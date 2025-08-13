Pobreza en México; así viven quienes no tienen acceso a educación, salud y vivienda

Ciudad de México.— Entre aroma del maíz tierno, escapando del vapor de una olla de esquites, cucharones y vasos de unicel, Brisia Martínez Martínez, de 44 años, originaria de Veracruz, ha hecho de su pequeño puesto en la Ciudad de México una trinchera diaria contra el hambre y la adversidad.
Madre de cuatro hijos y abuela de tres nietos, Brisia encarna en cada jornada las cifras que el INEGI traduce en porcentajes de pobreza, pero que en la vida real tienen rostro, voz y manos cansadas.
Su historia recuerda que detrás de cada dato frío existe una lucha silenciosa por sobrevivir con dignidad, una batalla que no siempre se mide en pesos, sino en esperanza.
Pobreza en México 2024: 38.5 millones sin acceso pleno a derechos básicos
En 2024, tres de cada diez mexicanos vivían en pobreza multidimensional, con rezagos en educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación, según el primer reporte oficial del INEGI tras asumir la medición de este indicador.
Un retrato renovado de la pobreza en el país
Por primera vez, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asumió la responsabilidad de medir la pobreza multidimensional en el país, tras la reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 y las modificaciones legales que entraron en vigor en julio de 2025.
El informe revela que, al cierre de 2024, 38.5 millones de personas se encontraban en pobreza multidimensional, es decir, con ingresos insuficientes y al menos una carencia social esencial. Dentro de este grupo, 7 millones vivían en pobreza extrema, con tres o más carencias y sin capacidad económica para adquirir una canasta alimentaria básica.
La proporción de población en pobreza fue de 29.6 %, lo que significa que tres de cada diez mexicanos carecían de acceso pleno a derechos como educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación. Aunque hubo una reducción respecto a 2022, el número de personas vulnerables por carencias sociales creció y alcanzó a 41.9 millones.
Reducción en cifras, persistencia en desigualdades
Entre 2022 y 2024, la pobreza multidimensional bajó de 46.8 a 38.5 millones de personas, mientras la pobreza extrema pasó de 9.1 a 7 millones.
Sin embargo, el análisis territorial muestra desigualdades marcadas: Chiapas (66 %), Guerrero (58.1 %) y Oaxaca (51.6 %) concentran los niveles más altos de pobreza, mientras Baja California (9.9 %) y Nuevo León (10.6 %) registran los más bajos.
En pobreza extrema, Chiapas (27.1 %) y Guerrero (21.3 %) lideran la lista, en contraste con Baja California (0.4 %) y Nuevo León (0.5 %).
Carencias sociales: avances y rezagos
A pesar de que todas las carencias sociales se redujeron en porcentaje entre 2022 y 2024, el número absoluto de personas vulnerables creció, lo que evidencia que la reducción no ha sido suficiente para revertir el rezago estructural.
Rezago educativo
En 2024, 24.2 millones de personas vivían con rezago educativo. La reducción fue leve, pasando de 19.4 a 18.6 % de la población. Chiapas, Oaxaca y Veracruz registraron aumentos, mientras Michoacán, Querétaro e Hidalgo lograron las mayores reducciones.
Acceso a servicios de salud
La carencia afectó a 44.5 millones de personas (34.2 % de la población). La disminución más significativa ocurrió en Oaxaca, que bajó de 65.7 a 43.9 %. Sin embargo, Baja California Sur y Colima reportaron aumentos.
Acceso a seguridad social
Afecta a 48.2 % de la población (62.7 millones de personas). Aunque hubo una leve mejora de dos puntos porcentuales, Guerrero, San Luis Potosí y Colima incrementaron su rezago en este rubro.
Calidad y espacios de la vivienda
En 2024, 10.3 millones de personas carecían de vivienda adecuada. Quintana Roo, Nayarit y Chiapas registraron mejoras, mientras Baja California Sur, Colima y Michoacán empeoraron.
Servicios básicos en la vivienda
La falta de servicios básicos afectó a 18.4 millones de personas. Hubo mejoras generalizadas, con reducciones significativas en Quintana Roo, Tabasco y Veracruz. Solo Colima reportó un incremento.
Alimentación nutritiva y de calidad
La carencia en este rubro disminuyó, pero aún impacta a 18.8 millones de personas. Veracruz, Aguascalientes y Tabasco lograron las mayores reducciones, mientras Chihuahua fue la única entidad con aumento.
Ingreso insuficiente: una barrera persistente
En el componente de bienestar económico, 46 millones de mexicanos tenían ingresos menores al valor de la canasta alimentaria y no alimentaria mensual, equivalente a 35.4 % de la población.
Además, 12.1 millones de personas no alcanzaban siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria, colocándose en pobreza extrema por ingresos.
Contrastes y retos
El reporte del INEGI refleja un avance en la reducción de la pobreza, pero también deja en evidencia que el crecimiento económico y los programas sociales no han sido suficientes para garantizar el acceso pleno a derechos esenciales.
ebv
Dignidad Humana
Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans
Ciudad de México.— Nathalie Jaimes conoce la violencia y la explotación. Su vida estuvo marcada por años dedicada a la prostitución, un camino que no eligió, sino que asumió empujada por el hambre y la necesidad de sostener a su familia. Madre, víctima de violencia vicaria y económica, llegó a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe para denunciar lo que considera una amenaza a los derechos de las mujeres: la prostitución y la agenda trans.
Feministas excluidas por disentir
Jaimes forma parte del colectivo Resistencia Radical del Estado de México, un grupo de feministas radicales y abolicionistas que, según relata, fueron impedidas de inscribirse y participar en el encuentro organizado por la ONU en la Ciudad de México. Explican que la exclusión se debe a su rechazo a la imposición del organismo internacional de una agenda trans y considerar la prostitución como un trabajo.
Para ellas, “mujer” es una categoría biológica y genética, no una identidad que pueda asumirse por decisión personal. Afirman que la posición de la ONU borra a las mujeres.
Contra la normalización de la prostitución
Afuera del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Nathalie Jaimes expone su historia. “Para que algo sea trabajo tiene que tener dignidad”, afirma, señalando que muchas mujeres entran en la prostitución no por elección, sino por la urgencia de alimentar a sus hijos, sostener un hogar o sobrevivir.
LEE Todas las mujeres debemos participar
Alerta que si la prostitución se reconoce como empleo formal, los proxenetas se convertirán en empresarios y lucrarán con el cuerpo de mujeres, niñas y niños. Para Nathalie, legalizar esta práctica es abrir la puerta a una industria que perpetúa la explotación y la desigualdad.
Voces invisibles en América Latina
Jaimes asegura que su testimonio es también la voz de mujeres que viven en comunidades rurales, sin acceso a oportunidades y sin presencia en espacios de decisión. Afirma que la violencia estructural y la falta de políticas efectivas las empujan a la vulnerabilidad.
Por ello, insiste en que la ONU, al permitir que cualquier persona que se identifique como mujer acceda a los derechos reservados al sexo femenino, ignora la base biológica sobre la que se han construido las luchas de las mujeres.
Reclamo que busca trascender
Su exigencia apunta a un objetivo central: que las mujeres sean reconocidas y protegidas en su valor humano íntegro, sin condiciones ni concesiones a agendas que, consideran, ponen en riesgo su dignidad.
npq
Dignidad Humana
¡No llegamos todas! Mujeres protestan ante la Conferencia Regional de la CEPAL
“Fuimos excluidas”
Ciudad de México.- ¡No llegamos todas! Es la protesta de mujeres mexicanas excluidas de la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, que con pancartas y consignas alzan sus voces frente al Centro Cultural Tlatelolco, donde a partir de este miércoles se realizan los trabajos de esta reunión de la CEPAL.
El tema de dicha conferencia este año es el de los cuidados, pero mujeres como Susana Jiménez, sobreviviente de violencia, señala que la violencia hacia las mujeres que muchas veces termina en asesinato, y las niñas y mujeres desaparecidas en el país, son temas mucho más a urgentes a tratar en México.
Criticó que la Conferencia decidió no invitar a asociaciones de mujeres que luchan por preservar la vida en medio de la violencia y a madres buscadoras y mujeres y niñas desaparecidas.
“En México hay una urgencia de acceso a la justicia, hay mujeres desaparecidas todos los días, 11 feminicidios cada día. El que se esté hablando de logros nos parece una hipocresía”.
Susana y otras compañeras protestan en la entrada del Centro Cultural Tlatelolco, en representación de todas aquellas que fueron excluidas.
“Creemos que no es justo que no se haya convocado y creemos que hay una exclusión, este es un evento institucional en el que no todas estamos representadas, que no llegamos todas”.
Pretenden llamar la atención sobre las mujeres invisibilizadas por el estado “las mujeres sobrevivientes de intento de feminicidio, las que ya no están, las desaparecidas, las que no pueden acceder a un refugio, todas aquellas a las que se les está obstaculizando su derecho a la justicia”.
Presumen en inauguración que en México es “tiempo de mujeres”
El testimonio de Susana afuera de la conferencia organizada por la CEPAL y ONU Mujeres, contrasta con el discurso oficial pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la inauguración de la XVI Conferencia Regional de la Mujer, realizada el martes en el salón Tesorería del Palacio Nacional, con la presencia de todas las integrantes de su gabinete.
Ahí la primera mujer presidenta de México reiteró que con su llegada al poder ejecutivo habían llegado todas, “No solo es tiempo de mujeres en México, sino en el mundo entero”, dijo y destacó la necesidad de reconocer el aporte y los derechos de todas y de evitar retrocesos a nivel nacional, regional y global.
La sociedad de cuidados es el tema central
Durante esta jornada se presentó el documento de posición “La sociedad del cuidado: gobernanza, economía política y diálogo social para una transformación con la igualdad de género“. Continuarán por la tarde con el Relanzamiento del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG).
npq
Dignidad Humana
Mujeres exigen políticas sin ideología para garantizar su dignidad
Denunciaron la exclusión de voces críticas
Ciudad de México.— La maternidad subrogada, la prostitución y la pornografía no empoderan a la mujer, la cosifican; son formas modernas de esclavitud que profundizan la violencia estructural y la explotación, reflexionó Alison González, de Un Día para Todas.
Durante el panel Mujer y dignidad: contra la explotación y por la verdadera igualdad, González señaló que “Hay banderas que aunque suenen justas, nos reducen a mercancía, nos exponen a explotación y van en contra de nuestra dignidad”.
“Organismos internacionales y conferencias globales promueven términos como ‘salud sexual reproductiva’ o ‘trabajo sexual regulado’, que suenan bien pero ocultan realidades como aborto, prostitución legalizada y maternidad subrogada. ¿Estas políticas responden realmente a lo que las mujeres necesitamos para vivir con dignidad?”
De esta forma da respuesta a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que inicia este martes en México, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y ONU Mujeres.
Exclusión de voces críticas
Alison González, de Un Día para Todas; Lianna Rebolledo, sobreviviente de violencia sexual y fundadora de Loving Life, y María Herrera, madre buscadora, denunciaron que asociaciones de mujeres fueron excluidas de participar en XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe.
“Es inconcebible que la Conferencia Regional pretenda aprobar compromisos que guían las políticas públicas enfocadas en garantizar nuestros derechos como mujeres, ignorándonos y sirviendo a los intereses de una agenda ideológica que nos borra, cosifica, explota y violenta”.
La verdadera igualdad no requiere ideologías
Las participantes rechazaron la imposición de modelos ideológicos que niegan la realidad biológica, espiritual y social de la mujer, subrayando que la verdadera igualdad no necesita del aborto.
“La verdadera igualdad no se construye con ideologías, sino con justicia, oportunidades reales, protección frente a la violencia y apoyo al papel insustituible de la mujer en la sociedad”, concluyeron en un posicionamiento entregado en la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlali Hernández.
Propuestas centradas en la persona
El colectivo Mujeres por la dignidad, libertad e igualdad propone políticas centradas en la persona y no en intereses ideológicos, así como acciones que fomenten el desarrollo personal y familiar, y garanticen una vida de calidad desde la concepción hasta la muerte natural.
Entre sus compromisos destacan:
- Formular propuestas legislativas que protejan a las mujeres de la explotación.
- Fortalecer redes de apoyo para víctimas de prostitución, pornografía y maternidad subrogada.
- Promover políticas públicas que defiendan a la familia y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas sin imposiciones ideológicas.
La dignidad de la mujer no es negociable
Frente a la negativa de la CEPAL y del gobierno para incluir voces de diferentes contextos y visiones, las activistas reiteraron que no aceptan que otras hablen por ellas y pidieron abrir un diálogo respetuoso.
Su mensaje fue claro: solo una visión basada en la dignidad intrínseca de la mujer permitirá construir sociedades libres de explotación, con verdadera igualdad.
npq
Dignidad Humana
Amamantar en público es un derecho: llaman a madres a ejercerlo sin miedo ni vergüenza
La ley protege a las madres
“Amamantar en público no es un favor ni una provocación, es un derecho protegido por ley. No debe esconderse, ni avergonzarse”, afirma la activista y educadora perinatal Serena Chávez, en un mensaje que ya es compartido miles de veces en redes sociales como parte de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2025.
Serena Chávez, quien también es madre, es una de las voces clave en nuestro país para defender el derecho de las madres a alimentar a sus hijos donde y cuando lo necesiten.
La ley protege a las madres que amamantan en México
En México, amamantar en público está protegido por la legislación nacional y es considerado como parte de los derechos humanos fundamentales a la salud y a la alimentación. De acuerdo con información oficial, cualquier acto que impida o critique este acto natural puede considerarse discriminatorio.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en México establece en el artículo 9, fracción XXXIV, que las mujeres tienen derecho a amantar a sus hijos en espacios públicos y considera discriminatorio prohibir, negar, limitar o restringir esta acción en dichos lugares.
De acuerdo con la ley, cualquier autoridad o particular que obstaculice la lactancia materna en espacios públicos o privados incurre en una infracción que puede ser sancionada.
Amamantar fortalece el vínculo madre-hijo
En México, la continuidad de la lactancia materna se ve limitada por factores como la desinformación y los entornos públicos y laborales poco favorables. Por ello, resulta urgente garantizar condiciones dignas para que las madres puedan amamantar de forma segura y cómoda, en espacios públicos, incluso durante su jornada laboral o su asistencia a clases en las escuelas o Universidad.
“La lactancia materna es uno de los actos más poderosos para asegurar un comienzo sano en la vida de las niñas y niños. Proteger y fomentar esta práctica es impulsar un mejor futuro, por eso trabajamos para que cada vez más madres tengan un espacio adecuado. No se trata sólo de alimentar, sino de abrazar, de cuidar, de crear lazos irrompibles desde el primer día”, aseguró Carolina Castro, Coordinadora de Vinculación Institucional de CCE, de la Red por la Primer Infancia, en una entrevista previa con Siete24.
Aunque los avances legales y sociales son notables, las redes sociales son testigo de testimonios en los que las madres son confrontadas o criticadas por alimentar a sus bebés en público. Pero cada vez más mujeres conocen sus derechos y se niegan a ceder ante la presión o el juicio social.
Organizaciones como la Liga de la Leche México y Programa Integral de Lactancia Universitaria,continúan con campañas educativas para recordar que la lactancia en público no solo es legal, sino fundamental para la salud física y emocional de los bebés.
npq
“Eres un caballero”; castigan a mujer policía del Metro por presuntas ofensas a persona trans
Pobreza en México; así viven quienes no tienen acceso a educación, salud y vivienda
Feministas denuncian exclusión de la ONU por oponerse a prostitución y agenda trans
Industria farmacéutica revela “secreto” para que Megafarmacia en México no muera
El valor del perdón en la familia: transformar heridas en aprendizajes
¿Cuánto ganan las trabajadoras domésticas en México?
“No creo en Dios, yo pienso en Él”: lección de Julián Huerta, el bolero otomí
CURP biométrica: ¿protección o vigilancia sin control?
Defiende la vida con cada paso: mamá corre media maratón con su bebé en el vientre
Siete museos gratuitos y geniales en CDMX
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
¿Hay vida eterna? Javier Cercas viajó hasta el fin del mundo para obtener la respuesta al misterio del Cristianismo
Superman vuelve con un mensaje de esperanza
