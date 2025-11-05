Pobreza infantil podría marcar el futuro de México

Ciudad de México.- Durante el sexenio anterior y de acuerdo con el gobierno federal, la población que vive en pobreza en México cayó de forma notable, pero un grupo sigue rezagado: los menores de cinco años enfrentan carencias graves.
La llamada “primera infancia” no avanzó al mismo ritmo que el resto del país, lo que implica una deuda social con quienes apenas comienzan la vida.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó resultados recientes que confirman una disminución histórica en la pobreza multidimensional: de 41.9 % a 29.6 % entre 2018 y 2024.
Evolución de la pobreza general en México (2018-2024) — muestra la disminución constante del porcentaje de población en pobreza.
Estas cifras se traducen que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, según los datos oficiales.
Sin embargo, en la población de cero a cinco años, el 41.9 % continúa en situación de pobreza, lo que equivale a cuatro de cada diez infantes. En 2018, la proporción alcanzaba 52.5 %, de modo que la reducción fue menor que en el resto de la población.
La primera infancia de 0 a 5 años, es la etapa más decisiva del desarrollo humano.
De acuerdo con el Early Institute y UNICEF, externan que lo que ocurre en esos años marca las capacidades cognitivas, emocionales y físicas para toda la vida.
Además, Renata Díaz Barreiro, especialista en desarrollo infantil, explicó que la pobreza en esos años afecta directamente el cerebro.
Pobreza infantil México.
“Si un niño crece en precariedad, sus conexiones neuronales se frenan y el daño puede ser irreversible”.
En una declaración difundida en TikTok, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advirtió que la pobreza y la exclusión también abren la puerta al crimen organizado.
“Quien está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos es el crimen”, alertó.
Ramírez sostuvo que miles de niños y adolescentes se vuelven vulnerables ante las redes criminales que aprovechan su necesidad económica y la falta de apoyo familiar y escolar.
Este fenómeno muestra que la pobreza infantil no solo limita el desarrollo: también amenaza la seguridad y el futuro de quienes deberían estar construyendo su vida con esperanza.
Hacia un sistema de cuidados para la primera infancia.
Pobreza infantil México.
Cabe recordar que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo propuso la creación del Sistema Nacional de Cuidados, integrado al “Anexo Transversal 31” del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026.
Este sistema busca apoyar a la primera infancia, a las personas mayores y a quienes viven con discapacidad, además de reconocer el trabajo de las cuidadoras, que en 75 % de los casos son mujeres, registra el INEGI.
Además, si el Congreso aprueba el presupuesto, se destinarán más de 466 mil millones de pesos para fortalecer políticas de atención y cuidado, con la meta de reducir las brechas sociales y de género.
Pobreza infantil México.
Un llamado a invertir en la niñez.
La reducción de la pobreza en México es un logro indiscutible. Pero cuando cuatro de cada diez niñas y niños menores de cinco años aún viven con carencias, el reto sigue vigente.
Para los organismos de protección infantil, invertir en la primera infancia no solo implica justicia social, sino también una estrategia de desarrollo nacional.
Finalmente Tania Ramírez directora del REDIM, concluyó que un país que protege a sus niños desde la cuna asegura un futuro con más oportunidades, menos violencia y mayor equidad.
ARH
Dignidad Humana
Los cuidados paliativos, derecho humano que honra la vida hasta el último instante
Ciudad de México.— El doctor Agustín Herrera Fragoso, investigador de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) y autor del libro “Eutanasia: Cuidados paliativos y atención al final de la vida”, considera que la eutanasia no representa un acto de libertad, sino la renuncia a la relación humana más profunda: la de acompañar y ser acompañado.
Mientras que los cuidados paliativos, en cambio, encarnan el verdadero sentido de la medicina: cuidar con ternura, aliviar con ciencia y amar con dignidad hasta el final.
El doctor Herrera señaló que la sociedad actual ha extendido la longevidad mediante avances científicos, aunque en muchos casos sin mejorar las condiciones de la vejez. Advirtió que la vida, en ese contexto, puede perder su sentido unitario y llevar a proponer la eutanasia o el suicidio asistido como alternativas ante el sufrimiento.
Definiciones y marco jurídico
Herrera Fragoso explicó que la eutanasia es una acción deliberada del médico que provoca la muerte del paciente, según la definición de la Organización Mundial de la Salud. Añadió que existen dos modelos de legalización: uno basado en la autonomía y otro que lo asocia al homicidio piadoso bajo la denominación de “calidad de vida”.
En ese sentido, señaló que el supuesto “derecho a morir” no puede considerarse un derecho humano, ya que este concepto se rige por el principio de universalidad y se aplica a todos los individuos.
Afirmó que el derecho humano es el derecho a la vida, por lo que hablar de un derecho a la muerte representa una contradicción jurídica.
La dignidad humana y su sentido jurídico
El investigador expuso que la dignidad humana es un valor inherente a la persona y constituye la base de los derechos humanos. Recordó que la Convención de Viena sobre Derechos Humanos define lo inherente como lo consustancial al ser humano.
LEE Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos
Indicó que el término “muerte digna”, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no debe considerarse una forma de suicidio asistido ni de eutanasia. Lo que debe prevalecer es la vida digna, entendida como el derecho a vivir hasta el último momento con las condiciones adecuadas de atención y acompañamiento.
Los cuidados paliativos como derecho
Herrera Fragoso explicó que los cuidados paliativos constituyen un enfoque destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes y familias que enfrentan enfermedades que amenazan la vida, mediante la prevención y alivio del sufrimiento a través del tratamiento oportuno del dolor y de otros problemas físicos, psicológicos y espirituales.
Mencionó que la Carta de Praga insta a los gobiernos a reconocer los cuidados paliativos como un derecho humano y que este principio también está incluido en la Ley General de Salud, así como en reglamentos, normas oficiales y códigos de ética del personal sanitario en México.
Límites éticos en la práctica médica
El académico subrayó la importancia de evitar la obstinación terapéutica, encarnizamiento o ensañamiento terapéutico, cuando se aplican tratamientos innecesarios que prolongan el sufrimiento del paciente.
Recordó que el ejercicio médico está guiado por principios éticos y bioéticos como el de “no hacer daño” (primum non nocere) y “hacer el bien y evitar el mal”, los cuales deben orientar toda atención terapéutica.
Autonomía, libertad y responsabilidad
Herrera Fragoso expuso que la autonomía personal implica autogobierno y autorregulación basada en la reflexión y el equilibrio entre razón y emoción. En cambio, la libertad individualista, entendida como “hacer lo que se quiera mientras no se afecte a terceros”, genera aislamiento y conflictos de interés.
Sostuvo que los derechos humanos se fundan en la coexistencia relacional y el respeto mutuo, no en la independencia absoluta. Destacó que el sufrimiento, en lugar de conducir al aislamiento, debe asumirse como una condición que exige acompañamiento y apoyo humano.
Principios para la atención al final de la vida
El especialista mencionó que la medicina y el derecho comparten principios de justicia, equidad y proporcionalidad y los cuidados paliativos son una forma ética y solidaria de atención que busca brindar condiciones dignas durante el proceso de la muerte, en contraste con la eutanasia, que no ofrece la integralidad del acto médico.
“Los cuidados paliativos es un cuidado humano ético y solidario que actualiza la naturaleza humana al final de la vida y brindar las condiciones dignas en un proceso de la muerte. Un servicio de salud puede ser la eutanasia, pero no ampara lo que realmente es esa integralidad de lo que es el acto médico”, finalizó el doctor Herrera Fragoso.
ebv
Dignidad Humana
Operan en México a bebé de 26 semanas dentro del vientre materno
Ciudad de México.— Un latido de esperanza. En el vientre de su madre, un bebé de apenas 26 semanas fue operado por un equipo médico mexicano para darle la posibilidad de caminar y vivir con plenitud.
La cirugía, realizada en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Gineco Obstetricia No. 3 del Centro Médico Nacional La Raza, marcó un nuevo logro para la medicina fetal en México y un mensaje de esperanza para muchas familias.
Equipo trabaja por la vida desde el vientre
El procedimiento fue realizado por un grupo multidisciplinario de anestesiólogos, gineco-obstetras, cirujanos fetales, neurocirujanos neonatales y personal de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En conjunto, llevaron a cabo una microcirugía de alta precisión para corregir una espina bífida, malformación que afecta la médula espinal y compromete la movilidad de las piernas.
La intervención, poco frecuente incluso en hospitales de primer nivel a nivel internacional, busca evitar que los bebés afectados dependan de una silla de ruedas al nacer. Cada paso en el quirófano fue pensado para proteger dos vidas: la de la madre y la de su hijo.
La meta: que el bebé pueda caminar y vivir plenamente
El doctor Antonio Helue Mena, jefe de la División de Obstetricia de la UMAE No. 3, explicó que el propósito principal de esta cirugía es mejorar el pronóstico de vida del bebé. El objetivo es que, al nacer, pueda mover sus piernas, evitar la hidrocefalia y llevar una vida independiente.
El especialista detalló que la espina bífida ocurre cuando el tubo neural no se cierra completamente durante el desarrollo fetal. Esta falla expone las raíces nerviosas y compromete la movilidad y el funcionamiento neurológico.
Por ello, la cirugía se realiza dentro del útero, antes del nacimiento, para cerrar la lesión capa por capa y proteger la médula espinal con un parche especial de duramadre.
LEE Científico mexicano desmiente rumores de “robot gestante”, aclara límites de la ciencia
“Si esperamos al nacimiento, el daño ya es irreversible”, explicó el equipo médico. La intervención intrauterina ofrece una oportunidad al sistema nervioso del bebé, evitando complicaciones que podrían limitar su desarrollo físico y cognitivo.
Paciente con derechos desde el inicio
Para la doctora Zarela Lizbeth Chinolla Arellano, directora de la UMAE No. 3, cada cirugía de este tipo reafirma un principio ético y médico: el derecho a la salud y al desarrollo comienza en el vientre. “El feto es nuestro paciente principal”, explicó.
El procedimiento consiste en abrir cuidadosamente el útero para acceder al bebé y reparar el defecto antes del nacimiento, garantizando el cierre completo de la columna vertebral. Esto reduce el riesgo de incontinencia, debilidad muscular y daño neurológico.
La cirugía fetal es una muestra del compromiso del IMSS con la medicina de vanguardia y con la protección de la vida desde sus primeras etapas.
“La intervención evita complicaciones como incontinencia urinaria o fecal, debilidad en los miembros inferiores y daño neurológico. Para el IMSS, es una muestra clara del compromiso con el derecho a la salud, a la vida y al desarrollo integral desde el vientre materno”, subrayó.
Referente nacional en medicina materno-fetal
Desde 2022, la UMAE Hospital de Gineco Obstetricia No. 3 ha realizado más de 100 cirugías fetales, consolidándose como un referente nacional en medicina materno-fetal.
“Cada una de estas intervenciones representa la oportunidad de que un embarazo llegue a término y que el bebé pueda ir directamente a casa, sin requerir múltiples cirugías posteriores. Nuestra meta es ayudar al mayor número de familias posible”, concluyó la doctora Chinolla.
ebv
Dignidad Humana
Impulsan uso ético de IA en la búsqueda de personas desaparecidas
Para apoyar a las familias que buscan a sus seres queridos
Ciudad de México.- Especialistas nacionales e internacionales se reunieron en esta ciudad con el objetivo de conformar un consorcio para la tecnificación de la búsqueda de personas desaparecidas. El encuentro fue convocado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y participaron instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y laboratorios tecnológicos.
El objetivo fue reflexionar sobre el uso responsable de la inteligencia artificial (IA) y los grandes modelos lingüísticos (LLM) en la búsqueda de personas desaparecidas, informó la Universidad Iberoamericana, que organizó el encuentro, a través de su Programa de Derechos Humanos.
El propósito es conservar la dignidad humana
El encuentro partió de una premisa clara: la búsqueda y la identificación forman un continuo inseparable cuyo objetivo último es restituir la identidad y la verdad sobre el paradero de una persona desaparecida.
Frente al enorme volumen de información que contienen las carpetas de investigación, más de 130 mil en todo el país, analizaron cómo la IA puede convertirse en una herramienta para procesar grandes cantidades de datos. El objetivo es establecer patrones y generar hipótesis útiles para la investigación y la localización.
Las familias tienen derecho de saber el paradero de sus seres queridos
El encuentro estableció la presentación de líneas de trabajo propuestas por el consorcio con el fin de ofrecer soluciones a las familias de personas desaparecidas.
Andrea Horcasitas Martínez y Antonio Trejo Sánchez, del equipo del Programa de Derechos Humanos de la IBERO, reafirmaron la importancia de “articular el ‘qué’ –las obligaciones estatales establecidas en el marco normativo con el ‘cómo’, las metodologías y tecnologías necesarias”, para garantizar el derecho de las familias a saber la suerte y el paradero de sus seres queridos.
A lo largo de las sesiones, se abordaron temas como la clasificación automatizada de documentos, el reconocimiento facial en contextos forenses e históricos, el uso de OCR y bases de datos ontológicas para análisis de expedientes, y la reconstrucción de imágenes mediante aprendizaje profundo.
Se presentaron resultados preliminares de proyectos desarrollados en México, entre ellos el proyecto Angelus y herramientas de IA para identificación humana a través de tatuajes. Además de experiencias comparadas de países como Siria, Colombia y Chile.
¿Quienes participaron?
Entre los ponentes destacaron representantes del International Information Management Program (IIMP), Guernica 37, AnarCoop, Lab-Co, INSA Toulouse, la Universidad Católica de Chile y Data Cívica. Estos especialistas aportaron enfoques técnicos, éticos y metodológicos para fortalecer las capacidades institucionales en materia de búsqueda.
En la presentación participaron autoridades de la Ciudad de México: la Fiscalía, la Comisión de búsqueda y la Agencia Digital de Innovación Pública. Además de organizaciones de la sociedad civil y representantes de colectivos de distintos estados del país.
Este consorcio es un esfuerzo de la Universidad Iberoamericana, a través de su Programa de Derechos Humanos, de trabajar de forma conjunta con autoridades, academia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas, para atender los principales problemas que atraviesan de forma dolorosa al país.
npq
Cine
“Frankenstein” de Guillermo del Toro, una reflexión sobre la pérdida de la humanidad y el perdón
La humanidad del ‘monstruo’ y el pecado del padre
Ciudad de México.- Guillermo del Toro finalmente cumplió el sueño que “ocupado la mayor parte de su vida”. Su adaptación de Frankenstein ya está en cines y no es una simple película de terror gótico; es un profundo tratado existencial que desmantela el mito del monstruo para exhibir su corazón sensible. Esta versión está centrada en la responsabilidad, la ética, la paternidad fallida, el perdón y la búsqueda de la humanidad en un mundo que rechaza la diferencia.
El dilema moral de desafiar a Dios
La cinta, protagonizada por Oscar Isaac como el Dr. Víctor Frankenstein y Jacob Elordi como La Criatura, invierte la lógica del relato clásico de Mary Shelley. Del Toro no nos pide que temamos al monstruo, sino que juzguemos al creador.
El verdadero drama moral y ético reside en la relación trágica entre el “padre” y el “hijo”. Víctor Frankenstein, el “moderno Prometeo”, es impulsado por la ambición científica y la soberbia de querer desafiar a Dios. Pero, una vez que su creación está viva, el pecado más grande de Víctor no es la creación, sino el abandono. Rechaza a su hijo por su apariencia, condenándolo a una vida de soledad y dolor.
El director mexicano es categórico al explicar su fascinación:
“Explorar la relación entre la humanidad y los monstruos, entre creador y creación, entre padre e hijo, ha consumido mis historias una y otra vez”.
En esta película, ese conflicto se presenta de manera íntima y dolorosa, obligándonos a preguntar: ¿Quién es el verdadero monstruo, el que es creado imperfecto o el que es incapaz de amar?
Frankenstein, la criatura que solo pide amor
La grandeza de esta adaptación reside en el retrato sensible de La Criatura. El monstruo, interpretado con una conmovedora fragilidad por Jacob Elordi, se descubre como un ser sensible, ávido de conocimiento y, sobre todo, desesperado por amor. Lo vemos cuestionar su identidad, implorar por un lugar en el mundo y reaccionar con rabia solo ante el rechazo constante de la sociedad y, crucialmente, de su creador.
Lo que dice la crítica de Frankenstein
Varias voces de la crítica han señalado que:
- “Del Toro convierte el terror en un “cuento impresionante sobre el perdón” (The Wrap).
- “La capacidad de perdonar parece lo más humano que les puede ocurrir a esos personajes fracturados.” (El Hype).
El filme es un recordatorio de que la capacidad de perdonar y de mostrar empatía son, quizás, los actos más humanos que existen.
Frankenstein de Guillermo del Toro es una invitación urgente a reflexionar sobre la responsabilidad ética de nuestros actos y la ineludible obligación moral de un padre hacia su hijo. Es un filme que trasciende el género y nos recuerda: “No tenemos tarea más urgente que la de permanecer humanos”.
Vayan a verla en pantalla grande, ya está en cines selectos. El 7 de noviembre estrena en Netflix.
npq
