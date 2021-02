Con claxonazo, estados piden a diputados legislar en favor de la vida

Puebla.- Jóvenes de Puebla invitan a sumarse al Claxonazo por la Vida el 14 de febrero. Esto con el fin de invitar a los diputados locales que voten por la vida.

A través de redes sociales los jóvenes de Pasos por la Vida hicieron un video llamando a que el día del Amor y la Amistad se sumen a la caravana por el Sí a la Vida.

Puebla se debate entre el sí y el no a la vida (…) algunos representantes dijeron que no, pero deben escuchar el sí de muchos. Es tiempo de salir para gritar sí por la vida en Puebla y que no puedan seguir ignorando el clamor de muchos.