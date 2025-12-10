Dignidad Humana
Niñez migrante sufre ansiedad y ruptura familiar en centros de detención, denuncia colectivo
Ciudad de México.— El colectivo Mujeres Libres y Soberanas advirtió que las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos generan efectos inmediatos en quienes buscan estabilidad para sus familias. Pilar Vázquez Calva, vocera del grupo, afirmó que las detenciones y deportaciones masivas eliminan el derecho a proceso judicial, separan a familias e impactan a comunidades completas en zonas fronterizas.
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Vázquez Calva expuso que los niños enfrentan daños que no se resuelven con el tiempo y que las comunidades que dependen de vínculos familiares viven una tensión constante.
Asimismo, agregó que la presencia de migrantes forma parte de la fuerza laboral que sostiene actividades económicas en Estados Unidos y sostuvo que las mujeres ocupan posiciones relevantes en diversos sectores y que su aportación económica es medible.
Peso económico de las mujeres migrantes
La participación de mujeres inmigrantes en el mercado laboral estadounidense llega a 7.9 por ciento. Datos de un informe elaborado por Bank of America y diversas universidades señalaron que mujeres hispanas, tanto migrantes como nacidas en Estados Unidos, aportaron 1.3 billones de dólares al PIB en 2021 con un crecimiento superior al 50 por ciento en diez años.
Vázquez Calva explicó que las madres inmigrantes tienen un papel central en la economía familiar. De acuerdo con cifras presentadas, 33.6 por ciento de ellas es sostén principal del hogar y en el caso de madres latinas inmigrantes la proporción asciende a 36.3 por ciento. Con estos datos, el colectivo evidencia la aportación cotidiana de mujeres que mantienen sus hogares mientras lidian con procesos migratorios complejos.
México ante el retorno forzado
Por su parte, Angélica Pérez del Valle, integrante del colectivo, dijo que la deportación de personas también marca la vida de ciudades mexicanas que reciben población sin aviso previo y con necesidades inmediatas. Las comunidades enfrentan mayor demanda de servicios básicos, vivienda y empleo sin contar con infraestructura suficiente. Zonas afectadas por violencia e inseguridad reciben a familias que llegan con incertidumbre y pocos recursos.
Pérez del Valle explicó que las deportaciones generan separación familiar y efectos emocionales severos en niñas y niños. Recordó estudios que documentan síntomas como ansiedad, pérdida de apetito, pesadillas, retraimiento y episodios prolongados de depresión. Señaló que estas consecuencias afectan a menores sin importar su condición migratoria o su ciudadanía, ya que muchas familias que viven en Estados Unidos son mixtas y los hijos ciudadanos enfrentan incertidumbre ante la aplicación de la ley.
Trato a mujeres y niños en proceso migratorio
Pérez del Valle afirmó que existen casos de trato cruel hacia mujeres y niños en centros de detención y en operativos migratorios. Sostuvo que los migrantes deben recibir un trato digno y acceso a debido proceso, ya que todos cuentan con la misma dignidad que cualquier ciudadano.
El colectivo también sostuvo que los migrantes latinoamericanos mantienen una participación social que aporta trabajo, cultura y estabilidad comunitaria en Estados Unidos. En un comunicado señalaron que tasas oficiales muestran niveles de criminalidad más bajos en comparación con la población ciudadana, lo que desmiente percepciones que vinculan migración con inseguridad.
Celebridades
Lupita Jones defiende a Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad de Miss Universo”
Critica a la administración de Anne Jakrajutatip
Ciudad de México.- La polémica en torno a la coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue escalando, pero la voz más fuerte en defenderla vino de una figura histórica del certamen: Lupita Jones.
En una reciente conferencia de prensa, la exdirectora de Mexicana Universal se pronunció sobre el escándalo que envuelve a la organización, deslindando completamente a la actual reina de belleza de los problemas estructurales y de corrupción.
Jones aseguró que los ataques digitales contra Fátima Bosch son injustos, destacando que ella es una víctima colateral de la crisis que atraviesa la franquicia global. En un mensaje de apoyo claro, Jones declaró que Fátima Bosch “no es síntoma de la enfermedad que está atravesando” el certamen y aseguró que ella merece la corona.
TE RECOMENDAMOS: Fátima Bosch acompaña a la Virgen de Guadalupe en peregrinación a NY
Miss Universo “perdió el rumbo”: Crítica a la administración de Anne Jakrajutatip
La defensa de la soberana mexicana fue solo el inicio de su exposición de razones en contra de la cúpula de Miss Universo. Lupita Jones, quien estuvo al frente de la franquicia nacional por casi tres décadas, cargó duramente contra la gestión del empresario o empresaria tailandesa Anne Jakapong Jakrajutatip, una persona trans y el copropietario mexicano, Raúl Rocha Cantú.
Jones fue enfática al señalar que la marca ha sido utilizada para fines ajenos a su propósito original.
“Creo que Miss Universo ha perdido por completo el rumbo, justamente porque lo han querido enfocar en objetivos particulares o muy personales, haciendo uso de la marca para cosas que no tienen nada que ver”.
Acusaciones contra el dueño de Miss Universo
La ex-Miss Universo apuntó directamente a los graves problemas legales y financieros que enfrentan los propietarios del certamen, lo cual ha mermado la credibilidad del concurso a nivel mundial.
Lupita Jones hizo hincapié en el estatus de la propietaria global, señalando que la controversia la ha dejado inoperante. La primera mexicana en ganar la corona declaró que Anne Jakapong “está deshabilitada para hacer nada” en la organización, en referencia a la crisis financiera de su empresa (JKN Global Group) y las órdenes de arresto que pesan en su contra.
Asimismo, la crítica se extendió al copropietario. Jones sostuvo que Raúl Rocha (quien también enfrenta acusaciones serias) “no debió haber llegado a Miss Universo”, sugiriendo que su participación ha sido parte del daño que ha afectado la integridad del certamen.
El conflicto de fondo es ideológico
La contundente crítica de Lupita Jones se contextualiza en un conflicto ideológico que data de hace dos años. En ese momento, Jones fue separada de la dirección de Mexicana Universal debido a su abierta postura en contra de la participación de mujeres trans en los certámenes de belleza, argumentando que los espacios femeninos debían ser preservados para mujeres biológicas.
Esta postura se opuso directamente a la visión de la nueva dueña global, Anne Jakapong Jakrajutatip, un multimillonario tailandes y persona trans, que adquirió la marca Miss Universo con el objetivo de impulsar una agenda de inclusión y diversidad total, permitiendo la participación trans en el certamen a nivel global.
Para Lupita Jones, este cambio de enfoque, sumado a la falta de transparencia, ha provocado que la marca pierda su prestigio.
Lupita Jones concluyó que la suma de escándalos y la falta de liderazgo han transformado el evento, desviando la atención del verdadero espíritu de la competencia.
“Miss Universo ya no se trata de las chavas. Miss Universo ya no se trata de la competencia. Se trata de todos estos escándalos que tiene alrededor. Ahorita está hecho un circo”.
Con sus declaraciones, Lupita Jones reafirma la necesidad de que la marca Miss Universo recupere su credibilidad, advirtiendo que la polémica y las acusaciones contra los dueños “ensucian a los concursos de belleza”.
Dignidad Humana
Aumenta la esclavitud moderna; mujeres y niños, los más vulnerables
Ciudad de México.— La expansión del trabajo forzoso modificó la composición de la explotación en el mundo y elevó el número de personas atrapadas en situaciones de control absoluto.
La esclavitud moderna en cifras actuales
La Organización Internacional del Trabajo estima que hasta el 2021, 50 millones de personas se encontraban en condiciones de esclavitud moderna. El aumento de 10 millones respecto a 2016 confirma una tendencia ascendente que afecta de manera particular a mujeres y niños.
El concepto de esclavitud moderna se utiliza para describir prácticas como el trabajo forzoso. Incluye situaciones donde la explotación se sostiene mediante amenazas, violencia, coacción, engaño o abuso de poder.
La esclavitud moderna está presente en casi todos los países sin distinción étnica, cultural o religiosa. La OIT adoptó en 2016 un Protocolo de fuerza legal para fortalecer la respuesta internacional frente al trabajo forzoso, que marcó un punto de referencia en las acciones multilaterales, aunque los datos muestran que los desafíos persisten.
Una economía ilegal con alcance mundial
El trabajo forzoso genera 236 mil millones de dólares anuales según el documento “Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso”. El monto equivale a salarios desviados a agentes privados y afecta a trabajadores que ya enfrentan dificultades para sostener a sus hogares. Para quienes migran en busca de oportunidades, la consecuencia directa es la disminución de los recursos enviados a sus países de origen. Los gobiernos también pierden ingresos fiscales debido a la naturaleza ilícita de este circuito económico.
La OIT estima que 27,6 millones de personas estuvieron sometidas a trabajo forzoso en 2021. En cinco años, la cifra aumentó en 2,7 millones impulsada por prácticas del sector privado. Ninguna región está al margen. Asia y el Pacífico concentra el mayor número con 15,1 millones, seguida por Europa y Asia Central, África, América y los Estados Árabes. En prevalencia, estos últimos encabezan la lista con 5,3 por mil.
La explotación laboral representa el 63 por ciento de los casos en el sector privado y la explotación sexual el 23 por ciento. El trabajo forzoso impuesto por el Estado equivale al 14 por ciento. Los sectores con mayor incidencia son la industria, los servicios, la agricultura y el trabajo doméstico. También aparecen expresiones como la mendicidad forzosa y la participación en actividades ilegales.
Un contexto histórico y jurídico
El Día para la Abolición de la Esclavitud se conmemora cada 2 de diciembre desde la aprobación del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena en 1949. La fecha invita a observar la permanencia de prácticas contemporáneas como la trata, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, y el reclutamiento de menores en conflictos armados.
Informes de organismos internacionales y organizaciones civiles muestran que algunas formas tradicionales de esclavitud continúan vigentes. La discriminación hacia grupos considerados de casta inferior, minorías tribales y pueblos indígenas mantiene esquemas de dominación que pasan de generación en generación. Esta persistencia se combina con nuevas modalidades vinculadas a redes criminales transnacionales.
Trabajo forzoso: una práctica en expansión
Las expresiones actuales del trabajo forzoso incluyen servidumbre, deudas impagables y condiciones impuestas a trabajadores migrantes. La explotación se observa en el trabajo doméstico, la construcción, la industria alimentaria, la confección, el sector agrícola y la prostitución forzosa. Los patrones se repiten en distintos países mediante contratos engañosos, retención de documentos o amenazas dirigidas a las familias de las víctimas.
Trabajo infantil con efectos directos en la vida de los menores
La práctica del trabajo infantil se relaciona con la esclavitud moderna cuando implica explotación económica. La Convención sobre los Derechos del Niño establece el derecho de cada menor a recibir protección frente a cualquier labor que interfiera con su educación o dañe su salud o desarrollo integral. El vínculo entre pobreza, ausencia de oportunidades y explotación define un terreno donde los niños carecen de mecanismos para salir de estas dinámicas.
Trata de personas: una red con múltiples fines de explotación
El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas describe la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, rapto, fraude, engaño o abuso de vulnerabilidad. La definición incluye la recepción de pagos para obtener el consentimiento de una persona con autoridad sobre otra.
Los fines de explotación abarcan prostitución ajena, explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, servidumbre y extracción de órganos. En el caso de menores, constituye un crimen sin necesidad de demostrar violencia o coacción.
Dignidad Humana
Alerta por trastornos alimentarios en niños y adolescentes son más comunes de lo que crees
Afectan al crecimiento
Ciudad de México.- En México, uno de cada cuatro casos de trastornos alimentarios no es detectado a tiempo, este es uno de los retos más urgentes en salud mental y nutricional, la detección de los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA), expuso la nutrióloga Teresita Rivera durante una charla. Aproximadamente el 25 por ciento de los pacientes no son detectados a tiempo, y son los niños y adolescentes la población más vulnerable.
Esta detección tardía es crítica, pues en etapas de crecimiento (como la infancia) los daños a órganos y la baja densidad ósea pueden ser irreversibles. La especialista enfatizó la necesidad de reconocer a tiempo las señales de alarma, que van más allá del simple control de peso.
Las señales que permiten la detección temprana de la bulimia y anorexia
Aunque la anorexia (déficit calórico extremo y preocupación obsesiva por el peso) y la bulimia (atracones seguidos de conductas compensatorias como ejercicio o laxantes) son las más conocidas, la nutrióloga Rivera subraya que existen otras manifestaciones ligadas a la esfera psicológica.
Una persona que padece un trastorno alimentario o TCA puede manifestar:
- Dietas altamente restrictivas o preocupación extrema por el físico.
- Atracones a escondidas y posterior ejercicio extremo.
- Depresión y ansiedad: la comida puede usarse como compensación a cambios cerebrales en el eje hipotalámico.
- Distorsión de la imagen corporal, sin darse cuenta de la gravedad real.
La especialista recordó el peligro en edades tempranas, señalando que los TCA pueden presentarse incluso en niños de diez años, y puede parecer algo muy simple común como los malos hábitos de alimentación.
La importancia del tratamiento integral
La nutrióloga fue enfática: los trastornos alimentarios no son un problema exclusivo de la comida, sino integral. Para lograr la remisión de la enfermedad y evitar recaídas (las cuales son posibles, incluso después de haber superado el trastorno), se requiere un equipo multidisciplinario.
Los especialistas clave son:
- Psicólogo (especializado en TCA).
- Nutriólogo (especializado en TCA).
- Médico internista (para evaluar afectaciones físicas).
Este último es crucial, pues un TCA puede provocar estreñimiento, úlceras, baja densidad ósea y desequilibrio electrolítico con afectaciones graves en órganos como el hígado y el riñón. En el proceso de ayuda, la experta advierte que es un error intentar forzar la alimentación, sino que el tratamiento debe ser consciente e integral.
El peligro de las redes sociales en la autopercepción
Finalmente, la charla abordó la influencia de las plataformas digitales. Las redes sociales a menudo promueven la falsa idea de que estar delgado es sinónimo de estar sano, éxito social o ser querido, lo que exacerba los trastornos.
Teresita Rivera recomienda explicarle al paciente que el peso no es el único indicador de salud. Es fundamental considerar la composición corporal, incluyendo la cantidad de músculo y grasa, para tener un panorama real de su bienestar.
Cultura
Premio FIL: La humanidad enfrenta un retroceso moral
Amin Maalouf
Ciudad de México.– La inauguración de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el máximo foro literario en habla hispana, se convirtió en un llamado urgente a retomar el humanismo. Al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2025, el escritor Amin Maalouf puso en el centro del debate la paradoja de nuestro tiempo: la vertiginosa aceleración tecnológica y el retroceso moral de la humanidad.
En un discurso de profunda reflexión, Maalouf, situó el acto de leer y escribir no sólo como una celebración cultural, sino como una necesidad histórica para la supervivencia colectiva.
El salto tecnológico contra la regresión moral
Maalouf describió el momento actual como el periodo más “desconcertante y fascinante” de la historia. Subrayó que vivimos una brecha crítica: mientras que los avances científicos y la Inteligencia Artificial (IA) impulsan innovaciones, la evolución de la mentalidad humana colectiva va en retroceso.
“Ese salto tecnológico contrasta con una evolución moral que atraviesa una verdadera regresión”.
El autor franco-libanés también alertó sobre la fragilidad del progreso social.
“Cuando una sociedad pasa de la dictadura a la democracia, nunca se puede estar completamente seguro de que no volverá algún día a la dictadura”,
Así lo advirtió, señalando que los avances morales no son automáticos ni irreversibles.
Ante la rapidez de la innovación, que trae consigo riesgos como el uso dañino de biotecnologías, Maalouf hizo un llamado a asumir una responsabilidad colectiva. Para el escritor, el desafío no está en rechazar la tecnología, sino en comprenderla y “ponerla al servicio del ser humano”.
La literatura como brújula para el destino
En este panorama de incertidumbre, el galardonado con el Premio FIL 2025, colocó a las letras en un papel protagónico. La literatura, sostuvo, tiene tres funciones esenciales para el siglo XXI, todas ellas enfocadas en nuestro sentido de humanidad y convivencia:
Aportar claridad: Iluminar la complejidad del mundo contemporáneo.
Recordar el destino común: Subrayar que, como humanidad, “o sobrevivimos juntos, o desaparecemos juntos”.
Iluminar Valores: Ser la conciencia que guía la convivencia, la dignidad y el humanismo en un mundo hiperconectado pero moralmente disperso.
Para el autor, la única respuesta sensata a esta crisis de mentalidad es “acelerar, en paralelo, la evolución de nuestras mentalidades” a través de la educación, el diálogo y la creación.
Maalouf cerró su discurso con una convicción que resonó en el foro:
“La literatura es hoy más indispensable que nunca en la historia humana”.
Es en las páginas de los libros, afirmó, donde la humanidad no solo narra su presente, sino que encuentra el espacio para repararlo e imaginar un porvenir más digno.
Este 2025, la FIL abrió con Barcelona como ciudad invitada de honor y una oferta de más de 800 escritores, que la reafirma como una trinchera cultural. Continuará hasta el 7 de diciembre.
