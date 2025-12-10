Niñez migrante sufre ansiedad y ruptura familiar en centros de detención, denuncia colectivo

Ciudad de México.— El colectivo Mujeres Libres y Soberanas advirtió que las políticas antiinmigrantes en Estados Unidos generan efectos inmediatos en quienes buscan estabilidad para sus familias. Pilar Vázquez Calva, vocera del grupo, afirmó que las detenciones y deportaciones masivas eliminan el derecho a proceso judicial, separan a familias e impactan a comunidades completas en zonas fronterizas.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, Vázquez Calva expuso que los niños enfrentan daños que no se resuelven con el tiempo y que las comunidades que dependen de vínculos familiares viven una tensión constante.

Asimismo, agregó que la presencia de migrantes forma parte de la fuerza laboral que sostiene actividades económicas en Estados Unidos y sostuvo que las mujeres ocupan posiciones relevantes en diversos sectores y que su aportación económica es medible.

Peso económico de las mujeres migrantes

La participación de mujeres inmigrantes en el mercado laboral estadounidense llega a 7.9 por ciento. Datos de un informe elaborado por Bank of America y diversas universidades señalaron que mujeres hispanas, tanto migrantes como nacidas en Estados Unidos, aportaron 1.3 billones de dólares al PIB en 2021 con un crecimiento superior al 50 por ciento en diez años.

Vázquez Calva explicó que las madres inmigrantes tienen un papel central en la economía familiar. De acuerdo con cifras presentadas, 33.6 por ciento de ellas es sostén principal del hogar y en el caso de madres latinas inmigrantes la proporción asciende a 36.3 por ciento. Con estos datos, el colectivo evidencia la aportación cotidiana de mujeres que mantienen sus hogares mientras lidian con procesos migratorios complejos.

México ante el retorno forzado

Por su parte, Angélica Pérez del Valle, integrante del colectivo, dijo que la deportación de personas también marca la vida de ciudades mexicanas que reciben población sin aviso previo y con necesidades inmediatas. Las comunidades enfrentan mayor demanda de servicios básicos, vivienda y empleo sin contar con infraestructura suficiente. Zonas afectadas por violencia e inseguridad reciben a familias que llegan con incertidumbre y pocos recursos.

Pérez del Valle explicó que las deportaciones generan separación familiar y efectos emocionales severos en niñas y niños. Recordó estudios que documentan síntomas como ansiedad, pérdida de apetito, pesadillas, retraimiento y episodios prolongados de depresión. Señaló que estas consecuencias afectan a menores sin importar su condición migratoria o su ciudadanía, ya que muchas familias que viven en Estados Unidos son mixtas y los hijos ciudadanos enfrentan incertidumbre ante la aplicación de la ley.

Trato a mujeres y niños en proceso migratorio

Pérez del Valle afirmó que existen casos de trato cruel hacia mujeres y niños en centros de detención y en operativos migratorios. Sostuvo que los migrantes deben recibir un trato digno y acceso a debido proceso, ya que todos cuentan con la misma dignidad que cualquier ciudadano.

El colectivo también sostuvo que los migrantes latinoamericanos mantienen una participación social que aporta trabajo, cultura y estabilidad comunitaria en Estados Unidos. En un comunicado señalaron que tasas oficiales muestran niveles de criminalidad más bajos en comparación con la población ciudadana, lo que desmiente percepciones que vinculan migración con inseguridad.

ebv