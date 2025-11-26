“Nuestra lengua materna sigue aquí”: Antonina Rivera reivindica la dignidad Nguíva

Ciudad de México.— Antonina Rivera Marín se presentó ante el Senado de la República con la fuerza de una historia transmitida por generaciones. Llegó desde San Felipe Otlaltepec, en Puebla, para hablar en Nguíva y recordar que su comunidad permanece viva. Se comunicó en su lengua materna que aprendió en familia y que conserva como parte esencial de su identidad.
Antonina Rivera expuso la necesidad de construir un país con oportunidades para hombres y mujeres en un marco de respeto a los pueblos originarios. Reafirmó la importancia de expresarse desde los códigos heredados por su familia y su pueblo.
Recordó que las mujeres Nguívas han buscado ser reconocidas y aún enfrentan situaciones que las colocan en espacios de invisibilidad. Señaló que continúan presentes, con voz, con presencia y con participación en la vida pública, y que su mensaje refleja la voluntad de las mujeres de su región de encontrar espacios donde se escuche su realidad.
Lengua materna como puente entre generaciones
Rivera Marín subrayó que hablar y pensar en más de una lengua brinda una comprensión amplia de la vida comunitaria. Explicó que ese conocimiento permite reconocer el sentir de las personas y entender las preocupaciones que persisten en su región. Afirmó que persisten ideas que se deben revisar para que mujeres y hombres trabajen en colaboración, con roles distintos que contribuyen al desarrollo conjunto.
Identidad más allá de los estereotipos
Antonina Rivera compartió que los pueblos originarios continúan enfrentando miradas que los reducen a imágenes antiguas o folclorizadas. Solicitó que dejen de ser vistos como piezas de museo y que se reconozca la diversidad interna de cada comunidad.
Expresó que la vestimenta tradicional es motivo de respeto, pero que no define por sí sola la identidad. Detalló que la organización comunitaria, la lengua, la cosmovisión, la gastronomía, las prácticas y los saberes forman parte de la esencia de los pueblos originarios.
Enfatizó que muchas veces los visitantes, e incluso instituciones, buscan encasillar a las comunidades a partir de imágenes simplificadas que no representan la complejidad de sus formas de vida.
Herencia familiar y saberes transmitidos por generaciones
Rivera expuso que el conocimiento de su comunidad se mantiene gracias a la oralidad y al compromiso de cada generación para transmitirlo a quienes vienen detrás. Comentó que las familias han sido guardianas de saberes que han permitido conservar su legado cultural.
Agregó que su propia formación incluye estudios en enfermería y un servicio de casi 28 años en una clínica rural del IMSS, además de su labor en la promoción de la medicina tradicional.
La medicina tradicional y la salud comunitaria
Asimismo explicó que la medicina tradicional e indígena pueden fortalecerse al aplicarse de manera simultánea con la medicina institucional. Consideró que ambas pueden complementarse con la supervisión de especialistas para beneficio de los pacientes en regiones donde los saberes ancestrales se mantienen vigentes.
Volver al origen para cuidar la vida
Antonina Rivera abordó la importancia de preservar la relación con la tierra y con los cultivos que sostienen a sus comunidades. Recordó el valor de conservar las semillas nativas como el maíz criollo, presente en México en una amplia variedad de colores y sabores.
“No busco culpables, solo busco a mi niño”: Brenda Valenzuela, mamá de Carlos Emilio
A 50 días de l desaparición del joven en Mazatlán
Ciudad de México.- Han pasado más de 50 días desde la noche del 5 de octubre de 2024, cuando el joven Carlos Emilio López Valenzuela, de 25 años, fue visto por última vez a la salida de un conocido bar en Mazatlán, Sinaloa. La búsqueda incansable de Brenda Valenzuela, es la de cientos de madres en México.
Brenda Valenzuela publicó un mensaje en sus redes sociales, un súplica a quienes pudieran tener a su hijo o saber de él, apelando únicamente a la piedad humana:
“Yo solo soy mamá. No soy política, no soy jueza, no soy enemiga de nadie. No quiero culpar a nadie, no quiero nombres, no quiero explicaciones. No busco castigo. Solo quiero a mi hijo vivo. Carlos Emilio es mi corazón. Yo no sé quién puede ayudarme, no sé quién lo vio, no sé quién tiene información”.
En su emotiva carta, Brenda enfatiza que no busca venganza ni quiere culpables, su único deseo es volver a abrazar a su hijo.
“Si alguien, quien sea, tiene la posibilidad de ayudarlo a regresar, no pido que se entregue, no pido que hable, no pido que se exponga. Solo pido compasión. Nada más que eso: compasión. Una madre no trae venganza en el corazón. Trae amor. Y ese amor hoy les habla a todos los corazones que puedan escuchar: déjenme abrazar a mi hijo. Dejen que viva. No busco culpables. Solo busco a mi niño.”
La familia cuestiona la versión de la fiscalía de Sinaloa
La emotiva súplica de Brenda se da en un contexto de tensión y dudas sobre la investigación oficial del caso Carlos Emilio. Recientemente, el Fiscal Regional Isaac Aguayo declaró que el joven habría salido por su propio pie por la puerta trasera del bar, acompañado de dos hombres y subieron a una camioneta.
Para la familia López Valenzuela, esta versión oficial generó más incertidumbre que claridad. Brenda cuestionó públicamente al Vicefiscal, señalando que la información de rutas y personas identificadas debió haberse compartido mucho antes, y que la investigación es lenta e incompleta.
En declaraciones a medios, la madre de Carlos Emilio expresó su frustración ante la falta de detalles y el vacío que deja el reporte de la Fiscalía.
“Definitivamente las declaraciones del vicefiscal pues no puedo tomarlas tal cual como un avance… Me surgen muchas más preguntas que respuestas de lo que se obtiene de esa información”, señaló la señora Valenzuela, quien cuestionó porqué su hijo, siendo cliente, salió por una puerta trasera y quiénes son las personas que lo acompañaban.
La madre del joven deportista y profesionista desaparecido exige más transparencia y continuidad en la línea de tiempo de los hechos, antes de que su hijo saliera del establecimiento:
“Yo creo que, pues, a lo mejor de manera inmediata ya sería muy bueno que el vicefiscal nos diera nuevas declaraciones, nos compartiera más información si es verdad que ya tienen definida una ruta probable de a dónde se la llevaron”.
Mientras la investigación avanza lentamente, el mensaje de Brenda Valenzuela es el de una madre que, ante la desesperación, solo pide que a su hijo Carlos Emilio se le permita vivir.
npq
Piden incluir a niñez y adolescencia en “plan integral contra el abuso sexual”
Ciudad de México.— El Plan Integral contra el Abuso Sexual, presentado por el Gobierno Federal el 6 de noviembre, abrió una ruta nacional para atender y denunciar este delito. Early Institute reconoció el avance institucional, sin embargo, advirtió que el documento no incluye de manera explícita a niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan vulnerabilidad particular ante esta forma de violencia.
Ruta nacional para atender y denunciar
El organismo especializado en primera infancia señaló que el Plan contempla una ruta homogénea de atención y denuncia, accesible y clara para todo el país. Subrayó que este ordenamiento puede facilitar respuestas rápidas y eficaces ante hechos de abuso sexual.
El análisis del instituto identifica también la importancia de campañas públicas que impulsen la denuncia y que visibilicen conductas que afectan a distintas personas en México. A esto se suma el fortalecimiento de la capacitación y coordinación entre instituciones, con el fin de asegurar investigaciones con perspectiva de género y enfoque centrado en las víctimas.
Ausencia de la niñez en el documento
Sin embargo, Early Institute expresó preocupación porque el Plan no menciona explícitamente a niñas, niños y adolescentes como víctimas. Expuso que este grupo requiere atención puntual debido a los contextos de riesgo que enfrenta.
La organización recordó los registros oficiales de delitos sexuales contra esta población. En 2020 se abrieron 21,717 carpetas de investigación y para 2021 la cifra aumentó a 22,410, lo que representó un incremento del 3 por ciento. Entre 2021 y 2022 se dio el aumento más marcado, con 29,726 carpetas que significaron un crecimiento del 32 por ciento. Durante 2023 se documentaron 35,866 casos y esto reflejó un aumento cercano al 21 por ciento respecto del año anterior.
El instituto afirmó que, sin una perspectiva de niñez y adolescencia, la política pública quedaría incompleta y limitaría su capacidad de transformación.
Propuestas para fortalecer el Plan
Early Institute planteó que el Gobierno Federal y los congresos locales consideren tres premisas centrales en la implementación del Plan Integral contra el Abuso Sexual.
Primera consiste en incorporar con claridad la perspectiva de niñez y adolescencia, ya que también forma parte de las víctimas.
Segunda apunta a revisar y armonizar la tipificación de los delitos sexuales en todo el país ante la diversidad de criterios vigentes, con el fin de garantizar acceso a la justicia para cualquier persona afectada.
Tercera sugiere el uso de la plataforma alumbramx.org, recurso gratuito y basado en evidencia que ofrece herramientas de prevención y que busca acompañar a instituciones y ciudadanía en acciones informadas y con enfoque de derechos.
Cambios normativos y participación social
El instituto urgió que que la conversación nacional no deje fuera a niñas, niños y adolescentes y reiteró que la respuesta institucional debe incluirlos de manera explícita.
La violencia digital es una realidad que afecta a 10 millones de mujeres
Ximena Sariñana se suma a campaña
Ciudad de México. – La violencia en contra de las mujeres tiene un nuevo y masivo campo de acción en los entornos digitales, la violencia digital es real y es un fenómeno que afecta la vida de 10 millones de mujeres en México.
En el contexto del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, este 25 de noviembre, las estadísticas oficiales dimensionan la urgencia de visibilizar y combatir el ciberacoso y la agresión en línea.
Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2024), 10 millones de mujeres en México enfrentaron algún tipo de agresión en plataformas digitales. Lo que ocurre en el mundo virtual tiene efectos devastadores en la vida real de las víctimas.
El ciberacoso, una práctica normalizada
La violencia digital adopta múltiples formas, y muchas de ellas se han normalizado en la interacción cotidiana en línea, a pesar de su impacto nocivo. La principal evidencia de esto es el envío no solicitado de contenido sexual.
Una de cada tres mujeres en México ha recibido material de naturaleza sexual sin su consentimiento, según datos del INEGI (2024), esta es una de las formas más extendidas de ciberacoso y agresión.
A nivel global, la problemática no es menor: el 40 por ciento de las mujeres ha vivido violencia digital y, lo que es igualmente preocupante, 9 de cada 10 que navegan en línea han presenciado ataques directos contra otras mujeres (The Economist Intelligence Unit, 2021).
El rápido auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA) ha introducido nuevas formas de violencia, particularmente dirigidas contra las mujeres y las niñas.
El 95 por ciento de las imágenes o videos manipulados mediante inteligencia artificial para simular contenido sexual no consentido (conocidos como deepfakes) tiene como protagonistas a mujeres, documenta un informe de Naciones Unidas (2024), las herramientas de manipulación de imágenes y video se utilizan predominantemente para el abuso.
Esta desproporción refleja cómo la tecnología puede exacerbar y profundizar formas específicas de violencia de género.
Ximena Sariñana y Karla Souza se suman en contra de la violencia digital hacia las mujeres
Ante este panorama la sociedad civil y diversas figuras públicas participan en una campaña para identificar y detener este tipo de acoso: Es real la violencia digital, cuenta con la participación de la organización Defensoras Digitales liderada por Olimpia Coral Melo, busca concientizar sobre este problema social también en el entorno digital.
Para fortalecer la difusión y el alcance de los mensajes, se sumaron figuras como Ximena Sariñana y Karla Souza, ambas artistas y madres de niñas, y Embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres; junto a Marion Reimers, Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Diego Alfaro, Alfonso Dosal y Emmanuel Restrepo.
La campaña se articula en torno a tres acciones esenciales para que las mujeres y la sociedad en general puedan defenderse y actuar:
Informarse: Para identificar y reconocer las múltiples formas de violencia digital.
Detectar: Para dejar de normalizar las agresiones en línea.
Denunciar: Para hacer valer los derechos y asegurar la respuesta institucional.
La magnitud de los 10 millones de víctimas en México exige una respuesta institucional integral y coordinada, reafirmando que la seguridad y la dignidad de las mujeres deben estar garantizadas al navegar en la red.
“My G”: el amor que impulsa la causa de Aitch por el síndrome de Down
Ciudad de México.— Harrison James Armstrong, conocido como Aitch, rapero y participante del programa “I’m a Celebrity… Get Me Outta Here!”, expresó su desacuerdo con las leyes eugenésicas sobre el aborto en el Reino Unido. Su postura parte de su relación con su hermana Gracie, de 13 años, quien tiene síndrome de Down.
En entrevista con el Daily Mail explicó que decidió participar en el programa para crear conciencia sobre las personas con síndrome de Down y en honor a su hermana. Señaló que busca evitar que las familias reciban el diagnóstico con desánimo. Afirmó que considera el síndrome de Down como “una bendición” y espera que nadie responda con frases de pésame cuando una persona informa que un familiar vive con esta condición.
Aitch afirmó que su objetivo principal es que el síndrome de Down no se perciba como algo negativo. Dijo que su intención es que el tema no provoque reacciones de compasión y expresó que, según su experiencia, quienes viven con esta condición son “las mejores personas del mundo”.
Canción dedicada a Gracie
Hace tres años, el rapero colaboró con Ed Sheeran en la canción “My G”, dedicada a su hermana. Los fondos recaudados fueron donados a la Asociación del Síndrome de Down. A través de redes sociales presentó el tema y expresó su aprecio por Gracie, a quien llamó “la chica más perfecta” que ha conocido y no cambiaría su vida con ella.
Marco británico sobre aborto por discapacidad
La legislación del Reino Unido contempla que el aborto no es permitido después de las 24 semanas de embarazo, salvo cuando existe una discapacidad diagnosticada en el feto, esta excepción abarca incluso casos considerados leves o corregibles, como el labio leporino. También señala que la expansión de pruebas prenatales incrementó los abortos motivados por criterios eugenésicos.
En Inglaterra, Gales y Escocia el aborto por motivos de discapacidad fetal grave está permitido legalmente sin límite de gestación.
Heidi Crowter y la impugnación judicial contra la ley
Heidi Crowter, mujer con síndrome de Down, emprendió acciones legales para intentar modificar esta legislación. Su objetivo fue poner fin a los abortos permitidos después de las 24 semanas por motivos de discapacidad. Su caso fue presentado ante los tribunales, pero no obtuvo el resultado esperado.
Crowter aseguró que la política pública que establece como norma el aborto de bebés con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, le hace sentir que no debería existir.
Mencionó que conoce de primera mano lo que implica vivir con esta condición y afirmó que ese conocimiento fundamenta su campaña para evitar que bebés con su condición sean abortados.
ebv
