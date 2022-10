Cynthia Rodríguez se siente plena en su matrimonio con Carlos Rivera

Ciudad de México.- La conductora Cynthia Rodríguez no extraña la televisión, al contrario, se siente feliz y plena en su vida de casada, así lo reveló en una breve entrevista para el matutino Venga la alegría.

“Soy toda una señora de su casa y me encanta. Me encanta toda esta parte que tenía muchas ganas de hacer, cocinar… pero no me había dado el tiempo. Estoy feliz, me siento plena”.