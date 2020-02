Con #NoAlCodigoOlga exigen no legalizar el aborto

Veracruz.— Diputados del Congreso de Veracruz refrendan su compromiso con la sociedad de no avalar reformas que atenten contra la familia.

En ese sentido, diputados veracruzanos advirtieron que defenderán el matrimonio natural, es decir, la unión entre hombre y mujer.

Dicha iniciativa, impulsada por la diputada Mónica Robles, no fue discutida durante la última sesión ordinaria del segundo año de ejercicio del Congreso de Veracruz.

Ante ello, diputados advirtieron que ninguna iniciativa que imponga ideologías de género será aprobada en Veracruz.

El diputado del PRI, Jorge Moreno, aseguró que su decisión de no avalar una reforma al Código Civil no es contra de alguien “sino en favor de la familia”.

“La reforma no pasará, no es en contra de alguien, es en favor de la familia. Lo que la naturaleza no da, no lo puede otorgar un Código, el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer”, detalló el priista.