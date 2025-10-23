Milagro en el Río Bravo: Rescatan a familia guatemalteca con tres días de extravío

Ciudad de México.— Diez años después del video viral que marcó a una generación en Internet, “Los Reyes del After”, el influencer Luisito Comunica volvió a la misma calle de la Ciudad de México donde conoció a tres jóvenes que, en medio del influjo del alcohol, se volvieron virales. De aquellos protagonistas, uno falleció, otro está desaparecido y el tercero, Oscar, decidió enfrentar sus demonios. Hoy, limpio y con un nuevo propósito, se reencontró con el youtuber que lo inmortalizó en aquel momento.

Una década después, una vida transformada

El encuentro no fue una simple entrevista: fue un retrato profundo sobre la redención, la enfermedad del alcoholismo y el poder de una segunda oportunidad.

“Viví una experiencia horrible”

Oscar, el más recordado de aquel video y vestido con el mismo abrigo que llevaba hace diez años dijo “La vida es una, y la vida es hermosa. Vale la pena luchar por ser mejor cada día”.

Esa prenda, símbolo de una vida que parecía perdida, se convirtió en testigo de su renacer.

“Viví una experiencia muy horrible. Hoy tengo dos años y medio limpio. Admito mi impotencia ante el alcohol. Con la copa en la mano torcí mi vida y mi mente. Ahora lucho con todo el corazón por mi propio proyecto”, explicó.

Luis Arturo Villar Sudek, nombre de Luisito Comunica, escuchó atentamente mientras caminaban por las calles donde Oscar alguna vez se perdió en el vicio. “Aquí la gente fue testigo de cómo me fui destruyendo”, recordó. “Desconocía que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Hoy lo sé, y estoy echándole muchas ganas”.

“De las risas a la conciencia”

El video original fue un fenómeno viral para la creación de memes, pero detrás del humor había historias reales de dolor. Oscar contó que después de la viralización muchas personas lo reconocían, incluso niños.

Con el tiempo comprendió que aquellas imágenes, aunque duras, ahora son testimonio. “Sirven para mostrar cómo andaba. Y ahora, con mi proyecto, puedo mostrar la otra cara: la recuperación. Esta enfermedad no perdona sexo, raza ni posición económica. Perdí siete años de mi vida, pero hoy estoy contento de que eso ya pasó”, añadió.

Un camino de pérdidas y esperanza

Oscar recordó a sus antiguos compañeros del video. Pancho, conocido como “El Collaso”, murió a los 21 años tras caer en el alcoholismo. “Dejó un hijo llamado Whisky”, relató.

El otro amigo, Jorge, cayó en las drogas y está desaparecido. “Nadie sabe de él”, contó. “De los tres, sólo yo quedo. Y eso me hace valorar aún más la vida”.

Dormir en cajeros, despertar en la fe

Durante su etapa más oscura, Oscar durmió en cajeros y calles de la Glorieta de Insurgentes. “De repente todos se iban y yo me quedaba solo, bebiendo. Entraba a un cajero para calentarme, me daba vergüenza estar ahí sin sacar dinero y terminaba durmiéndome”, recordó.

Sufrió robos, enfermedades y una soledad que lo llevó al límite. “Me dio hepatitis por andar compartiendo tragos. Estuve muy enfermo, pero logré curarme”, contó. “Hoy me da miedo volver a eso. Decido no beber. Un día a la vez”.

“No pude solo, pedí ayuda”

Oscar confesó que no logró salir del alcoholismo por sí mismo. “Tuve que pedir ayuda. Hay programas y apoyo para quien realmente quiere cambiar. No para quien lo necesita, sino para quien lo quiere”.

Su proceso de rehabilitación le devolvió la relación con sus hijos, su salud y su fe. “Nunca tuve padres que me apoyaran. Pero ahora tengo a mis hijos y ellos son mi motor”, expresó. “Antes los dejé plantados muchas veces por estar en la calle. Hoy lucho para no repetir esos errores”.

Román, su compañero

Parte fundamental de su recuperación ha sido su perro, Román, a quien rescató de un entorno violento. “Lo usaban para pelear, le decían el asesino. Pero con cariño cambió su vida, igual que yo. Ahora se llama Román”, dijo. “Tenerlo me ayudó a sentirme útil y acompañado”.

Oscar también adoptó dos pequeños geckos, a los que cuida como símbolo de su nueva responsabilidad. “Antes no me cuidaba ni a mí mismo. Hoy cuido de otros seres vivos y eso me llena”.

“Cada 10 de abril celebro mi renacer”

El 10 de abril de 2023 marcó el inicio de su nueva vida. “Ese día decidí cambiar. Cada año voy al centro donde me rehabilité para dar testimonio y motivar a otros”, contó. “No estoy curado, todavía se me antoja beber, pero decido no hacerlo. La vida vale demasiado”.

De los vicios a las redes sociales

Con el apoyo de Luisito Comunica, Oscar abrirá sus propias redes sociales para compartir su proceso de cambio. “Voy a mostrar cómo sigo transformándome, mis nuevos tatuajes, mi ejercicio, mi vida limpia”, explicó.

Luisito lo acompañará en los primeros pasos, pero el proyecto será completamente suyo. “Quiero inspirar, no olvidar mi pasado, pero mostrar que se puede salir”, mencionó Oscar.

Una lección de vida

Al final de la charla, Luisito resumió lo que muchos sintieron al ver la entrevista: esperanza. “Tú inspiras, das esperanza”, le dijo. Y Oscar respondió con humildad: “Sigo mi lucha, Luis. Este es el comienzo de una nueva vida”.

