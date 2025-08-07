Estilo
Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
Mejorar políticas públicas y garantizar espacios dignos
Ciudad de México.- En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la directora de Unión Mujer, Paulina Amozurrutia, hizo un llamado a derribar los mitos culturales que aún persisten sobre la lactancia en México. Desde su espacio en podcast, y como madre de cuatro hijos, compartió una profunda reflexión sobre la falta de conciencia social, el escaso acompañamiento de las instituciones de salud y la necesidad de impulsar políticas públicas eficaces que apoyen a las mujeres para que puedan alimentar a sus hijos de manera natural.
“Tenemos que hacer cultura para que la lactancia pase. Desgraciadamente, solo el 34% de los niños en México son amamantados al 100”, explicó Amozurrutia.
Retos sociales y culturales que invisibilizan la lactancia
En su intervención en ADN40, la especialista recordó cómo la cultura de las fórmulas comerciales y la desinformación generacional han provocado que muchas mujeres no cuenten con las herramientas ni el respaldo necesario para amamantar.
“A nuestras mamás les dijeron que lactar era malo. Se convirtieron en madres con el boom de las fórmulas infantiles, no aprendieron, y por eso no enseñan a las nuevas generaciones. Culturalmente desapareció”.
Además, criticó la doble moral de una sociedad que se ofende ante una mujer lactando en público, pero normaliza otras formas de exposición del cuerpo.
La lactancia en cifras: desigualdad entre zonas rurales y urbanas
Según los datos compartidos por la directora de Unión Mujer, en zonas rurales, un 37 por ciento de las mujeres amamantan de manera exclusiva, mientras que en ciudades grandes, apenas el 25 por ciento lo hace.
Esta disparidad, explicó, obedece no solo al acceso a la información, sino también a la presión social, los espacios laborales inadecuados y la falta de acompañamiento en hospitales:
“Un 95 por ciento de los niños han probado la leche materna. Eso significa que sus mamás lo intentaron pero no pudieron. Pero si no les enseñaron bien desde el hospital, ya no lo harán, se rinden”.
La lactancia también se puede aprender
Paulina Amozurrutia también denunció que muchas mujeres abandonan la lactancia por falta de apoyo desde los primeros días tras el parto. Se trata de que la política pública llegue de nuevo al hospital:
“No es cierto que lactar es fácil. Sale sangre y agua si no sabes hacerlo. Yo tengo cuatro hijos, lo sufrí. Tenemos que enseñarles desde el hospital”.
La especialista recordó que la lactancia debe ser vista como una habilidad que requiere orientación, acompañamiento y comprensión social.
Recomendaciones: respeto y apoyo en todos los espacios
Amozurrutia hizo un llamado tanto a autoridades como a la sociedad en general para facilitar la lactancia en los espacios públicos:
“Si está lactando, déjela lactar. Si usted es jefe, déjela salir, que no lo haga en el baño. Necesitamos una cultura de apoyo y respeto”.
La Semana Mundial de la Lactancia es una oportunidad para promover el entendimiento y la empatía, pero también para revisar las políticas públicas que permitan a más mujeres ejercer este derecho de forma plena y digna.
Mateo e Iker ganaron la Olimpiada de Matemáticas gracias al apoyo de sus familias
Detrás de cada medalla, hay una historia de vocación, esfuerzo y comunidad
Ciudad de México.– Los reflectores apuntaron esta semana a Australia, donde seis jóvenes mexicanos conquistaron el podio de la Olimpiada Internacional de Matemáticas 2025, ganaron dos medallas de plata y cuatro de bronce, y nos regalaron una buena noticia, tan necesaria en el país. Pero detrás de ese logro académico, hay historias personales fundamentales para el éxito de los estudiantes.
Historias como las de Mateo Latapí e Iker Torres muestran que el talento necesita raíces para florecer: vocación, disciplina y una familia que impulse los sueños.
Mateo Latapí: el joven maestro que también aprende
Con solo 17 años, Mateo Latapí, originario de la Ciudad de México, ha logrado formar una comunidad de aprendizaje. No solo estudia matemáticas con pasión, también dedica parte de su tiempo a enseñar a otros estudiantes, sin cobrarles un peso.
“Me encanta ayudar a otros a entender las matemáticas. A veces creo que cuando explico, yo también aprendo más”, dijo Mateo en una entrevista con medios nacionales a su regreso de Australia, donde ganó una de las medallas de plata.
Más allá de su medalla, Mateo ganó algo que no se ve a simple vista: el respeto de su comunidad, y la confianza de una familia que siempre ha apostado por él. Su madre, visiblemente emocionada, declaró en un video que se puede ver en redes sociales:
“Verlo lograr esto es una alegría inmensa. Lo hemos visto estudiar durante horas, incluso en vacaciones. Él eligió esto, y nosotros solo hemos tratado de acompañarlo”.
Una vocación temprana y un futuro prometedor
Mateo descubrió su gusto por las matemáticas desde los ocho años. Participó en olimpiadas estatales y nacionales hasta llegar a la selección nacional. Desde entonces, es un influencer activo en redes educativas, donde resuelve problemas complejos y motiva a otros jóvenes a perder el miedo a los números.
Además, forma parte de una red de mentores juveniles que comparten recursos gratuitos y talleres para estudiantes que se preparan para competencias similares. Lo hace por gusto, pero también por un profundo sentido de responsabilidad social.
Iker Torres: cuando la comunidad se une para soñar
Del otro lado del país, en Torreón, Coahuila, Iker Torres vivió una historia distinta, pero igualmente inspiradora. También miembro del equipo olímpico, la Olimpiada Internacional de Matemáticas fue su primer viaje al extranjero gracias al esfuerzo conjunto de su familia, sus maestros y su comunidad.
“Hubo rifas, ventas, colectas… todos querían ayudar. Yo solo quería representar bien a México, pero sobre todo a los que creyeron en mí”, dijo Iker a su llegada este jueves al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde fue recibido entre aplausos.
El esfuerzo valió la pena: Iker se colgó una medalla de bronce, pero lo más valioso fue lo que mostró: determinación, gratitud y humildad. Su historia fue retomada por la cuenta oficial de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas, que lo describió como “un ejemplo de cómo la vocación crece cuando hay respaldo”.
Padres presentes, hijos que vuelan
Ambas historias tienen un hilo en común: el respaldo incondicional de la familia a través del impulso académico y el cobijo emocional, los padres de estos jóvenes hicieron posible que sus hijos florecieran. Esos gestos, recibirlos con globos en el al aeropuerto, organizar rifas, preparar alimentos en las madrugadas de estudio, son los cimientos del éxito que hoy México celebra.
“No es fácil criar a un hijo que ama las matemáticas”, decía entre risas el papá de uno de los medallistas.
“Pero si a él le brillan los ojos cuando estudia, ¿quién soy yo para apagarle ese fuego?”
El equipo mexicano regresó con orgullo de Australia mostrando sus medallas, satisfecho de que su esfuerzo fue reconocido. Además de celebrar las medallas, también vale la pena destacar la historia de quienes supieron sembrar y cultivar el talento desde casa.
Estos jóvenes nos recuerdan que las raíces familiares, la disciplina diaria y el acompañamiento son igual de valiosos. Y que para llegar a la cima, a veces basta con que alguien nos mire con fe… y nos lleve de la mano hasta despegar.
Vacaciones digitales seguras: claves para acompañar a tus hijos en el mundo online
Más tiempo en IA, videojuegos…
Ciudad de México.- Más tiempo en YouTube, videojuegos, chatbots y memes virales: así se ven las vacaciones digitales de muchos niños y adolescentes en México. Con más horas frente a las pantallas durante el verano, expertos en ciberseguridad advierten sobre la necesidad de acompañar activamente a los menores en su vida digital.
Un informe reciente de Kaspersky, empresa global de ciberseguridad, reveló que las búsquedas infantiles en Internet han cambiado: ahora, la inteligencia artificial, los chatbots y las tendencias virales están al centro de su interés. Más del 39% de los niños pasa entre 3 y 8 horas diarias frente a pantallas, y ese tiempo suele aumentar durante las vacaciones escolares por la falta de actividades físicas.
IA: lo que los niños buscan en la red
Entre mayo de 2024 y abril de 2025, más del 7.5 por ciento de las búsquedas infantiles en línea estuvieron relacionadas con chatbots como ChatGPT, Gemini o Character.AI, una herramienta que permite crear personajes con los que los niños pueden interactuar como si fueran reales. La cifra se duplicó respecto al año anterior.
Aunque estas tecnologías pueden fomentar la creatividad y la curiosidad, también plantean riesgos importantes, ya que muchos bots han sido creados por otros usuarios y pueden incluir temas inapropiados, desinformación o contenido emocionalmente intenso. Por eso, los especialistas recomiendan establecer límites y estar atentos a las conversaciones digitales de tus hijos.
Esto refleja una generación que convive intensamente en línea, pero muchas veces sin supervisión ni guía emocional.
Es momento de conversar con nuestros hijos: recomendaciones para unas vacaciones digitales seguras
Para los especialistas, el acompañamiento familiar es clave para proteger la vida digital de los menores, sobre todo en una temporada como el verano, cuando hay más tiempo libre y exposición a las pantallas sin medida.
“Las tendencias muestran lo rápido que evoluciona la cultura digital infantil. En vacaciones, cuando los niños pasan aún más tiempo en línea, es la oportunidad ideal para que padres y madres se tomen el tiempo de entender lo que sus hijos ven, juegan o buscan en Internet. Eso debe propiciar conversaciones significativas y construcción de hábitos digitales más seguros y de confianza”.
Así lo señaló Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor en América para Kaspersky.
¿Qué deben hacer los padres de familia?
- Hablar abiertamente con los niños sobre los riesgos en línea y establecer reglas claras para el uso de dispositivos.
- Informarse sobre nuevas amenazas digitales y estar presentes en el mundo virtual de sus hijos.
- Instalar soluciones de ciberseguridad confiables, especialmente si descargan juegos o interactúan con desconocidos.
- Educar en seguridad digital, aprovechando herramientas como el Abecedario de Ciberseguridad o actividades educativas.
- Usar apps de control parental, no solo para limitar contenido, sino para estar cerca y atentos.
- Visitar espacios educativos, como el Centro de Investigación Cibernética de Kaspersky en KidZania Santa Fe, donde los menores pueden convertirse en “ciberhéroes”.
Un llamado a las familias: cuidar la vida digital también es cuidar su bienestar
Las vacaciones son una gran oportunidad para fomentar la confianza entre padres e hijos, pero también para establecer hábitos digitales saludables, aprender juntos y proteger la mente, el tiempo y la privacidad de los más jóvenes.
Conocer lo que ven, lo que juegan y lo que buscan no es invadir, sino acompañar, cuidar la vida digital de nuestros hijos es también proteger su futuro emocional y personal.
Vacaciones en casa: cómo sobrellevarlas con éxito
¡Niños sin escuela por dos meses!
Ciudad de México.- Mientras unos celebran el descanso, otras hacen malabares. Las vacaciones escolares representan para muchas madres de familia una temporada de agotamiento emocional y físico. La casa se convierte en un campo de batalla: el trabajo no se detiene, los niños están en casa todo el día, y el caos parece instalarse sin pedir permiso.
La carga no es solo práctica, también es mental. Y como afirma la especialista Paulina Amozurrutia, directora de Unión Mujer y Educación con Rumbo, es momento de reconocer que no debe ser una misión imposible y todos en casa debemos participar.
https://x.com/adn40/status/1914764895658160285?s=12
“La realidad es que nuestra casa en vacaciones es un caos porque no educamos en equipo. Los roles en el hogar no deberían tener género: todos tendemos nuestra cama, sea niño o niña, esposo o esposa”.
La corresponsabilidad empieza en casa
Para evitar llegar al límite del agotamiento, o lo que ahora se llama “burnout”, Paulina Amozurrutia ofrece tres consejos fundamentales para transformar el caos de las vacaciones en una oportunidad de convivencia positiva:
1.Déjalos descansar
Las vacaciones no tienen que parecer un curso intensivo de actividades. Está bien romper la rutina, permitir que los niños duerman más, vean televisión o anden en pijama por unos días.
“Ni los adultos sabemos descansar, ni les enseñamos a los niños que está bien hacerlo. Démosles unos días para relajarse, solo unos días”.
2. Establece horarios y límites
Los niños, especialmente los pequeños, se sienten más seguros cuando hay estructura. Poner una rutina simple ayuda a organizar el día y evitar conflictos: Hora de levantarse, hora de leer, hora de comer.
Entonces, con los chiquitos, hay que hacer esto. Y con los grandes son acuerdos, si quieres usar el celular, me parece fabuloso, pero antes tienes que hacer tus cosas de la casa, ordenar tu cuarto, leer una hora, si, leer una hora y alguna otra actividad”.
Y sí, los límites no rompen vínculos, los fortalecen.
“Ningún niño ha perdido la relación con sus padres por ponerles límites. Claro, sin gritos, sin violencia. Los hijos los necesitan”.
3. Que ayuden en casa
Enseñar a los hijos a colaborar no es castigo, es formación. Las tareas del hogar deben ser compartidas.
“No le pasa nada a un niño si aprende a lavar un plato o a lavar su ropa. Es parte de formar personas autónomas”.
La clave es poner actividades realistas, una que les guste y otra que les toque. Poco a poco, con constancia.
@laprosperaoficiall “Estas vacaciones no sé si soy mamá, animadora, chef, árbitro o terapeuta… lo que sí sé es que el cansancio es real, el silencio es un lujo, y la paciencia se me acaba más rápido que las galletas. Pero entre berrinches, risas y mil ‘mamáaaa’, sigo aquí… sobreviviendo con amor (y café).” #MamáEnVacaciones #ModoSupervivencia #CaosConAmor #VacacionesConNiños #RíeParaNoLlorar #MamáAlBorde #AmorInfinitoYPacienciaCero ♬ Déjame Vivir (with Juan Gabriel) – Rocío Dúrcal
Educar sin sobrecargar
Durante estas semanas, muchas madres trabajan desde casa o incluso fuera de ella. La demanda se multiplica. Por eso, educar en equipo es una necesidad.
“Antes de ser amigas de nuestros hijos, somos sus mamás. Y tenemos que darles una mochila cargada con disciplina, empatía y amor”.
Amozurrutia recuerda que los estudios muestran que los niños con tareas en casa mejoran su autoestima. Saber que son útiles y que su aporte cuenta los forma para la vida.
Convivir también es disfrutar
Las vacaciones no deben sentirse como una carga imposible. Con límites claros, participación en casa y momentos reales de descanso, el caos puede convertirse en convivencia.
Así, los días sin escuela también pueden ser días de familia.
Llegaron las vacaciones ¡Dios mío dame paciencia!
La paciencia, una virtud clave en el hogar
Ciudad de México.- “Con los niños se necesita una copa de sabiduría, un barril de inteligencia y un océano de paciencia”, es una frase que se atribuye a San Francisco de Sales, y ciertamente la paciencia es una virtud que debe prevalecer ante todo en casa.
Las madres saben que se necesita inteligencia, sabíduria, pero sobre todo paciencia para la crianza de los hijos; paciencia con los niños y también para con nosotras mismos.
Paciencia
Pero cuidado, la paciencia no debe ser impaciencia controlada, no debe ser presión, apresurar a los hijos, dirigirles comentarios negativos o reprobatorios, porque la impaciencia se controla a fuerza de voluntad, pero tarde o temprano estalla.
Templanza
La paciencia va pareja con la templanza y el autocontrol, pero siempre debe conjugarse con amor, disfrutar del presente con ellos y no ansiar el futuro (impaciencia).
Esto no significa que la paciencia es pasiva, sino que está llena de cualidades como animar, perdonar, tener compasión, lo contrario a la resignación.
¿Por qué somos impacientes?
A menudo somos impacientes porque tenemos miedo. Miedo de que nuestros hijos no sean felices; miedo a que se desarrollen mal; miedo de no cumplir bien con nuestra misión de padres; miedo de no resistir las pruebas.
Si reflexionamos bien, vemos que, con frecuencia, nuestros momentos de impaciencia están ligados a faltas de confianza. Quisiéramos obtener ya la victoria porque, en el fondo, no estamos seguros de poder lograrla.
Nuestra impaciencia puede venir también del hecho de que queremos ganar en todos los planos, escribe Christine Ponsard, en el sitio Aleteia.
Tener paciencia nos hará tener armonía en casa y vivir plenamente.
Así que ahora ya lo sabes, préparate para las próximas semanas con una sola palabra: paciencia.
TE RECOMENDAMOS: Niños responsables desde casa
