Ciudadanos demandan ante legisladores, la protección de la vida desde la concepción

Ciudad de México.- Un Reclamo y denuncia ciudadana se llevó a cabo en el Palacio Legislativo, para proteger la división de poderes, dirigido a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por ser además una Resolución INMORAL e INCONSTITUCIONAL, al violar los artículos de la CPEUM, La Convención de los Derechos de los Niños, La Convención Americana y la Ley General de Salud, y la ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, alentando con ello la industria del aborto.

El objetivo es hacer constar la interposición de una denuncia para Juicio Político en contra de 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esta denuncia se centra en que esos ministros denunciados invaden la esfera de competencia del Poder Legislativo lo que es más grave tratándose de licenciados en derecho que deben conocer las normas que los rigen, y en consecuencia a sabiendas se pusieron a legislar de facto para afectar a todas las Constituciones del País, por eso creemos que el Congreso por unanimidad destituirá a todos los ministros denunciados.

La Resolución que tuvo en relación a la Acción de Inconstitucionalidad número 106-/2018 y su acumulada 107/2018 que dirimía un Artículo de la Constitución de Sinaloa que protegía la vida desde la Concepción.





Además, se anexó a la misma denuncia más de 85 mil firmas electrónicas impresas de la ciudadanía inconforme con las resoluciones de la SCJN a que se desprotege a la vida, y que son tomadas de peticiones de en la Plataforma de Citicen Go.

De acuerdo con el documento presentado una Sentencia que se considera INMORAL e INCONSTITUCIONAL ya que la SCJN se convierte en activista Judicial.









Se dice lo anterior porque el Art 105 Constitucional menciona que las resoluciones de las Acciones de inconstitucionalidad se circunscribirán al precepto impugnado, pero en su resolución hay párrafos que se extralimitan y pretende derogar a todo el orden jurídico mexicano y sus constituciones, en cuanto a la protección de la vida humana desde la Concepción.

Es una Sentencia ideológica y anticientífica, y viola también el artículo 24 de la Convención de los Derechos de los Niños ya que éste reconoce el carácter de madre en el estado prenatal, y tiene una apreciación anticientífica al decir que otorgar el carácter de Persona al embrión es una decisión ética personal.











Además, advierten que no respeta los derechos humanos ya que discriminan a un individuo desde su concepción, no respeta la vida, ni la integridad personal y ataca al Federalismo ya que los Estados si están legitimados a legislar la protección a la Vida desde la Concepción porque no es un tema reservado en exclusiva a la Federación.

ARH