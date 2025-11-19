Abuso infantil sin fecha de caducidad: víctimas pueden denunciar al cumplir 18 años

Ciudad de México.— La historia de miles de niñas, niños y adolescentes en México ha quedado marcada por silencios obligados. Muchos guardaron durante años lo que no pudieron nombrar en su infancia.

El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al Código Penal para que los delitos sexuales cometidos contra menores de edad sean imprescriptibles y las víctimas puedan denunciar a sus agresores cuando cumplan la mayoría de edad.

El ajuste plantea que la acción penal comenzará a contarse a partir de los 18 años de la persona agredida y nunca tendrá un plazo inferior a cinco años.

La reforma armoniza las disposiciones estatales con los criterios de la Suprema Corte, que ha señalado que los delitos sexuales contra menores no deben verse afectados por el paso del tiempo cuando las víctimas no tuvieron condiciones para denunciar.

Infancia sin herramientas para enfrentar un abuso

La diputada Cecilia Robledo recordó que niñas, niños y adolescentes no siempre cuentan con la madurez ni el entorno necesario para levantar una denuncia. Dijo que muchas agresiones ocurren dentro del hogar o en círculos de confianza, donde el miedo y la dependencia emocional dificultan cualquier intento de hablar.

La legisladora subrayó que esta reforma otorga un margen real para que las víctimas decidan hacerlo cuando tengan la capacidad y el respaldo necesario. El objetivo es impedir que el sistema cierre la puerta a quienes no pudieron defenderse en su infancia.

Armida Serrato, diputada del PRI, añadió que la modificación al Código Penal era un paso pendiente y necesario para proteger a la niñez frente a delitos cuya huella se extiende durante toda la vida.

Un panorama nacional que exige respuestas urgentes

Las cifras que describen la violencia sexual infantil en México muestran un problema estructural. La OCDE ubica al país en el primer lugar entre sus miembros por recurrencia de estos delitos. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufre violencia sexual antes de los 18 años. Además, ocho de cada diez víctimas infantiles en México son mujeres.

El análisis de la Red por los Derechos de la Infancia reporta que entre 2019 y 2023 el país registró un promedio anual de 4 mil 247 casos de violencia sexual infantil. El incremento supera mil por ciento en trece años y se calcula que entre 80 % y 96 % de los casos nunca llegan a una denuncia formal.

La UNICEF advierte que la etapa entre los 14 y los 17 años concentra un aumento importante de agresiones. La adolescencia puede convertirse en un periodo vulnerable por los cambios físicos, emocionales y sociales que atraviesan las jóvenes. La organización señala que las víctimas infantiles tienen mayor probabilidad de enfrentar nuevos abusos si no reciben acompañamiento adecuado.

Cuando el agresor está cerca

De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ocho de cada diez agresiones sexuales provienen de personas conocidas. La cercanía emocional y la dependencia económica dificultan la denuncia, porque quienes ejercen la violencia suelen controlar el entorno de la víctima.

Externa que muchas niñas y niños no logran expresar lo sucedido, temen represalias o no identifican el abuso hasta años después. A esto se suma la falta de acompañamiento psicológico, educativo y familiar.

Los daños que deja el abuso y la importancia de hablar

El impacto de la violencia sexual atraviesa la vida de quienes la sufren. Las consecuencias aparecen en el cuerpo, en las emociones y en la forma de relacionarse con los demás.

Los especialistas describen múltiples señales: dolor en zonas íntimas, infecciones, hemorragias, problemas para dormir, pérdida del control de esfínteres, depresión, ansiedad, culpa, aislamiento, conductas autolesivas y descenso en el rendimiento escolar. En algunos casos las niñas presentan embarazos o enfermedades de transmisión sexual.

En el ámbito emocional se observan miedos persistentes, tristeza profunda, retraimiento, pesadillas y conflictos para construir vínculos sanos. Algunos desarrollan trastornos alimentarios o conducta sexualizada. Cada caso evoluciona de manera distinta según la edad y el contexto, aunque generalmente se presentan varias señales simultáneas.

La importancia de hablar a tiempo radica en que el abuso deja marcas que pueden perpetuarse si nadie interviene. Escuchar sin juzgar y creerles desde el primer momento se convierte en una medida esencial de protección.

Cómo identificar las señales

Las instituciones de atención infantil coinciden en que madres, padres y cuidadores requieren herramientas para reconocer indicadores físicos y emocionales. Entre ellos se encuentran:

Laceraciones, moretones, dolor o molestias en el área genital

Hemorragias en niñas pequeñas

Infecciones urinarias recurrentes

Signos de depresión, ansiedad, fobias

Problemas de concentración

Aislamiento social

Conductas sexuales que no corresponden a la edad

Cambios drásticos en la alimentación

Pesadillas y regresión en el control de esfínteres

Cuando aparece más de un signo, es recomendable buscar apoyo especializado.

Qué hacer frente a una sospecha

Los expertos sugieren escuchar con calma, evitar cuestionamientos que revictimicen y reafirmar que la niña o el niño no tiene culpa. Se recomienda llamar al 9-1-1 para recibir orientación y acudir de inmediato a servicios médicos o psicológicos si el caso lo requiere. Los hospitales deben brindar atención urgente sin condiciones de admisión.

Hacia una cultura de protección

Organizaciones como Infancia Libre de Abuso Sexual impulsan acciones para fortalecer la prevención. Entre sus recomendaciones destacan la reflexión adulta sobre experiencias propias, el acompañamiento presente, el uso de controles parentales, la educación en sexualidad y el empoderamiento de niñas y adolescentes para reconocer situaciones de riesgo.

