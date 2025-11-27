Cirugía fetal: el campo que modifica la vida de los bebés antes de nacer

Ciudad de México.— El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla describe la cirugía fetal como entrar en un territorio que durante décadas se consideró intocable. Explicó que intervenir dentro del útero abre la posibilidad de modificar el pronóstico de bebés con patologías graves y continuar el embarazo con nuevas expectativas para las familias.
El especialista en medicina materno fetal, con estudios en Oxford y Barcelona, participó en el podcast COMEGO Sin Fronteras, donde habló de la técnica, de sus alcances y de los criterios para seleccionar a los candidatos.
“Como médico materno-fetal, acompaño a cada familia en uno de los momentos más importantes de su vida. Cada embarazo es único y requiere atención especializada para prevenir complicaciones como la prematuridad”, dijo.
¿Qué es la cirugía fetal y por qué modifica la historia clínica de un bebé?
El doctor Martínez Portilla indicó que la cirugía fetal consiste en intervenciones dentro del útero para corregir o mejorar condiciones que comprometen la vida o el desarrollo del bebé.
Dijo que se trata de procedimientos que cambian pronósticos y ofrecen alternativas en padecimientos que avanzan con rapidez. La base científica proviene de estudios internacionales que han demostrado beneficios duraderos cuando se actúa antes del nacimiento.
Estas intervenciones permiten que el embarazo continúe y que el bebé nazca con mejores posibilidades. El especialista explica que la primera impresión al realizar un procedimiento de este tipo es profundamente impactante, debido a que representa una forma distinta de abordar la medicina prenatal.
¿Qué bebés pueden ser candidatos a cirugía fetal?
Los criterios dependen de la patología. En términos generales, se valoran condiciones como:
Ausencia de alteraciones cromosómicas.
Deseo informado de la madre para proceder.
Cumplir parámetros específicos según la enfermedad fetal.
Entre las patologías que pueden recibir intervención se encuentran defectos del tubo neural, mielomeningocele, síndrome de transfusión feto-fetal, lesiones intratorácicas y malformaciones que comprometen pulmones o diafragma. Cada una requiere una evaluación precisa y protocolos definidos según la evidencia disponible.
¿Qué patologías responden a una intervención durante la gestación?
El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla detalló condiciones como:
Mielomeningocele: una malformación del tubo neural que produce daño neurológico progresivo. La cirugía prenatal demostró beneficios sobre movilidad, función de esfínteres, disminución de Chiari y reducción de la ventriculomegalia. Son procedimientos con bases sólidas gracias al estudio MOMS y a la experiencia acumulada en diversos centros.
Lesiones intratorácicas: secuestro broncopulmonar y malformaciones adenomatoideas quísticas. En algunos casos se utiliza ablación del vaso nutricio o colocación de shunt para drenar quistes que comprimen el diafragma y comprometen el desarrollo pulmonar. El doctor señala que aún existen debates sobre el momento ideal para intervenir debido a la naturaleza progresiva de estas malformaciones.
Hernia diafragmática: un defecto del cierre del diafragma que permite el ascenso de órganos abdominales hacia el tórax. Las oclusiones traqueales fetales buscan expandir los pulmones con un balón que se coloca entre las 25 y 30 semanas. El procedimiento exige retirar el balón después de la semana 34, al menos 24 horas antes del nacimiento. Nuevos ensayos clínicos evalúan si esta intervención también puede ofrecer beneficios en casos moderados.
¿Cómo se realiza la cirugía fetal en el mielomeningocele?
Las técnicas varían. El doctor expone dos enfoques:
Abordaje abierto mediante histerotomía: se abre el útero, se accede a la lesión y se corrige de forma directa. Es la técnica con mayor número de casos documentados en el mundo.
Técnica fetoscópica percutánea: se introducen trócares a través del abdomen sin abrir el útero. Se trabaja con instrumentación fina para fijar la membrana y proteger el contenido neural. Los centros europeos y brasileños han impulsado esta vía con resultados prometedores, aunque los números siguen en evaluación por su menor cantidad de casos.
Ambas técnicas buscan detener el daño neurológico intrauterino y mejorar la función motora y esfinteriana del bebé al nacer.
¿Qué ocurre en los casos de síndrome de transfusión feto-fetal?
En gemelos que comparten placenta, un bebé recibe más sangre y el otro dona. El síndrome provoca un deterioro acelerado que, sin tratamiento, afecta la supervivencia de ambos.
La intervención consiste en:
Introducir un fetoscopio muy delgado
Localizar los vasos responsables
Realizar fotocoagulación láser para equilibrar el flujo sanguíneo
Los avances dan como resultado una supervivencia de al menos uno de los bebés en más del 60 por ciento de los casos y reducen drásticamente la mortalidad doble reportada hace décadas. La amnioreducción puede mejorar síntomas maternos, pero no corrige el origen del problema.
¿Hasta qué semana se puede intervenir y qué determina el momento?
El tiempo ideal depende del estado del síndrome y la progresión de la enfermedad. El especialista indicó que los equipos evalúan la probabilidad de morbilidad y mortalidad de cada etapa para decidir cuándo intervenir. El objetivo es actuar antes de un deterioro irreversible. El análisis se realiza caso por caso con base en evidencia que continúa actualizándose.
¿Dónde pueden realizarse estas cirugías en México?
El Dr. Martínez Portilla subraya que por años existió la necesidad de un centro de referencia público que ofreciera estos procedimientos sin costo para las familias. Comenta que, después de capacitación en Europa y un trabajo coordinado con especialistas, se estableció en Ciudad de México un espacio donde pueden atenderse pacientes de toda la República.
El proyecto busca que cualquier mujer con un diagnóstico fetal grave reciba atención especializada sin importar su origen o condición socioeconómica. Se gestiona apoyo gubernamental y equipamiento completo para consolidar un programa que permita la intervención oportuna.
“Mi misión es proteger la salud de la madre y su bebé desde el inicio del embarazo, anticipando riesgos y ofreciendo esperanza con tecnología, medicina basada en la evidencia y empatía”, concluyó.
Dignidad Humana
“Nuestra lengua materna sigue aquí”: Antonina Rivera reivindica la dignidad Nguíva
Ciudad de México.— Antonina Rivera Marín se presentó ante el Senado de la República con la fuerza de una historia transmitida por generaciones. Llegó desde San Felipe Otlaltepec, en Puebla, para hablar en Nguíva y recordar que su comunidad permanece viva. Se comunicó en su lengua materna que aprendió en familia y que conserva como parte esencial de su identidad.
Antonina Rivera expuso la necesidad de construir un país con oportunidades para hombres y mujeres en un marco de respeto a los pueblos originarios. Reafirmó la importancia de expresarse desde los códigos heredados por su familia y su pueblo.
Recordó que las mujeres Nguívas han buscado ser reconocidas y aún enfrentan situaciones que las colocan en espacios de invisibilidad. Señaló que continúan presentes, con voz, con presencia y con participación en la vida pública, y que su mensaje refleja la voluntad de las mujeres de su región de encontrar espacios donde se escuche su realidad.
Lengua materna como puente entre generaciones
Rivera Marín subrayó que hablar y pensar en más de una lengua brinda una comprensión amplia de la vida comunitaria. Explicó que ese conocimiento permite reconocer el sentir de las personas y entender las preocupaciones que persisten en su región. Afirmó que persisten ideas que se deben revisar para que mujeres y hombres trabajen en colaboración, con roles distintos que contribuyen al desarrollo conjunto.
Identidad más allá de los estereotipos
Antonina Rivera compartió que los pueblos originarios continúan enfrentando miradas que los reducen a imágenes antiguas o folclorizadas. Solicitó que dejen de ser vistos como piezas de museo y que se reconozca la diversidad interna de cada comunidad.
Expresó que la vestimenta tradicional es motivo de respeto, pero que no define por sí sola la identidad. Detalló que la organización comunitaria, la lengua, la cosmovisión, la gastronomía, las prácticas y los saberes forman parte de la esencia de los pueblos originarios.
Enfatizó que muchas veces los visitantes, e incluso instituciones, buscan encasillar a las comunidades a partir de imágenes simplificadas que no representan la complejidad de sus formas de vida.
Herencia familiar y saberes transmitidos por generaciones
Rivera expuso que el conocimiento de su comunidad se mantiene gracias a la oralidad y al compromiso de cada generación para transmitirlo a quienes vienen detrás. Comentó que las familias han sido guardianas de saberes que han permitido conservar su legado cultural.
Agregó que su propia formación incluye estudios en enfermería y un servicio de casi 28 años en una clínica rural del IMSS, además de su labor en la promoción de la medicina tradicional.
La medicina tradicional y la salud comunitaria
Asimismo explicó que la medicina tradicional e indígena pueden fortalecerse al aplicarse de manera simultánea con la medicina institucional. Consideró que ambas pueden complementarse con la supervisión de especialistas para beneficio de los pacientes en regiones donde los saberes ancestrales se mantienen vigentes.
Volver al origen para cuidar la vida
Antonina Rivera abordó la importancia de preservar la relación con la tierra y con los cultivos que sostienen a sus comunidades. Recordó el valor de conservar las semillas nativas como el maíz criollo, presente en México en una amplia variedad de colores y sabores.
Dignidad Humana
“No busco culpables, solo busco a mi niño”: Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio
A 50 días de l desaparición del joven en Mazatlán
Ciudad de México.- Han pasado más de 50 días desde la noche del 5 de octubre de 2024, cuando el joven Carlos Emilio López Valenzuela, de 25 años, fue visto por última vez a la salida de un conocido bar en Mazatlán, Sinaloa. La búsqueda incansable de Brenda Valenzuela, es la de cientos de madres en México.
Brenda Valenzuela publicó un mensaje en sus redes sociales, un súplica a quienes pudieran tener a su hijo o saber de él, apelando únicamente a la piedad humana:
“Yo solo soy mamá. No soy política, no soy jueza, no soy enemiga de nadie. No quiero culpar a nadie, no quiero nombres, no quiero explicaciones. No busco castigo. Solo quiero a mi hijo vivo. Carlos Emilio es mi corazón. Yo no sé quién puede ayudarme, no sé quién lo vio, no sé quién tiene información”.
En su emotiva carta, Brenda enfatiza que no busca venganza ni quiere culpables, su único deseo es volver a abrazar a su hijo.
“Si alguien, quien sea, tiene la posibilidad de ayudarlo a regresar, no pido que se entregue, no pido que hable, no pido que se exponga. Solo pido compasión. Nada más que eso: compasión. Una madre no trae venganza en el corazón. Trae amor. Y ese amor hoy les habla a todos los corazones que puedan escuchar: déjenme abrazar a mi hijo. Dejen que viva. No busco culpables. Solo busco a mi niño.”
La familia cuestiona la versión de la fiscalía de Sinaloa
La emotiva súplica de Brenda se da en un contexto de tensión y dudas sobre la investigación oficial del caso Carlos Emilio. Recientemente, el Fiscal Regional Isaac Aguayo declaró que el joven habría salido por su propio pie por la puerta trasera del bar, acompañado de dos hombres y subieron a una camioneta.
Para la familia López Valenzuela, esta versión oficial generó más incertidumbre que claridad. Brenda cuestionó públicamente al Vicefiscal, señalando que la información de rutas y personas identificadas debió haberse compartido mucho antes, y que la investigación es lenta e incompleta.
En declaraciones a medios, la madre de Carlos Emilio expresó su frustración ante la falta de detalles y el vacío que deja el reporte de la Fiscalía.
“Definitivamente las declaraciones del vicefiscal pues no puedo tomarlas tal cual como un avance… Me surgen muchas más preguntas que respuestas de lo que se obtiene de esa información”, señaló la señora Valenzuela, quien cuestionó porqué su hijo, siendo cliente, salió por una puerta trasera y quiénes son las personas que lo acompañaban.
La madre del joven deportista y profesionista desaparecido exige más transparencia y continuidad en la línea de tiempo de los hechos, antes de que su hijo saliera del establecimiento:
“Yo creo que, pues, a lo mejor de manera inmediata ya sería muy bueno que el vicefiscal nos diera nuevas declaraciones, nos compartiera más información si es verdad que ya tienen definida una ruta probable de a dónde se la llevaron”.
Mientras la investigación avanza lentamente, el mensaje de Brenda Valenzuela es el de una madre que, ante la desesperación, solo pide que a su hijo Carlos Emilio se le permita vivir.
Dignidad Humana
Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”
Ciudad de México.— El Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por el Gobierno Federal el 6 de noviembre, abrió una ruta nacional para atender y denunciar este delito. Early Institute reconoció el avance institucional, sin embargo, advirtió que el documento no incluye de manera explícita a niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan vulnerabilidad particular ante esta forma de violencia.
Ruta nacional para atender y denunciar
El organismo especializado en primera infancia señaló que el Plan contempla una ruta homogénea de atención y denuncia, accesible y clara para todo el país. Subrayó que este ordenamiento puede facilitar respuestas rápidas y eficaces ante hechos de abuso sexual.
El análisis del instituto identifica también la importancia de campañas públicas que impulsen la denuncia y que visibilicen conductas que afectan a distintas personas en México. A esto se suma el fortalecimiento de la capacitación y coordinación entre instituciones, con el fin de asegurar investigaciones con perspectiva de género y enfoque centrado en las víctimas.
Ausencia de la niñez en el documento
Sin embargo, Early Institute expresó preocupación porque el Plan no menciona explícitamente a niñas, niños y adolescentes como víctimas. Expuso que este grupo requiere atención puntual debido a los contextos de riesgo que enfrenta.
La organización recordó los registros oficiales de delitos sexuales contra esta población. En 2020 se abrieron 21,717 carpetas de investigación y para 2021 la cifra aumentó a 22,410, lo que representó un incremento del 3 por ciento. Entre 2021 y 2022 se dio el aumento más marcado, con 29,726 carpetas que significaron un crecimiento del 32 por ciento. Durante 2023 se documentaron 35,866 casos y esto reflejó un aumento cercano al 21 por ciento respecto del año anterior.
El instituto afirmó que, sin una perspectiva de niñez y adolescencia, la política pública quedaría incompleta y limitaría su capacidad de transformación.
Propuestas para fortalecer el Plan
Early Institute planteó que el Gobierno Federal y los congresos locales consideren tres premisas centrales en la implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Primera consiste en incorporar con claridad la perspectiva de niñez y adolescencia, ya que también forma parte de las víctimas.
Segunda apunta a revisar y armonizar la tipificación de los delitos sexuales en todo el país ante la diversidad de criterios vigentes, con el fin de garantizar acceso a la justicia para cualquier persona afectada.
Tercera sugiere el uso de la plataforma alumbramx.org, recurso gratuito y basado en evidencia que ofrece herramientas de prevención y que busca acompañar a instituciones y ciudadanía en acciones informadas y con enfoque de derechos.
Cambios normativos y participación social
El instituto urgió que que la conversación nacional no deje fuera a niñas, niños y adolescentes y reiteró que la respuesta institucional debe incluirlos de manera explícita.
Celebridades
La violencia digital es una realidad que afecta a 10 millones de mujeres
Ximena Sariñana se suma a campaña
Ciudad de México. – La violencia en contra de las mujeres tiene un nuevo y masivo campo de acción en los entornos digitales, la violencia digital es real y es un fenómeno que afecta la vida de 10 millones de mujeres en México.
En el contexto del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, este 25 de noviembre, las estadísticas oficiales dimensionan la urgencia de visibilizar y combatir el ciberacoso y la agresión en línea.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), 10 millones de mujeres en México enfrentaron algún tipo de agresión en plataformas digitales. Lo que ocurre en el mundo virtual tiene efectos devastadores en la vida real de las víctimas.
El ciberacoso, una práctica normalizada
La violencia digital adopta múltiples formas, y muchas de ellas se han normalizado en la interacción cotidiana en línea, a pesar de su impacto nocivo. La principal evidencia de esto es el envío no solicitado de contenido sexual.
Una de cada tres mujeres en México ha recibido material de naturaleza sexual sin su consentimiento, según datos del INEGI (2024), esta es una de las formas más extendidas de ciberacoso y agresión.
A nivel global, la problemática no es menor: el 40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia digital y, lo que es igualmente preocupante, 9 de cada 10 que navegan en línea han presenciado ataques directos contra otras mujeres (The Economist Intelligence Unit, 2021).
El rápido auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) ha introducido nuevas formas de violencia, particularmente dirigidas contra las mujeres y las niñas.
El 95 por ciento de las imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial para simular contenido sexual no consentido (conocidos como deepfakes) tiene como protagonistas a mujeres, documenta un informe de Naciones Unidas (2024), las herramientas de manipulación de imágenes y video se utilizan predominantemente para el abuso.
Esta desproporción refleja cómo la tecnología puede exacerbar y profundizar formas específicas de violencia de género.
Ximena Sariñana y Karla Souza se suman en contra de la violencia digital hacia las mujeres
Ante este panorama la sociedad civil y diversas figuras públicas participan en una campaña para identificar y detener este tipo de acoso: Es real la violencia digital, cuenta con la participación de la organización Defensoras Digitales liderada por Olimpia Coral Melo, busca concientizar sobre este problema social también en el entorno digital.
Para fortalecer la difusión y el alcance de los mensajes, se sumaron figuras como Ximena Sariñana y Karla Souza, ambas artistas y madres de niñas, y Embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres; junto a Marion Reimers, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Diego Alfaro, Alfonso Dosal y Emmanuel Restrepo.
La campaña se articula en torno a tres acciones esenciales para que las mujeres y la sociedad en general puedan defenderse y actuar:
Informarse: Para identificar y reconocer las múltiples formas de violencia digital.
Detectar: Para dejar de normalizar las agresiones en línea.
Denunciar: Para hacer valer los derechos y asegurar la respuesta institucional.
La magnitud de los 10 millones de víctimas en México exige una respuesta institucional integral y coordinada, reafirmando que la seguridad y la dignidad de las mujeres deben estar garantizadas al navegar en la red.
