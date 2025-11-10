Dignidad Humana
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
Ciudad de México.— Ante la iniciativa ciudadana presentada en la Cámara de Diputados para legalizar la eutanasia en México, organizaciones civiles, médicos expertos en cuidados paliativos y bioética, consideraron que se trata de una “salida fácil” frente a los graves problemas del sistema de salud y un intento de reducir recursos destinados a cuidados paliativos para cientos de miles de enfermos en el país.
“En México hay menos de un paliativista por cada 100 mil habitantes (0.165), según el modelo de indicadores de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud”, señaló la presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte Dra. Luz Adriana Templos.
La iniciativa en favor de la eutanasia propone derogar la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido establecida en el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud. Dicho artículo prohíbe la eutanasia, entendida legalmente como homicidio por “piedad” realizado a través de un acto médico, así como cualquier forma de suicidio asistido.
La propuesta, recibida y respaldada por legisladores de MORENA, PT y MC, también busca modificar la Constitución y el Código Penal Federal.
En este contexto, Red Familia advierte que, detrás del discurso de la “muerte digna”, hay un trasfondo económico: recortar recursos en salud pública y dejar sin atención a quienes más necesitan cuidados médicos y paliativos.
“Quieren ahorrar en medicinas, doctores y hospitales, ofreciendo la muerte como una opción. Pero morir no puede ser la respuesta al dolor ni al abandono del Estado”, externó Red Familia.
La vida no pierde su dignidad por el dolor o la enfermedad
Por su parte, la Dra. Adriana Templos señaló que la iniciativa elimina por completo los cuidados paliativos.
“Sabemos que en nuestro país el servicio de salud está sobrecargado y no hay presupuesto que alcance, pero implementar un buen sistema de cuidados paliativos, nos permite disminuir los internamientos hospitalarios, las atenciones de urgencias, nos permite tener una muerte en un cobijo de dignidad de atención en domicilio y no utilizar recursos médicos que en ocasiones son innecesarios y desproporcionados, entonces esto se traduce en que la gente no quiere que le quiten la vida; lo que quiere es no sufrir”, resaltó la Dra. Templos.
Además, recordó que la Asociación Médica Mundial mantiene su rechazo a la eutanasia y al suicidio asistido; mientras el Consejo Europeo ha reiterado que el dolor y el sufrimiento no anulan la dignidad inherente de la vida humana por lo que se requiere la implementación urgente de Cuidados Paliativos en todos los países como un derecho humano.
“Hay que acabar con el dolor y sufrimiento, no con la vida de la persona”, enfatizó.
Amenaza para los más vulnerables
Por su parte la Dra. Martha Tarasco, Cofundadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México, médico especialista en Foniatría, denunció que legalizar la eutanasia transformaría profundamente la relación del Estado con la vida y con la medicina, abriendo la puerta a abusos y presiones contra enfermos terminales y personas sin recursos.
“El médico está entrenado y su mayor motivación es ayudar a los pacientes. Pero al obligarlo a terminar con sus vidas se destruye la alianza médico-paciente, y surge desconfianza, como sucede ya en los países que han despenalizado la eutanasia”, resaltó.
Agregó que la eutanasia cuesta mucho dinero “legalizar la eutanasia sería más un problema que una solución, la eutanasia cuesta económicamente mucho, además de que consiste en poner una inyección letal que contiene los mismos fármacos que se le suministra a una persona condenada a pena de muerte; el costo de una inyección letal para pena de muerte, varía, pero puede alcanzar los 100 mil dólares, según se ha documentado en Estados Unidos”, advierte la Dra Tarasco.
También explicó que la experiencia internacional en los países donde se realiza, muestra que de los tres requisitos para la misma: tener una enfermedad en estado terminal, incurable y que ocasione gran malestar, su uso se generaliza a casos en los que no existen ninguna de las tres condiciones. Como aplicarla a una persona solo por ser alcohólico.
Menciona el caso de Canadá, donde la ley aprobada en 2016 bajo parámetros estrictos se amplió tan sÓlo cinco años después para incluir a personas sin enfermedades terminales e incluso a menores de edad, generando críticas por abusos.
Agregó que Bélgica y Países Bajos registran casos aún más alarmantes:
• Gemelos jóvenes sometidos a eutanasia sólo por quedar ciegos.
• Mujer con depresión moderada a quien se le aplicó el procedimiento sin haberlo solicitado ella.
• Adultos mayores que evitan hospitales por miedo a que se les induzca la muerte sin consentimiento claro.
Llamado a los legisladores
La Dra. Adriana Templos y la Dra. Martha Tarasco coinciden en que no es una prioridad abordar estos tipos de temas y llamaron al Congreso de la Unión a rechazar esta iniciativa y concentrarse en garantizar el abasto de medicamentos, fortalecer la infraestructura hospitalaria y facilitar el acceso a cuidados paliativos.
“Legalizar la eutanasia no es prioridad. La prioridad es que ningún mexicano muera por falta de atención médica, por dolor no tratado o por abandono del sistema de salud”, concluyeron.
Celebridades
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
Sufre ansiedad y claustrofobia
Ciudad de México.- La actriz Lola Cortés tomó la decisión de abandonar voluntariamente el reality show La Granja VIP este domingo, tras 28 días de encierro. La artista explicó, en un momento de quiebre, que el entorno del programa había agravado sus condiciones de trastorno de ansiedad y claustrofobia. Su decisión, de priorizar su salud mental y bienestar sobre el compromiso televisivo, generó una ola de empatía, incluyendo un inesperado y respetuoso mensaje de Jolette, la exconcursante de La Academia con la que mantuvo una histórica rivalidad.
El costo del encierro
Con un llanto incontrolable Lola Cortés se despidió de la competencia en el reality show, después de revelar su estado de salud mental. La actriz, conocida por su fuerte carácter en los escenarios y la televisión, mostró su lado más vulnerable al explicar que el encierro total del programa la afectó.
Detalló que padece un trastorno de ansiedad que, de acuerdo con la información médica disponible, se caracteriza por episodios intensos y recurrentes de preocupación, miedo y angustia, a menudo acompañados de síntomas físicos como palpitaciones y dificultad para respirar. A esta condición se sumó la claustrofobia, el miedo irracional e intenso a los espacios cerrados o confinados, la cual se potenció al estar sin comunicación con el exterior.
La artista de teatro musical relató que desconocía la naturaleza de “encierro” total del proyecto y por eso aceptó; pero ante el aumento de sus síntomas, no dudó en tomar una medida radical para protegerse.
“Quiero que me den la oportunidad de irme, ir con mis doctores, arreglar mi cuerpo, mi mente, mi familia no merece esto”, suplicó la actriz ante las cámaras. Hizo hincapié que su condición no es una debilidad emocional, sino una afección biológica que debe ser tratada.
“Esto es biológico, esto no es depresión y ya, yo no produzco serotonina el regulador del estrés”.
Resaltó que experimentó más ataques de pánico en las últimas semanas que desde que le fue detectado el trastorno.
Al salir del foro, Lola Cortés fue recibida por su hija Dariana, cuyo abrazo incondicional y contención emocional se volvieron virales; esto mostró el papel fundamental del apoyo familiar en momentos de crisis.
Jolette tuvo un gesto de empatía y reconciliación
Lo que en el pasado fue una confrontación en el medio del espectáculo, se transformó en una lección de empatía. Jolette, la ex participante de La Academia que fue blanco de las duras críticas de Lola hace 20 años, se pronunció sobre la situación.
Lejos de la rivalidad que marcó su historial, Jolette, quien también abandonó un reality, habló con sensibilidad y pidió respeto al público por la decisión de Lolita.
“Si ella estaba sufriendo y tenía un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir. Le pido a la gente que tenga respeto por el tema y por su persona”.
A la pregunta de un medio de espectáculos escandaloso, Jolette cerró con un mensaje que se interpretó como un gesto de reconciliación y madurez.
“Yo no puedo saber quién es Lolita hoy. La conocí hace 20 años, pero si ella no pudo resistir, lo respeto absolutamente y deseo que sane y se recupere”.
La decisión de Lola Cortés y la respuesta de Jolette abren un debate necesario sobre los riesgos de la fama y la presión extrema en los formatos de telerrealidad, promoviendo un diálogo más honesto sobre la salud mental en el medio del espectáculo.
npq
Dignidad Humana
“Ley Trasciende” cuestiona la dignidad humana: acompañar y cuidar también es defender la vida
Ciudad de México.- Ante la iniciativa de la llamada Ley Trasciende, que plantea legalizar la eutanasia para personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas. La Arquidiócesis Primada de México publica un mensaje en Desde la Fe, donde señala que la propuesta contiene errores en materia jurídica y de derechos humanos.
En este sentido, la Iglesia sostiene que el Estado debe garantizar atención y acompañamiento, no la eliminación del doliente.
El texto indica que “existe una idea romantizada” sobre la eutanasia como una muerte sin dolor, aunque testimonios médicos confirman lo contrario.
Añade que los cuidados paliativos reducen las solicitudes de eutanasia en países donde esta práctica se aplica. Por ello, pide que los recursos públicos se destinen a fortalecer esta atención.
En su cuenta oficial de X, Desde la Fe expresó: “Acompañar, cuidar y amar hasta el final también es una forma de defender la vida”.
La Ley Trasciende abre un debate sobre la vida, la muerte y el papel del Estado frente al sufrimiento.
La Iglesia advierte que al definir la “vida digna” como la única protegida, la iniciativa excluye a quienes enfrentan dolor o discapacidad.
“El sufrimiento no quita el valor de la vida”, indica el editorial.
“Aceptar lo contrario conduce a ideologías que niegan la humanidad de los más frágiles”.
Por su parte y de acuerdo con el editorial, la Asociación Médica Mundial mantiene su oposición a la eutanasia y al suicidio asistido.
Señala que la función de la medicina es aliviar y acompañar, no causar la muerte de manera deliberada.
El tema plantea una reflexión sobre la manera en que México acompaña a quienes padecen enfermedades graves y sobre la necesidad de fortalecer el sistema de salud y los cuidados paliativos.
La Iglesia plantea tres acciones principales:
Ampliar los cuidados paliativos para que todas las personas con enfermedades terminales reciban atención médica y apoyo emocional y espiritual.
Respetar la objeción de conciencia de médicos, enfermeras y notarios.
Reafirmar el valor de la vida en todas sus etapas y promover políticas que acompañen y alivien el dolor.
El mensaje sostiene que ofrecer la eutanasia como salida “refleja un Estado que abandona su deber de cuidar”.
La Iglesia pide fortalecer una cultura del acompañamiento basada en la atención, la escucha y la cercanía.
El debate sobre la Ley Trasciende plantea cómo México entiende la vida y el final de la existencia. La Iglesia sostiene que la dignidad se mantiene en toda condición y que el Estado debe protegerla.
“Morir bien implica vivir bien los últimos momentos, con atención y compañía”, indica el editorial.
Con este mensaje, la Iglesia pide a los poderes públicos no optar por la muerte como respuesta, sino por una política de atención y acompañamiento al enfermo y a su familia.
Posturas desde el Congreso y la medicina
En días pasados y en entrevista exclusiva con Siete24 noticias, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que aprobar la eutanasia sin garantizar antes los cuidados paliativos sería “una derrota social de la medicina”.
Señaló que muchas personas en México mueren con dolor y sin acceso a tratamiento adecuado, y advirtió que “convertir al médico en instrumento de muerte va contra su vocación, porque su misión es preservar la vida”.
Ramírez Barba destacó que recurrir a la eutanasia como opción ante un sistema de salud deficiente “abre una puerta peligrosa a la inequidad”. Pidió al Estado asegurar atención médica, acompañamiento espiritual y apoyo emocional para los pacientes y sus familias.
Por su parte, el doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas consideró que “sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia”.
Explicó que solo un pequeño porcentaje de quienes requieren estos cuidados accede a ellos y que en muchas escuelas de medicina no se imparte formación suficiente en esta materia.
El especialista subrayó que antes de discutir la eutanasia, el país debe garantizar una cobertura nacional de cuidados paliativos que permita aliviar el dolor físico y emocional. Recalcó que “nadie debe morir con sufrimiento evitable”, y que la prioridad debe ser fortalecer el sistema de salud para atender dignamente hasta el final de la vida.
Dignidad Humana
Dormir en banquetas ya no será delito; protegen dignidad de quienes viven en la calle
Ciudad de México.— Por las noches, Morelos tiene un nuevo tipo de descanso: el de la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a una práctica que convertía en delito lo que para muchos era una necesidad humana: dormir.
Lo que para muchos es un acto cotidiano, para personas sin hogar representa una lucha diaria por la supervivencia. Dormir en la calle no es una elección, sino una consecuencia de exclusión, desempleo o quizá violencia familiar.
La Corte: dormir en la calle no puede ser un delito
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó el principio constitucional de dignidad humana al declarar inválidas las normas de los municipios de Mazatepec y Miacatlán, en Morelos, que imponían multas de hasta $2,838 pesos a quienes durmieran en la vía pública.
El Pleno determinó que castigar a una persona por dormir en la calle es una medida injusta y discriminatoria, pues el sueño es una necesidad biológica universal.
“Ninguna autoridad puede sancionar a quien carece de un techo donde descansar”, resolvió la Corte.
La decisión marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente para quienes viven en situación de calle y suelen ser los más invisibilizados por las políticas públicas.
Vaguedad y abuso: las normas del castigo
Además, la Corte invalidó disposiciones de las leyes de ingresos municipales que sancionaban conductas ambiguas como “alterar el orden y la seguridad pública”, “provocar escándalo” o “insultar o faltar el respeto a la autoridad”.
El tribunal consideró que su ambigüedad favorecía la arbitrariedad, pues carecen de reglas claras que delimiten qué conductas realmente alteran la convivencia.
En su resolución, los ministros subrayaron que las leyes deben redactarse con claridad y precisión, para evitar que las autoridades municipales apliquen sanciones con criterios subjetivos o discrecionales.
La decisión de la Corte obliga a las autoridades locales a revisar sus reglamentos y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
Dormir en la calle ya no podrá ser sancionado en Mazatepec y Miacatlán, pero el reto real está en garantizar espacios de refugio, identidad y trabajo para quienes no tienen un hogar.
Dignidad Humana
Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
Ciudad de México.— En el marco del debate nacional sobre la llamada Ley Trasciende, que busca reconocer a la eutanasia en México, el doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas, coordinador del equipo hospitalario de cuidados paliativos y dolor del Hospital General de Occidente, advirtió que el país no puede avanzar hacia esa discusión sin antes garantizar el acceso universal a los cuidados paliativos.
Con datos, contexto y basta experiencia en la práctica médica, el especialista dijo que el problema no está en el deseo de morir sino que el país enfrenta limitaciones en materia de cuidados paliativos y expuso la necesidad de revisar las condiciones actuales antes de modificar la legislación.
El doctor Aréchiga consideró que la discusión sobre la eutanasia requiere un debate más amplio, que incluya los aspectos médicos, legales y sociales. Advirtió que, sin una red nacional de cuidados paliativos, el país corre el riesgo de abordar la muerte asistida sin haber garantizado previamente el derecho a una atención integral.
Propuesta legislativa y su alcance
La iniciativa impulsada por la activista Samara Martínez y presentada ante el Congreso de la Unión con respaldo ciudadano. Propone incorporar el derecho a la eutanasia en la Ley General de Salud, dentro del título octavo bis sobre cuidados paliativos, y derogar el artículo 166 bis que prohíbe la práctica.
El también profesor titular de la Especialidad de Medicina Paliativa y Dolor, Universidad de Guadalajara explicó que la propuesta busca ampliar derechos y libertades para pacientes con enfermedades terminales o degenerativas, otorgándoles la opción de solicitar la eutanasia bajo determinados criterios médicos y legales. Indicó que la ley define la muerte digna como la posibilidad de una despedida sin sufrimiento físico o psicológico, enmarcada en principios de autonomía y libre decisión.
Contexto de la enfermedad terminal en México
Citando datos del INEGI, el doctor Aréchiga explicó que en México se registran anualmente alrededor de 89 mil defunciones relacionadas con tumores malignos, cifra que ha mostrado incremento en los últimos años. También se reportan más de 6 mil casos de esclerosis lateral amiotrófica, además de padecimientos neurodegenerativos como Alzheimer y demencia, cuya proyección supera los 3.5 millones de personas para 2050.
La iniciativa hace referencia a estos padecimientos y a la enfermedad renal crónica, que afecta al 12 por ciento de la población mexicana. Según Aréchiga, el documento plantea que quienes padecen estas enfermedades puedan elegir una muerte sin sufrimiento innecesario, pero advirtió que el acceso limitado a los cuidados paliativos condiciona la posibilidad de una decisión plenamente informada.
Condiciones establecidas en la reforma
El proyecto legislativo propone que toda persona mayor de 18 años, diagnosticada por dos médicos con una enfermedad terminal o crónico-degenerativa, pueda solicitar la eutanasia. La iniciativa contempla la objeción de conciencia para los profesionales de la salud, pero establece que las instituciones públicas deberán contar con personal no objetor para garantizar la aplicación del derecho.
Aréchiga señaló que el texto menciona los cuidados paliativos como parte de la información que debe recibir el paciente antes de decidir, lo que implica que su ausencia o escasez puede llevar directamente a optar por la eutanasia.
Acceso a los cuidados paliativos en México
El especialista expuso que sólo 3 por ciento de los pacientes que requieren cuidados paliativos en México tiene acceso a ellos. Indicó que existen 120 equipos de atención por millón de habitantes y apenas seis dedicados al ámbito pediátrico.
En Jalisco funcionan unidades especializadas en hospitales como el Nuevo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Hospital General de Occidente, además de un programa de especialidad en medicina paliativa pediátrica. Sin embargo, las regiones rurales y comunidades indígenas permanecen sin cobertura.
Formación médica y alcance institucional
El doctor Aréchiga informó que en México existen 109 escuelas de medicina, de las cuales sólo 13 incluyen formación en cuidados paliativos. No hay programas equivalentes en enfermería y solo 23 en psicología.
El especialista agregó que la falta de preparación profesional limita la capacidad de respuesta del sistema de salud ante el sufrimiento físico o emocional de los pacientes.
Aspectos económicos y bioéticos
Asimismo, Aréchiga mencionó que en administraciones anteriores se ha planteado que los cuidados paliativos representan un gasto, mientras que la eutanasia se considera un ahorro. A su juicio, este enfoque puede derivar en una visión utilitaria de la vida y la atención médica.
También señaló que el gobierno federal no ha realizado un análisis sobre los costos de implementar la eutanasia, ni sobre la infraestructura necesaria para su regulación.
Una historia: ¿Cómo está tu relación con Dios?
En un hospital de Guadalajara, una mujer de 79 años, maestra de catecismo durante toda su vida, confesó al médico su enojo con Dios tras sufrir un infarto cerebral. El doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas escuchó con atención, no sólo como especialista en cuidados paliativos, sino como alguien que entiende que el sufrimiento humano va más allá del cuerpo.
La compasión que alivia: el valor de la espiritualidad en los cuidados paliativos
Tratar a pacientes con enfermedades agudas, crónicas o terminales, dice el doctor Aréchiga, devuelve a la medicina su sentido original: aliviar el dolor del enfermo. Desde Hipócrates, ese ha sido el propósito esencial del médico y los cuidados paliativos buscan ofrecer al paciente calidad de vida, no solo prolongarla.
La atención paliativa, explica, implica escuchar al paciente más allá de sus síntomas. En ese diálogo aparece un componente que ha sido poco explorado en la formación médica: la espiritualidad. Ese vacío motivó la creación del libro Espiritualidad en cuidados paliativos, escrito junto con colegas interesados en dar forma científica a un tema que en muchos hospitales sigue sin abordarse.
Espiritualidad y religión: dos caminos distintos
En su investigación, Aréchiga y su equipo hallaron confusión entre espiritualidad y religión. Explica que más del 60% de los pacientes desea hablar de su dimensión espiritual sin sentir que se les impone un credo.
La espiritualidad, subraya, es una dimensión humana que busca sentido, propósito y conexión. Puede incluir o no una creencia religiosa, pero está presente incluso en quienes se declaran ateos o agnósticos. “Puedo ser ateo y ser espiritual. Puedo ser agnóstico y ser espiritual”, comenta.
La religión, en cambio, responde a un constructo social con prácticas, jerarquías y ritos. Ambas pueden coincidir, pero no son sinónimos. En la práctica médica, confundirlas puede limitar la comprensión del paciente y reducir el alcance del acompañamiento.
El sufrimiento como experiencia humana
En la medicina paliativa se habla del “dolor total”: físico, emocional, social y espiritual. Aréchiga recuerda la enseñanza de Viktor Frankl, quien afirmaba que el ser humano no se destruye por el sufrimiento, sino por el sufrimiento sin sentido. Por eso, el cuidado espiritual busca ayudar al paciente a comprender su experiencia, incluso en la enfermedad y la muerte.
En esa tarea, el médico no solo trata síntomas, sino también acompaña la búsqueda de significado. “Cuando preguntamos por la relación del paciente con Dios o con lo que considera sagrado, no hablamos de religión, sino de sentido”, explica.
La compasión como entrenamiento
Uno de los conceptos que más ha desarrollado el doctor Aréchiga es la idea de la compasión como una capacidad que se entrena.
“La empatía permite comprender el dolor del otro. La compasión nos impulsa a actuar para aliviarlo”, explica.
Las neurociencias han confirmado que la compasión activa circuitos cerebrales distintos a los de la empatía. Mientras esta última puede agotar emocionalmente, la compasión fortalece los vínculos y genera bienestar tanto en quien la recibe como en quien la ejerce.
En esa lógica, el Dr. Aréchiga propone que los hospitales se conviertan en “gimnasios de la compasión”. Así como los médicos se entrenan en técnicas quirúrgicas, deberían entrenarse en habilidades de acompañamiento humano y espiritual.
“Los hospitales, las universidades, los servicios de urgencias o rehabilitación deberían ser espacios donde se ejercite la empatía y la compasión con el mismo rigor que una destreza técnica”, propone.
Espiritualidad del médico: una formación pendiente
El doctor Aréchiga plantea una pregunta que resume una deuda formativa: ¿en qué momento de la carrera médica se enseña la espiritualidad?
Hasta ahora, reconoce, no existe una unidad de aprendizaje dedicada a este tema en la mayoría de las universidades. Esa ausencia limita la comprensión del sufrimiento humano y reduce la medicina a una práctica técnica.
En la Universidad de Guadalajara, su equipo impulsa una propuesta curricular que integre la formación espiritual en la educación médica, psicológica y de enfermería. Busca formar profesionales capaces de reconocer la dimensión espiritual de sus pacientes y la suya propia.
Compasión, neurociencia y humanidad
El doctor Aréchiga cita investigaciones recientes que vinculan la compasión con neurotransmisores como la oxitocina, conocida por su papel en el vínculo madre y su bebé recién nacido. En algunas especies animales, explica, la oxitocina estimula el cuidado; en otras, su ausencia genera abandono. En el ser humano, la compasión parece ser una capacidad evolutiva que fortaleció a las comunidades primitivas.
Esa herencia biológica, sumada al aprendizaje cultural, convierte la compasión en una fuerza activa de la humanidad. Pero requiere entrenamiento. Sin él, el médico puede quedar atrapado en la empatía y caer en el cansancio emocional que produce ver sufrir sin poder aliviar.
Cuidados paliativos y políticas públicas
En materia institucional, Aréchiga reconoce avances como la incorporación de los cuidados paliativos en la Ley General de Salud y en la Norma Oficial Mexicana. Sin embargo, advierte que sin presupuesto y sin sanciones para quienes omiten aplicarlas, la ley corre el riesgo de quedarse en el papel.
“La ley sin recursos es letra muerta. Hace falta dotarla de estructura, personal y equipos interdisciplinarios que acompañen a los pacientes en la terminalidad”, explica.
Otro pendiente, añade, es la ley de hospice, que contempla espacios especializados en atención integral al final de la vida. Aunque figura en las normas, aún no existe una estructura operativa que lo haga realidad.
El sufrimiento y su sentido
El sufrimiento, explica Aréchiga, tiene múltiples dimensiones: física, emocional, existencial, espiritual. Cada una demanda una respuesta distinta.
“Hay sufrimiento por dolor, por pérdida, por ausencia de propósito. La compasión y los cuidados paliativos son su brazo activo. Pero para que existan, deben enseñarse y practicarse”, resume. Esa visión plantea una medicina más completa, donde la ciencia se encuentra con la humanidad.
Los cuidados paliativos, concluye, son el punto donde el conocimiento médico se une con la capacidad de comprender, acompañar y aliviar. En ese cruce, la espiritualidad deja de ser un tema filosófico y se convierte en parte esencial del cuidado del ser humano.
