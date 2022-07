Didi envía regalos a bebé que nació en taxi y premia al conductor

Ciudad de México.- Ya no está, pero el talento de Whitney Houston sigue cosechando fans entre las nuevas generaciones; un bebé mira fascinado a su mamá mientras imita y canta uno de los éxitos de la artista.

Alyssa Davies, la mamá del pequeño, imita a Whitney Houston para él, mientras “canta” I will always love you, y mira la tierna reacción del bebé ante el momento.

Y vaya que Alyssa lo hizo bien ¿ o es su voz? ¿tú qué opinas?

“lo siento si estás usando audífonos” escribe la mamá del bebé en el post publicado en su cuenta @mixedupmoney.

La publicación con la reacción del bebé ya tiene más de 300 mil “me gusta” y más de siete millones de reproducciones.

Alyssa es una TikToker aficionada que ha ganado miles de seguidores por su espontaneidad al compartir momentos del día a día como mamá y con su bebé.

