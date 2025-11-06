“No es compasión, es homicidio”: postura de diputado sobre la eutanasia en México

Ciudad de México.- El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba, advirtió que aprobar la eutanasia sin garantizar antes cuidados paliativos dignos representa una derrota social de la medicina. En entrevista con Siete24 Noticias, afirmó que preservar la vida humana es un deber del Estado y de toda la sociedad.

Debate legislativo sobre eutanasia.

Ramírez Barba explicó que existen iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso para legalizar la eutanasia. Sin embargo, señaló que en México muchas personas mueren con dolor y sin acceso a tratamientos paliativos.

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

“Cuando tú tienes mucho dolor te quieres hasta morir”, comentó, al distinguir entre el deseo de morir por sufrimiento y la necesidad de acceder a una vida sin dolor.

El legislador consideró que la eutanasia se plantea como una opción económica ante un sistema de salud deficiente, lo que calificó como un error ético. “No es compasión, es un homicidio”, dijo.

Cuidados paliativos, una prioridad pendiente.

Ramírez Barba sostuvo que el Estado debe garantizar atención médica, acompañamiento emocional, apoyo espiritual y respeto hasta el final natural de la vida. Recordó que los cuidados paliativos constituyen un derecho humano y que su fortalecimiento debe ser prioridad antes de discutir la eutanasia.

Riesgos para los sectores vulnerables.

El diputado advirtió que legalizar la eutanasia en un contexto de desigualdad sanitaria podría afectar a los grupos más vulnerables, como adultos mayores, personas con discapacidad o sin recursos.

“Convertir al médico en instrumento de muerte va contra su vocación; porque su misión es preservar la vida”, afirmó. Agregó que utilizar la eutanasia como herramienta para reducir costos en salud pública “abre una puerta peligrosa a la inequidad”.

Te puede interesar: Miles de personas sin alimentos: la ONU declara emergencia por hambruna en Sudán

Cultura de la vida.

Desde la bancada panista, Ramírez Barba planteó que el derecho a la vida es inviolable y fundamento de todos los demás derechos. Propuso fortalecer la atención médica integral y los cuidados paliativos como alternativa al debate sobre la eutanasia.

“Tenemos que impugnar la cultura del descarte y apostar por la defensa de la vida hasta el final natural”, expresó.

Postura de la Iglesia Católica.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) también se pronunció sobre el tema en el año 2023, al señalar que “arrebatar la vida a otra persona, más que un acto de compasión, es un gesto de abandono, por lo que la eutanasia es siempre un atentado en contra de la dignidad de la persona”.

en ese mismo año (2023), monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, obispo de Culiacán y director de la Dimensión Episcopal para la Vida, afirmó que “la sola posibilidad de la eutanasia ya elimina toda esperanza, y sin ella, el ser humano pierde el sentido de la vida”.

Herrera Quiñónez subrayó que la postura de la Iglesia busca promover el acompañamiento humano en el sufrimiento. “Lo que pedimos es una mirada compasiva, no una salida fácil. Acompañar a quien sufre es un acto de amor, no de indiferencia”, concluyó.

ARH