Convocan a movilización en defensa de los no nacidos en México

Ciudad de México.— A 18 años de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, organizaciones civiles, líderes sociales y miles de ciudadanos se preparan para marchar en defensa de la vida.

La iniciativa Pasos por la Vida convoca este sábado 3 de mayo a la 14ª Marcha por la Vida, con la consigna “Cada vida es un triunfo”, en medio de un contexto alarmante: lejos de haber resuelto los problemas que aquejan a las mujeres, la legalización del aborto no ha frenado la violencia, los embarazos adolescentes ni la discriminación hacia las madres. Por el contrario, señalan, ha dejado una estela de heridas emocionales y vidas truncadas, tanto de hijos no nacidos como de mujeres que hoy sufren en silencio.

Pilar Rebollo, directora de Pasos por la Vida, junto con otras voceras del movimiento como Luisa Argueta, Edith Juárez y Ruth Chacalo, advirtieron que el saldo de casi dos décadas de políticas centradas en el aborto ha sido el silencioso exterminio de una generación completa, más de 292 mil vidas, que hoy tendría edad para votar, estudiar y trabajar por el país.

Pilar Rebollo, indicó que desde la despenalización del aborto en la Ciudad de México, para las mujeres las condiciones desde entonces no han cambiado: “el 60% de las mujeres que abortan reinciden, y el 70% de ellas lo hacen bajo presión de un tercero”.

Por su parte, Luisa Argueta señaló que de acuerdo a cifras oficiales, el país se mantiene como el primero en embarazos adolescentes, al tiempo que las mujeres siguen sufriendo violencia, son abusadas, desaparecidas y discriminadas por su maternidad.

“El aborto no redujo, ni siquiera se acercó a las soluciones que se pretendía remediar. El gobierno apostó por que la práctica del aborto intentara resolver todos los problemas sin una política integral de apoyo a la mujer, particularmente a la embarazada. No sólo eso, debemos denunciar hoy que, inexplicablemente hace 10 meses, desde junio del año pasado, el gobierno de la ciudad, encabezado hoy por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, suspendió el reporte trimestral de abortos realizados. No existe un cómputo oficial para dimensionar la realidad de esta atrocidad”, señaló Luisa Argueta.