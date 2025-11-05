Pobreza infantil podría marcar el futuro de México

Ciudad de México.- Durante el sexenio anterior y de acuerdo con el gobierno federal, la población que vive en pobreza en México cayó de forma notable, pero un grupo sigue rezagado: los menores de cinco años enfrentan carencias graves.

La llamada “primera infancia” no avanzó al mismo ritmo que el resto del país, lo que implica una deuda social con quienes apenas comienzan la vida.

Pobreza infantil México

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó resultados recientes que confirman una disminución histórica en la pobreza multidimensional: de 41.9 % a 29.6 % entre 2018 y 2024.

Evolución de la pobreza general en México (2018-2024) — muestra la disminución constante del porcentaje de población en pobreza.

Estas cifras se traducen que más de 13 millones de personas salieron de la pobreza, según los datos oficiales.

Sin embargo, en la población de cero a cinco años, el 41.9 % continúa en situación de pobreza, lo que equivale a cuatro de cada diez infantes. En 2018, la proporción alcanzaba 52.5 %, de modo que la reducción fue menor que en el resto de la población.

Pobreza infantil vs población general (2024) — destaca la brecha persistente entre los niños menores de cinco años y el promedio nacional.

La primera infancia de 0 a 5 años, es la etapa más decisiva del desarrollo humano.

Pobreza infantil México.

Pobreza extrema en niños y adolescentes (2016-2024) — evidencia la reducción lenta, pero sostenida, de la pobreza extrema en la infancia.

De acuerdo con el Early Institute y UNICEF, externan que lo que ocurre en esos años marca las capacidades cognitivas, emocionales y físicas para toda la vida.

Además, Renata Díaz Barreiro, especialista en desarrollo infantil, explicó que la pobreza en esos años afecta directamente el cerebro.

Pobreza infantil México.

“Si un niño crece en precariedad, sus conexiones neuronales se frenan y el daño puede ser irreversible”.

En una declaración difundida en TikTok, Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), advirtió que la pobreza y la exclusión también abren la puerta al crimen organizado.

“Quien está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos es el crimen”, alertó.

Ramírez sostuvo que miles de niños y adolescentes se vuelven vulnerables ante las redes criminales que aprovechan su necesidad económica y la falta de apoyo familiar y escolar.

Este fenómeno muestra que la pobreza infantil no solo limita el desarrollo: también amenaza la seguridad y el futuro de quienes deberían estar construyendo su vida con esperanza.

Hacia un sistema de cuidados para la primera infancia.

Pobreza infantil México.

Cabe recordar que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo propuso la creación del Sistema Nacional de Cuidados, integrado al “Anexo Transversal 31” del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026.

Este sistema busca apoyar a la primera infancia, a las personas mayores y a quienes viven con discapacidad, además de reconocer el trabajo de las cuidadoras, que en 75 % de los casos son mujeres, registra el INEGI.

Además, si el Congreso aprueba el presupuesto, se destinarán más de 466 mil millones de pesos para fortalecer políticas de atención y cuidado, con la meta de reducir las brechas sociales y de género.

Pobreza infantil México.

Un llamado a invertir en la niñez.

La reducción de la pobreza en México es un logro indiscutible. Pero cuando cuatro de cada diez niñas y niños menores de cinco años aún viven con carencias, el reto sigue vigente.

Para los organismos de protección infantil, invertir en la primera infancia no solo implica justicia social, sino también una estrategia de desarrollo nacional.

Finalmente Tania Ramírez directora del REDIM, concluyó que un país que protege a sus niños desde la cuna asegura un futuro con más oportunidades, menos violencia y mayor equidad.

