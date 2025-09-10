Condenan asesinato de Charlie Kirk, joven padre y defensor de la vida

Ciudad de México.— La violencia golpeó de manera inesperada el corazón de Estados Unidos. Charlie Kirk, comentarista político de 31 años, esposo y padre de 2 hijos, cofundador de la organización Turning Point USA, murió luego de recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El asesinato conmocionó a seguidores y adversarios.
El ataque durante su gira universitaria
El tiroteo ocurrió mientras Kirk respondía preguntas de estudiantes de la Universidad Utah Valley como parte de su gira “American Comeback Tour”. Testigos relataron que un hombre abrió fuego interrumpiendo la sesión, lo que provocó pánico y evacuaciones inmediatas. El presunto atacante fue detenido en el campus poco después del incidente.
Condenan violencia
El presidente Donald Trump confirmó la muerte a través de su cuenta en Truth Social, donde expresó condolencias a su esposa Erika y a sus hijos pequeños. “Charlie fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”, escribió el exmandatario.
Líderes políticos de distintas corrientes condenaron la violencia y pidieron oraciones por la familia del joven padre.
El vicepresidente J. D. Vance escribió: “Recen por Charlie Kirk, un tipo genuinamente bueno y un padre joven”, aludiendo a que Kirk es padre de dos niños pequeños.
También el gobernador de California Gavin Newsom, condenó la violencia y coincidió en que “la violencia no tiene lugar en la vida pública”.
En México, Marcial padilla, director de ConParticipación, dijo que tras el asesinato de Charlie Kirk le surgen dos sentimientos: la rabia o el dolor.
“Parece que es lo mismo pero no es lo mismo. Por la rabia, nada más le deseo mal al que le hizo el mal, quisiera devolver mal con mal. Por el dolor, solamente lo abrazo a él, a su familia, y no dejo que la amargura me invada. No es fácil, y no sé, no creo que todo mundo concuerde conmigo, pero yo elijo el dolor”, dijo.
Activista provida
Charlie Kirk irrumpió en la política con solo 18 años al fundar Turning Point USA junto al activista Bill Montgomery. La organización pronto se convirtió en un espacio de movilización para estudiantes conservadores en campus universitarios.
Su estilo directo lo llevó a los foros de Fox News y a crear “The Charlie Kirk Show”, uno de los pódcast políticos más influyentes en la derecha estadounidense. En 2018, la revista Forbes lo incluyó en su lista “30 Under 30” por su creciente protagonismo en el debate nacional.
Con 22 años ya trabajaba cerca de la familia Trump y en 2020 habló en la Convención Nacional Republicana, confirmando su lugar como uno de los rostros más jóvenes del movimiento “Make America Great Again”.
En contra de ideologías
Kirk se presentó siempre como defensor de la libertad de expresión en los campus universitarios y promotor de lo que llamó “nacionalismo cristiano”. Entre sus banderas más firmes figuraban la oposición frontal al aborto, la crítica a la inmigración ilegal y la denuncia de lo que consideraba excesos de la cultura progresista.
En sus intervenciones, hablaba a los jóvenes con un tono de cruzada cultural. Para sus seguidores, representaba un referente de firmeza en la defensa de la vida y la familia, causas que abrazó desde el inicio de su trayectoria política.
Izquierda intenta derribar a Estados Unidos
Charlie Kirk acusó que los enemigos de las familias estadunidenses son el wokeismo o el marxismo, alertó “Estas dos amenazas están uniendo fuerzas para perseguirnos”.
“El estilo de vida americano es muy simple. Quiero poder casarme, comprar una casa, tener hijos, dejarlos andar en bicicleta hasta el anochecer, enviarlos a una buena escuela, tener un barrio con baja delincuencia, que mi hijo no tenga que aprender las tonterías sobre transgénero en la escuela”, indicó.
Mundo
Madrid impulsa la maternidad: el concebido ya cuenta como miembro desde la gestación
Madrid.- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció este miércoles una ley pionera. Contará al concebido como parte de la unidad familiar desde el embarazo. Con ello, madres y padres accedieron ya a beneficios sociales y fiscales como si el bebé hubiera nacido
Ayuso anunció a través del medio de comunicación Antena 3 que el nuevo anteproyecto de ley reconoció al concebido no nacido como miembro familiar desde la acreditación médica del embarazo
Así, los progenitores empezaron a recibir ayudas sociales (becas de Bachillerato, comedor, Infantil en centros privados, alquiler joven) y fiscales (deducción IRPF, gastos escolares, exenciones, vivienda segunda mano) desde ese momento.
Además, familias con dos hijos y un embarazo en curso podrán ser consideradas numerosas desde el inicio de la gestación.
Esta medida transforma el apoyo a la maternidad y conciliación en Madrid.
Se aplica en toda la región, no solo en casos de familias numerosas, como ocurre en Galicia. El reconocimiento del concebido beneficia tanto al ámbito social como al tributario, ofreciendo un respaldo significativo a quienes inician la maternidad.
También impulsa la Estrategia de protección a la maternidad y fomento de la natalidad 2022-2026, alineada con otras ayudas ya vigentes, como los 500 € mensuales para madres gestantes menores de 30 años.
Este avance constituye un gesto humano.
Reconoce la realidad familiar desde sus primeros días y ofrece un respaldo tangible a quienes esperan un nuevo miembro dentro del seno familiar.
Mundo
Ética, empatía y abrazos: lo que revela el caso Raine sobre los jóvenes y la IA
Ciudad de México.- En abril de 2025, Adam Raine, un adolescente de 16 años, murió tras interactuar con ChatGPT, según la demanda presentada por su familia contra OpenAI.
El caso abrió un debate global sobre la ética de la inteligencia artificial y recordó la importancia insustituible de la cercanía humana.
La familia de Adam acusó a OpenAI y a su director Sam Altman de homicidio culposo en la Corte Superior de California. externaron que ChatGPT pasó de asistirlo en tareas a validar pensamientos suicidas. Incluso valoró la foto de un lazo y lo animó a escribir una carta final.
El debate ético.
La abogada Jane Edelson señaló que OpenAI priorizó el crecimiento económico sobre la seguridad al lanzar GPT-4o sin controles robustos. El caso plantea si las empresas deben ser responsables cuando sus algoritmos refuerzan pensamientos dañinos.
En redes sociales, Carlos Laraje, coordinador de La Tribu del Pulgar, destacó que la amabilidad se diluye en la vida cotidiana y los jóvenes buscan validación en máquinas.
Laraje, Propuso una “algorética”, una ética pensada para algoritmos, que complemente la responsabilidad de las empresas con la cercanía de padres y tutores.
OpenAI anunció controles parentales y mejoras de seguridad tras la denuncia. Sin embargo, especialistas recuerdan que ninguna actualización sustituye el diálogo constante entre padres e hijos.
La ética de este caso también involucra a las familias.
Escuchar, ofrecer tiempo de calidad y crear entornos seguros puede prevenir que los jóvenes confundan empatía digital con apoyo real. Los profesores y adultos cercanos también pueden actuar como redes de contención, reforzando la idea de que pedir ayuda es valioso.
Un abrazo, una palabra de aliento y la presencia cotidiana son de las mejores herramientas para enfrentar cualquier crisis en la era digital.
Mundo
Carlo Acutis ya es santo: el papa León XIV eleva al joven que evangelizó en internet
Ciudad del Vaticano.- Carlo Acutis ya es Santo. Con apenas 15 años al morir en 2006, se convirtió en el primer millennial canonizado, un referente de fe que conecta con las generaciones jóvenes y que invita a redescubrir la dignidad humana en tiempos digitales.
FOTO: JUAN CARLOS CARREDANO
El papa León XIV presidió su primera misa de canonización en la Plaza de San Pedro ante más de 80 mil fieles.
“El mayor riesgo en la vida es desperdiciarla fuera del plan de Dios. No malgasten sus vidas, diríjanlas hacia arriba y háganlas obras maestras”, proclamó el sumo pontífice.
La historia de Acutis resalta porque fue un joven común: estudió, jugó videojuegos y usó internet, sin embargo, convirtió esas herramientas en un medio para documentar milagros eucarísticos y difundir la fe.
Un legado digital que hoy lo consagra como un modelo de valores humanos y respeto hacia los demás.
Fe activa, no pasiva
Carlo nació en Londres en 1991 y creció en Italia, dentro de una familia no practicante.
“Cuando tenía nueve años, no era como un niño de nueve años, era como una persona mayor con intuición, recibió dones especiales de Dios”, recordó su madre Antonia Salzano, de acuerdo con información de The Washington Post.
En 2006, al ser diagnosticado con leucemia, Acutis ofreció su sufrimiento por el papa y la Iglesia. Su vida, breve pero intensa, evidencia que la fe no se reduce a rezos aislados, sino que se expresa en acciones concretas que defienden la vida y la dignidad humana.
Los milagros que lo llevaron a los altares
La canonización de Carlo fue posible gracias al reconocimiento de dos milagros atribuidos a su intercesión.
El primero ocurrió en Brasil en 2013, cuando un niño con un grave trastorno pancreático incurable sanó tras tocar una camiseta de Carlo.
El segundo, en 2022, involucró a Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un trauma cerebral tras un accidente de bicicleta. Su madre peregrinó a la tumba de Carlo en Asís, Italia, y poco después los médicos confirmaron su recuperación total, algo que la ciencia no pudo explicar.
También Pier Giorgio Frassati
Junto a Carlo Acutis, el papa León XIV canonizó a Pier Giorgio Frassati, un joven turinés fallecido en 1925 a los 24 años.
FOTO: JUAN CARLOS CARREDANO
Conocido como “el hombre de las Bienaventuranzas”, dedicó su vida a servir a los pobres y a defender la dignidad humana en tiempos de gran tensión social.
Un modelo juvenil al alcance de todos
Miles de peregrinos siguen visitando la tumba de Carlo en Asís, donde el cuerpo descansa con jeans y tenis. Ese detalle sencillo lo vuelve un ejemplo realista: un adolescente de nuestra época que mostró cómo es posible unir tecnología y fe sin contradicciones.
En su homilía, el Papa León XIV recordó que Acutis y Frassati son ejemplos de esperanza.
“Estos santos invitan a todos, especialmente a los jóvenes, a dirigir sus vidas hacia Dios y hacer de ellas obras maestras”, destacó León XIV.
Cine
“Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV
Ciudad de México.— El productor mexicano Juan Carlos Carredano será recibido por el papa León XIV en el Vaticano, donde le entregará personalmente el cortometraje animado “Carlo Acutis: El Influencer de Dios“. La cita será el 10 de septiembre, tres días después de la canonización del joven italiano que se convertirá en el primer santo millennial.
La entrega representa un acontecimiento inédito, pues será la primera vez que el Santo Padre reciba una producción animada sobre un nuevo santo, realizada para transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones.
Una película con mensaje universal
El cortometraje, de 30 minutos de duración, fue producido por CCC of America, de la que Carredano es director general y que desde Estados Unidos genera contenidos positivos y familiares.
La obra busca acercar a los adolescentes a la Eucaristía, la amistad con Dios y la solidaridad con los más necesitados, valores que guiaron la vida de Carlo Acutis.
“Presentarle esta película al Santo Padre es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Lo más importante es que los jóvenes puedan verla y vivir lo que Carlo transmitía: el amor a las almas, el amor a la Eucaristía y el amor a los demás”, destacó Carredano, en entrevista para siete24.mx.
Un regalo de cumpleaños que se transformó en misión
El productor y realizador comentó que la confirmación del encuentro con el sumo pontífice llegó el 11 de julio, día de su cumpleaños, a través de una carta de la Prefectura de la Casa Pontificia.
“Fue un regalo increíble. Me siento honrado porque soy de los primeros mexicanos que tendrán la oportunidad de presentar una película directamente al Santo Padre”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, programada para el 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de fieles.
El cuerpo del joven se encuentra en Asís, pero para la ceremonia se presentará como reliquia su corazón, órgano que permaneció intacto tras su muerte en 2006.
Estreno en plataformas y proyecciones comunitarias
La película se estrenará en Famflix, plataforma digital de contenidos familiares en español, y en Formed, su equivalente en Estados Unidos y, posteriormente, llegará a otros espacios, aunque Carredano aclaró que se facilitarán funciones en colegios y parroquias.
“Cualquier institución que desee proyectarla puede contactarnos y con mucho gusto les apoyamos para que la vean”, aseguró.
Aunque no está pensada para salas comerciales por su duración, el productor adelantó que podrían organizarse exhibiciones especiales junto con otras de sus producciones, como San Francisco de Asís o Lukas.
Carlo Acutis, modelo para la juventud
El joven italiano, fallecido a los 15 años por leucemia, dejó una profunda huella al documentar milagros eucarísticos y promover la fe a través de internet.
Su madre, Antonia Salzano, ha reiterado en distintas ocasiones que el mensaje de su hijo se centra en la Eucaristía y la vida familiar con sentido cristiano.
Carredano, quien conserva una reliquia de primer grado de Carlo, un mechón de cabello entregado por su madre, asegura que el mensaje de la película es claro: la santidad está al alcance de todos.
“Carlo era un niño como cualquiera. Lo extraordinario fue cómo vivió lo ordinario: ayudar a los pobres, asistir a misa diaria y usar los medios para evangelizar”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, junto con Pier Giorgio Frassati, marcará un momento histórico para la Iglesia y la entrega de este cortometraje animado al papa León XIV se convierte en un símbolo de cómo el cine y la cultura pueden servir a la fe, la familia y la defensa de la vida.
