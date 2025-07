Cuatro hijos y un milagro, la conexión divina de una madre con el nacimiento

Ciudad de México.- Irene Reyes tiene 29 años, dos hijose 4 y 2 años y la misma historia con ambos: no los amamantó, aunque es una mujer joven y saludable. No fue por decisión personal ni por alguna complicación médica. “Simplemente no me salió leche”, dice con naturalidad, y ante la pregunta de si lo intentó repite que no tuvo leche y su bebé tenía hambre, recordó que le regalaron muestras de fórmula y había comprado biberones con anticipación, por lo que no lo pensó dos veces. Lo que no sabía es que la falta de orientación para la lactancia es la principal razón por la que muchas mujeres creen que no pueden amamantar.

Su primer hijo nació en un hospital privado, durante los meses más duros de la pandemia. El segundo llegó en una institución pública. En ambos casos, salió cargando a su bebé… y también una bolsa de regalo con botes de fórmula comercial infantil.

Nadie le explicó cómo poner al bebé al pecho, ni cómo superar los primeros días que pueden resultar difíciles. Ni su familia, ni sus amigas, ni el personal de salud la orientó sobre la lactancia.

“Con la niña lo intenté varias veces pero resultó estresante, me dijeron que no me estresara, que mejor le diera fórmula”, cuenta. Aceptó el consejo, como muchas otras madres que se enfrentan al inicio de la maternidad sin una red de información y apoyo.

Lo que ella no sabía es que la fórmula que recibió no era un regalo de buena voluntad y comenzó a gastar más de dos mil pesos mensuales en fórmula comercial infantil.

Cuando la industria gana y la madre, el recién nacido pierden

La lactancia materna es un derecho. No solo un acto de nutrición, sino una herramienta poderosa de salud, vínculo y protección entre la madre y el bebé. Sin embargo, este derecho se ve amenazado por la industria de fórmulas comerciales infantiles, que opera con estrategias de marketing agresivas.

De acuerdo con The Lancet, en su serie de 2023, las grandes marcas invierten miles de millones de dólares para llegar a madres, personal de salud e instituciones, promoviendo el uso de fórmulas como si fueran equivalentes, o incluso superiores a la leche materna.

Esto tiene consecuencias graves para la salud de los niños, no solo los recién nacidos sino a lo largo de su vida: aumenta el riesgo de enfermedades, sobrepeso, obesidad infantil, y muertes prevenibles. Según The Lancet, no amamantar se asocia con más de 800 mil muertes infantiles prevenibles .

En países como México, donde se estima que más del 70 por ciento de las madres usan fórmula en los primeros meses, esta práctica no es una decisión libre, sino una consecuencia de desinformación estructural y presión comercial.

Código LactancIA, una herramienta con IA para monitorear a la industria

Ante este panorama, la comunidad académica y científica en México, presentará el 5 de agosto una innovadora herramienta que utiliza Inteligencia Artificial para vigilar cómo se promocionan las fórmulas infantiles.

La herramienta es desarrollada por el grupo CódigoLactancIA, conformado por organizaciones como la Universidad Iberoamericana, UNICEF, Liga de la Leche, INSP, IMSS, ACCLAM, El Poder del Consumidor y otras instituciones que luchan por el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna.

Este código, aprobado en 1981 por la OMS, prohíbe la promoción directa e indirecta de fórmulas, biberones y chupones. Sin embargo, aún hoy su cumplimiento es débil en muchos países como el nuestro.

Con el uso de IA, ahora será posible monitorear en tiempo real las violaciones al código, identificar campañas disfrazadas de “información” y exigir que se respeten los derechos de las madres y los bebés a la lactancia.

No fue falta de leche: fue falta de apoyo

Historias como la de Irene no deberían repetirse. La falta de lactancia no fue por falta de leche, sino por falta de información, acompañamiento y voluntad institucional. Cuando una madre no amamanta porque nadie le enseñó cómo, no se trata de una elección, es una falla del sistema.

México necesita entornos donde el derecho a amamantar esté garantizado y respetado, sin presiones comerciales que disfracen la desinformación como libertad de elección.

La herramienta de CódigoLactancIA busca cambiar esta narrativa con ciencia, ética y tecnología, porque amamantar no es solo una opción, es un derecho que merece protección.

npq