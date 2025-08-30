Cómo ayudar a los niños a perder el miedo al acudir al dentista

Ciudad de México- Ir al dentista continúa siendo una experiencia temida por muchas familias. El ruido de los aparatos y los recuerdos de visitas pasadas generan ansiedad incluso antes de entrar al consultorio.
El miedo al dentista, un problema común.
La odontofobia, reconocida como un trastorno de ansiedad, provoca que niños y adultos anticipen dolor o incomodidad.
Este temor impide completar tratamientos y ocasiona consecuencias graves: desde la pérdida temprana de dientes hasta infecciones dolorosas que afectan la calidad de vida.
En la infancia, el miedo se manifiesta con berrinches, llanto o resistencia. Esto complica la relación con el odontólogo y retrasa la atención.
Sin embargo, especialistas insisten en que acudir de manera temprana a revisiones permite crear un vínculo de confianza y transformar la percepción de la consulta.
Estrategias para enfrentar la ansiedad infantil.
Pediatras y odontólogos recomiendan un abordaje positivo. Convertir la visita en un juego, mantener una comunicación clara y enseñar técnicas de respiración son pasos clave.
Algunos profesionales incluso integran recursos lúdicos para que el niño asocie la revisión con un momento de aprendizaje.
Los padres también desempeñan un papel esencial.
Hablar con anticipación sobre la consulta, llevar un juguete favorito o leer cuentos relacionados con el dentista ayuda a normalizar la experiencia. Jugar antes de la cita o distraer al menor con libros ilustrados durante la espera reduce la ansiedad.
Una oportunidad para generar confianza.
La consulta odontológica puede convertirse en un espacio de confianza y cuidado si se pierde el miedo.
La clave está en la comunicación, la paciencia y el acompañamiento. La salud bucal no solo evita enfermedades, también fortalece la autoestima y la seguridad en la infancia.
Promover visitas tempranas y positivas abre la posibilidad de que las nuevas generaciones crezcan sin temores innecesarios. Perder el miedo al dentista es, al final, ganar bienestar, confianza y sonrisas más saludables.
ARH
México
¿Por qué la higiene del sueño importa desde la infancia?
Ciudad de México.- Dormir fue reconocido por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño como uno de los tres pilares de la vida saludable, junto con nutrición y ejercicio.
La Academia Estadounidense de Pediatría informó que entre 25% y 50% de los niños y hasta 40% de los adolescentes enfrentaron problemas para dormir.
¿Qué sucede cuando no dormimos bien?
Selenne Verde Tinoco, especialista de la UNAM, señaló que el insomnio en estudiantes se relacionó con la mala higiene del sueño, como usar dispositivos electrónicos antes de dormir.
El Observatorio del Tec de Monterrey reportó que dormir mal afectó la atención, memoria y aprendizaje. Los alumnos con insomnio mostraron distracciones y errores frecuentes en clase.
El doctor Adalberto González Astiazarán, neurólogo pediatra del Centro Médico ABC, explicó que cuando los niños dormían menos de diez horas al día mostraban irritabilidad, aislamiento social y menor tolerancia a la convivencia.
Un estudio del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos concluyó que la irregularidad en los horarios de sueño redujo habilidades de planificación y resolución de problemas en adolescentes.
Impacto emocional y social.
La falta de sueño también afectó la salud emocional. Adolescentes con insomnio mostraron irritabilidad, menor autocontrol y poca motivación escolar. En las aulas aumentaron los conflictos y disminuyó la participación.
Los especialistas destacaron que las chicas padecieron mayores efectos negativos del insomnio en comparación con los varones, posiblemente por diferencias en los patrones de sueño.
Cómo construir hábitos de sueño saludables.
El Centro Médico ABC señaló que los bebés necesitan hasta 17 horas de sueño, mientras que los niños en edad escolar requieren hasta 11. Los adolescentes deben dormir entre ocho y diez horas.
Para mejorar la higiene del sueño, especialistas recomendaron: mantener horarios regulares, limitar siestas, evitar pantallas y sustancias estimulantes, hacer ejercicio y crear un ambiente adecuado en la habitación.
Una inversión para el futuro.
Dormir bien no es un lujo, sino una inversión para la salud física y emocional. Fomentar hábitos de sueño saludables desde la infancia fortalece la memoria, el aprendizaje y la convivencia social.
ARH
Estados
Presidente de la CEM advierte deterioro de libertad religiosa en México
León, Guanajuato.- El presidente de los obispos de México alertó sobre el avance de la secularización, la ideologización del Estado y la “mutua desconfianza” en las relaciones entre el gobierno y las asociaciones religiosas, durante el 10° Congreso Nacional sobre Libertad Religiosa en León.
En un discurso crítico y reflexivo, Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), afirmó que México no vive sus “mejores momentos” en materia de garantía de la libertad religiosa. Durante su intervención en el Congreso presidido por la gobernadora Libia Denise García Muñoz Ledo, el obispo identificó un “cambio acelerado” en la cultura mexicana como el factor central que ha debilitado este derecho fundamental.
Diagnóstico de secularización e ideologización
Castro Castro contextualizó la problemática en una transformación social profunda ocurrida en la última década. “Hace 10 años la secularización de la cultura en México no era tan extensa ni tan profunda. Hoy, amplias capas de la sociedad, sobre todo en las jóvenes generaciones, encontramos que lo común es que ‘vivan como si Dios no existiera’”, señaló.
Atribuyó este fenómeno al “pensamiento débil” y la “posmodernidad”, que convencen a muchos de la inutilidad de buscar la verdad. “Sin este presupuesto, la dimensión religiosa de las personas se disuelve”, afirmó, lo que reduce la realidad a una “pura vida inmanente” centrada en el bienestar, el consumo y el rendimiento económico.
El obispo advirtió que este contexto cultural afecta a las instituciones religiosas que experimentan “una baja sensible de miembros” y una pérdida de interés social respecto a lo divino, la verdad y el sentido trascendente; y reconoció que eso impacta “en la calidad de la experiencia religiosa de los que mantienen la llama de lo trascendente aún encendida”.
Crítica a la injerencia ideológica
Castro Castro cargó contra la penetración de ideologías en los partidos políticos, “particularmente en el que hoy detenta la autoridad”. Aseguró que esto distorsiona el ejercicio de gobernar para el Bien Común Nacional, especialmente en la comprensión de los Derechos Humanos, mediante “el uso faccioso de términos equívocos” vinculados a la “ideología de género” y a versiones radicales del feminismo, presentes ya en “los libros de texto de educación básica”.
Denunció que esta distorsión lleva a las autoridades civiles a terrenos de “vigilancia”, “control” e incluso “silenciamiento” de las voces de líderes religiosos que, desde sus convicciones, “denuncian injusticias” o “señalan violación de derechos humanos”.
El presidente de la CEM calificó las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas de “formales”, “diplomáticas” y “superficiales”, pero “infectadas de mutua desconfianza”. Advirtió que se han convertido en un “terreno escabroso” que muchos prefieren evitar.
“La ‘fría formalidad’ de las relaciones entre las Asociaciones Religiosas y el Gobierno del Estado Mexicano, en los últimos años, ha hecho que se reduzca todo a encuentros protocolarios o de rutina, sin objetivos específicos hacia los cuáles avanzar, sin escucharnos, sin construir mejores condiciones que garanticen la plena libertad religiosa a los ciudadanos, los que son, primaria y directamente, los sujetos de derechos”, refirió.
Castro reconoció que los ciudadanos mexicanos “aterrizan cada vez más en la indiferencia religiosa” pero eso no exime al los gobiernos a cumplir su deber en la apertura y servicio en esa materia. Acusó a las autoridades civiles de “simular” el cumplimiento de su deber pues “desestima el verdadero diálogo, menosprecia la buena voluntad de los actores religiosos, [mientras] realiza más tareas de acecho, control e intimidación”, afirmó con contundencia. Como evidencia, citó que “el número de denuncias a ministros de culto católicos en los últimos años ha crecido”.
Urgente rehabilitación política y educativa
Al finalizar, Castro Castro hizo un llamado a una “cirugía mayor” para “rehabilitar la política” de su “actual mediocridad” y para recolocar el derecho a la libertad religiosa como una “asignatura destacada” con “muchos pendientes por resolver”.
“Se trata de mirar con amor y responsabilidad a las nuevas generaciones que reciben un mundo científica y tecnológicamente hiper desarrollado, pero, también, un mundo con la trascendencia ocultada, deteriorado espiritualmente”, concluyó, reafirmando el papel de la Iglesia Católica como “portadora de esperanza” basada en una “fe inquebrantable”.
“Vivo esperanzado y sé, con claridad, que podremos dar cara a estos desafíos para juntos mejorar. Se trata de corregir el extravío antropológico actual, la ideologización de los derechos humanos y la estrechez de miras en las autoridades”, concluyó.
Estilo
Kit psicoemocional en la mochila para este regreso a clases
Esperamos que estas recomendaciones te sirvan para evitar alguna crisis emocional
Ciudad de México.- El regreso a clases está a la vuelta de la esquina, los estudiantes universitarios ya han retomado actividades y, a partir del 1 de septiembre, lo harán quienes cursan bachillerato y educación básica. El inicio de un nuevo ciclo escolar suele generar emociones encontradas: ilusión, pero también nerviosismo y ansiedad, tanto en los alumnos, sobre todo en los que entran por primera vez a la escuela, como en los padres de familia.
“El 100 por ciento de los alumnos en México necesitan apoyo en gestión y bienestar emocional para enfrentar el regreso a clases”, advirtió la psicoterapeuta Paola Colunga, responsable de la Atención Psicológica en la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, en una conferencia virtual.
De acuerdo con la especialista, los principales síntomas que se observan en esta etapa son ansiedad, tristeza, irritabilidad y desmotivación. Sin embargo, con herramientas sencillas, como organizar el tiempo y planificar actividades, es posible prevenir crisis emocionales.
Colunga subrayó que un ambiente familiar que acompañe y dé confianza es clave para que los jóvenes afronten los retos escolares. “Se trata de reconocer las emociones y de saber que no están solos, que cuentan con redes de apoyo para sobrellevar momentos difíciles”, puntualizó.
La especialista preparó algunas recomendaciones para evitar crisis emocionales de niños y adolescentes en este regreso a clases.
¿Cómo promover el bienestar emocional en el regreso a clases?
La experta de la Clínica de Bienestar Universitario de la Ibero ofreció sencillas técnicas sencillas psicoemocionales para las y los jóvenes:
- Tener una agenda o libreta para gestionar actividades, no sólo académicas, sino también otras que te generen bienestar en el tiempo libre
- Identificar los momentos del día donde rindes más para estudiar: en la mañana, tarde, noche, antes de comer
- Incluir horarios de descanso adecuados
- Organizar el espacio de trabajo y convertirlo en un lugar acogedor (con plantas, ventilación, fotos), lo que ayuda a tener claridad y estudiar mejor
- Respetar las tres comidas al día y procurar una buena alimentación
- Hacer ejercicio, lo cual no necesariamente implica ir al gimnasio. Se puede comenzar con una caminata de unos minutos al día con la mascota o familiares
- Monitorear tus emociones y reconocer cuando sientes enojo o tristeza
- Llevar un calendario semanal con objetivos pequeños y alcanzables que te permitan tener sensación de logro. Evita fijarte objetivos inalcanzables que sólo lleven a la frustración
- Un portafolio de positividad; es decir, tener objetos, fotografías de seres queridos o de lugares que te generen bienestar para conectar con emociones positivas
- Usar frases motivadoras
- Música que te ayude a reconectar y a sentirte mejor
- Utilizar aromas que te evoquen recuerdos o sensaciones agradables
- Cuando sientas ansiedad, abrazar una almohada, a tu mascota o a familiares
- Estrategias de respiración y relajación que te ayuden a regresar al presente. Una de ellas es la técnica de grounding, que usa los cinco sentidos. Al sentir ansiedad buscar cinco cosas con la mirada que sean rojas o cuatro cosas que puedas escuchar u oler o tocar
- Tarjetas con afirmaciones positivas, como “soy capaz”
- Llevar un diario de gratitud, en el que escribas qué agradeces por las mañanas y antes de dormir
- Identificar tus redes de apoyo: quiénes son las personas con las que cuentas cuando te sientes mal o para contarles tus buenas noticias
Esperamos que estas recomendaciones te sirvan para apoyar a tus hijos en el regreso a clases.
npq
Estilo
El rol de los abuelos en la crianza fortalece a la familia
Encuentran un propósito renovado en su vejez
Ciudad de México.- El papel de los abuelos en la crianza y en la transmisión de valores familiares es insustituible, son un apoyo invaluable para los padres, dan acompañamiento y cuidado amoroso a sus nietos, con quienes también comparten su sabiduría y experiencia. Este 28 de agosto, Día de los Abuelos en México, reflexionamos sobre su rol en la familia.
La presencia de los abuelos enriquece la dinámica familiar, al aportar ternura, paciencia y una visión distinta de la vida, nos recuerda la psicóloga Gaby González, de Niños de Ahora, quien reflexionó sobre la importancia de su papel en la vida de los niños.
La especialista resaltó en una charla en su canal de YouTube que “Los abuelos son un puente entre generaciones; ayudan a los niños a entender de dónde vienen y les transmiten raíces y pertenencia”.
La creadora del método de Paternidad Efectiva explicó que debe existir un balance en la familia porque cada uno tiene un rol distinto, los abuelos no deben reemplazar la función de los padres, pero sí representan un apoyo invaluable en la formación emocional y espiritual de los nietos.
“Cada quien tiene su rol en la familia: los padres educan, los abuelos acompañan y transmiten desde la experiencia”.
En su análisis, también advirtió que cuando los abuelos asumen el papel de padres, puede generarse confusión en los niños.
“Una abuela que cría a su nieta como si fuera su hija, altera el orden familiar y le resta autoridad a la madre. Es fundamental que cada rol esté claro para que los niños crezcan con seguridad”.
Beneficio mutuo para abuelos y nietos
La psicóloga destacó que la relación es de doble beneficio: los abuelos encuentran un propósito renovado en su vejez, mientras que los nietos reciben acompañamiento amoroso y una fuente viva de valores familiares.
“La clave está en que los padres pongan límites claros y los abuelos respeten su lugar. Así, en lugar de conflictos, se logra una sinergia que fortalece a toda la familia”, concluyó Gaby González.
npq
