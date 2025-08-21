La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?

Ciudad de México.— ¿El castigo físico es un método válido para formar disciplina en las escuelas? la nueva ley HB 1255 en Florida, Estados Unidos ofrece la opción de autorizarla.
Florida abre la puerta a los castigos físicos con consentimiento de los padres
El 1 de julio de 2025, la ley HB 1255 entró en vigor en Florida. Esta norma permite que los distritos escolares apliquen castigos corporales siempre que exista autorización escrita de los padres o tutores.
La legislación contempla que:
Un directivo de la escuela debe aprobar la sanción.
El maestro encargado debe estar acompañado por otro adulto durante la aplicación.
Los padres tienen derecho a recibir un informe escrito con las razones del correctivo.
Actualmente, son 19 distritos escolares de Florida los que mantienen políticas que contemplan este tipo de disciplina, principalmente en áreas rurales. Según datos del Departamento de Educación del estado, en el ciclo 2023-2024 se registraron 516 casos de castigo corporal en 17 condados.
Florida se mantiene como uno de los 17 estados en Estados Unidos donde esta práctica aún es legal, aunque prohibida en la mayoría del país.
Consecuencias del castigo físico en la infancia
Organizaciones internacionales han advertido de los efectos negativos del castigo corporal en el desarrollo infantil. Human Rights Watch lo considera una vulneración de los derechos de los niños, mientras que la American Academy of Pediatrics ha señalado que estas medidas aumentan los niveles de ansiedad y agresividad.
Estudios en neurociencia han demostrado que las experiencias adversas en la infancia generan cambios biológicos que colocan al cerebro en un estado de alerta constante. En este contexto, los golpes o empujones no corrigen la conducta, sino que elevan el estrés y perpetúan los problemas de comportamiento.
LEE Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender
La propuesta de Lori Desautels: disciplina alineada con el cerebro
La profesora Lori Desautels, de la Butler University en Indianápolis, lleva más de una década investigando cómo el cerebro de los niños responde a la disciplina escolar. Sus estudios parten de un hecho: los alumnos que han sufrido experiencias adversas en la infancia reaccionan con mayor intensidad al castigo, porque su sistema nervioso permanece en un estado de alerta permanente.
Entre sus hallazgos más relevantes, señala que:
El castigo físico y otras sanciones punitivas activan la amígdala cerebral, asociada al miedo y la agresión, lo que impide un aprendizaje efectivo.
La disciplina preventiva, en cambio, fortalece la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, el autocontrol y la empatía.
Los cerebros de los niños aprenden mejor en un estado de “alerta relajada”, es decir, con límites claros pero en un ambiente de seguridad emocional.
Para lograrlo, Desautels propone estrategias para los colegios:
Espacios de regulación emocional: salones con colores suaves, música tranquila, agua, pinturas o materiales que ayudan al alumno a calmarse antes de volver a clase.
Intervenciones reparadoras: en lugar de sancionar con aislamiento, se invita al estudiante a crear mensajes positivos para la clase, pedir disculpas con gestos concretos o participar en dinámicas de reconciliación.
Mentoría entre alumnos: estudiantes mayores acompañan a los más pequeños para generar un modelo de convivencia basado en la confianza.
Rutinas preventivas: reuniones matutinas donde se establecen expectativas claras y se trabajan habilidades socioemocionales antes de iniciar la jornada académica.
Niños con heridas invisibles
Desautels insiste en que “un niño hiriente es un niño lleno de dolor”. Cuando la disciplina se limita al castigo, solo se cortan los síntomas visibles del problema, sin atender a su raíz. En muchos casos, las conductas disruptivas son la expresión de traumas previos o de un ambiente familiar hostil.
Por eso, recomienda que los docentes no reaccionen en medio del conflicto. La intervención debe llegar cuando profesor y alumno estén calmados, para que la conversación sea efectiva y el aprendizaje emocional perdure.
La disciplina sin violencia: un camino posible
Varios colegios en Estados Unidos y otros países han adoptado modelos de disciplina inspirados en este enfoque. Las experiencias muestran mejoras significativas en la convivencia escolar y en el rendimiento académico. En lugar de imponer obediencia mediante el miedo, estas comunidades educativas enseñan responsabilidad, respeto y autocontrol desde la práctica diaria.
Decisión en manos de los padres
La ley en Florida coloca ahora la responsabilidad en las familias. Son los padres quienes deciden si autorizan que sus hijos puedan recibir castigos corporales en la escuela. Aunque el marco legal ofrece reglas para supervisar la aplicación, la discusión sigue abierta: ¿es legítimo corregir con violencia en un espacio destinado al aprendizaje?
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Cuidar la mente en el trabajo: hábito que transforma vidas y empresas
Ciudad de México.- La Organización Internacional del Trabajo, informó que cada año se pierden 12 mil millones de días laborables por depresión y ansiedad. El dato es preocupante para el sector laboral.
Ante esta problemática, el trabajo dejó de medirse solo en productividad: ahora también se mide en bienestar. Las empresas y los gobiernos reconocieron que cuidar la mente es cuidar la vida.
Un entorno inseguro eleva los riesgos psicosociales.
Entre ellos destacan la sobrecarga de tareas, la violencia, el acoso y la falta de seguridad laboral.
Los expertos señalan que la salud mental dañada provoca accidentes, enfermedades físicas y pérdidas económicas. El costo humano, sin embargo, resulta todavía más alto.
Los trabajadores enfrentan ansiedad, insomnio y desgaste emocional. Estas condiciones afectan sus vínculos personales y la estabilidad de sus comunidades.
Las instituciones sanitarias explican que la salud mental laboral es un derecho humano. No solo se trata de bienestar individual, también de cohesión social.
Un trabajador protegido rinde mejor, genera innovación y construye entornos más colaborativos. Las organizaciones con políticas de salud mental reducen accidentes y aumentan la productividad.
Te puede interesar: Educación inclusiva: piden escuelas accesibles para menores con discapacidad
Construir entornos más humanos.
Expertos recomiendan prevenir riesgos con políticas claras, jornadas equilibradas y espacios de diálogo. También sugieren capacitar a líderes para detectar señales tempranas.
La promoción de la salud mental incluye pausas activas, acompañamiento psicológico y flexibilidad laboral.
Proteger la mente en el trabajo no es un lujo, sino una necesidad. Y en ese esfuerzo compartido se mejora la calidad de vida de millones de personas.
ARH
Dignidad Humana
Fallece el juez Frank Caprio, que el mundo reconocía por su caridad y humanismo
El juez Frank Caprio, célebre por su trato lleno de humanidad, compasión y generosidad, falleció a los 88 años, tras una larga batalla contra el cáncer de páncreas.
Su partida deja una huella imborrable como símbolo de bondad judicial y ejemplo de justicia equilibrada, acompañada de compasión y ternura.
Lee: Educación como motor de dignidad y oportunidades
Un legado de empatía que trascendió tribunales
Desde su cama de hospital, Caprio hizo su último llamado al mundo:
“Estoy de vuelta en el hospital. Me dirijo a ustedes una vez más pidiéndoles que me recuerden en sus oraciones. Soy un gran creyente del poder de las oraciones”.
Este acto resume su humildad y su fe, reflejo de una vida consagrada a la humanidad.
Cuando la justicia se viste de bondad
Su programa Caught in Providence convirtió los juicios menores en momentos de esperanza y ternura.
En un video viral, Caprio escucha la historia de una madre que había perdido a su hijo y decide perdonarle varias infracciones, mostrando que el dolor puede ser escuchado, empático y compasivo.
Estos instantes lo convirtieron en un referente mundial de justicia con corazón.
No llevó una placa bajo la toga, llevó un corazón
“El poder del Estado frente al del individuo es desproporcionado. Si existen circunstancias especiales, doy el beneficio de la duda”, así redefinió Caprio la figura del juez estándar.
Su enfoque reflejaba una justicia que escucha, comprende y, cuando corresponde, perdona.
El día que absolvió a un anciano de 96 años
Uno de los momentos más recordados de Frank Caprio ocurrió cuando absolvió a un hombre de 96 años que había excedido el límite de velocidad en una zona escolar.
El anciano explicó entre lágrimas que llevaba a su hijo de 63 años, enfermo de cáncer, a una prueba de sangre. Conmovido, el juez respondió:
“Usted es un buen hombre. Tiene 96 años y sigue cuidando de su familia. Que Dios lo bendiga”.
Ese instante recorrió el mundo como ejemplo de que la justicia también puede abrazar con ternura.
Un reflejo de valores que inspira acción
La familia lo describió como:
“Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente”.
Desde gobernantes hasta ciudadanos comunes, todos destacaron su capacidad para sembrar humanidad en tiempos de indiferencia y polarización.
El gobernador de Rhode Island lo calificó como “un tesoro del estado” y ordenó ondear banderas a media asta en su honor.
La trascendencia de un hombre guiado por el amor
Más que un juez respetado, Caprio será recordado como un esposo devoto, padre, abuelo, bisabuelo y amigo.
“Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró”, recordó su familia.
Este legado trasciende desafíos legales: nos invita a ejercer la compasión, a creer en el poder de los pequeños gestos y a mantener viva la llama del optimismo en la justicia cotidiana.
Frank Caprio siempre demostró que la justicia no solo pesa verdades, sino que también mide compasión.
Su vida y su legado son un faro para quienes creen que un mundo más amable es posible, incluso dentro de un tribunal.
Una pérdida inmensa, pero una motivación eterna: hacer justicia con corazón.
Las redes se llenaron de gratitud y admiración: así reaccionaron usuarios e influencers
Visita nuestro canal de YouTube
GDH
Dignidad Humana
“Un mal diagnóstico de disforia de género me dejó consecuencias irreversibles”: historia de Karen Quiñones
Ciudad de México.— La vida de Karen Quiñones cambió a los 22 años, cuando una cita psicológica y otra psiquiátrica bastaron para que recibiera un diagnóstico de disforia de género. A partir de ese momento inició un tratamiento hormonal que se extendió por siete años. Hoy, carga con las secuelas físicas y emocionales de esa decisión y asegura que el sistema de salud la abandonó justo cuando decidió detransicionar.
Camino marcado por un error médico
Karen, colombiana y ex activista LGBTIQ+, recuerda que el inicio de su transición “para ser hombre” estuvo acompañado de promesas de bienestar. Con inyecciones regulares de hormonas creyó encontrar una salida a los problemas emocionales que la aquejaban. Sin embargo, su diagnóstico no fue producto de un proceso clínico profundo. Nunca le hablaron de los riesgos que implicaba modificar sus niveles hormonales y la información que recibió fue incompleta.
LEE “Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
Con el paso de los años, los efectos en su organismo comenzaron a aparecer. Hoy enfrenta una falla renal, endometriosis, daño en las cuerdas vocales y un cuadro de hipertensión. Asegura que esas secuelas son irreversibles y que su historia no es aislada. “Nosotros somos la evidencia de su fracaso”, afirma en referencia a las imposiciones ideológicas.
La detransición es natural
Cuando Karen decidió frenar el tratamiento y recuperar su identidad femenina, acudió al Sistema de Salud de Colombia para solicitar apoyo. La respuesta que recibió fue “desconcertante”. En lugar de recibir acompañamiento psicológico, le ofrecieron más hormonas para continuar la transición. Ante su negativa, la entidad le aseguró que la detransición se daría de manera natural y no asignó consultas médicas especializadas.
“Me dejaron sola”, lamentó Karen quien dice ser una mujer detransicionada.
Cuidar a los jóvenes
Karen advierte que hay jóvenes y adultos que hoy atraviesan tratamientos hormonales sin conocer sus posibles efectos adversos. Las políticas de salud en varios países facilitan estos procesos, y los promueven incluso en menores de edad, sin considerar los daños físicos y psicológicos.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Los vientres de alquiler no dignifican a la mujer, exigen a la CEPAL frenar la “colonización ideológica”
Denuncian la exclusión de voces críticas
Ciudad de México.- La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL y ONU Mujeres en el Centro Cultural Tlatelolco, fue escenario este jueves de una protesta encabezada por Citizen GO México, que denunció la exclusión de organizaciones de la sociedad civil que disienten de la agenda oficial y el impulso de políticas que, aseguran, atentan contra la dignidad de la mujer.
Con espectaculares sobre ruedas que afirmaban “La prostitución y los vientres de alquiler no son derechos, son formas de violencia”, estacionados frente a la sede de la conferencia, expresaron el mensaje que esperaban dar en las mesas de debate.
La directora de campañas de Citizen GO México, Elisa Bonilla, explicó en entrevista con Siete24 que a asociaciones civiles y grupos feministas abolicionistas se les negó la inscripción a los foros paralelos por no ser consideradas “feminismos incluyentes”.
“Todo aquel que pensara que la prostitución está mal, que los vientres de alquiler están mal y que el tema trans está mal, no podía acceder a estos foros. Eso no es inclusión, es censura”.
Prostitución y vientres de alquiler: violencia, no derechos
Bonilla subrayó que legalizar la prostitución solo normaliza la trata y la explotación:
“No dignifica a la mujer. Al contrario, fomenta el tráfico de personas y normaliza algo que la cosifica. En un evento sobre la mujer no se puede hablar a favor de esto”, afirmó.
Respecto a la gestación subrogada, sostuvo que es una nueva forma de trata:
“Están pagando por un bebé, por un ser humano. La mujer se vuelve mercancía y el bebé también. Es violencia contra la mujer porque no se dignifica, solo se le usa por su capacidad de gestar”.
Campaña contra la agenda de la CEPAL
La organización lanzó la página cepalsinideologia.org, donde recogen firmas para pedir a los gobiernos de la región que rechacen lo que llaman la “agenda regional de género”.
En su manifiesto, exigen que el documento final de la conferencia no incluya aborto, prostitución, vientres subrogados ni ideología de género.
“Es increíble que en pleno 2025, en una conferencia sobre la mujer, estos temas se sigan abordando, esclavizan una vez más a la mujer que tanto hemos luchado por dignificar”, concluyó Bonilla.
npq
El Salvador “impone” filtros de disciplina en las escuelas: uniforme limpio, cabello ordenado y saludo obligatorio
La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?
Rutas de la Salud, alternativa para mitigar carencias de atención
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
Celulares interrumpen momentos espirituales que requieren silencio
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
Australia financia aborto de bebé sano y mujer usa el dinero para vacaciones
Amy Winehouse: cuando la fama y la libertad no son suficientes
Mateo e Iker ganaron la Olimpiada de Matemáticas gracias al apoyo de sus familias
Home Office, ¿Viable como alternativa ante lluvias en CDMX?
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
Te Recomendamos
-
Columna Invitadahace 3 días
¿Qué entendemos por Paz?
-
Columna Invitadahace 3 días
Borrado de mujeres en la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer
-
Cienciahace 2 días
Orgullo mexicano: Ellos son los ganadores en la Competencia Internacional de Matemáticas
-
Celebridadeshace 3 días
Alondra dirigió un emotivo “Ave María” en la boda de su hermano Mane de la Parra