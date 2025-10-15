Dar voz al silencio, el Instituto IRMA acompaña a las familias tras la pérdida gestacional

Ciudad de México.- Maricarmen Alva López, fundadora y directora del Instituto IRMA, dedicado a acompañar a familias que perdieron un bebé antes de nacer, contó en exclusiva a Siete24 Noticias, que desde su juventud sintió inquietud por lo que ocurre después de una pérdida gestacional.
Ella, fue voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres en crisis, y al graduarse de la universidad, decidió convertir su investigación en una misión de vida.
Maricarmen nunca pensó liderar, pero al compartir sus hallazgos en un programa de radio que ella conducía, muchas personas se sintieron identificadas y acudieron a ella. Así nació lo que hoy es el Instituto IRMA.
Este instituto brinda espacios confidenciales, de respeto y sin juicio para quien haya perdido un hijo antes de nacer.
IRMA define la pérdida gestacional como “la terminación de la vida del bebé en cualquier momento del embarazo”.
Además, Maricarmen explicó que hombres, madres, padres, abuelos o trabajadores de salud pueden beneficiarse del acompañamiento emocional que ofrecen.
La muerte perinatal es una herida que muchas personas prefieren silenciar.
Maricarmen afirmó que muchas mujeres se enfrentan a esta realidad desarmadas, sin poder conocer ni decir adiós al niño.
Por ello, el Instituto IRMA estructuró dos programas principales:
Regina: atención terapéutica individual especializada
Sofía: formación académica para quienes quieren aprender a acompañar este tipo de duelo
Gracias a estos programas, la familia en duelo, logra explorar el dolor, integrarlo y reconstruir su vida con sentido.
Contó que una experiencia que la marcó fue el caso de una mamá que vivió múltiples pérdidas acudió al instituto en un momento de crisis. Dentro del proceso encontró “esa paz” que parecía imposible.
Hoy, esa mujer ayuda a otros compartiendo su sanación. Esa transformación, dijo Maricarmen, refleja que “sí se puede recuperar esperanza”.
El entorno familiar y comunitario también juega un rol esencial.
La directora y fundadora de IRMA, externó que quienes acompañan pueden ser guías si aprenden a escuchar sin silenciar.
Maricarmen advirtió que es habitual que los allegados no sepan qué decir, intenten distraer o evitar el tema. Pero en el fondo eso puede profundizar el dolor de quien ha perdido a su bebé.
Avanzar con dignidad: sueños e iniciativas futuras.
Maricarmen compartió que su mayor anhelo es incidir en los sistemas de salud. Sueñan con protocolos de intervención temprana en hospitales, que reconozcan y respondan a la pérdida perinatal desde el primer momento.
También vislumbra una cultura social que no ignore estas heridas. Que cada historia mínimamente reconocida fortalezca la empatía colectiva.
A las madres y padres que hoy viven este duelo, Maricarmen les recordó:
«No están solos. Su dolor es único y válido. Hay un espacio para ustedes. Pueden procesar a su ritmo y merecen ser vistos con dignidad.»
El error común que puede poner en riesgo a los bebés durante las emergencias
Ciudad de México.- Tras las lluvias intensas en Veracruz y Puebla, miles de familias resultaron afectadas. La comunidad responde con donaciones. Pero una ayuda bien intencionada podría dañar más que beneficiar: las fórmulas lácteas donadas representan un riesgo para la salud infantil si se usan sin control en situaciones de desastre.
Sin embargo, algunos voluntarios de buena fe que incluyen fórmulas infantiles entre los productos donados desconocen esta problemática.
El Instituto Nacional de Salud Pública y UNICEF han advertido sobre este asunto: la donación de fórmulas lácteas puede generar consecuencias negativas en salud infantil.
Estas alertas no son nuevas.
Naciones Unidas y expertos en nutrición recomiendan priorizar la lactancia materna, incluso durante emergencias.
México promovió recientemente una regulación para frenar la publicidad de fórmulas y proteger la leche materna.
Donar fórmulas genera un dilema: la intención es buena, pero los efectos pueden ser contraproducentes.
Preparar fórmulas exige agua apta para consumo y total higiene.
En zonas afectadas, el acceso al agua potable y a ambientes limpios suele estar comprometido.
El uso de fórmulas en esas condiciones puede provocar diarrea, infecciones intestinales o respiratorias, y desnutrición.
Cuando se regala fórmula, madres pueden abandonarla o reducirla.
La leche materna ofrece anticuerpos y protección natural que las fórmulas no replican por completo.
Estudios han señalado que el uso prematuro de fórmulas puede aumentar el riesgo de obesidad u otros trastornos metabólicos a largo plazo.
En catástrofes, la logística para entregar y almacenar fórmula puede fallar. Las fechas de caducidad, la falta de esterilización adecuada y el transporte inadecuado elevan riesgos.
En suma: la donación de fórmulas puede dañar involuntariamente a quienes pretende ayudar.
¿Qué sí donar para bebés, niñas, niños y madres?
Si decides apoyar con productos destinados a familias vulnerables, estas opciones contribuyen de forma segura y útil:
Pañales desechables (etapas adecuadas)
Toallitas húmedas sin fragancia
Ropa limpia, seca y del tamaño correcto
Mantas, cobijas, sábanas
Artículos de higiene personal (jabón suave, shampoo neutro)
Ropa para embarazadas
Alimentos no perecederos saludables para adultos
Agua potable en envases sellados
Este tipo de productos ayuda a necesidades urgentes sin comprometer la salud infantil.
El Estado debe acompañar la maternidad con políticas públicas: Laura Itzel Castillo
Ciudad de México.— La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, expresó que “la menopausia, al igual que la menstruación, la maternidad o la lactancia, forma parte de los procesos naturales del cuerpo femenino y el Estado tiene la obligación de acompañar estos procesos con información, con atención médica y con políticas públicas”.
Prohibido envejecer
Sin embargo, lamentó que en muchas instituciones la menopausia no sea como “una etapa que requiere atención integral, acompañamiento psicológico y una visión de bienestar más allá de lo ginecológico y, como resultado muchas mujeres se enfrentan a los síntomas sin información suficiente y, en otras tantas, el personal médico minimiza o normaliza su malestar”.
La senadora dijo que las mujeres también se enfrentan a prejuicios que las culpabilizan, “como si envejecer no estuviera permitido para nosotras las mujeres, como si no se tratase de un ciclo natural de nuestras vidas”.
Madurez intelectual
“Es preciso romper la idea de que las mujeres dejamos de ser productivas o creativas después de los 45 o 50 años. Nada más falso. Es precisamente en ese momento cuando muchas alcanzamos la madurez intelectual, la claridad emocional y la fuerza política que nos convierten en Pilares de nuestra comunidad y de nuestro país”, dijo Castillo Juárez.
Amenazas
“Las jóvenes deben saber que la menopausia no es una amenaza, sino una etapa más del ciclo de la vida, y las mujeres mayores deben saber que no están solas que su experiencia vale, que su palabra importa”, agregó.
Tipos de menopausia
Por su parte, la senadora del PVEM, Maki Esther Ortiz Domínguez, explicó que existen diferentes tipos de menopausia, como la que se presenta a temprana edad o la inducida por algún tipo de condición médica, que afecta otros ámbitos de la salud, por lo que es indispensable visibilizarlas para contar con los recursos suficientes para atender aspectos físicos, psicológicos y sociales.
Detalló que, en esta etapa se presentan más de 20 síntomas como cansancio, bochornos, irritabilidad, trastornos de sueño, así como alteraciones hormonales que provocan cambios en la autoestima, ánimo, en la energía, y varía entre cada persona, por lo que es necesario vincular a actores de la salud para sumar esfuerzos.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social, Alfonso Cepeda Salas, dijo que alrededor de seis millones de mujeres en México se encuentran en la etapa de climaterio y casi 20 millones en el periodo de la menopausia en alguna de sus tres etapas: perimenopausia, menopausia y postmenopausia, de ahí la importancia de brindar la atención que se ha mencionado.
¿Hasta dónde llega la libertad de expresión en el Senado mexicano?
Ciudad de México.— La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que la libertad de expresión está garantizada para todos los senadores, quienes de acuerdo con el marco legal no pueden ser reconvenidos por sus opiniones.
No obstante, recordó que es facultad de la Mesa Directiva la conducción de los debates del Pleno.
Debates parlamentarios
En entrevista, la senadora precisó que los debates parlamentarios deben realizarse dentro de la reglamentación y las participaciones de los legisladores deben ir de acuerdo con el orden procesal y en apego a los temas específicos.
Tolerancia
Aseguró que en su carácter de presidenta de la Mesa Directiva siempre hará prevalecer la libertad de expresión y la tolerancia.
“Efectivamente, ningún senador o senadora puede ser reconvenido por sus opiniones, pero tienen que estar dadas en el ámbito de la misma discusión”, subrayó.
Opiniones
“Para abordar temas de carácter personal existen otros medios por los cuales pueden emitirse opiniones y, en todo caso, en el tema específico de alguna denuncia, se tiene que hacer a través de los procedimientos adecuados”, agregó Castillo Juárez
Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración
Ciudad de México.— Durante el Foro Internacional de Derechos Humanos celebrado en la Universidad Iberoamericana Tijuana, académicos, religiosos y defensores coincidieron en que la migración no puede entenderse solo a través de cifras, sino desde los rostros y las vidas que la componen.
La maestra Lorena Giacomán Arratia, Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, recordó que detrás de cada número hay historias de lucha y sueños que merecen ser escuchados. “Son niños que sueñan con una escuela digna, madres que huyen de la violencia y comunidades que se resisten al despojo de sus tierras”, expresó.
Para Giacomán Arratia, la frontera es “un espejo que revela nuestras contradicciones y nos exige transformar las estructuras que generan exclusión e injusticia”. Subrayó que se debe buscar renovar la misión de las universidades jesuitas, acompañando el dolor y la esperanza de los más vulnerables, y propuso construir alianzas concretas que orienten la agenda pública hacia “un futuro más humano”.
La fe que se traduce en justicia
El rector de la IBERO Ciudad de México, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, afirmó que defender los derechos humanos es un acto de valentía frente a estructuras que perpetúan la exclusión. “Una sociedad de derechos se opone a una sociedad de caridad, de migajas”, señaló.
Arriaga explicó que en un contexto donde las amenazas contra los defensores se intensifican. Hizo un llamado a no permitir que el miedo se imponga como lenguaje dominante y a fortalecer la colaboración entre universidades, comunidades de fe y sociedad civil.
Recordó además que la tradición jesuita tiene una larga historia de compromiso con la justicia social y la defensa de la dignidad humana. “Desde Ignacio de Loyola hasta el presente, la Compañía de Jesús ha insistido en que la fe se vuelve plena cuando se traduce en obras que transforman la realidad”.
Al referirse a Tijuana como sede del encuentro, subrayó su significado simbólico: “En Tijuana, la movilidad humana ofrece experiencias de dignidad y realidades que evidencian la urgencia de reivindicar los derechos humanos. Que este espacio nos ayude a renovar nuestra convicción de que otra sociedad es posible, una que coloque en el centro la dignidad de cada ser humano”.
Tijuana: frontera de encuentro y esperanza
El director general de la IBERO Tijuana, Mtro. Florentino Badial Hernández, habló del carácter profundamente humano “la frontera no divide; es un espacio de encuentro, resistencia y creación de comunidad en medio del dolor”, señaló.
