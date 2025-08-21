La letra con sangre entra ¿castigos físicos en escuelas o educar sin violencia?

Ciudad de México.— ¿El castigo físico es un método válido para formar disciplina en las escuelas? la nueva ley HB 1255 en Florida, Estados Unidos ofrece la opción de autorizarla.

Florida abre la puerta a los castigos físicos con consentimiento de los padres

El 1 de julio de 2025, la ley HB 1255 entró en vigor en Florida. Esta norma permite que los distritos escolares apliquen castigos corporales siempre que exista autorización escrita de los padres o tutores.

La legislación contempla que:

Un directivo de la escuela debe aprobar la sanción.

El maestro encargado debe estar acompañado por otro adulto durante la aplicación.

Los padres tienen derecho a recibir un informe escrito con las razones del correctivo.

Actualmente, son 19 distritos escolares de Florida los que mantienen políticas que contemplan este tipo de disciplina, principalmente en áreas rurales. Según datos del Departamento de Educación del estado, en el ciclo 2023-2024 se registraron 516 casos de castigo corporal en 17 condados.

Florida se mantiene como uno de los 17 estados en Estados Unidos donde esta práctica aún es legal, aunque prohibida en la mayoría del país.

Consecuencias del castigo físico en la infancia

Organizaciones internacionales han advertido de los efectos negativos del castigo corporal en el desarrollo infantil. Human Rights Watch lo considera una vulneración de los derechos de los niños, mientras que la American Academy of Pediatrics ha señalado que estas medidas aumentan los niveles de ansiedad y agresividad.

Estudios en neurociencia han demostrado que las experiencias adversas en la infancia generan cambios biológicos que colocan al cerebro en un estado de alerta constante. En este contexto, los golpes o empujones no corrigen la conducta, sino que elevan el estrés y perpetúan los problemas de comportamiento.

LEE Imagina a un niño en clase: si el maestro lo anima, su cuerpo está relajado y abierto a aprender

La propuesta de Lori Desautels: disciplina alineada con el cerebro

La profesora Lori Desautels, de la Butler University en Indianápolis, lleva más de una década investigando cómo el cerebro de los niños responde a la disciplina escolar. Sus estudios parten de un hecho: los alumnos que han sufrido experiencias adversas en la infancia reaccionan con mayor intensidad al castigo, porque su sistema nervioso permanece en un estado de alerta permanente.

Entre sus hallazgos más relevantes, señala que:

El castigo físico y otras sanciones punitivas activan la amígdala cerebral, asociada al miedo y la agresión, lo que impide un aprendizaje efectivo.

La disciplina preventiva, en cambio, fortalece la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, el autocontrol y la empatía.

Los cerebros de los niños aprenden mejor en un estado de “alerta relajada”, es decir, con límites claros pero en un ambiente de seguridad emocional.

Para lograrlo, Desautels propone estrategias para los colegios:

Espacios de regulación emocional: salones con colores suaves, música tranquila, agua, pinturas o materiales que ayudan al alumno a calmarse antes de volver a clase.

Intervenciones reparadoras: en lugar de sancionar con aislamiento, se invita al estudiante a crear mensajes positivos para la clase, pedir disculpas con gestos concretos o participar en dinámicas de reconciliación.

Mentoría entre alumnos: estudiantes mayores acompañan a los más pequeños para generar un modelo de convivencia basado en la confianza.

Rutinas preventivas: reuniones matutinas donde se establecen expectativas claras y se trabajan habilidades socioemocionales antes de iniciar la jornada académica.

Niños con heridas invisibles

Desautels insiste en que “un niño hiriente es un niño lleno de dolor”. Cuando la disciplina se limita al castigo, solo se cortan los síntomas visibles del problema, sin atender a su raíz. En muchos casos, las conductas disruptivas son la expresión de traumas previos o de un ambiente familiar hostil.

Por eso, recomienda que los docentes no reaccionen en medio del conflicto. La intervención debe llegar cuando profesor y alumno estén calmados, para que la conversación sea efectiva y el aprendizaje emocional perdure.

La disciplina sin violencia: un camino posible

Varios colegios en Estados Unidos y otros países han adoptado modelos de disciplina inspirados en este enfoque. Las experiencias muestran mejoras significativas en la convivencia escolar y en el rendimiento académico. En lugar de imponer obediencia mediante el miedo, estas comunidades educativas enseñan responsabilidad, respeto y autocontrol desde la práctica diaria.

Decisión en manos de los padres

La ley en Florida coloca ahora la responsabilidad en las familias. Son los padres quienes deciden si autorizan que sus hijos puedan recibir castigos corporales en la escuela. Aunque el marco legal ofrece reglas para supervisar la aplicación, la discusión sigue abierta: ¿es legítimo corregir con violencia en un espacio destinado al aprendizaje?

ebv