“Nuestra lengua materna sigue aquí”: Antonina Rivera reivindica la dignidad Nguíva

Ciudad de México.— Antonina Rivera Marín se presentó ante el Senado de la República con la fuerza de una historia transmitida por generaciones. Llegó desde San Felipe Otlaltepec, en Puebla, para hablar en Nguíva y recordar que su comunidad permanece viva. Se comunicó en su lengua materna que aprendió en familia y que conserva como parte esencial de su identidad.

Antonina Rivera expuso la necesidad de construir un país con oportunidades para hombres y mujeres en un marco de respeto a los pueblos originarios. Reafirmó la importancia de expresarse desde los códigos heredados por su familia y su pueblo.

Recordó que las mujeres Nguívas han buscado ser reconocidas y aún enfrentan situaciones que las colocan en espacios de invisibilidad. Señaló que continúan presentes, con voz, con presencia y con participación en la vida pública, y que su mensaje refleja la voluntad de las mujeres de su región de encontrar espacios donde se escuche su realidad.

Lengua materna como puente entre generaciones

Rivera Marín subrayó que hablar y pensar en más de una lengua brinda una comprensión amplia de la vida comunitaria. Explicó que ese conocimiento permite reconocer el sentir de las personas y entender las preocupaciones que persisten en su región. Afirmó que persisten ideas que se deben revisar para que mujeres y hombres trabajen en colaboración, con roles distintos que contribuyen al desarrollo conjunto.

Identidad más allá de los estereotipos

Antonina Rivera compartió que los pueblos originarios continúan enfrentando miradas que los reducen a imágenes antiguas o folclorizadas. Solicitó que dejen de ser vistos como piezas de museo y que se reconozca la diversidad interna de cada comunidad.

Expresó que la vestimenta tradicional es motivo de respeto, pero que no define por sí sola la identidad. Detalló que la organización comunitaria, la lengua, la cosmovisión, la gastronomía, las prácticas y los saberes forman parte de la esencia de los pueblos originarios.

Enfatizó que muchas veces los visitantes, e incluso instituciones, buscan encasillar a las comunidades a partir de imágenes simplificadas que no representan la complejidad de sus formas de vida.

Herencia familiar y saberes transmitidos por generaciones

Rivera expuso que el conocimiento de su comunidad se mantiene gracias a la oralidad y al compromiso de cada generación para transmitirlo a quienes vienen detrás. Comentó que las familias han sido guardianas de saberes que han permitido conservar su legado cultural.

Agregó que su propia formación incluye estudios en enfermería y un servicio de casi 28 años en una clínica rural del IMSS, además de su labor en la promoción de la medicina tradicional.

La medicina tradicional y la salud comunitaria

Asimismo explicó que la medicina tradicional e indígena pueden fortalecerse al aplicarse de manera simultánea con la medicina institucional. Consideró que ambas pueden complementarse con la supervisión de especialistas para beneficio de los pacientes en regiones donde los saberes ancestrales se mantienen vigentes.

Volver al origen para cuidar la vida

Antonina Rivera abordó la importancia de preservar la relación con la tierra y con los cultivos que sostienen a sus comunidades. Recordó el valor de conservar las semillas nativas como el maíz criollo, presente en México en una amplia variedad de colores y sabores.

📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp

ebv