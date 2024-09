¿Cómo cuidar la salud de los estudiantes en el regreso a clases?

Ciudad de México.- El embarazo es quizá una de las etapas más importantes en la vida de una mujer, pero también es una de las más solitarias, aun en esta época de comunicación infinita en redes sociales, por el incesante acto de juzgar a una madre embarazada. Por eso Heidi Murkoff, madre y escritora, decidió compartir sus inquietudes con otras compañeras de aventura.

Hace más de 30 años, Heidi Murkoff dio a luz a su primogénita y, junto con ella, a la primera edición de Qué esperar cuando se está esperando, considerado la “Biblia de las embarazadas”, cuyo manuscrito entregó literalmente antes de entrar al quirófano. El libro nació en un intento por responder sus propias dudas sobre si estaba preparada para ser madre.

Heidi concibió la idea del texto poco después de concebir a su hija, a los tres meses de su matrimonio, cuando no esperaba esa noticia y empezó a generar preguntas que le causaron ansiedad. ¿Seré una buena madre? ¿Puedo trabajar hasta que dé a luz? ¿Por qué me salen manchas en la piel y se me enrojece? ¿Se quedará mi cuerpo como está después del parto? Incluso, la autora aborda la pregunta ¿he decidido tener a mi hijo o es mejor abortar?

El texto quiere acompañar a las mujeres que se hacen todas esas preguntas sobre su embarazo y no se atreven a formularlas públicamente por temor a ser juzgadas.

Son consejos útiles para ambos padres, sí, papá y mamá, de una madre real, sin mitos.

A través de tres décadas, el libro se ha convertido en un clásico imprescindible pues, de manera sencilla, explica el proceso del embarazo y el desarrollo del bebé a los padres, basándose en la evidencia científica actual. The New York Times lo consideró durante 10 años entre su lista de best sellers.

El libro ha vendido más de 45 millones de ejemplares, en varios idiomas, en todo el mundo. Su quinta edición, bajo el sello Diana, contiene los últimos avances en medicina, genética y obstetricia.

A propósito de la quinta edición Heidi Murkoff dio varias conferencias virtuales, en México, Editorial Planeta organizó un encuentro con los medios. Ahí la autora habló de algo que no ha cambiado en tres décadas, la discriminación a las mujeres embarazadas.

“Hacer un bebé durante nueve meses es un trabajo de tiempo completo”, dijo la autora, por eso simplemente no es justo que se juzgue a las madres, agregó. Pero aún se les siga discriminando en materia laboral y oportunidades profesionales. Murkoff considera que aun en pleno siglo XXI hay muy pocos derechos para las mujeres embarazadas, incluso en países avanzados como Estados Unidos, donde ella vive.

“Aun en países desarrollados como EU hay esencialmente muy pocos derechos para las mujeres embarazadas”.

Heidi Murkoff siguió escribiendo, tiene dos hijos y es autora de la exitosa serie Qué se puede esperar, la revista Time la nombró entre las 100 personas más influyentes del planeta.

“La biblia de las embarazadas” reúne las tendencias en estilo de vida, desde las dietas alimentarias, el ejercicio, el sexo, los viajes, hasta los partos en agua o en casa. Es una guía incluyente, la mejor compañía para aprender sobre lo que este sorprendente desarrollo del embarazo traerá.

