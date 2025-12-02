Aumenta la esclavitud moderna; mujeres y niños, los más vulnerables

Ciudad de México.— La expansión del trabajo forzoso modificó la composición de la explotación en el mundo y elevó el número de personas atrapadas en situaciones de control absoluto.

La esclavitud moderna en cifras actuales

La Organización Internacional del Trabajo estima que hasta el 2021, 50 millones de personas se encontraban en condiciones de esclavitud moderna. El aumento de 10 millones respecto a 2016 confirma una tendencia ascendente que afecta de manera particular a mujeres y niños.

El concepto de esclavitud moderna se utiliza para describir prácticas como el trabajo forzoso. Incluye situaciones donde la explotación se sostiene mediante amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder.

La esclavitud moderna está presente en casi todos los países sin distinción étnica, cultural o religiosa. La OIT adoptó en 2016 un Protocolo de fuerza legal para fortalecer la respuesta internacional frente al trabajo forzoso, que marcó un punto de referencia en las acciones multilaterales, aunque los datos muestran que los desafíos persisten.

Una economía ilegal con alcance mundial

El trabajo forzoso genera 236 mil millones de dólares anuales según el documento “Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso”. El monto equivale a salarios desviados a agentes privados y afecta a trabajadores que ya enfrentan dificultades para sostener a sus hogares. Para quienes migran en busca de oportunidades, la consecuencia directa es la disminución de los recursos enviados a sus países de origen. Los gobiernos también pierden ingresos fiscales debido a la naturaleza ilícita de este circuito económico.

La OIT estima que 27,6 millones de personas estuvieron sometidas a trabajo forzoso en 2021. En cinco años, la cifra aumentó en 2,7 millones impulsada por prácticas del sector privado. Ninguna región está al margen. Asia y el Pacífico concentra el mayor número con 15,1 millones, seguida por Europa y Asia Central, África, América y los Estados Árabes. En prevalencia, estos últimos encabezan la lista con 5,3 por mil.

La explotación laboral representa el 63 por ciento de los casos en el sector privado y la explotación sexual el 23 por ciento. El trabajo forzoso impuesto por el Estado equivale al 14 por ciento. Los sectores con mayor incidencia son la industria, los servicios, la agricultura y el trabajo doméstico. También aparecen expresiones como la mendicidad forzosa y la participación en actividades ilegales.

Un contexto histórico y jurídico

El Día para la Abolición de la Esclavitud se conmemora cada 2 de diciembre desde la aprobación del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena en 1949. La fecha invita a observar la permanencia de prácticas contemporáneas como la trata, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, y el reclutamiento de menores en conflictos armados.

Informes de organismos internacionales y organizaciones civiles muestran que algunas formas tradicionales de esclavitud continúan vigentes. La discriminación hacia grupos considerados de casta inferior, minorías tribales y pueblos indígenas mantiene esquemas de dominación que pasan de generación en generación. Esta persistencia se combina con nuevas modalidades vinculadas a redes criminales transnacionales.

Trabajo forzoso: una práctica en expansión

Las expresiones actuales del trabajo forzoso incluyen servidumbre, deudas impagables y condiciones impuestas a trabajadores migrantes. La explotación se observa en el trabajo doméstico, la construcción, la industria alimentaria, la confección, el sector agrícola y la prostitución forzosa. Los patrones se repiten en distintos países mediante contratos engañosos, retención de documentos o amenazas dirigidas a las familias de las víctimas.

Trabajo infantil con efectos directos en la vida de los menores

La práctica del trabajo infantil se relaciona con la esclavitud moderna cuando implica explotación económica. La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de cada menor a recibir protección frente a cualquier labor que interfiera con su educación o dañe su salud o desarrollo integral. El vínculo entre pobreza, ausencia de oportunidades y explotación define un terreno donde los niños carecen de mecanismos para salir de estas dinámicas.

Trata de personas: una red con múltiples fines de explotación

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas describe la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de vulnerabilidad. La definición incluye la recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona con autoridad sobre otra.

Los fines de explotación abarcan prostitución ajena, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre y extracción de órganos. En el caso de menores, constituye un crimen sin necesidad de demostrar violencia o coacción.

