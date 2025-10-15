Dar voz al silencio, el Instituto IRMA acompaña a las familias tras la pérdida gestacional

Ciudad de México.- Maricarmen Alva López, fundadora y directora del Instituto IRMA, dedicado a acompañar a familias que perdieron un bebé antes de nacer, contó en exclusiva a Siete24 Noticias, que desde su juventud sintió inquietud por lo que ocurre después de una pérdida gestacional.

Ella, fue voluntaria en una organización que ayudaba a mujeres en crisis, y al graduarse de la universidad, decidió convertir su investigación en una misión de vida.

Maricarmen nunca pensó liderar, pero al compartir sus hallazgos en un programa de radio que ella conducía, muchas personas se sintieron identificadas y acudieron a ella. Así nació lo que hoy es el Instituto IRMA.

Maricarmen Alva López, fundadora y directora del Instituto IRMA.

Este instituto brinda espacios confidenciales, de respeto y sin juicio para quien haya perdido un hijo antes de nacer.

IRMA define la pérdida gestacional como “la terminación de la vida del bebé en cualquier momento del embarazo”.

Además, Maricarmen explicó que hombres, madres, padres, abuelos o trabajadores de salud pueden beneficiarse del acompañamiento emocional que ofrecen.

Instituto IRMA.

La muerte perinatal es una herida que muchas personas prefieren silenciar.

Maricarmen afirmó que muchas mujeres se enfrentan a esta realidad desarmadas, sin poder conocer ni decir adiós al niño.

Por ello, el Instituto IRMA estructuró dos programas principales:

Regina: atención terapéutica individual especializada

Sofía: formación académica para quienes quieren aprender a acompañar este tipo de duelo

Gracias a estos programas, la familia en duelo, logra explorar el dolor, integrarlo y reconstruir su vida con sentido.

Contó que una experiencia que la marcó fue el caso de una mamá que vivió múltiples pérdidas acudió al instituto en un momento de crisis. Dentro del proceso encontró “esa paz” que parecía imposible.

Hoy, esa mujer ayuda a otros compartiendo su sanación. Esa transformación, dijo Maricarmen, refleja que “sí se puede recuperar esperanza”.

El entorno familiar y comunitario también juega un rol esencial.

La directora y fundadora de IRMA, externó que quienes acompañan pueden ser guías si aprenden a escuchar sin silenciar.

Instituto IRMA.

Maricarmen advirtió que es habitual que los allegados no sepan qué decir, intenten distraer o evitar el tema. Pero en el fondo eso puede profundizar el dolor de quien ha perdido a su bebé.

Avanzar con dignidad: sueños e iniciativas futuras.

Maricarmen compartió que su mayor anhelo es incidir en los sistemas de salud. Sueñan con protocolos de intervención temprana en hospitales, que reconozcan y respondan a la pérdida perinatal desde el primer momento.

También vislumbra una cultura social que no ignore estas heridas. Que cada historia mínimamente reconocida fortalezca la empatía colectiva.

A las madres y padres que hoy viven este duelo, Maricarmen les recordó:

«No están solos. Su dolor es único y válido. Hay un espacio para ustedes. Pueden procesar a su ritmo y merecen ser vistos con dignidad.»

ARH