificultades.

Señaló que uno de los valores del Congreso es reunir a jóvenes con líderes sociales, educadores, empresarios y especialistas que comparten sus propias experiencias.

“Cuando escuchas a otras personas contar cómo han afrontado situaciones difíciles, te das cuenta de que no eres el único y que es normal atravesar esos momentos”, expresó.

Herramientas prácticas para jóvenes y familias

La vocera juvenil destacó que el CIFAM Monterrey 2026 no está planteado solo como un espacio de reflexión, sino como un evento que ofrece herramientas concretas para los jóvenes y sus familias.

Explicó que habrá talleres y dinámicas pensadas para acompañar a los asistentes en las distintas etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la adultez.

“Vamos a tener actividades que ayudan a enfrentar las siguientes etapas de la vida con más claridad”, señaló.

Como parte del programa, el Congreso incluirá un concierto del grupo Hakuna, originario de España, como una actividad dirigida a jóvenes que combina música y convivencia.

Fernández indicó que este tipo de experiencias también forman parte del proceso de aprendizaje.

“A veces no te acuerdas exactamente de todo lo que te dijeron, pero sí te acuerdas de cómo te sentiste”, comentó.

Medios y referentes en la formación de los jóvenes

Mara Fernández también habló del papel que juegan los medios de comunicación en la formación de los jóvenes y en la relación con sus familias.

Señaló que hoy los medios son una fuente constante de información y que pueden ayudar a reforzar mensajes que conecten a los jóvenes con su entorno familiar.

“Es de donde más recibimos información y por eso es importante que también se comparta desde personas que entienden la realidad que vivimos hoy”, explicó.

Añadió que escuchar experiencias de adultos y líderes ayuda a los jóvenes a tomar decisiones con mayor claridad.

“La experiencia no te la puede quitar nadie, y escucharla de otras personas te ayuda a caminar con más herramientas”, afirmó.

Monterrey y el espacio juvenil en el CIFAM

El CIFAM 2026 será la primera edición del Congreso en Nuevo León. Mara Fernández consideró que el perfil activo de Monterrey puede aprovecharse para generar encuentros entre jóvenes de distintas regiones del país.

Indicó que el Congreso permitirá canalizar esa energía hacia proyectos personales y comunitarios.

“El CIFAM nos va a dar esa pauta y esa orientación para seguir afrontando nuestro día a día”, destacó.

Finalmente, la vocera juvenil del CIFAM Monterrey 2026 extendió la invitación a jóvenes y familias a participar en el Congreso, ya sea de manera individual o acompañados.

“Todos formamos parte de una familia y todos podemos aprender algo para seguir creciendo”, expresó.

“Dense esa oportunidad del 27 de febrero al 1 de marzo en Cintermex”, concluyó.

