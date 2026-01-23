CIFAM 2026: “No hay familias perfectas, pero hay herramientas para fortalecerlas”, afirma Mauricio Flores

Monterrey.- Las familias enfrentan conflictos, rupturas, procesos de crianza complejos y una convivencia marcada por el uso intensivo de la tecnología.

Para Mauricio Flores Lobeira, presidente local del Congreso Internacional de las Familias (CIFAM) Monterrey 2026, reconocer esa realidad es el punto de partida para hablar hoy de familia en el espacio público.

En entrevista con SIETE24 Noticias, Flores Lobeira sostuvo que no existen modelos ideales ni fórmulas únicas para la vida familiar, pero sí caminos de acompañamiento que pueden ayudar a los hogares a enfrentar sus retos cotidianos.

“No hay familias perfectas, porque al final un matrimonio puede ser muy bueno o puede tener sus problemáticas también muy complejas”, afirmó Flores durante la entrevista realizada en Monterrey, en el marco del anuncio oficial del Congreso.

La familia, ausente del debate público

Mauricio Flores explicó que una de las principales motivaciones para llevar el CIFAM a Monterrey es la falta de espacios donde la familia sea abordada como un todo y no de manera fragmentada.

Señaló que, aunque existen políticas públicas y programas enfocados en sectores específicos, la familia como institución ha quedado relegada.

“Tenemos protección de la mujer, tenemos protección de los niños, tenemos protección de los adultos mayores, pero nadie protege a la familia”, expresó Flores Lobeira.

El presidente local del Congreso subrayó que a lo largo de la historia, la familia ha sido un elemento central en todas las civilizaciones, pero actualmente enfrenta un proceso de desgaste que se refleja en la vida diaria de millones de hogares.

Destacó que el CIFAM busca abrir un espacio de diálogo sin excluir realidades ni imponer esquemas.

Herramientas para realidades familiares distintas

El Congreso Internacional de las Familias Monterrey 2026 se realizará los días 27 y 28 de febrero y 1 de marzo, en Cintermex, dentro de Parque Fundidora. El programa contempla conferencias, paneles y talleres dirigidos a distintos tipos de familias.

Flores Lobeira explicó que el enfoque del Congreso parte del reconocimiento de que no todas las familias viven las mismas circunstancias.

Por ello, se abordarán temas relacionados con matrimonios en crisis, familias reconstituidas, hogares monoparentales y dinámicas de crianza actuales.

“Entendemos que no es la misma problemática la de una familia donde el matrimonio ha podido solventar sus retos, que la de una familia reconstituida o una familia monoparental”, señaló.

“Lo que buscamos es darle herramientas a cada una desde el liderazgo dentro de la familia”, agregó.

El CIFAM 2026 también incluirá contenidos específicos para niños, adolescentes y jóvenes, bajo la premisa de que ellos serán quienes formen nuevas familias en el futuro.

De acuerdo con Flores, el fortalecimiento familiar requiere procesos de formación que comiencen desde edades tempranas.

Tecnología, desgaste emocional y búsqueda de apoyo

Mauricio Flores reconoció que uno de los desafíos actuales más visibles es el impacto de la tecnología en la convivencia familiar, así como el desgaste emocional que enfrentan muchos hogares.

Precisó que estos retos no son exclusivos de la actualidad, sino parte de un proceso histórico.

“Las familias siempre han enfrentado retos. El tema es que muchas veces no tenemos las herramientas para saber cómo hacerlo”, explicó.

“Y en muchos casos tampoco tenemos la voluntad de acercarnos a pedir ayuda”, añadió.

El titular local del CIFAM destacó la importancia de las salas de escucha, un espacio presente en el Congreso que funciona como un primer punto de orientación para quienes atraviesan situaciones familiares complejas.

“Muchas veces buscamos resolver las problemáticas dentro de casa y que nadie vea lo que estamos viviendo como familia”, afirmó.

“Pero la realidad es que todas las familias tienen retos y oportunidades”, resaltó.

Monterrey, sede del CIFAM por primera vez

El CIFAM 2026 será la primera edición del Congreso en Nuevo León. De acuerdo con el comité organizador, se espera una asistencia presencial de hasta 15 mil personas, además de las transmisiones digitales que amplían el alcance del evento.

El Congreso contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales y con dinámicas diseñadas para involucrar a distintos sectores de la sociedad.

Entre ellas, se contempla la participación de equipos deportivos locales, como Tigres y Rayados, en actividades que vinculan familia y deporte.

“Queremos que la gente se sienta identificada y que vea que la familia también está presente en otros ámbitos de la vida social”, explicó Flores Lobeira.

Finalmente, el presidente local del CIFAM extendió la invitación a familias de México y del extranjero a participar en el Congreso, con la intención de generar espacios de encuentro, orientación y formación.

“Todo el que me está oyendo es parte de una familia”, expresó.

“Todas las familias podemos ser mejores y necesitamos herramientas para seguir creciendo”, concluyó Mauricio Flores Lobeira.

