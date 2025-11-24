“My G”: el amor que impulsa la causa de Aitch por el síndrome de Down

Ciudad de México.- La enfermedad de Alzheimer representa hoy uno de los mayores retos de salud global y una carga sanitaria, social y económica del siglo XXI. En México, las cifras oficiales señalan que más de 1.3 millones de pacientes viven con demencia, siendo el Alzheimer el diagnóstico más común.

El reto más grande reside en la detección: cerca del 75 por ciento de los casos en el mundo no se diagnostican a tiempo, impidiendo el acceso a tratamientos que podrían ralentizar su progresión.

En entrevista exclusiva para Siete24 , la Dra. Xóchitl Gómez, oncóloga, internista y Directora Médica de Eisai, advierte que la clave para mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes radica en derribar mitos y actuar con premura.

El Mito de la “demencia senil”

Una de las barreras más importantes en la detección es la creencia errónea de que la pérdida de memoria es una consecuencia inevitable del envejecimiento. La Dra. Gómez es categórica al respecto, invitando a la audiencia a cambiar esta perspectiva cultural:

“Hay que quitarnos de la cabeza que la demencia senil existe, hay que quitarnos de la cabeza que la pérdida de memoria por la edad existe porque es algo natural”.

El Alzheimer es un padecimiento crónico neurodegenerativo, de naturaleza progresiva, que deteriora la memoria, el pensamiento y la autonomía. Es esencial diferenciarlo de otros tipos de demencia y no desestimar los síntomas, agrega la especialista.

“En México, nosotros tenemos que hacer una pequeña diferencia entre lo que es demencia y lo que es enfermedad de Alzheimer, que es un tipo de demencia”.

Las 10 señales de alerta del Alzheimer

La especialista subraya que, aunque cualquier persona puede desarrollar la enfermedad, el estilo de vida y factores socioeconómicos pueden aumentar el riesgo. El factor más importante para incidir en su evolución es el diagnóstico temprano, que permite iniciar un tratamiento adecuado para retrasar la pérdida de independencia.

La Dra. Gómez comparte las 10 señales de alerta que, si se presentan con frecuencia o de manera inapropiada, deben motivar una visita al médico especialista:

Pérdida de memoria que interrumpa la vida diaria. Dificultad para planificar o resolver problemas. Dificultad para completar tareas habituales. Confusión de tiempo o lugar. Dificultad para entender imágenes visuales y relaciones espaciales (ej. la carátula de un reloj). Nuevos problemas con el uso de palabras en el habla o la escritura. Colocación de objetos fuera de su lugar (ej. el famoso celular en el refrigerador). Problemas de juicio, o juicio disminuido (ej. salir sin abrigo en un día frío). Retiro de actividades sociales o laborales. Cambios en el humor o la personalidad.

Ante la presencia de estos síntomas, la acción inmediata es crucial:

“Si alguien de los lectores o algún familiar tiene alguna de estas 10 señales, es necesario acudir con el médico especialista, con el neurólogo, con el psiquiatra, con el geriatra, con el médico internista, para ver la causa, manejarla y tratarla”.

Prevención y retraso del deterioro

La buena noticia es que el estilo de vida puede ser un potente aliado. La investigación ha demostrado que se puede prevenir hasta un 45 por ciento de los casos con intervenciones especializadas y hábitos saludables.

La Dra. Gómez recomienda enfocarse en:

Ejercicio Mental: Realizar actividades como rompecabezas o ejercicios de memoria puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo.

Realizar actividades como rompecabezas o ejercicios de memoria puede ayudar a retrasar el deterioro cognitivo. Actividad Física: Se ha observado que caminar al menos cinco mil pasos al día puede reducir la progresión del Alzheimer.

Se ha observado que caminar al menos puede reducir la progresión del Alzheimer. Control de Enfermedades Crónicas: El manejo adecuado de problemas metabólicos como la hipertensión y la diabetes es vital, ya que pueden influir en el deterioro.

El manejo adecuado de problemas metabólicos como la hipertensión y la diabetes es vital, ya que pueden influir en el deterioro.

Cuidado integral y cuidados paliativos

El impacto del Alzheimer no se limita al paciente; transforma la vida de la familia y, especialmente, de los cuidadores, quienes enfrentan un desgaste físico, emocional y económico significativo, por ello la importancia de la prevención para conservar el estilo de vida del paciente y su familia.

La Dra. Gómez pone el foco en el soporte que debe rodear al cuidador, que mayoritariamente son mujeres de la familia:

“Nosotros tenemos que tener cuidado con el cuidador, tenemos que cuidar al cuidador, voy a usar esa frase, porque la mayoría de los cuidadores, según una encuesta, son mujeres… y estas personas también requieren nuestro apoyo para reducir su carga”.

Finalmente, aclara el concepto de cuidados paliativos. Contrario a la creencia popular que los liga únicamente al fin de la vida, los cuidados paliativos aplican a todas las enfermedades crónicas para mejorar la calidad de vida por el tiempo que sea. En el caso del Alzheimer, esto puede significar acompañamiento emocional, manejo de síntomas secundarios como la sequedad de piel u ojos, y garantizar la mejor condición posible para el paciente y su entorno.

La clave del futuro es la información y el acompañamiento. Al atenderse tempranamente, el paciente recibirá el mejor tratamiento posible en el momento que lo necesita, logrando así que la progresión de la enfermedad se retrase y pueda vivir con la mejor calidad de vida posible.



