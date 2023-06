Deben reposicionarse instituciones formadoras de valores como la familia y la iglesia: Especialistas 

Ciudad de México.- Al impartir la conferencia virtual “Las familias en México de 2000 a 2020 Continuidades y Cambios”, el Dr. Fernando Pliego Carrasco, Académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, destacó que las familias en México pueden sufrir cambios importantes por factores externos como son el económico, social y cultural.

Por ello destacó que al elaborar una encuesta en la que participaron 81 países, reveló que el 89.4 por ciento de las personas consideran a la familia como el tema más importante.

En segundo lugar, lo ocupa el trabajo con 58.6 por ciento y el tercero los amigos con 45 por ciento.

Te puede interesar: Día del Padre en bicicleta, el pretexto perfecto para salir a rodar en familia

Al referirse a la composición de los hogares en México, destacó que en el año 2000 las parejas casadas eran 60.06 por ciento, cifra que en 2020 cayó a 43.59 por ciento.

Por otro lado, las parejas en unión libre pasaron de 13.34 por ciento en el 2000 a ser 20.43 por ciento en 2020, es decir se han elevado.

En tanto que los hogares en donde la cabeza es una mujer sola de ser 14.59 por ciento en el 2000 se incrementó a 17.70 por ciento en el año 2020.

En cuanto a los jóvenes entre 18 a 29 años que en el año 2000 estaban casados era de 34.3 por ciento, 20 años después cayó a 14.2 por ciento, es decir que se redujo a menos de la mitad.

Mientras que los que viven en unión libre pasaron de 14.2 a 25.9 por ciento.

Pero observó que en el caso que se nota un cambio impresionante es en los jóvenes casados por el civil y religiosamente los cuales pasaron de ser 18.3 por ciento a sólo el 4.9 por ciento.

“Esto quiere decir que los jóvenes típicos consideran que hay un abismo entre lo que proponen la Iglesia católica y las demás comunidades religiosas y su visión del tema fundamental de la vida social: familia, pareja, sexualidad”, expresó el académico.

Abundó que esta situación merece una reflexión para saber por qué está pasando esta situación de que los jóvenes no quieren casarse y no para culparlos, sino porque vivimos en un cambio de época en el que la forma de transmitir los valores, las costumbres y las estructuras de familia ya no operan como antes.

Pliego Carrasco destacó que la relevancia de la familia es un hecho social, pues en todos los países donde se realizó la Encuesta Mundial de Valores sigue siendo la institución que la gente considera muy importante (89.4 por ciento), en comparación, por ejemplo, con el trabajo (58.6).

En México esto es todavía más notable, ya que 97.1 por ciento de los encuestados calificaron a la familia de muy importante, a diferencia de países como Estados Unidos y Brasil, donde lo hicieron 91.1 y 85.3 por ciento, respectivamente.

Fernando Pliego Carrasco consideró que debería haber una política federal para promover el desarrollo de la familia como núcleo social, porque no está contemplada como centro de las políticas del Estado mexicano.

La idoneidad es un punto clave.

Una familia conformada por el padre y la madre de carácter biológico en una relación estable es el mejor ambiente para el desarrollo de sus integrantes.

En los últimos tiempos la familia tradicional ha sufrido ataques permanentes, hay muchos esfuerzos que la vulneran y por ello hay que identificarlos para evitar un riesgo dentro del núcleo familiar.

La sociedad debe aprender a reconstruir reivindicar y revalorizar el sentido de la paternidad y la maternidad.

Está comprobado que los valores refuerzan a las familias a través de la aspiración complementaria como son entre un hombre y una mujer, así como reposicionar las instituciones formadoras de valores como son la familia y a la iglesia.

ARH