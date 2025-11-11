Dignidad Humana
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
Ciudad de México.— La doctora Martha Tarasco, cofundadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México y especialista en foniatría, explicó que la eutanasia, presentada en algunos entornos como un acto compasivo, es en realidad un procedimiento que provoca la muerte y cuyo proceso es equivalente al de la pena capital.
Eutanasia: una práctica que elimina al paciente
De acuerdo con la especialista, la eutanasia consiste en una “acción u omisión médica” que tiene como intención provocar la muerte del paciente con el fin de eliminar un dolor considerado insoportable en la etapa final de la vida.
Subrayó que, aunque se le denomine “homicidio por compasión”, en términos médicos implica una intervención directa para terminar con la existencia de una persona enferma.
El procedimiento y su semejanza con la pena de muerte
La doctora Tarasco precisó que la eutanasia activa se realiza mediante la aplicación de una sustancia letal. El método, explicó, utiliza los mismos fármacos y dosis equivalentes a las empleadas en la inyección letal aplicada en la pena de muerte.
Detalló que el proceso incluye una premedicación, inductores del coma y bloqueadores neuromusculares. Estas sustancias se aplican en concentraciones hasta cien veces mayores que las usadas para una anestesia.
Existe sufrimiento
El bloqueo neuromuscular impide que el cuerpo del paciente reaccione ante la falta de oxígeno, por lo que el sufrimiento físico no desaparece, sino que queda oculto, al igual que en los procedimientos de ejecución.
LEE Cuidados paliativos: derecho olvidado en México
El suicidio asistido
La doctora Tarasco explicó que el suicidio asistido ocurre cuando el paciente solicita ayuda para provocarse la muerte, generalmente por debilidad física o miedo. Mencionó el caso de la cápsula Sarco, desarrollada en Suiza por el médico australiano Philip Nitschke, que causa la muerte por asfixia al liberar gas nitrógeno y reducir el oxígeno a niveles letales.
Cuidados paliativos: la vía médica para acompañar sin eliminar
Frente a estos procedimientos, Tarasco sostuvo que la respuesta de la medicina debe centrarse en los cuidados paliativos, una atención integral que busca disminuir el dolor, controlar los síntomas y ofrecer acompañamiento emocional y espiritual, tanto al paciente como a su familia.
Afirmó que esta atención permite atender el sufrimiento sin provocar la muerte, ya que la función del médico es cuidar, aliviar y acompañar, no eliminar al enfermo.
“Cuando el paciente ya no puede curarse, sí hay algo que puede hacerse: controlar el dolor, acompañar, cuidar”, finalizó.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
Lola Cortés da prioridad a su salud mental y recibe la empatía de Jolette
Sufre ansiedad y claustrofobia
Ciudad de México.- La actriz Lola Cortés tomó la decisión de abandonar voluntariamente el reality show La Granja VIP este domingo, tras 28 días de encierro. La artista explicó, en un momento de quiebre, que el entorno del programa había agravado sus condiciones de trastorno de ansiedad y claustrofobia. Su decisión, de priorizar su salud mental y bienestar sobre el compromiso televisivo, generó una ola de empatía, incluyendo un inesperado y respetuoso mensaje de Jolette, la exconcursante de La Academia con la que mantuvo una histórica rivalidad.
El costo del encierro
Con un llanto incontrolable Lola Cortés se despidió de la competencia en el reality show, después de revelar su estado de salud mental. La actriz, conocida por su fuerte carácter en los escenarios y la televisión, mostró su lado más vulnerable al explicar que el encierro total del programa la afectó.
Detalló que padece un trastorno de ansiedad que, de acuerdo con la información médica disponible, se caracteriza por episodios intensos y recurrentes de preocupación, miedo y angustia, a menudo acompañados de síntomas físicos como palpitaciones y dificultad para respirar. A esta condición se sumó la claustrofobia, el miedo irracional e intenso a los espacios cerrados o confinados, la cual se potenció al estar sin comunicación con el exterior.
La artista de teatro musical relató que desconocía la naturaleza de “encierro” total del proyecto y por eso aceptó; pero ante el aumento de sus síntomas, no dudó en tomar una medida radical para protegerse.
“Quiero que me den la oportunidad de irme, ir con mis doctores, arreglar mi cuerpo, mi mente, mi familia no merece esto”, suplicó la actriz ante las cámaras. Hizo hincapié que su condición no es una debilidad emocional, sino una afección biológica que debe ser tratada.
“Esto es biológico, esto no es depresión y ya, yo no produzco serotonina el regulador del estrés”.
Resaltó que experimentó más ataques de pánico en las últimas semanas que desde que le fue detectado el trastorno.
Al salir del foro, Lola Cortés fue recibida por su hija Dariana, cuyo abrazo incondicional y contención emocional se volvieron virales; esto mostró el papel fundamental del apoyo familiar en momentos de crisis.
Jolette tuvo un gesto de empatía y reconciliación
Lo que en el pasado fue una confrontación en el medio del espectáculo, se transformó en una lección de empatía. Jolette, la ex participante de La Academia que fue blanco de las duras críticas de Lola hace 20 años, se pronunció sobre la situación.
Lejos de la rivalidad que marcó su historial, Jolette, quien también abandonó un reality, habló con sensibilidad y pidió respeto al público por la decisión de Lolita.
“Si ella estaba sufriendo y tenía un problema de salud mental, qué bueno que pudo salir. Le pido a la gente que tenga respeto por el tema y por su persona”.
A la pregunta de un medio de espectáculos escandaloso, Jolette cerró con un mensaje que se interpretó como un gesto de reconciliación y madurez.
“Yo no puedo saber quién es Lolita hoy. La conocí hace 20 años, pero si ella no pudo resistir, lo respeto absolutamente y deseo que sane y se recupere”.
La decisión de Lola Cortés y la respuesta de Jolette abren un debate necesario sobre los riesgos de la fama y la presión extrema en los formatos de telerrealidad, promoviendo un diálogo más honesto sobre la salud mental en el medio del espectáculo.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Dignidad Humana
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
Ciudad de México.— Ante la iniciativa ciudadana presentada en la Cámara de Diputados para legalizar la eutanasia en México, organizaciones civiles, médicos expertos en cuidados paliativos y bioética, consideraron que se trata de una “salida fácil” frente a los graves problemas del sistema de salud y un intento de reducir recursos destinados a cuidados paliativos para cientos de miles de enfermos en el país.
“En México hay menos de un paliativista por cada 100 mil habitantes (0.165), según el modelo de indicadores de desarrollo de la Organización Mundial de la Salud”, señaló la presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos y de Soporte Dra. Luz Adriana Templos.
La iniciativa en favor de la eutanasia propone derogar la prohibición de la eutanasia y del suicidio asistido establecida en el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud. Dicho artículo prohíbe la eutanasia, entendida legalmente como homicidio por “piedad” realizado a través de un acto médico, así como cualquier forma de suicidio asistido.
La propuesta, recibida y respaldada por legisladores de MORENA, PT y MC, también busca modificar la Constitución y el Código Penal Federal.
LEE Cuidados paliativos: derecho olvidado en México
En este contexto, Red Familia advierte que, detrás del discurso de la “muerte digna”, hay un trasfondo económico: recortar recursos en salud pública y dejar sin atención a quienes más necesitan cuidados médicos y paliativos.
“Quieren ahorrar en medicinas, doctores y hospitales, ofreciendo la muerte como una opción. Pero morir no puede ser la respuesta al dolor ni al abandono del Estado”, externó Red Familia.
La vida no pierde su dignidad por el dolor o la enfermedad
Por su parte, la Dra. Adriana Templos señaló que la iniciativa elimina por completo los cuidados paliativos.
“Sabemos que en nuestro país el servicio de salud está sobrecargado y no hay presupuesto que alcance, pero implementar un buen sistema de cuidados paliativos, nos permite disminuir los internamientos hospitalarios, las atenciones de urgencias, nos permite tener una muerte en un cobijo de dignidad de atención en domicilio y no utilizar recursos médicos que en ocasiones son innecesarios y desproporcionados, entonces esto se traduce en que la gente no quiere que le quiten la vida; lo que quiere es no sufrir”, resaltó la Dra. Templos.
Además, recordó que la Asociación Médica Mundial mantiene su rechazo a la eutanasia y al suicidio asistido; mientras el Consejo Europeo ha reiterado que el dolor y el sufrimiento no anulan la dignidad inherente de la vida humana por lo que se requiere la implementación urgente de Cuidados Paliativos en todos los países como un derecho humano.
“Hay que acabar con el dolor y sufrimiento, no con la vida de la persona”, enfatizó.
Amenaza para los más vulnerables
Por su parte la Dra. Martha Tarasco, Cofundadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac México, médico especialista en Foniatría, denunció que legalizar la eutanasia transformaría profundamente la relación del Estado con la vida y con la medicina, abriendo la puerta a abusos y presiones contra enfermos terminales y personas sin recursos.
“El médico está entrenado y su mayor motivación es ayudar a los pacientes. Pero al obligarlo a terminar con sus vidas se destruye la alianza médico-paciente, y surge desconfianza, como sucede ya en los países que han despenalizado la eutanasia”, resaltó.
Agregó que la eutanasia cuesta mucho dinero “legalizar la eutanasia sería más un problema que una solución, la eutanasia cuesta económicamente mucho, además de que consiste en poner una inyección letal que contiene los mismos fármacos que se le suministra a una persona condenada a pena de muerte; el costo de una inyección letal para pena de muerte, varía, pero puede alcanzar los 100 mil dólares, según se ha documentado en Estados Unidos”, advierte la Dra Tarasco.
LEE Sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia: Dr. Guillermo Aréchiga
También explicó que la experiencia internacional en los países donde se realiza, muestra que de los tres requisitos para la misma: tener una enfermedad en estado terminal, incurable y que ocasione gran malestar, su uso se generaliza a casos en los que no existen ninguna de las tres condiciones. Como aplicarla a una persona solo por ser alcohólico.
Menciona el caso de Canadá, donde la ley aprobada en 2016 bajo parámetros estrictos se amplió tan sÓlo cinco años después para incluir a personas sin enfermedades terminales e incluso a menores de edad, generando críticas por abusos.
Agregó que Bélgica y Países Bajos registran casos aún más alarmantes:
• Gemelos jóvenes sometidos a eutanasia sólo por quedar ciegos.
• Mujer con depresión moderada a quien se le aplicó el procedimiento sin haberlo solicitado ella.
• Adultos mayores que evitan hospitales por miedo a que se les induzca la muerte sin consentimiento claro.
Llamado a los legisladores
La Dra. Adriana Templos y la Dra. Martha Tarasco coinciden en que no es una prioridad abordar estos tipos de temas y llamaron al Congreso de la Unión a rechazar esta iniciativa y concentrarse en garantizar el abasto de medicamentos, fortalecer la infraestructura hospitalaria y facilitar el acceso a cuidados paliativos.
“Legalizar la eutanasia no es prioridad. La prioridad es que ningún mexicano muera por falta de atención médica, por dolor no tratado o por abandono del sistema de salud”, concluyeron.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
“Ley Trasciende” cuestiona la dignidad humana: acompañar y cuidar también es defender la vida
Ciudad de México.- Ante la iniciativa de la llamada Ley Trasciende, que plantea legalizar la eutanasia para personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas. La Arquidiócesis Primada de México publica un mensaje en Desde la Fe, donde señala que la propuesta contiene errores en materia jurídica y de derechos humanos.
En este sentido, la Iglesia sostiene que el Estado debe garantizar atención y acompañamiento, no la eliminación del doliente.
El texto indica que “existe una idea romantizada” sobre la eutanasia como una muerte sin dolor, aunque testimonios médicos confirman lo contrario.
Añade que los cuidados paliativos reducen las solicitudes de eutanasia en países donde esta práctica se aplica. Por ello, pide que los recursos públicos se destinen a fortalecer esta atención.
En su cuenta oficial de X, Desde la Fe expresó: “Acompañar, cuidar y amar hasta el final también es una forma de defender la vida”.
La Ley Trasciende abre un debate sobre la vida, la muerte y el papel del Estado frente al sufrimiento.
La Iglesia advierte que al definir la “vida digna” como la única protegida, la iniciativa excluye a quienes enfrentan dolor o discapacidad.
“El sufrimiento no quita el valor de la vida”, indica el editorial.
Te puede interesar:
“Aceptar lo contrario conduce a ideologías que niegan la humanidad de los más frágiles”.
Por su parte y de acuerdo con el editorial, la Asociación Médica Mundial mantiene su oposición a la eutanasia y al suicidio asistido.
Señala que la función de la medicina es aliviar y acompañar, no causar la muerte de manera deliberada.
El tema plantea una reflexión sobre la manera en que México acompaña a quienes padecen enfermedades graves y sobre la necesidad de fortalecer el sistema de salud y los cuidados paliativos.
La Iglesia plantea tres acciones principales:
Ampliar los cuidados paliativos para que todas las personas con enfermedades terminales reciban atención médica y apoyo emocional y espiritual.
Respetar la objeción de conciencia de médicos, enfermeras y notarios.
Reafirmar el valor de la vida en todas sus etapas y promover políticas que acompañen y alivien el dolor.
El mensaje sostiene que ofrecer la eutanasia como salida “refleja un Estado que abandona su deber de cuidar”.
La Iglesia pide fortalecer una cultura del acompañamiento basada en la atención, la escucha y la cercanía.
El debate sobre la Ley Trasciende plantea cómo México entiende la vida y el final de la existencia. La Iglesia sostiene que la dignidad se mantiene en toda condición y que el Estado debe protegerla.
“Morir bien implica vivir bien los últimos momentos, con atención y compañía”, indica el editorial.
Con este mensaje, la Iglesia pide a los poderes públicos no optar por la muerte como respuesta, sino por una política de atención y acompañamiento al enfermo y a su familia.
Posturas desde el Congreso y la medicina
En días pasados y en entrevista exclusiva con Siete24 noticias, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que aprobar la eutanasia sin garantizar antes los cuidados paliativos sería “una derrota social de la medicina”.
Señaló que muchas personas en México mueren con dolor y sin acceso a tratamiento adecuado, y advirtió que “convertir al médico en instrumento de muerte va contra su vocación, porque su misión es preservar la vida”.
Ramírez Barba destacó que recurrir a la eutanasia como opción ante un sistema de salud deficiente “abre una puerta peligrosa a la inequidad”. Pidió al Estado asegurar atención médica, acompañamiento espiritual y apoyo emocional para los pacientes y sus familias.
Por su parte, el doctor Guillermo Eduardo Aréchiga Ornelas consideró que “sin cuidados paliativos, México no está listo para debatir la eutanasia”.
Explicó que solo un pequeño porcentaje de quienes requieren estos cuidados accede a ellos y que en muchas escuelas de medicina no se imparte formación suficiente en esta materia.
El especialista subrayó que antes de discutir la eutanasia, el país debe garantizar una cobertura nacional de cuidados paliativos que permita aliviar el dolor físico y emocional. Recalcó que “nadie debe morir con sufrimiento evitable”, y que la prioridad debe ser fortalecer el sistema de salud para atender dignamente hasta el final de la vida.
ARH
Dignidad Humana
Dormir en banquetas ya no será delito; protegen dignidad de quienes viven en la calle
Ciudad de México.— Por las noches, Morelos tiene un nuevo tipo de descanso: el de la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puso fin a una práctica que convertía en delito lo que para muchos era una necesidad humana: dormir.
Lo que para muchos es un acto cotidiano, para personas sin hogar representa una lucha diaria por la supervivencia. Dormir en la calle no es una elección, sino una consecuencia de exclusión, desempleo o quizá violencia familiar.
La Corte: dormir en la calle no puede ser un delito
La Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó el principio constitucional de dignidad humana al declarar inválidas las normas de los municipios de Mazatepec y Miacatlán, en Morelos, que imponían multas de hasta $2,838 pesos a quienes durmieran en la vía pública.
El Pleno determinó que castigar a una persona por dormir en la calle es una medida injusta y discriminatoria, pues el sueño es una necesidad biológica universal.
“Ninguna autoridad puede sancionar a quien carece de un techo donde descansar”, resolvió la Corte.
La decisión marca un precedente en la defensa de los derechos fundamentales, especialmente para quienes viven en situación de calle y suelen ser los más invisibilizados por las políticas públicas.
Vaguedad y abuso: las normas del castigo
Además, la Corte invalidó disposiciones de las leyes de ingresos municipales que sancionaban conductas ambiguas como “alterar el orden y la seguridad pública”, “provocar escándalo” o “insultar o faltar el respeto a la autoridad”.
LEE Urgen a proteger la vida y dignidad de menores de edad en México
El tribunal consideró que su ambigüedad favorecía la arbitrariedad, pues carecen de reglas claras que delimiten qué conductas realmente alteran la convivencia.
En su resolución, los ministros subrayaron que las leyes deben redactarse con claridad y precisión, para evitar que las autoridades municipales apliquen sanciones con criterios subjetivos o discrecionales.
La decisión de la Corte obliga a las autoridades locales a revisar sus reglamentos y políticas públicas con un enfoque de derechos humanos.
Dormir en la calle ya no podrá ser sancionado en Mazatepec y Miacatlán, pero el reto real está en garantizar espacios de refugio, identidad y trabajo para quienes no tienen un hogar.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Parteras tradicionales mexicanas ayudan a Dinamarca a reducir muerte materna e infantil
El futbol se alista como agente de paz rumbo al Mundial 2026
“Nos estamos separando”: cómo hablar del divorcio con los hijos sin romper su mundo
Empresas que cuidan la infancia: nace la Norma BULL-LI:2025/A
“No desaparece el sufrimiento”, la eutanasia repite el procedimiento de una ejecución, alerta bioetista
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Día de Muertos ¿Cómo nace la tradición?
¿Cuál es el significado de la ofrenda de Día de Muertos?
Comentario especial de ‘Diálogos por la Esperanza’ sobre la nueva Exhortación Apostólica del Papa León XIV
“Pensé que no iba a lograrlo”: Martha Higareda espera el nacimiento de sus gemelas
La fascinante historia de 500 años de la Iglesia de San Hipólito
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
El renacer de Tavo Betancourt; Cuando el éxito te rompe y el arte te reconstruye
-
Dignidad Humanahace 1 día
“Morir no puede ser la respuesta al dolor”: especialistas piden fortalecer cuidados paliativos
-
CDMXhace 2 días
Alertan por fraudes digitales en el Buen Fin: Protege a tu familia
-
Historias que Conectanhace 1 día
Isabela, la bebé mexicana que nació a las 27 semanas y un solo pulmón