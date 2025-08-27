Cuando la comida daña: señales, causas y esperanza frente al trastorno por atracón

Ciudad de México.- Aproximadamente el 2 % de la población enfrenta el trastorno por atracón en algún momento de la vida, lo que lo convierte en una afección silenciosa de impacto real. La voz de quienes lo viven merece ser escuchada desde el respeto y la empatía.

El trastorno por atracón se define por episodios en que la persona come rápido, más de lo habitual y sin tener hambre real. Siente saciedad desagradable e igual resulta difícil detenerse.

Después, aparecen culpa, vergüenza y angustia, generando intenso malestar.

La prevalencia global ronda entre el 1 % y el 2 %, con mayor presencia en mujeres, aunque cada vez se reconocen más casos en hombres.

El origen del trastorno es multifactorial. Combina predisposición genética, baja autoestima, perfeccionismo y rigidez emocional, junto con factores sociales y familiares.

Los ideales de belleza de los medios y redes, o presiones en el deporte y el trabajo, agravan el problema.

Es común que haya traslapes con otros diagnósticos como anorexia o bulimia, lo que complica la recuperación. Muchos pacientes combinan fases de restricción alimentaria con atracones en secreto.

Diferenciar hambre emocional y trastorno por atracón.

El comer sano atiende señales de hambre y saciedad sin culpa ni ansiedad.

El hambre emocional surge por estrés o tristeza, pero no implica pérdida de control ni remordimiento extremo y no lleva a diagnóstico.

Cuando los atracones se vuelven frecuentes, sin control y con consecuencias sociales, familiares o laborales, se trata de un trastorno serio.

¿Cómo apoyar frente a esta problemática?

La psicóloga Daniela Fonseca destaca que escuchar sin juzgar y promover una imagen corporal saludable marca la diferencia. Si la persona ha empezado tratamiento, conviene reforzar cada pequeño logro.

La terapia cognitivo-conductual figura entre los tratamientos más eficaces, y en algunos casos se añade medicación.

Detectar a tiempo y buscar ayuda profesional fortaleció la recuperación de muchos de quienes han enfrentado esta lucha. Comprender sin culpar ayuda.

Reconocer el trastorno por atracón es un acto de valentía. Ofrecer compañía, respeto y un entorno sin juicios puede encender la esperanza. La recuperación es posible cuando se acompaña con humanidad.

ARH