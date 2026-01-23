Vida y Familia
CIFAM 2026: “No hay familias perfectas, pero hay herramientas para fortalecerlas”, afirma Mauricio Flores
Monterrey.- Las familias enfrentan conflictos, rupturas, procesos de crianza complejos y una convivencia marcada por el uso intensivo de la tecnología.
Para Mauricio Flores Lobeira, presidente local del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026, reconocer esa realidad es el punto de partida para hablar hoy de familia en el espacio público.
En entrevista con SIETE24 Noticias, Flores Lobeira sostuvo que no existen modelos ideales ni fórmulas únicas para la vida familiar, pero sí caminos de acompañamiento que pueden ayudar a los hogares a enfrentar sus retos cotidianos.
“No hay familias perfectas, porque al final un matrimonio puede ser muy bueno o puede tener sus problemáticas también muy complejas”, afirmó Flores durante la entrevista realizada en Monterrey, en el marco del anuncio oficial del Congreso.
La familia, ausente del debate público
Mauricio Flores explicó que una de las principales motivaciones para llevar el CIFAM a Monterrey es la falta de espacios donde la familia sea abordada como un todo y no de manera fragmentada.
Señaló que, aunque existen políticas públicas y programas enfocados en sectores específicos, la familia como institución ha quedado relegada.
“Tenemos protección de la mujer, tenemos protección de los niños, tenemos protección de los adultos mayores, pero nadie protege a la familia”, expresó Flores Lobeira.
El presidente local del Congreso subrayó que a lo largo de la historia, la familia ha sido un elemento central en todas las civilizaciones, pero actualmente enfrenta un proceso de desgaste que se refleja en la vida diaria de millones de hogares.
Destacó que el CIFAM busca abrir un espacio de diálogo sin excluir realidades ni imponer esquemas.
Herramientas para realidades familiares distintas
El Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026 se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en Cintermex, dentro de Parque Fundidora. El programa contempla conferencias, paneles y talleres dirigidos a distintos tipos de familias.
Flores Lobeira explicó que el enfoque del Congreso parte del reconocimiento de que no todas las familias viven las mismas circunstancias.
Por ello, se abordarán temas relacionados con matrimonios en crisis, familias reconstituidas, hogares monoparentales y dinámicas de crianza actuales.
“Entendemos que no es la misma problemática la de una familia donde el matrimonio ha podido solventar sus retos, que la de una familia reconstituida o una familia monoparental”, señaló.
“Lo que buscamos es darle herramientas a cada una desde el liderazgo dentro de la familia”, agregó.
El CIFAM 2026 también incluirá contenidos específicos para niños, adolescentes y jóvenes, bajo la premisa de que ellos serán quienes formen nuevas familias en el futuro.
De acuerdo con Flores, el fortalecimiento familiar requiere procesos de formación que comiencen desde edades tempranas.
Tecnología, desgaste emocional y búsqueda de apoyo
Mauricio Flores reconoció que uno de los desafíos actuales más visibles es el impacto de la tecnología en la convivencia familiar, así como el desgaste emocional que enfrentan muchos hogares.
Precisó que estos retos no son exclusivos de la actualidad, sino parte de un proceso histórico.
“Las familias siempre han enfrentado retos. El tema es que muchas veces no tenemos las herramientas para saber cómo hacerlo”, explicó.
“Y en muchos casos tampoco tenemos la voluntad de acercarnos a pedir ayuda”, añadió.
El titular local del CIFAM destacó la importancia de las salas de escucha, un espacio presente en el Congreso que funciona como un primer punto de orientación para quienes atraviesan situaciones familiares complejas.
“Muchas veces buscamos resolver las problemáticas dentro de casa y que nadie vea lo que estamos viviendo como familia”, afirmó.
“Pero la realidad es que todas las familias tienen retos y oportunidades”, resaltó.
Monterrey, sede del CIFAM por primera vez
El CIFAM 2026 será la primera edición del Congreso en Nuevo León. De acuerdo con el comité organizador, se espera una asistencia presencial de hasta 15 mil personas, además de las transmisiones digitales que amplían el alcance del evento.
El Congreso contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales y con dinámicas diseñadas para involucrar a distintos sectores de la sociedad.
Entre ellas, se contempla la participación de equipos deportivos locales, como Tigres y Rayados, en actividades que vinculan familia y deporte.
“Queremos que la gente se sienta identificada y que vea que la familia también está presente en otros ámbitos de la vida social”, explicó Flores Lobeira.
Finalmente, el presidente local del CIFAM extendió la invitación a familias de México y del extranjero a participar en el Congreso, con la intención de generar espacios de encuentro, orientación y formación.
“Todo el que me está oyendo es parte de una familia”, expresó.
“Todas las familias podemos ser mejores y necesitamos herramientas para seguir creciendo”, concluyó Mauricio Flores Lobeira.
Miles marchan por la vida en Washington: “una batalla que hay que librar y ganar”, dice Trump
Washington D.C.— Miles de personas se concentraron en la capital de Estados Unidos para participar en la Marcha por la Vida, una movilización anual que volvió a ocupar el centro de Washington y que dejó claro que, pese al fallo de la Corte Suprema de 2022, el debate sobre el aborto sigue abierto y activo en el país.
La marcha se realizó en el National Mall y avanzó hacia el Capitolio, en el aniversario de la sentencia Roe vs. Wade, con el lema “La vida es un regalo”.
La convocatoria reunió a familias, jóvenes y organizaciones de distintas regiones, quienes expresaron su rechazo al aborto y su intención de mantener presencia pública en un escenario legal que hoy depende de las decisiones de cada estado.
Un mensaje presidencial que apela a la sociedad
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje pregrabado en el que recordó su participación en ediciones anteriores y vinculó la marcha con un esfuerzo que, dijo, va más allá de las decisiones institucionales.
“Esta es una batalla que hay que librar y ganar, no solo en los pasillos del poder, sino sobre todo en los corazones y las almas de la gente”, expresó Trump.
El presidente señaló que la discusión sobre la vida humana debe sostenerse en el ámbito social y cultural, además del político.
Trump también agradeció a quienes participaron en la marcha, en el marco del camino hacia los 250 años de la Declaración de Independencia, y destacó que el tema del derecho a la vida sigue siendo parte del debate público nacional.
JD Vance: “Tienen un aliado en la Casa Blanca”
El vicepresidente JD Vance participó de manera presencial en la Marcha por la Vida y se dirigió a los asistentes desde el National Mall, en el centro de Washington. En su mensaje reafirmó el respaldo del gobierno federal a quienes se oponen al aborto.
“Tienen un aliado en la Casa Blanca”, dijo Vance durante su discurso.
El vicepresidente recordó la decisión de la Corte Suprema que anuló el precedente de Roe vs. Wade y la calificó como un punto de cambio en el marco legal del país.
Vance también compartió un mensaje personal al informar que él y su esposa, Usha Vance, esperan a su cuarto hijo.
“Que conste en acta que tienen un vicepresidente que predica con el ejemplo”, expresó ante los asistentes.
Carteles con mensajes directos
Durante el recorrido, los participantes portaron carteles con mensajes visibles a lo largo de la marcha.
Entre ellos se leían frases como “Un ser humano es un ser humano. No importa cuán pequeño” y “Cásate y ten hijos, no te arrepentirás”.
Las consignas reflejaron una postura centrada en la defensa de la vida humana y en el papel de la familia, elementos que han caracterizado históricamente a esta movilización, realizada de manera anual desde 1974.
En Estados Unidos, 20 Estados han aprobado leyes que limitan o prohíben el acceso al aborto, luego de que la Corte Suprema dejó de reconocerlo como un derecho a nivel federal en 2022.
El llamado del papa León XIV a los jóvenes
Desde el Vaticano, el papa León XIV envió un mensaje dirigido a los participantes de la Marcha por la Vida. En su mensaje, el pontífice pidió sostener un diálogo social amplio y constante en favor de la vida humana.
El Papa llamó a “reafirmar la sacralidad de la vida como fundamento indispensable de todos los demás derechos humanos” y a “reafirmar el valor de la existencia humana”.
También animó a las personas, en especial a los jóvenes, a continuar trabajando para que la vida sea respetada en todas sus etapas.
León XIV describió la marcha como un testimonio público y exhortó a mantener un camino pacífico, con presencia social y diálogo con autoridades civiles y políticas.
CIFAM 2026: Mara Fernández resalta que lo esencial de la vida se aprende en la familia
Monterrey.— Gran parte de lo que define la vida de una persona se aprende dentro de la familia, incluso antes de buscar respuestas fuera de casa, aseguró Mara Fernández, vocera de los jóvenes en el Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026.
En entrevista con SIETE24 Noticias, Fernández señaló que la forma en que se aprende a amar, aceptarse y convivir en el entorno familiar marca a niños, adolescentes y jóvenes a lo largo de toda su vida.
“Entonces creo que esa forma en la que se va cultivando el amor, el aceptarse y recibirse dentro de una familia, te impacta durante toda tu vida”, afirmó durante la presentación oficial del CIFAM 2026, realizada en Monterrey.
El Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026 se llevará a cabo del 27 de febrero al 1 de marzo, en Cintermex, dentro de Parque Fundidora, y contará con espacios específicos dirigidos a jóvenes, con conferencias, talleres y actividades pensadas para su realidad cotidiana.
Jóvenes frente a un entorno saturado de información
Mara Fernández explicó que uno de los principales retos que enfrentan hoy los jóvenes es vivir en un entorno donde la información es constante y, en muchos casos, contradictoria.
Indicó que el CIFAM busca ofrecer un espacio donde los jóvenes puedan detenerse, escuchar y tomar herramientas útiles para su vida diaria.
“El CIFAM va a ser un momento en donde no solamente podamos pausar, sino donde nos van a dar herramientas para enfrentar las cosas que se nos presentan en el día a día”, señaló.
La vocera juvenil del CIFAM detalló que habrá conferencias dirigidas específicamente a jóvenes, con ponentes que abordarán temas relacionados con identidad, relaciones familiares, toma de decisiones y uso de la tecnología.
Añadió que el objetivo es ayudar a los asistentes a identificar qué contenidos les sirven y cómo aplicarlos en su propia vida.
“Vivimos en un mundo con muchísima información y a veces no sabemos cuál escuchar o cuál nos va a ayudar a responder lo que traemos dentro”, comentó.
Lo aprendido en casa sigue influyendo
Durante la conversación, Mara Fernández subrayó que muchas de las respuestas que los jóvenes buscan fuera del hogar tienen su origen en la familia.
Reconoció que no siempre se valora ese aprendizaje en el momento, pero termina influyendo en la forma de enfrentar la vida adulta.
“A veces estamos buscando respuestas por diferentes lados y se nos olvida que es en la relación con nuestros padres donde aprendemos por primera vez las cosas que nos ayudan a vivir el mundo”, afirmó.
Fernández explicó que el CIFAM busca reforzar ese vínculo a través de experiencias compartidas entre generaciones, sin idealizar la vida familiar ni desconocer sus dificultades.
Señaló que uno de los valores del Congreso es reunir a jóvenes con líderes sociales, educadores, empresarios y especialistas que comparten sus propias experiencias.
“Cuando escuchas a otras personas contar cómo han afrontado situaciones difíciles, te das cuenta de que no eres el único y que es normal atravesar esos momentos”, expresó.
Herramientas prácticas para jóvenes y familias
La vocera juvenil destacó que el CIFAM Monterrey 2026 no está planteado solo como un espacio de reflexión, sino como un evento que ofrece herramientas concretas para los jóvenes y sus familias.
Explicó que habrá talleres y dinámicas pensadas para acompañar a los asistentes en las distintas etapas de la vida, desde la adolescencia hasta la adultez.
“Vamos a tener actividades que ayudan a enfrentar las siguientes etapas de la vida con más claridad”, señaló.
Como parte del programa, el Congreso incluirá un concierto del grupo Hakuna, originario de España, como una actividad dirigida a jóvenes que combina música y convivencia.
Fernández indicó que este tipo de experiencias también forman parte del proceso de aprendizaje.
“A veces no te acuerdas exactamente de todo lo que te dijeron, pero sí te acuerdas de cómo te sentiste”, comentó.
Medios y referentes en la formación de los jóvenes
Mara Fernández también habló del papel que juegan los medios de comunicación en la formación de los jóvenes y en la relación con sus familias.
Señaló que hoy los medios son una fuente constante de información y que pueden ayudar a reforzar mensajes que conecten a los jóvenes con su entorno familiar.
“Es de donde más recibimos información y por eso es importante que también se comparta desde personas que entienden la realidad que vivimos hoy”, explicó.
Añadió que escuchar experiencias de adultos y líderes ayuda a los jóvenes a tomar decisiones con mayor claridad.
“La experiencia no te la puede quitar nadie, y escucharla de otras personas te ayuda a caminar con más herramientas”, afirmó.
Monterrey y el espacio juvenil en el CIFAM
El CIFAM 2026 será la primera edición del Congreso en Nuevo León. Mara Fernández consideró que el perfil activo de Monterrey puede aprovecharse para generar encuentros entre jóvenes de distintas regiones del país.
Indicó que el Congreso permitirá canalizar esa energía hacia proyectos personales y comunitarios.
“El CIFAM nos va a dar esa pauta y esa orientación para seguir afrontando nuestro día a día”, destacó.
Finalmente, la vocera juvenil del CIFAM Monterrey 2026 extendió la invitación a jóvenes y familias a participar en el Congreso, ya sea de manera individual o acompañados.
“Todos formamos parte de una familia y todos podemos aprender algo para seguir creciendo”, expresó.
“Dense esa oportunidad del 27 de febrero al 1 de marzo en Cintermex”, concluyó.
¿Cómo se encuentran mexicanos en matemáticas, lectura y ciencias?
Ciudad de México.— La educación en México mantiene brechas frente a otros países de América Latina en indicadores de aprendizaje, alfabetización, crecimiento económico e inversión pública, la organización Educación con Rumbo señaló que los comparativos internacionales más recientes colocan al país por debajo de Chile y Uruguay, con niveles cercanos a los de Brasil, situación que se refleja tanto en evaluaciones académicas como en variables económicas asociadas al desarrollo.
Resultados de aprendizaje en evaluaciones internacionales
En el marco del Día Mundial de la Educación, con base en los datos más recientes disponibles de la prueba PISA, México ocupa el lugar 51 entre 81 países evaluados. Brasil se ubica en la posición 59, mientras que Chile y Uruguay alcanzan los lugares 47 y 48 respectivamente. Los resultados muestran diferencias en el desempeño de los estudiantes en matemáticas, lectura y ciencias, áreas consideradas indicadores clave del nivel educativo en los comparativos internacionales.
Analfabetismo y variables económicas
El análisis incluye indicadores de alfabetización y desempeño económico. México registra una tasa de analfabetismo de 4.2%, la segunda más alta entre los países comparados, sólo por debajo de Brasil con 5.3%. Uruguay presenta una tasa de 1.1% y Chile de 4.1%.
En el ámbito económico, México reporta un crecimiento del Producto Interno Bruto de 1.4%, el menor del grupo analizado, así como un PIB per cápita de 14,034 dólares. En comparación, Chile alcanza 16,439 dólares y Uruguay 23,186 dólares, cifras que permiten observar la relación entre educación, productividad y nivel de ingreso.
Financiamiento público para la educación
De acuerdo con Educación con Rumbo, en materia de inversión, el presupuesto destinado a educación en México equivale al 4.1% del PIB, el porcentaje más bajo entre los países incluidos en el comparativo. Este monto, dijo, representa 14.24% del gasto público total, cifra que se ubica por encima únicamente de la registrada por Brasil.
El porcentaje asignado se mantiene en el límite inferior de las recomendaciones de la UNESCO, que sugieren destinar entre 4% y 6% del PIB al sector educativo, y se encuentra por debajo del 8% establecido en la Ley General de Educación como referencia para garantizar el derecho a la educación de calidad.
Condiciones estructurales del sistema educativo
El diagnóstico incorpora variables relacionadas con la estructura del sistema educativo. En educación primaria, México presenta una relación de 26.55 alumnos por docente. En contraste, Chile registra 17.79 y Uruguay 15.4.
A estos datos, explica Educación con Rumbo, se suman factores asociados a infraestructura escolar, profesionalización docente y procesos de transformación digital, elementos considerados en los análisis comparativos sobre calidad educativa.
Propuestas planteadas por Educación con Rumbo
Ante este escenario, Educación con Rumbo plantea la necesidad de una reconstrucción del sistema educativo nacional con participación de autoridades, docentes, familias y sociedad civil. Entre las propuestas se encuentran la revaloración del trabajo docente mediante reconocimiento institucional y condiciones adecuadas, la construcción de espacios de diálogo entre los distintos actores educativos y el desarrollo de redes de apoyo integrales para los estudiantes.
También se contempla el fortalecimiento de valores cívicos, la promoción de políticas de inclusión con exigencia académica, la colaboración entre los sectores público y privado, y el impulso a la cultura, la ciencia y la tecnología como componentes del desarrollo educativo.
Educación y desarrollo a largo plazo
La organización señaló que, sin una transformación educativa con indicadores de seguimiento y continuidad en el tiempo, México mantendrá limitaciones en crecimiento económico, movilidad social y cohesión democrática.
Día de la Libertad: Mexicanos perciben que este derecho ha disminuido
Es un derecho fundamental
Ciudad de México.- En el marco del Día de la Libertad, que se conmemora este 23 de enero, una encuesta muestra una percepción crítica sobre el estado actual de la libertad en México, así como los principales retos que enfrenta el país para garantizar este derecho fundamental, indispensable para la vida en familia y la convivencia social.
Durante la presentación del estudio, Pablo Levy, director de Research Land, la casa encuestadora, explicó que uno de los principales objetivos fue profundizar en la comprensión del concepto de libertad.
“Porque muchas veces como que no entendemos el concepto de libertad. Pensamos que es lo contrario a ser esclavo. Y no. O sea, hay muchas formas de libertad y hay que ver qué tanto tenemos y qué tanto hemos perdido”.
Día de la Libertad en México: una percepción desfavorable frente a otros países
De acuerdo con los resultados, 37% de las personas considera que el nivel de libertad en México es menor en comparación con otros países, mientras que 31% lo percibe como similar. En contraste, 24% opina que es algo mayor y solo 8% cree que es mucho mayor, lo que implica que más del 60% de la población ubica a México en una posición igual o inferior frente al contexto internacional.
El estudio también evaluó la percepción sobre el papel del gobierno en la garantía de las libertades. En este rubro, la mitad de los encuestados considera que las libertades no se garantizan, 23% opina que se garantizan poco, 21% afirma que a veces sí y a veces no, y apenas 6% considera que se garantizan de forma permanente.
Violencia, desinformación y abuso de poder: las principales amenazas
Entre los factores que más amenazan la libertad de las personas, la violencia y la inseguridad ocupan el primer lugar, según los encuestados, seguidas de la desinformación y manipulación de la información, los gobiernos autoritarios o el abuso de poder, así como la falta de participación ciudadana.
La encuesta también abordó el debate sobre la intervención del Estado en decisiones personales, como la posible prohibición del consumo de alternativas al tabaco. En este punto, 78% de las personas considera que está mal que el gobierno prohíba, aunque reconoce la necesidad de ciertas regulaciones o restricciones cuando existe afectación a terceros, lo que refleja una postura equilibrada entre libertad individual y responsabilidad social.
La libertad, una percepción que ha empeorado con los años
Al analizar la evolución del sentimiento de libertad en México, los resultados son contundentes: 60% de las personas considera que ha empeorado, 29% cree que no ha cambiado y 11% opina que ha mejorado.
En cuanto a las acciones prioritarias para proteger la libertad, la ciudadanía señala principalmente la necesidad de garantizar la seguridad sin restringir derechos, fortalecer la democracia y las instituciones, regular el uso de la tecnología y la vigilancia, y proteger la libertad de expresión y de prensa.
Sobre este punto, Pablo Levy fue enfático al señalar las carencias actuales:
“Quién debería priorizar el gobierno? O sea, cuáles serían las acciones prioritarias?… garantizar la seguridad sin restringir el derecho, fortalecer la democracia y tener instituciones fuertes, regular el uso de tecnología y proteger la libertad de expresión y de prensa… Reprobados”.
Finalmente, el director de Research Land llamó a la reflexión colectiva al advertir:
“Estamos perdiendo nuestras libertades en todos los aspectos, ahí están todos los aspectos y la estamos perdiendo. Y tenemos que estar conscientes de eso”.
En el Día de la Libertad, estos resultados invitan a fortalecer una cultura de respeto, participación y responsabilidad, donde la seguridad, la democracia y los derechos fundamentales sean pilares para el bienestar de las personas y las familias en México.
npq
