Cirugía fetal: el campo que modifica la vida de los bebés antes de nacer

Ciudad de México.— El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla describe la cirugía fetal como entrar en un territorio que durante décadas se consideró intocable. Explicó que intervenir dentro del útero abre la posibilidad de modificar el pronóstico de bebés con patologías graves y continuar el embarazo con nuevas expectativas para las familias.

El especialista en medicina materno fetal, con estudios en Oxford y Barcelona, participó en el podcast COMEGO Sin Fronteras, donde habló de la técnica, de sus alcances y de los criterios para seleccionar a los candidatos.

“Como médico materno-fetal, acompaño a cada familia en uno de los momentos más importantes de su vida. Cada embarazo es único y requiere atención especializada para prevenir complicaciones como la prematuridad”, dijo.

¿Qué es la cirugía fetal y por qué modifica la historia clínica de un bebé?

El doctor Martínez Portilla indicó que la cirugía fetal consiste en intervenciones dentro del útero para corregir o mejorar condiciones que comprometen la vida o el desarrollo del bebé.

Dijo que se trata de procedimientos que cambian pronósticos y ofrecen alternativas en padecimientos que avanzan con rapidez. La base científica proviene de estudios internacionales que han demostrado beneficios duraderos cuando se actúa antes del nacimiento.

Estas intervenciones permiten que el embarazo continúe y que el bebé nazca con mejores posibilidades. El especialista explica que la primera impresión al realizar un procedimiento de este tipo es profundamente impactante, debido a que representa una forma distinta de abordar la medicina prenatal.

¿Qué bebés pueden ser candidatos a cirugía fetal?

Los criterios dependen de la patología. En términos generales, se valoran condiciones como:

Ausencia de alteraciones cromosómicas.

Deseo informado de la madre para proceder.

Cumplir parámetros específicos según la enfermedad fetal.

Entre las patologías que pueden recibir intervención se encuentran defectos del tubo neural, mielomeningocele, síndrome de transfusión feto-fetal, lesiones intratorácicas y malformaciones que comprometen pulmones o diafragma. Cada una requiere una evaluación precisa y protocolos definidos según la evidencia disponible.

¿Qué patologías responden a una intervención durante la gestación?

El Dr. Raigam Jafet Martínez Portilla detalló condiciones como:

Mielomeningocele: una malformación del tubo neural que produce daño neurológico progresivo. La cirugía prenatal demostró beneficios sobre movilidad, función de esfínteres, disminución de Chiari y reducción de la ventriculomegalia. Son procedimientos con bases sólidas gracias al estudio MOMS y a la experiencia acumulada en diversos centros.

Lesiones intratorácicas: secuestro broncopulmonar y malformaciones adenomatoideas quísticas. En algunos casos se utiliza ablación del vaso nutricio o colocación de shunt para drenar quistes que comprimen el diafragma y comprometen el desarrollo pulmonar. El doctor señala que aún existen debates sobre el momento ideal para intervenir debido a la naturaleza progresiva de estas malformaciones.

Hernia diafragmática: un defecto del cierre del diafragma que permite el ascenso de órganos abdominales hacia el tórax. Las oclusiones traqueales fetales buscan expandir los pulmones con un balón que se coloca entre las 25 y 30 semanas. El procedimiento exige retirar el balón después de la semana 34, al menos 24 horas antes del nacimiento. Nuevos ensayos clínicos evalúan si esta intervención también puede ofrecer beneficios en casos moderados.

¿Cómo se realiza la cirugía fetal en el mielomeningocele?

Las técnicas varían. El doctor expone dos enfoques:

Abordaje abierto mediante histerotomía: se abre el útero, se accede a la lesión y se corrige de forma directa. Es la técnica con mayor número de casos documentados en el mundo.

Técnica fetoscópica percutánea: se introducen trócares a través del abdomen sin abrir el útero. Se trabaja con instrumentación fina para fijar la membrana y proteger el contenido neural. Los centros europeos y brasileños han impulsado esta vía con resultados prometedores, aunque los números siguen en evaluación por su menor cantidad de casos.

Ambas técnicas buscan detener el daño neurológico intrauterino y mejorar la función motora y esfinteriana del bebé al nacer.

¿Qué ocurre en los casos de síndrome de transfusión feto-fetal?

En gemelos que comparten placenta, un bebé recibe más sangre y el otro dona. El síndrome provoca un deterioro acelerado que, sin tratamiento, afecta la supervivencia de ambos.

La intervención consiste en:

Introducir un fetoscopio muy delgado

Localizar los vasos responsables

Realizar fotocoagulación láser para equilibrar el flujo sanguíneo

Los avances dan como resultado una supervivencia de al menos uno de los bebés en más del 60 por ciento de los casos y reducen drásticamente la mortalidad doble reportada hace décadas. La amnioreducción puede mejorar síntomas maternos, pero no corrige el origen del problema.

¿Hasta qué semana se puede intervenir y qué determina el momento?

El tiempo ideal depende del estado del síndrome y la progresión de la enfermedad. El especialista indicó que los equipos evalúan la probabilidad de morbilidad y mortalidad de cada etapa para decidir cuándo intervenir. El objetivo es actuar antes de un deterioro irreversible. El análisis se realiza caso por caso con base en evidencia que continúa actualizándose.

¿Dónde pueden realizarse estas cirugías en México?

El Dr. Martínez Portilla subraya que por años existió la necesidad de un centro de referencia público que ofreciera estos procedimientos sin costo para las familias. Comenta que, después de capacitación en Europa y un trabajo coordinado con especialistas, se estableció en Ciudad de México un espacio donde pueden atenderse pacientes de toda la República.

El proyecto busca que cualquier mujer con un diagnóstico fetal grave reciba atención especializada sin importar su origen o condición socioeconómica. Se gestiona apoyo gubernamental y equipamiento completo para consolidar un programa que permita la intervención oportuna.

“Mi misión es proteger la salud de la madre y su bebé desde el inicio del embarazo, anticipando riesgos y ofreciendo esperanza con tecnología, medicina basada en la evidencia y empatía”, concluyó.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv