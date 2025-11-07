Dignidad Humana
Dormir en banquetas ya no será delito; protegen dignidad de quienes viven en la calle
Ciudad de México.— Por las noches, Morelos tiene un nuevo tipo de descanso: el de la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a una práctica que convertía en delito lo que para muchos era una necesidad humana: dormir.
Lo que para muchos es un acto cotidiano, para personas sin hogar representa una lucha diaria por la supervivencia. Dormir en la calle no es una elección, sino una consecuencia de exclusión, desempleo o quizá violencia familiar.
La Corte: dormir en la calle no puede ser un delito
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó el principio constitucional de dignidad humana al declarar inválidas las normas de los municipios de Mazatepec y Miacatlán, en Morelos, que imponían multas de hasta $2,838 pesos a quienes durmieran en la vía pública.
El Pleno determinó que castigar a una persona por dormir en la calle es una medida injusta y discriminatoria, pues el sueño es una necesidad biológica universal.
“Ninguna autoridad puede sancionar a quien carece de un techo donde descansar”, resolvió la Corte.
La decisión marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente para quienes viven en situación de calle y suelen ser los más invisibilizados por las políticas públicas.
Vaguedad y abuso: las normas del castigo
Además, la Corte invalidó disposiciones de las leyes de ingresos municipales que sancionaban conductas ambiguas como “alterar el orden y la seguridad pública”, “provocar escándalo” o “insultar o faltar el respeto a la autoridad”.
El tribunal consideró que su ambigüedad favorecía la arbitrariedad, pues carecen de reglas claras que delimiten qué conductas realmente alteran la convivencia.
En su resolución, los ministros subrayaron que las leyes deben redactarse con claridad y precisión, para evitar que las autoridades municipales apliquen sanciones con criterios subjetivos o discrecionales.
La decisión de la Corte obliga a las autoridades locales a revisar sus reglamentos y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
Dormir en la calle ya no podrá ser sancionado en Mazatepec y Miacatlán, pero el reto real está en garantizar espacios de refugio, identidad y trabajo para quienes no tienen un hogar.
ebv
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Ciudad de México.— En el marco del debate nacional sobre la llamada Ley Trasciende, que busca reconocer a la eutanasia en México, el doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, el coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos y dolor del Hospital General de Occidente, advirtió que el país no puede avanzar hacia esa discusión sin antes garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos.
Con datos, contexto y basta experiencia en la práctica médica, el especialista dijo que el problema no está en el deseo de morir sino que el país enfrenta limitaciones en materia de cuidados paliativos y expuso la necesidad de revisar las condiciones actuales antes de modificar la legislación.
El doctor Aréchiga consideró que la discusión sobre la eutanasia requiere un debate más amplio, que incluya los aspectos médicos, legales y sociales. Advirtió que, sin una red nacional de cuidados paliativos, el país corre el riesgo de abordar la muerte asistida sin haber garantizado previamente el derecho a una atención integral.
Propuesta legislativa y su alcance
La iniciativa impulsada por la activista Samara Martínez y presentada ante el Congreso de la Unión con respaldo ciudadano. Propone incorporar el derecho a la eutanasia en la Ley General de Salud, dentro del título octavo bis sobre cuidados paliativos, y derogar el artículo 166 bis que prohíbe la práctica.
El también profesor titular de la Especialidad de Medicina Paliativa y Dolor, Universidad de Guadalajara explicó que la propuesta busca ampliar derechos y libertades para pacientes con enfermedades terminales o degenerativas, otorgándoles la opción de solicitar la eutanasia bajo determinados criterios médicos y legales. Indicó que la ley define la muerte digna como la posibilidad de una despedida sin sufrimiento físico o psicológico, enmarcada en principios de autonomía y libre decisión.
Contexto de la enfermedad terminal en México
Citando datos del INEGI, el doctor Aréchiga explicó que en México se registran anualmente alrededor de 89 mil defunciones relacionadas con tumores malignos, cifra que ha mostrado incremento en los últimos años. También se reportan más de 6 mil casos de esclerosis lateral amiotrófica, además de padecimientos neurodegenerativos como Alzheimer y demencia, cuya proyección supera los 3.5 millones de personas para 2050.
La iniciativa hace referencia a estos padecimientos y a la enfermedad renal crónica, que afecta al 12 por ciento de la población mexicana. Según Aréchiga, el documento plantea que quienes padecen estas enfermedades puedan elegir una muerte sin sufrimiento innecesario, pero advirtió que el acceso limitado a los cuidados paliativos condiciona la posibilidad de una decisión plenamente informada.
Condiciones establecidas en la reforma
El proyecto legislativo propone que toda persona mayor de 18 años, diagnosticada por dos médicos con una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, pueda solicitar la eutanasia. La iniciativa contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, pero establece que las instituciones públicas deberán contar con personal no objetor para garantizar la aplicación del derecho.
Aréchiga señaló que el texto menciona los cuidados paliativos como parte de la información que debe recibir el paciente antes de decidir, lo que implica que su ausencia o escasez puede llevar directamente a optar por la eutanasia.
Acceso a los cuidados paliativos en México
El especialista expuso que sólo 3 por ciento de los pacientes que requieren cuidados paliativos en México tiene acceso a ellos. Indicó que existen 120 equipos de atención por millón de habitantes y apenas seis dedicados al ámbito pediátrico.
En Jalisco funcionan unidades especializadas en hospitales como el Nuevo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital General de Occidente, además de un programa de especialidad en medicina paliativa pediátrica. Sin embargo, las regiones rurales y comunidades indígenas permanecen sin cobertura.
Formación médica y alcance institucional
El doctor Aréchiga informó que en México existen 109 escuelas de medicina, de las cuales sólo 13 incluyen formación en cuidados paliativos. No hay programas equivalentes en enfermería y solo 23 en psicología.
El especialista agregó que la falta de preparación profesional limita la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el sufrimiento físico o emocional de los pacientes.
Aspectos económicos y bioéticos
Asimismo, Aréchiga mencionó que en administraciones anteriores se ha planteado que los cuidados paliativos representan un gasto, mientras que la eutanasia se considera un ahorro. A su juicio, este enfoque puede derivar en una visión utilitaria de la vida y la atención médica.
También señaló que el gobierno federal no ha realizado un análisis sobre los costos de implementar la eutanasia, ni sobre la infraestructura necesaria para su regulación.
Una historia: ¿Cómo está tu relación con Dios?
En un hospital de Guadalajara, una mujer de 79 años, maestra de catecismo durante toda su vida, confesó al médico su enojo con Dios tras sufrir un infarto cerebral. El doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas escuchó con atención, no sólo como especialista en cuidados paliativos, sino como alguien que entiende que el sufrimiento humano va más allá del cuerpo.
La compasión que alivia: el valor de la espiritualidad en los cuidados paliativos
Tratar a pacientes con enfermedades agudas, crónicas o terminales, dice el doctor Aréchiga, devuelve a la medicina su sentido original: aliviar el dolor del enfermo. Desde Hipócrates, ese ha sido el propósito esencial del médico y los cuidados paliativos buscan ofrecer al paciente calidad de vida, no solo prolongarla.
La atención paliativa, explica, implica escuchar al paciente más allá de sus síntomas. En ese diálogo aparece un componente que ha sido poco explorado en la formación médica: la espiritualidad. Ese vacío motivó la creación del libro Espiritualidad en cuidados paliativos, escrito junto con colegas interesados en dar forma científica a un tema que en muchos hospitales sigue sin abordarse.
Espiritualidad y religión: dos caminos distintos
En su investigación, Aréchiga y su equipo hallaron confusión entre espiritualidad y religión. Explica que más del 60% de los pacientes desea hablar de su dimensión espiritual sin sentir que se les impone un credo.
La espiritualidad, subraya, es una dimensión humana que busca sentido, propósito y conexión. Puede incluir o no una creencia religiosa, pero está presente incluso en quienes se declaran ateos o agnósticos. “Puedo ser ateo y ser espiritual. Puedo ser agnóstico y ser espiritual”, comenta.
La religión, en cambio, responde a un constructo social con prácticas, jerarquías y ritos. Ambas pueden coincidir, pero no son sinónimos. En la práctica médica, confundirlas puede limitar la comprensión del paciente y reducir el alcance del acompañamiento.
El sufrimiento como experiencia humana
En la medicina paliativa se habla del “dolor total”: físico, emocional, social y espiritual. Aréchiga recuerda la enseñanza de Viktor Frankl, quien afirmaba que el ser humano no se destruye por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Por eso, el cuidado espiritual busca ayudar al paciente a comprender su experiencia, incluso en la enfermedad y la muerte.
En esa tarea, el médico no solo trata síntomas, sino también acompaña la búsqueda de significado. “Cuando preguntamos por la relación del paciente con Dios o con lo que considera sagrado, no hablamos de religión, sino de sentido”, explica.
La compasión como entrenamiento
Uno de los conceptos que más ha desarrollado el doctor Aréchiga es la idea de la compasión como una capacidad que se entrena.
“La empatía permite comprender el dolor del otro. La compasión nos impulsa a actuar para aliviarlo”, explica.
Las neurociencias han confirmado que la compasión activa circuitos cerebrales distintos a los de la empatía. Mientras esta última puede agotar emocionalmente, la compasión fortalece los vínculos y genera bienestar tanto en quien la recibe como en quien la ejerce.
En esa lógica, el Dr. Aréchiga propone que los hospitales se conviertan en “gimnasios de la compasión”. Así como los médicos se entrenan en técnicas quirúrgicas, deberían entrenarse en habilidades de acompañamiento humano y espiritual.
“Los hospitales, las universidades, los servicios de urgencias o rehabilitación deberían ser espacios donde se ejercite la empatía y la compasión con el mismo rigor que una destreza técnica”, propone.
Espiritualidad del médico: una formación pendiente
El doctor Aréchiga plantea una pregunta que resume una deuda formativa: ¿en qué momento de la carrera médica se enseña la espiritualidad?
Hasta ahora, reconoce, no existe una unidad de aprendizaje dedicada a este tema en la mayoría de las universidades. Esa ausencia limita la comprensión del sufrimiento humano y reduce la medicina a una práctica técnica.
En la Universidad de Guadalajara, su equipo impulsa una propuesta curricular que integre la formación espiritual en la educación médica, psicológica y de enfermería. Busca formar profesionales capaces de reconocer la dimensión espiritual de sus pacientes y la suya propia.
Compasión, neurociencia y humanidad
El doctor Aréchiga cita investigaciones recientes que vinculan la compasión con neurotransmisores como la oxitocina, conocida por su papel en el vínculo madre y su bebé recién nacido. En algunas especies animales, explica, la oxitocina estimula el cuidado; en otras, su ausencia genera abandono. En el ser humano, la compasión parece ser una capacidad evolutiva que fortaleció a las comunidades primitivas.
Esa herencia biológica, sumada al aprendizaje cultural, convierte la compasión en una fuerza activa de la humanidad. Pero requiere entrenamiento. Sin él, el médico puede quedar atrapado en la empatía y caer en el cansancio emocional que produce ver sufrir sin poder aliviar.
Cuidados paliativos y políticas públicas
En materia institucional, Aréchiga reconoce avances como la incorporación de los cuidados paliativos en la Ley General de Salud y en la Norma Oficial Mexicana. Sin embargo, advierte que sin presupuesto y sin sanciones para quienes omiten aplicarlas, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel.
“La ley sin recursos es letra muerta. Hace falta dotarla de estructura, personal y equipos interdisciplinarios que acompañen a los pacientes en la terminalidad”, explica.
Otro pendiente, añade, es la ley de hospice, que contempla espacios especializados en atención integral al final de la vida. Aunque figura en las normas, aún no existe una estructura operativa que lo haga realidad.
El sufrimiento y su sentido
El sufrimiento, explica Aréchiga, tiene múltiples dimensiones: física, emocional, existencial, espiritual. Cada una demanda una respuesta distinta.
“Hay sufrimiento por dolor, por pérdida, por ausencia de propósito. La compasión y los cuidados paliativos son su brazo activo. Pero para que existan, deben enseñarse y practicarse”, resume. Esa visión plantea una medicina más completa, donde la ciencia se encuentra con la humanidad.
Los cuidados paliativos, concluye, son el punto donde el conocimiento médico se une con la capacidad de comprender, acompañar y aliviar. En ese cruce, la espiritualidad deja de ser un tema filosófico y se convierte en parte esencial del cuidado del ser humano.
“No es compasión, es homicidio”: postura de diputado sobre la eutanasia en México
Ciudad de México.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtió que aprobar la eutanasia sin garantizar antes cuidados paliativos dignos representa una derrota social de la medicina. En entrevista con Siete24 Noticias, afirmó que preservar la vida humana es un deber del Estado y de toda la sociedad.
Debate legislativo sobre eutanasia.
Ramírez Barba explicó que existen iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso para legalizar la eutanasia. Sin embargo, señaló que en México muchas personas mueren con dolor y sin acceso a tratamientos paliativos.
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.
“Cuando tú tienes mucho dolor te quieres hasta morir”, comentó, al distinguir entre el deseo de morir por sufrimiento y la necesidad de acceder a una vida sin dolor.
El legislador consideró que la eutanasia se plantea como una opción económica ante un sistema de salud deficiente, lo que calificó como un error ético. “No es compasión, es un homicidio”, dijo.
Cuidados paliativos, una prioridad pendiente.
Ramírez Barba sostuvo que el Estado debe garantizar atención médica, acompañamiento emocional, apoyo espiritual y respeto hasta el final natural de la vida. Recordó que los cuidados paliativos constituyen un derecho humano y que su fortalecimiento debe ser prioridad antes de discutir la eutanasia.
Riesgos para los sectores vulnerables.
El diputado advirtió que legalizar la eutanasia en un contexto de desigualdad sanitaria podría afectar a los grupos más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o sin recursos.
“Convertir al médico en instrumento de muerte va contra su vocación; porque su misión es preservar la vida”, afirmó. Agregó que utilizar la eutanasia como herramienta para reducir costos en salud pública “abre una puerta peligrosa a la inequidad”.
Cultura de la vida.
Desde la bancada panista, Ramírez Barba planteó que el derecho a la vida es inviolable y fundamento de todos los demás derechos. Propuso fortalecer la atención médica integral y los cuidados paliativos como alternativa al debate sobre la eutanasia.
“Tenemos que impugnar la cultura del descarte y apostar por la defensa de la vida hasta el final natural”, expresó.
Postura de la Iglesia Católica.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también se pronunció sobre el tema en el año 2023, al señalar que “arrebatar la vida a otra persona, más que un acto de compasión, es un gesto de abandono, por lo que la eutanasia es siempre un atentado en contra de la dignidad de la persona”.
en ese mismo año (2023), monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, obispo de Culiacán y director de la Dimensión Episcopal para la Vida, afirmó que “la sola posibilidad de la eutanasia ya elimina toda esperanza, y sin ella, el ser humano pierde el sentido de la vida”.
Herrera Quiñónez subrayó que la postura de la Iglesia busca promover el acompañamiento humano en el sufrimiento. “Lo que pedimos es una mirada compasiva, no una salida fácil. Acompañar a quien sufre es un acto de amor, no de indiferencia”, concluyó.
Pobreza infantil podría marcar el futuro de México
Ciudad de México.- Durante el sexenio anterior y de acuerdo con el gobierno federal, la población que vive en pobreza en México cayó de forma notable, pero un grupo sigue rezagado: los menores de cinco años enfrentan carencias graves.
La llamada “primera infancia” no avanzó al mismo ritmo que el resto del país, lo que implica una deuda social con quienes apenas comienzan la vida.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó resultados recientes que confirman una disminución histórica en la pobreza multidimensional: de 41.9 % a 29.6 % entre 2018 y 2024.
Evolución de la pobreza general en México (2018-2024) — muestra la disminución constante del porcentaje de población en pobreza.
Estas cifras se traducen que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, según los datos oficiales.
Sin embargo, en la población de cero a cinco años, el 41.9 % continúa en situación de pobreza, lo que equivale a cuatro de cada diez infantes. En 2018, la proporción alcanzaba 52.5 %, de modo que la reducción fue menor que en el resto de la población.
La primera infancia de 0 a 5 años, es la etapa más decisiva del desarrollo humano.
De acuerdo con el Early Institute y UNICEF, externan que lo que ocurre en esos años marca las capacidades cognitivas, emocionales y físicas para toda la vida.
Además, Renata Díaz Barreiro, especialista en desarrollo infantil, explicó que la pobreza en esos años afecta directamente el cerebro.
Pobreza infantil México.
“Si un niño crece en precariedad, sus conexiones neuronales se frenan y el daño puede ser irreversible”.
En una declaración difundida en TikTok, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advirtió que la pobreza y la exclusión también abren la puerta al crimen organizado.
“Quien está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos es el crimen”, alertó.
Ramírez sostuvo que miles de niños y adolescentes se vuelven vulnerables ante las redes criminales que aprovechan su necesidad económica y la falta de apoyo familiar y escolar.
Este fenómeno muestra que la pobreza infantil no solo limita el desarrollo: también amenaza la seguridad y el futuro de quienes deberían estar construyendo su vida con esperanza.
Hacia un sistema de cuidados para la primera infancia.
Pobreza infantil México.
Cabe recordar que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo propuso la creación del Sistema Nacional de Cuidados, integrado al “Anexo Transversal 31” del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026.
Este sistema busca apoyar a la primera infancia, a las personas mayores y a quienes viven con discapacidad, además de reconocer el trabajo de las cuidadoras, que en 75 % de los casos son mujeres, registra el INEGI.
Además, si el Congreso aprueba el presupuesto, se destinarán más de 466 mil millones de pesos para fortalecer políticas de atención y cuidado, con la meta de reducir las brechas sociales y de género.
Pobreza infantil México.
Un llamado a invertir en la niñez.
La reducción de la pobreza en México es un logro indiscutible. Pero cuando cuatro de cada diez niñas y niños menores de cinco años aún viven con carencias, el reto sigue vigente.
Para los organismos de protección infantil, invertir en la primera infancia no solo implica justicia social, sino también una estrategia de desarrollo nacional.
Finalmente Tania Ramírez directora del REDIM, concluyó que un país que protege a sus niños desde la cuna asegura un futuro con más oportunidades, menos violencia y mayor equidad.
Los cuidados paliativos, derecho humano que honra la vida hasta el último instante
Ciudad de México.— El doctor Agustín Herrera Fragoso, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y autor del libro “Eutanasia: Cuidados paliativos y atención al final de la vida”, considera que la eutanasia no representa un acto de libertad, sino la renuncia a la relación humana más profunda: la de acompañar y ser acompañado.
Mientras que los cuidados paliativos, en cambio, encarnan el verdadero sentido de la medicina: cuidar con ternura, aliviar con ciencia y amar con dignidad hasta el final.
El doctor Herrera señaló que la sociedad actual ha extendido la longevidad mediante avances científicos, aunque en muchos casos sin mejorar las condiciones de la vejez. Advirtió que la vida, en ese contexto, puede perder su sentido unitario y llevar a proponer la eutanasia o el suicidio asistido como alternativas ante el sufrimiento.
Definiciones y marco jurídico
Herrera Fragoso explicó que la eutanasia es una acción deliberada del médico que provoca la muerte del paciente, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Añadió que existen dos modelos de legalización: uno basado en la autonomía y otro que lo asocia al homicidio piadoso bajo la denominación de “calidad de vida”.
En ese sentido, señaló que el supuesto “derecho a morir” no puede considerarse un derecho humano, ya que este concepto se rige por el principio de universalidad y se aplica a todos los individuos.
Afirmó que el derecho humano es el derecho a la vida, por lo que hablar de un derecho a la muerte representa una contradicción jurídica.
La dignidad humana y su sentido jurídico
El investigador expuso que la dignidad humana es un valor inherente a la persona y constituye la base de los derechos humanos. Recordó que la Convención de Viena sobre Derechos Humanos define lo inherente como lo consustancial al ser humano.
LEE Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos
Indicó que el término “muerte digna”, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe considerarse una forma de suicidio asistido ni de eutanasia. Lo que debe prevalecer es la vida digna, entendida como el derecho a vivir hasta el último momento con las condiciones adecuadas de atención y acompañamiento.
Los cuidados paliativos como derecho
Herrera Fragoso explicó que los cuidados paliativos constituyen un enfoque destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan enfermedades que amenazan la vida, mediante la prevención y alivio del sufrimiento a través del tratamiento oportuno del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.
Mencionó que la Carta de Praga insta a los gobiernos a reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano y que este principio también está incluido en la Ley General de Salud, así como en reglamentos, normas oficiales y códigos de ética del personal sanitario en México.
Límites éticos en la práctica médica
El académico subrayó la importancia de evitar la obstinación terapéutica, encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, cuando se aplican tratamientos innecesarios que prolongan el sufrimiento del paciente.
Recordó que el ejercicio médico está guiado por principios éticos y bioéticos como el de “no hacer daño” (primum non nocere) y “hacer el bien y evitar el mal”, los cuales deben orientar toda atención terapéutica.
Autonomía, libertad y responsabilidad
Herrera Fragoso expuso que la autonomía personal implica autogobierno y autorregulación basada en la reflexión y el equilibrio entre razón y emoción. En cambio, la libertad individualista, entendida como “hacer lo que se quiera mientras no se afecte a terceros”, genera aislamiento y conflictos de interés.
Sostuvo que los derechos humanos se fundan en la coexistencia relacional y el respeto mutuo, no en la independencia absoluta. Destacó que el sufrimiento, en lugar de conducir al aislamiento, debe asumirse como una condición que exige acompañamiento y apoyo humano.
Principios para la atención al final de la vida
El especialista mencionó que la medicina y el derecho comparten principios de justicia, equidad y proporcionalidad y los cuidados paliativos son una forma ética y solidaria de atención que busca brindar condiciones dignas durante el proceso de la muerte, en contraste con la eutanasia, que no ofrece la integralidad del acto médico.
“Los cuidados paliativos es un cuidado humano ético y solidario que actualiza la naturaleza humana al final de la vida y brindar las condiciones dignas en un proceso de la muerte. Un servicio de salud puede ser la eutanasia, pero no ampara lo que realmente es esa integralidad de lo que es el acto médico”, finalizó el doctor Herrera Fragoso.
Dormir en banquetas ya no será delito; protegen dignidad de quienes viven en la calle
