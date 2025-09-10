Dignidad Humana
Detengan el videojuego que enseña a abortar, exigen padres de familia ante RTC
Es contenido nocivo para menores, argumentan
Ciudad de México.– Más de 10 mil ciudadanos exigieron en RTC el retiro inmediato del videojuego Infocraft, el cual enseña a abortar al simular el uso de misoprostol en adolescentes. Un grupo de organizaciones juveniles y padres de familia se plantaron ante las oficinas de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, para entregar las firmas que los avalan.
Trivializa y presenta como juego un problema de salud
El videojuego, presentado engañosamente como una herramienta “reflexiva” sobre el embarazo adolescente, muestra cómo una menor adquiere y consume misoprostol sin supervisión médica, en un juego interactivo y accesible desde los 12 años. El contenido, impulsado por la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), es duramente criticado por expertos, padres de familia y organizaciones civiles por trivializar una decisión médica y promover prácticas riesgosas entre menores.
Organizaciones como Pasos por la Vida y la Unión Nacional de Padres de Familia encabezaron la acción, y acompañaron la entrega del documento legal y las firmas. Solicitaron formalmente a RTC que clasifique el videojuego conforme a los lineamientos establecidos en el Sistema Mexicano de Equivalencias de Clasificación de Contenidos de Videojuegos y, en su caso, proceda a su retiro y sanción.
“Nos plantamos frente a las oficinas de RTC con un mensaje claro: este contenido no puede seguir en línea como si fuera entretenimiento. Lo que se presenta como ‘educación’ en realidad pone en riesgo la salud física y emocional de los menores”, declaró Luisa Argueta, vocera del movimiento ciudadano.
Creadores de Infacraft se retractan
Una de las sorpresas tras la presión pública fue que la propia organización promotora, Mexfam, solicitó públicamente el retiro del videojuego.
“Cuando una organización que impulsó este tipo de contenido da marcha atrás, significa que la voz ciudadana fue escuchada. Y eso es gracias a cada firma, a cada persona que se sumó”, explicó Elisa Bonilla, de CitizenGO, a Siete24.
La petición presentada a RTC también señala que el videojuego no cuenta con clasificación visible, carece de advertencias y rompe con varios lineamientos establecidos. Esto debería implicar su prohibición de exhibición, publicidad y distribución, según la normativa vigente.
La campaña seguirá activa en espera de una respuesta formal por parte de las autoridades, dijo Elisa Bonilla.
npq
Celebridades
Caso Sasha Sokol abre otro precedente: abuso infantil debe repararse y no prescribe
Sobrevivientes pueden reclamar indemnización sin límite de tiempo
Ciudad de México.- Sasha Sokol compartió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un nuevo criterio obligatorio que marca un parteaguas en la protección de la infancia y la reparación del daño en casos de abuso sexual infantil, esto derivado del precedente que su caso ha sentado en la impartición de justicia para sobrevivientes de violencia sexual.
El 1 de septiembre de 2025 entraron en vigor dos tesis de jurisprudencia que obligan a jueces y tribunales del país a reconocer que las víctimas tienen derecho a exigir indemnización por abuso sexual sin límite de tiempo, aún cuando los hechos hayan ocurrido décadas atrás.
Este cambio se deriva del caso de la cantante Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano, proceso judicial que expuso la necesidad de replantear la forma en que México protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a delitos sexuales.
Relación impropia con menores es violencia sexual y es delito
La SCJN, en la tesis 200/2025 determina que las relaciones impropias entre adultos y menores constituyen violencia sexual y, por lo tanto, un hecho ilícito que genera la obligación de reparar el daño.
Este criterio deja claro que las víctimas de abuso no deben enfrentar dudas sobre la naturaleza de lo que vivieron ni obstáculos legales para buscar justicia.
La justicia no prescribe para las víctimas
Además, la Suprema Corte establece que la acción civil para reclamar indemnización es imprescriptible. Es decir, la víctima puede acudir a los tribunales en cualquier momento de su vida, sin importar cuántos años hayan pasado desde los hechos, dicta en la tesis 201/2025.
De lo contrario, advierte la Corte, se violaría el derecho fundamental de acceso a la justicia. Esta resolución reconoce que las secuelas del abuso sexual infantil son profundas y permanentes, por lo que el tiempo no puede convertirse en un obstáculo para la reparación.
El caso Sasha Sokol como referente
En junio pasado, la SCJN ratificó la condena civil contra el productor Luis de Llano, reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol tenía 14 años. La cantante celebró públicamente el fallo como una victoria no solo personal, sino para todas las víctimas de violencia sexual infantil.
Su testimonio y proceso judicial abrieron el debate nacional sobre la imprescriptibilidad de estos delitos y sentaron las bases para que la Corte emitiera ahora estas dos tesis que se convierten en criterio obligatorio.
Un legado de justicia y dignidad humana
Estas resoluciones fueron aprobadas en la última sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte antes de su renovación. Dejan como legado un marco jurídico más humano, que reconoce la dignidad de las víctimas y la urgencia de reparar el daño, sin importar cuánto tiempo haya pasado.
Para las familias mexicanas, representa una señal clara: el abuso sexual infantil nunca debe quedar impune y el derecho de los niños y niñas a la justicia es irrenunciable.
Dignidad Humana
Una abuela salva a su nieta y reactiva alarma sobre prevención de la violencia sexual infantil
Presentan catálogo para proteger a la infancia
Ciudad de México.- Esta semana en Monterrey, una niña de 10 años fue rescatada tras ser secuestrada por un hombre de 33 años. El hecho ocurrió gracias a la rápida denuncia de su abuela, quien vende dulces en una esquina y vió a un desconocido llevarse a su nieta de la mano. La alerta inmediata permitió a la policía seguir al sujeto a través de las cámaras urbanas y detenerlo al entrar a un hotel; fue detenido y la niña regresó a salvo con su familia. Aunque este caso tuvo un desenlace positivo, refleja una realidad alarmante: la violencia sexual infantil ocurre con más frecuencia de la que se reconoce.
México, epicentro de explotación infantil
México es uno de los principales países productores de contenidos de violencia sexual infantil y también uno de los principales destinos de turismo sexual, especialmente en sitios como Cancún y Chapala. Así lo denunció Daniela Calvillo, directora de Te Protejo México, una asociación civil que trabaja para proteger a menores en el entorno digital.
“Actuamos y exigimos a las autoridades y a la industria digital que eliminen contenidos de violencia en la red”, señaló Calvillo en una reunión reciente con medios de comunicación.
Jornada Nacional para proteger a la infancia
Durante el encuentro con medios, se presentó el Catálogo de recursos para la concientización y prevención de la violencia sexual infantil, entregado la semana pasada a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este material pretende apoyar la Jornada nacional de prevención que se realizará el próximo 8 de septiembre en todas las escuelas de educación básica del país.
Te Protejo México ha consolidado alianzas con Interpol y empresas tecnológicas como Google, Meta y TikTok para identificar contenidos y sitios con material de abuso sexual infantil. La plataforma digital permite reportar de manera anónima y gratuita situaciones como explotación sexual comercial, producción de material de abuso, grooming o sextorsión. En pocos años, ya ha recibido más de 9 mil reportes.
Para prevenir hay que informar
Calvillo también dio a conocer el informe “Es un secreto”, que documenta 208 casos de violencia sexual ocurridos en el entorno educativo, con cifras de la Secretaría de Salud. Asociaciones civiles como Alumbra, Guardianes, Fundación Freedom, Te Protejo y Educación con Rumbo han identificado 27 escuelas en las que se comprobó la existencia de violencia sexual organizada.
Entre los patrones detectados están: agresiones en las aulas, adultos que facilitan el abuso, producción de material sexual, sedación de menores e incluso el uso de disfraces.
“La autoridad tiende a tratar estos hechos como casos individuales y no como violencia organizada, lo cual impide que se investigue bajo el marco de delincuencia organizada en las escuelas”, denunció.
Llamado urgente a maestros y familias
“Solo juntos podemos consolidar una cultura colectiva y un modelo nacional de respuesta y prevención de la violencia sexual infantil en el mundo digital”, dijo Calvillo. Y añadió un mensaje directo a los educadores:
“Si eres maestro y conoces o sospechas de un caso de violencia sexual infantil, no dudes: repórtalo en Te Protejo México”.
Una jornada de prevención que debe trascender el papel
Las voceras de algunas de estas asociaciones civiles advirtieron que es fundamental que la Jornada nacional de concientización y prevención del abuso sexual infantil, del 8 de septiembre, no quede solo en un acto simbólico, sino que se traduzca en acciones concretas en las más de 200 mil escuelas de educación básica del país. Para ello recomendaron el Catálogo de recursos elaborado por 15 asociaciones civiles mexicanas como una herramienta práctica que guíe a maestros, padres y cuidadores en la prevención y denuncia.
npq
Dignidad Humana
ONU manipula la mortalidad materna para imponer el aborto, alerta Neydy Casillas
Palabras bonitas, trampas ideológicas
Ciudad de México.- La abogada mexicana Neydy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights (GCHR), alertó que se manipulan los datos de mortalidad materna para promover el aborto e imponer una agenda ideológica en América Latina, de cara a la próxima Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebrará en Ginebra del 8 al 10 de septiembre.
“Se manipula para avanzar una agenda como es la agenda feminista radical, la agenda de género y, por supuesto, el aborto”, denunció Casillas, quien advirtió que los que se discute en estos foros internacionales impacta a nuestras familias.
De Ginebra a América Latina: cuando el aborto se disfraza de “prevención”
Neydy Casillas explicó que, en distintos países de América Latina, el argumento de reducir la mortalidad materna se ha utilizado como “justificación” para legalizar el aborto.
En 2020 en Argentina, bajo el lema “Ni una menos por aborto clandestino”, se legalizó argumentando que el aborto era la principal causa de mortalidad materna.
Explicó que las cifras oficiales mostraban que el argumento era mentira: de las 245 muertes maternas del 2016 (publicadas desde 2018), el 55% fue por causas obstétricas directas (hipertensión, placenta previa, hemorragia, sepsis, etc.); el 27%, por causas obstétricas indirectas (VIH, enfermedades circulatorias, respiratorias, etc.) y en tercer lugar está el grupo de muertes por aborto, tanto espontáneo como inducido, que representa el 17%. El registro de muertes no permitía distinguir si estas habían sido por aborto inducido o espontáneo. “Pero las cifras falsas respaldaron la legalización”.
De hecho, la vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, señaló que también se miente con la ley: “en ese país recientemente se realizó un aborto a los 8 meses de gestación, una atrocidad”, porque la ley permite el aborto después de las 14 semanas, “por violación o riesgo para la salud integral de la mujer”. En dicho caso, se descubrió que el niño por nacer no era del hombre denunciado como violador.
En Uruguay, explicó, la despenalización hasta la semana 12 se centró en el discurso de “salvar vidas” para reducir muertes maternas. Mientras que en Colombia, la Corte Constitucional basó su sentencia en la clandestinidad como causa principal de fallecimiento de mujeres.
En tanto, en Chile, el debate giró también en torno a la supuesta relación entre aborto clandestino y muertes maternas.
Casillas advirtió la importancia de que cada país investigue sus cifras reales de mortalidad materna para que no se mienta y que se revise la letra chica de los proyectos, para evitar “horrores” como los de Argentina.
Impacto en familias
La vicepresidenta de Global Center enfatizó que lo que se discute en los organismos internacionales no es un tema aislado o distante, sino que impacta directamente en las legislaciones nacionales y, por tanto, en la vida cotidiana de las familias.
“Lo que nosotros podemos pensar que es una realidad lejana, que no toca nuestras vidas, nos está gobernando. Está cambiando nuestras legislaciones y está impactando a nuestras familias”.
Casillas explicó que los debates y resoluciones de la ONU se traducen en recomendaciones que llegan a los ministerios de cada país y, sin un debate ciudadano profundo, terminan por convertirse en políticas públicas que transforman el marco legal y social.
“Estos temas se llevan, se crean en las Naciones Unidas y después se bajan a los países a través de los ministerios, y cuando menos lo pensamos, están comenzando a tomar parte estos debates en nuestros países, cuando nadie de la población estaba enterado o un grupo muy pequeño lo demandó”, subrayó.
Caballos de Troya ideológicos
Casillas también advirtió sobre el uso de términos vagos y en apariencia positivos esconden objetivos ideológicos.
“La izquierda sabe muy bien que las palabras importan. Por eso, utiliza constantemente términos vagos y bonitos —‘igualdad’, ‘cuidado’, ‘derechos sexuales y reproductivos’— que suenan bien a todos, pero esconden caballos de Troya ideológicos que ponen en riesgo la vida, la familia y la soberanía de nuestros países”, afirmó.
Para la abogada, el desafío no es solo reconocer esta manipulación, sino organizarse como sociedad para dar la batalla frente a agendas que debilitan la maternidad y a la familia.
“Es clave organizarnos, para no caer en la trampa y poder dar la batalla con claridad”, concluyó.
npq
Dignidad Humana
La seguridad del cuerpo: la clave para la salud emocional
En la vida moderna hablamos mucho de “controlar la mente”. Nos repetimos frases motivacionales, intentamos pensar en positivo y convencernos de que todo va a estar bien. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo no obedece? ¿Qué ocurre cuando, pese a nuestros mejores esfuerzos por tranquilizarnos, seguimos sintiendo ansiedad, miedo o desconexión?
El especialista Oscar Rivas, fundador del Newman Institute, nos recuerda que antes de que la mente piense, el cuerpo ya ha decidido si estamos seguros o en peligro. Esta visión, basada en la teoría polivagal, nos invita a entender nuestras emociones desde otro ángulo: no sólo como pensamientos que podemos cambiar, sino como sensaciones profundas que brotan desde nuestro sistema nervioso.
El cuerpo siempre tiene la primera palabra
Rivas explica que la sensación de seguridad es física antes que mental. No se razona, se siente. Si el cuerpo percibe seguridad, abrimos la puerta a la conexión: un niño puede mirar a su madre con confianza, una pareja puede conversar con calma, un amigo puede escuchar al otro sin distracciones.
Pero si el cuerpo se siente inseguro, la mente se desconecta. Es como cuando caminamos solos en una calle oscura y de pronto escuchamos pasos detrás de nosotros. No importa cuán racionales queramos ser, el cuerpo reacciona: se tensa, se alerta, incluso se detiene. En cuestión de segundos podemos entrar en tres modos automáticos: defendernos, huir o quedarnos paralizados.
Lo mismo sucede en la vida diaria. Si algo nos genera ansiedad, nuestro cuerpo ya está en guardia mucho antes de que la mente logre dar una explicación.
Ansiedad: cuando el cuerpo se anticipa
Para muchas personas la ansiedad parece un exceso de pensamientos negativos. Sin embargo, Rivas aclara que la ansiedad es, en realidad, una anticipación corporal del peligro.
Un ejemplo sencillo: cuando en la Ciudad de México anuncian que sonará la alarma sísmica al mediodía, mucha gente comienza a sentir inquietud desde las once y media. Ese cosquilleo interno, esa incomodidad que surge sin que haya temblor todavía, es el cuerpo avisando que algo puede pasar.
La ansiedad es ese sistema nervioso adelantándose al peligro, muchas veces sin que sepamos exactamente qué lo detona. Por eso no basta con decir “piensa positivo” o “respira hondo”: la mente es más lenta, el cuerpo siempre va primero.
Trauma y agotamiento: cuando el sistema nervioso colapsa
Oscar Rivas habló de las personas que llegan a consulta diciendo: “ya no puedo más”. Muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de un sistema nervioso que, tras años en alerta, finalmente se derrumba.
Ese colapso puede manifestarse como depresión, ansiedad crónica o incluso enfermedades físicas: problemas digestivos, alteraciones inmunológicas, dolores persistentes. El cuerpo habla cuando la mente calla.
La teoría polivagal ayuda a psicólogos, psiquiatras y médicos a entender que no basta con trabajar pensamientos o emociones en abstracto. Primero hay que escuchar al cuerpo, ayudarlo a regularse y, desde ahí, dar espacio a la razón y a la recuperación.
La importancia de la conexión social
Cuando alguien está ansioso, solemos aconsejar: “cálmate, respira, piensa en algo bonito”. Sin embargo, la teoría polivagal enseña que lo que más calma a un cuerpo alterado no son las palabras positivas, sino la conexión humana.
Un gesto tan simple como mirar a alguien a los ojos, tomarle las manos y decirle “aquí estoy” puede tener más poder que mil discursos motivacionales. El sistema nervioso necesita sentir compañía para recuperar su equilibrio.
Esto también aplica en las escuelas. Muchos niños diagnosticados con déficit de atención, en realidad, responden al ambiente emocional del aula. Un maestro tenso, frío o enojado puede generar inseguridad en los cuerpos de los alumnos, bloqueando su capacidad de aprender. En cambio, un maestro que transmite calma y cercanía activa en los niños la seguridad necesaria para que sus cerebros funcionen en plenitud.
Desconexión: una señal de alarma
Oscar Rivas reflexionó sobre la desconexión. En el pasado, se pensaba que una persona tímida, aislada o sin amigos simplemente “tenía esa personalidad”. Hoy la ciencia nos invita a mirar más profundo: la desconexión emocional no es un rasgo fijo, es un síntoma.
Al igual que la presión arterial alta indica un problema de fondo, el aislamiento social señala que algo en la salud emocional no anda bien. Puede ser trauma, puede ser un sistema nervioso colapsado, pero no debe normalizarse.
Oscar insiste: no se trata de preguntar “qué tiene de malo esta persona”, sino “qué le pasó”. Esa diferencia abre la puerta a la empatía y a la búsqueda de ayuda profesional.
La esperanza de la corregulación
Finalmente, Oscar compartió una verdad esperanzadora: nadie se calma solo. El cerebro humano está diseñado para regularse en compañía. Un niño necesita ver a su madre tranquila para poder tranquilizarse. Una persona en crisis necesita sentir calma en quien lo acompaña.
Esto es especialmente importante para entender el autismo y otros procesos de desarrollo. Muchas veces se pone el foco solo en el niño, sin ver que el entorno es clave. Cuando quienes rodean al niño logran transmitir serenidad, el camino hacia la regulación se vuelve más accesible.
Antes que la mente, está el cuerpo
La entrevista con Oscar Rivas nos recuerda algo fundamental: antes que la mente, está el cuerpo. Nuestro sistema nervioso es el guardián silencioso que decide si podemos conectar, aprender, amar o simplemente sobrevivir.
Comprender esto nos abre la posibilidad de ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. La ansiedad, la depresión o la desconexión no son signos de debilidad, sino mensajes del cuerpo pidiendo ayuda.
En un mundo acelerado, la teoría polivagal nos invita a redescubrir la importancia de la seguridad corporal y la conexión social. Tal vez el mayor regalo que podemos ofrecer a quienes amamos no sea un consejo, sino nuestra presencia calmada y atenta.
