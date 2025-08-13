Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans

Ciudad de México.— Nathalie Jaimes conoce la violencia y la explotación. Su vida estuvo marcada por años dedicada a la prostitución, un camino que no eligió, sino que asumió empujada por el hambre y la necesidad de sostener a su familia. Madre, víctima de violencia vicaria y económica, llegó a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe para denunciar lo que considera una amenaza a los derechos de las mujeres: la prostitución y la agenda trans.

Feministas excluidas por disentir

Jaimes forma parte del colectivo Resistencia Radical del Estado de México, un grupo de feministas radicales y abolicionistas que, según relata, fueron impedidas de inscribirse y participar en el encuentro organizado por la ONU en la Ciudad de México. Explican que la exclusión se debe a su rechazo a la imposición del organismo internacional de una agenda trans y considerar la prostitución como un trabajo.

Para ellas, “mujer” es una categoría biológica y genética, no una identidad que pueda asumirse por decisión personal. Afirman que la posición de la ONU borra a las mujeres.

Contra la normalización de la prostitución

Afuera del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Nathalie Jaimes expone su historia. “Para que algo sea trabajo tiene que tener dignidad”, afirma, señalando que muchas mujeres entran en la prostitución no por elección, sino por la urgencia de alimentar a sus hijos, sostener un hogar o sobrevivir.

Alerta que si la prostitución se reconoce como empleo formal, los proxenetas se convertirán en empresarios y lucrarán con el cuerpo de mujeres, niñas y niños. Para Nathalie, legalizar esta práctica es abrir la puerta a una industria que perpetúa la explotación y la desigualdad.

Voces invisibles en América Latina

Jaimes asegura que su testimonio es también la voz de mujeres que viven en comunidades rurales, sin acceso a oportunidades y sin presencia en espacios de decisión. Afirma que la violencia estructural y la falta de políticas efectivas las empujan a la vulnerabilidad.

Por ello, insiste en que la ONU, al permitir que cualquier persona que se identifique como mujer acceda a los derechos reservados al sexo femenino, ignora la base biológica sobre la que se han construido las luchas de las mujeres.

Reclamo que busca trascender

Su exigencia apunta a un objetivo central: que las mujeres sean reconocidas y protegidas en su valor humano íntegro, sin condiciones ni concesiones a agendas que, consideran, ponen en riesgo su dignidad.

