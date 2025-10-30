Operan en México a bebé de 26 semanas dentro del vientre materno

Ciudad de México.— Un latido de esperanza. En el vientre de su madre, un bebé de apenas 26 semanas fue operado por un equipo médico mexicano para darle la posibilidad de caminar y vivir con plenitud.

La cirugía, realizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Gineco Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, marcó un nuevo logro para la medicina fetal en México y un mensaje de esperanza para muchas familias.

Equipo trabaja por la vida desde el vientre

El procedimiento fue realizado por un grupo multidisciplinario de anestesiólogos, gineco-obstetras, cirujanos fetales, neurocirujanos neonatales y personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En conjunto, llevaron a cabo una microcirugía de alta precisión para corregir una espina bífida, malformación que afecta la médula espinal y compromete la movilidad de las piernas.

La intervención, poco frecuente incluso en hospitales de primer nivel a nivel internacional, busca evitar que los bebés afectados dependan de una silla de ruedas al nacer. Cada paso en el quirófano fue pensado para proteger dos vidas: la de la madre y la de su hijo.

La meta: que el bebé pueda caminar y vivir plenamente

El doctor Antonio Helue Mena, jefe de la División de Obstetricia de la UMAE No. 3, explicó que el propósito principal de esta cirugía es mejorar el pronóstico de vida del bebé. El objetivo es que, al nacer, pueda mover sus piernas, evitar la hidrocefalia y llevar una vida independiente.

El especialista detalló que la espina bífida ocurre cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el desarrollo fetal. Esta falla expone las raíces nerviosas y compromete la movilidad y el funcionamiento neurológico.

Por ello, la cirugía se realiza dentro del útero, antes del nacimiento, para cerrar la lesión capa por capa y proteger la médula espinal con un parche especial de duramadre.

“Si esperamos al nacimiento, el daño ya es irreversible”, explicó el equipo médico. La intervención intrauterina ofrece una oportunidad al sistema nervioso del bebé, evitando complicaciones que podrían limitar su desarrollo físico y cognitivo.

Paciente con derechos desde el inicio

Para la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, directora de la UMAE No. 3, cada cirugía de este tipo reafirma un principio ético y médico: el derecho a la salud y al desarrollo comienza en el vientre. “El feto es nuestro paciente principal”, explicó.

El procedimiento consiste en abrir cuidadosamente el útero para acceder al bebé y reparar el defecto antes del nacimiento, garantizando el cierre completo de la columna vertebral. Esto reduce el riesgo de incontinencia, debilidad muscular y daño neurológico.

La cirugía fetal es una muestra del compromiso del IMSS con la medicina de vanguardia y con la protección de la vida desde sus primeras etapas.

“La intervención evita complicaciones como incontinencia urinaria o fecal, debilidad en los miembros inferiores y daño neurológico. Para el IMSS, es una muestra clara del compromiso con el derecho a la salud, a la vida y al desarrollo integral desde el vientre materno”, subrayó.

Referente nacional en medicina materno-fetal

Desde 2022, la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 ha realizado más de 100 cirugías fetales, consolidándose como un referente nacional en medicina materno-fetal.

“Cada una de estas intervenciones representa la oportunidad de que un embarazo llegue a término y que el bebé pueda ir directamente a casa, sin requerir múltiples cirugías posteriores. Nuestra meta es ayudar al mayor número de familias posible”, concluyó la doctora Chinolla.

