Reforma del agua en México ¿garantiza el derecho humano o el negocio?

Ciudad de México.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los principales objetivos de la iniciativa de reforma y nueva Ley General de Aguas Nacionales, una propuesta, que dice, busca asegurar el acceso equitativo al agua y reforzar la gestión responsable de este recurso esencial para la vida.

De esta forma, advirtió que la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, pretende garantizar que el agua no sea vista como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental.

Un nuevo marco para el derecho al agua

Conagua explicó que la reforma se sustenta en tres propósitos centrales: fortalecer el derecho humano al agua y al saneamiento, recuperar la rectoría del Estado en su gestión y ordenar el régimen de concesiones para evitar abusos e irregularidades.

El objetivo principal es asegurar el consumo personal y doméstico, profesionalizar a los organismos operadores y establecer una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

El nuevo marco legal también busca garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras. Esto implica establecer un equilibrio entre el uso, conservación y distribución de los recursos hídricos, promoviendo un manejo eficiente y transparente.

Agua: bien público, no mercancía

De acuerdo con Conagua, uno de los puntos relevantes de la iniciativa es la eliminación del carácter mercantil del agua. La reforma propone que no se permita la transmisión de concesiones entre particulares ni el cambio de uso sin autorización expresa de la autoridad. Esta medida tiene como fin evitar la especulación y el acaparamiento del recurso, además de reforzar la rectoría del Estado sobre su manejo.

La iniciativa también impulsa una gestión sustentable basada en la corresponsabilidad entre autoridades, concesionarios y usuarios. Promueve el reúso del agua bajo principios de sostenibilidad y protección ambiental, favoreciendo una cultura de cuidado y aprovechamiento racional.

Sector agrícola y certeza jurídica

Conagua subrayó que la propuesta respeta plenamente los derechos del sector agrícola. Los Distritos y Unidades de Riego conservarán su autonomía en la administración de las aguas concesionadas, conforme a sus reglamentos internos. Asimismo, la iniciativa no es retroactiva: los usuarios con títulos vigentes mantendrán sus derechos en los mismos términos, y las prórrogas se otorgarán con las mismas condiciones establecidas.



También aclara que no se promueve la expropiación ni la especulación con los títulos de concesión, sino la certeza jurídica para todos los usuarios.

Sanciones y prevención de abusos

Otro aspecto es el endurecimiento de las sanciones administrativas por el mal uso o manejo del agua. Se tipifican los delitos hídricos sin criminalizar a los usuarios, con el propósito de prevenir prácticas que afecten la disponibilidad y distribución del recurso. Se busca castigar los actos de corrupción y aquellas conductas que lucran con la necesidad del agua, protegiendo así el interés público.

