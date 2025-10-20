Reforma del agua en México ¿garantiza el derecho humano o el negocio?

Ciudad de México.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los principales objetivos de la iniciativa de reforma y nueva Ley General de Aguas Nacionales, una propuesta, que dice, busca asegurar el acceso equitativo al agua y reforzar la gestión responsable de este recurso esencial para la vida.
De esta forma, advirtió que la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, pretende garantizar que el agua no sea vista como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental.
Un nuevo marco para el derecho al agua
Conagua explicó que la reforma se sustenta en tres propósitos centrales: fortalecer el derecho humano al agua y al saneamiento, recuperar la rectoría del Estado en su gestión y ordenar el régimen de concesiones para evitar abusos e irregularidades.
El objetivo principal es asegurar el consumo personal y doméstico, profesionalizar a los organismos operadores y establecer una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
El nuevo marco legal también busca garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras. Esto implica establecer un equilibrio entre el uso, conservación y distribución de los recursos hídricos, promoviendo un manejo eficiente y transparente.
Agua: bien público, no mercancía
De acuerdo con Conagua, uno de los puntos relevantes de la iniciativa es la eliminación del carácter mercantil del agua. La reforma propone que no se permita la transmisión de concesiones entre particulares ni el cambio de uso sin autorización expresa de la autoridad. Esta medida tiene como fin evitar la especulación y el acaparamiento del recurso, además de reforzar la rectoría del Estado sobre su manejo.
LEE Agua en la vida del bebé: cuándo y cómo comenzar
La iniciativa también impulsa una gestión sustentable basada en la corresponsabilidad entre autoridades, concesionarios y usuarios. Promueve el reúso del agua bajo principios de sostenibilidad y protección ambiental, favoreciendo una cultura de cuidado y aprovechamiento racional.
Sector agrícola y certeza jurídica
Conagua subrayó que la propuesta respeta plenamente los derechos del sector agrícola. Los Distritos y Unidades de Riego conservarán su autonomía en la administración de las aguas concesionadas, conforme a sus reglamentos internos. Asimismo, la iniciativa no es retroactiva: los usuarios con títulos vigentes mantendrán sus derechos en los mismos términos, y las prórrogas se otorgarán con las mismas condiciones establecidas.
También aclara que no se promueve la expropiación ni la especulación con los títulos de concesión, sino la certeza jurídica para todos los usuarios.
Sanciones y prevención de abusos
Otro aspecto es el endurecimiento de las sanciones administrativas por el mal uso o manejo del agua. Se tipifican los delitos hídricos sin criminalizar a los usuarios, con el propósito de prevenir prácticas que afecten la disponibilidad y distribución del recurso. Se busca castigar los actos de corrupción y aquellas conductas que lucran con la necesidad del agua, protegiendo así el interés público.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Cáncer de mama no cede, al contrario, aumenta la mortalidad en México
Cerca de la mitad de mujeres con cáncer de mama no reciben tratamiento
Ciudad de México.- El cáncer de mama continúa como la principal causa de muerte entre los tumores malignos en México, lejos de disminuir, aumenta. De acuerdo con cifras preliminares recientes del INEGI, tan solo en 2024 se registraron 8 mil 451 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales más del 90 por ciento ocurrieron en mujeres.
Esta enfermedad se presenta cuando las células de la mama se alteran, se multiplican sin control y forman tumores que, de no detectarse y tratarse oportunamente, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y provocar la muerte.
Mujeres mayores de 50 años, las más vulnerables
La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) más reciente reportó que en el país había más de 14.6 millones de mujeres de 50 años y más; de ellas, 176 mil 672, es decir, 42.8%, tenían cáncer de mama.
Pese al diagnóstico, 38 % de estas mujeres no recibieron tratamiento médico en los últimos dos años, lo que evidencia que el acceso a servicios especializados continúa como una necesidad urgente.
Entre quienes sí recibieron atención, los tratamientos más comunes fueron:
- Quimioterapia o medicamentos (76.8 %)
- Radiación o rayos X (71.8 %)
- Cirugía o biopsia (66.1 %)
Mortalidad en aumento
En 2024, La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres..
Las cifras también muestran que:
- El mayor número de fallecimientos ocurrió entre mujeres de 50 a 59 años, con 2 mil 121 casos.
- La tasa más alta se registró en mujeres de 80 años y más, con 79.6 defunciones por cada 100 mil mujeres.
TE RECOMENDAMOS: Experto explica mitos sobre el cáncer de mama
La prevención empieza contigo
La detección temprana es la herramienta más efectiva para salvar vidas. Los especialistas recuerdan que la auto exploración y una mastografía oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento menos invasivo y un diagnóstico tardío con menor probabilidad de recuperación. Los médicos recomiendan realizar revisiones anuales a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares, así como autoexplorarse de manera mensual.
Además del diagnóstico médico, el acompañamiento familiar tiene un papel decisivo en el proceso de salud. Hablar en casa, perderle el miedo a la mastografía y acudir a revisión sin esperar síntomas son acciones sencillas que pueden convertirse en oportunidades reales de vida.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Dignidad Humana
“Mi bebé nació y murió entre mis brazos”: el testimonio de una madre sobre la pérdida gestacional
“Ahí morí yo también”
Ciudad de México.- Una madre compartió en redes sociales la historia del nacimiento y muerte de su hijo, una experiencia marcada por la violencia obstétrica y la falta de empatía. Su testimonio da voz a miles de mujeres que viven el duelo silenciado de la pérdida gestacional.
“Yo iba a conocer el sexo de mi bebé y salí con un diagnóstico que acabó con su vida”
Cuando una madre, Michelle Cerón, llegó al hospital para conocer el sexo de su bebé, jamás imaginó que saldría con una noticia devastadora. “Acababa de cumplir 16 semanas, casi 17, y me tocaba ir a revisión; yo esperaba poder ver qué era mi bebé… quería sorprender a su papá y la sorprendida fui yo”, relató en un texto compartido en su perfil de Facebook “La mamá vegana”, publicado este 15 de octubre.
Durante la revisión, el ambiente se tornó extraño: los médicos guardaban silencio y ella comenzó a sentirse ansiosa. “Tu hijo tiene anencefalia, no es compatible con la vida, tu cuerpo lo está rechazando y necesitas terminar con el embarazo YA”, le dijeron. Ella recuerda que en ese momento se quedó en shock, caminó sin fuerzas, tomó un taxi y en el trayecto solo pensaba cómo le diría a su esposo que “nuestro bebé iba a morir”.
Michelle nunca cuestionó el diagnóstico médico, se concretó a obedecer las indicaciones confiando. Así llegó a casa y se desvaneció al darle la noticia a su esposo. ¿Cómo se suponía que buscáramos un hospital que nos apoyara, si solo íbamos por buenas noticias?”, escribió.
Una experiencia marcada por la violencia obstétrica
Después de buscar ayuda en varios sitios, finalmente un hospital aceptó atenderla, pero bajo una única condición. “Tenía que parir a mi hijo. Me indujeron el parto, yo tuve contracciones, sentí el dolor, estaba en el cuarto de mujeres embarazadas con los mismos dolores, aunque su realidad era diferente, ellas sí se llevarían a sus bebés con ellas”.
En medio del dolor físico y emocional, esta madre enfrentó además la indiferencia del personal médico y el maltrato del personal de salud, violencia obstétrica se llama.
“Como si eso me hiciera menos, recibí tratos inhumanos, que me invalidaban, básicamente me decían que para qué había buscado otro embarazo, si ya tenía tres, que no me preocupara, que al menos ya tenía niño y niña, que estaba joven y podía intentarlo más adelante, bla bla bla”.
“Grité ‘ya nació mi bebé’”
El momento del parto y el nacimiento de su hijo, porque eso fue, la marcó para siempre, ella murió ahí mismo, relata.
“Mi bebé nació en la camilla, entre mis piernas, lo sostuve en mis brazos, lo vi, era un niño, no tenía completo su cráneo, al nacer murió, todavía estaba caliente, aproveché esos casi 40 minutos que tardaron en quirófano, para abrazarlo, olerlo, memoricé sus deditos, sus pies, era igualito a mi esposo, era un niño. Ahí me morí, ahí se quebró mi espíritu”.
Entre lágrimas y sin ayuda, gritó que su hijo ya había nacido.
Las enfermeras todavía tardaron en ir a limpiarlos, con malos modos, fue cuando su madre decidió que se lo llevaría con ella y lo despediría como debe de ser, no podía abandonar a un hijo.
“Me quisieron sedar, no lo permití, sabía que querían tirarlo… era MI HIJO y yo era su mamá. Discutí por llevármelo, me lo llevé. Era del tamaño de un nenuco, pequeñito. Se redujo a cenizas. Tuvo más tacto la mujer de la funeraria que cualquier persona en el hospital”.
Un duelo que no debe silenciarse
El testimonio de Michelle Cerón da voz a miles de mujeres que enfrentan la pérdida gestacional o perinatal en silencio y muchas veces en condiciones inhumanas.
Cada 15 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, en el mundo se recuerda a los bebés que partieron demasiado pronto. Sobre esta fecha, Maricarmen Alva López, directora del Instituto IRMA, que se dedica a acompañar a familias que perdieron un bebé antes de nacer, explicó en una entrevista con Arturo Ramírez para Siete24 Noticias, que “la muerte perinatal es una herida que muchas personas prefieren silenciar”.
Las familias merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto en un duelo tan doloroso como la muerte de un hijo, esa es la labor del Instituto IRMA.
“No están solos. Su dolor es único y válido, merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto”.
Michelle también lo resume con una frase que publicó en sus redes sociales y que atraviesa el alma:
“Déjame decirte que así fuera 1 semana (en el vientre), fue tu hijo. Es tu dolor y NADIE tiene derecho a decirte cómo debes sentirte al respecto”.
npq
Dignidad Humana
Exhortan a construir un futuro más humano y con dignidad frente a la migración
Ciudad de México.— Durante el Foro Internacional de Derechos Humanos celebrado en la Universidad Iberoamericana Tijuana, académicos, religiosos y defensores coincidieron en que la migración no puede entenderse solo a través de cifras, sino desde los rostros y las vidas que la componen.
La maestra Lorena Giacomán Arratia, Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, recordó que detrás de cada número hay historias de lucha y sueños que merecen ser escuchados. “Son niños que sueñan con una escuela digna, madres que huyen de la violencia y comunidades que se resisten al despojo de sus tierras”, expresó.
Para Giacomán Arratia, la frontera es “un espejo que revela nuestras contradicciones y nos exige transformar las estructuras que generan exclusión e injusticia”. Subrayó que se debe buscar renovar la misión de las universidades jesuitas, acompañando el dolor y la esperanza de los más vulnerables, y propuso construir alianzas concretas que orienten la agenda pública hacia “un futuro más humano”.
LEE Objeción de conciencia, principio de libertad y dignidad: Dr. Agustín Herrera
La fe que se traduce en justicia
El rector de la IBERO Ciudad de México, Dr. Luis Arriaga Valenzuela, afirmó que defender los derechos humanos es un acto de valentía frente a estructuras que perpetúan la exclusión. “Una sociedad de derechos se opone a una sociedad de caridad, de migajas”, señaló.
Arriaga explicó que en un contexto donde las amenazas contra los defensores se intensifican. Hizo un llamado a no permitir que el miedo se imponga como lenguaje dominante y a fortalecer la colaboración entre universidades, comunidades de fe y sociedad civil.
Recordó además que la tradición jesuita tiene una larga historia de compromiso con la justicia social y la defensa de la dignidad humana. “Desde Ignacio de Loyola hasta el presente, la Compañía de Jesús ha insistido en que la fe se vuelve plena cuando se traduce en obras que transforman la realidad”.
Al referirse a Tijuana como sede del encuentro, subrayó su significado simbólico: “En Tijuana, la movilidad humana ofrece experiencias de dignidad y realidades que evidencian la urgencia de reivindicar los derechos humanos. Que este espacio nos ayude a renovar nuestra convicción de que otra sociedad es posible, una que coloque en el centro la dignidad de cada ser humano”.
Tijuana: frontera de encuentro y esperanza
El director general de la IBERO Tijuana, Mtro. Florentino Badial Hernández, habló del carácter profundamente humano “la frontera no divide; es un espacio de encuentro, resistencia y creación de comunidad en medio del dolor”, señaló.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Celebridades
Luis de Llano no ha cumplido la sentencia de la Suprema Corte: Sasha
“No eran otros tiempos”
Ciudad de México.- Con la serenidad que la caracteriza, pero con la firmeza de quien no se rinde, Sasha Sokol volvió a hablar públicamente de su caso, que marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las víctimas de abuso infantil.
Durante un reciente encuentro con la prensa, la intérprete respondió que Luis de Llano no ha cumplido con ninguna de las sanciones impuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la condena por daño moral derivada de la relación que sostuvo con ella cuando tenía 14 años.
“El proceso está tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, explicó Sasha.
“Hasta el momento, él no ha ofrecido la disculpa pública ordenada, ni la indemnización económica ni el curso de sensibilización sobre abuso”.
El 1 de septiembre la Corte estableció un nuevo criterio y ordenó que el abuso sexual infantil no prescribe, es delito y debe ser reparado y la víctima tiene derecho a una indemnización. Luis de Llano fue sentenciado por lo que deberá ofrecer una disculpa pública, tomar un curso y dar una indemnización, que “será para una organización que defienda y apoye a los niños que sufrieron abuso sexual infantil, dijo antes la cantante.
“No eran otros tiempos”
Sasha también fue contundente ante los intentos por justificar aquella relación bajo la idea de que “eran otros tiempos”.
“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época a Luis o a mí nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”.
Agradece el apoyo y solidaridad
La exintegrante de Timbiriche aprovechó el momento para agradecer las múltiples muestras de apoyo del medio artístico. Destacó el respaldo de Kiko Campos, productor que admitió haber normalizado la situación y posteriormente le ofreció disculpas.
Sokol también subrayó el acompañamiento constante de sus compañeros de Timbiriche:
“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó normalizar algo que no era normal”.
Un precedente histórico
En junio pasado, la Suprema Corte ratificó la condena civil contra Luis de Llano y reconoció el abuso cometido cuando Sasha Sokol era menor de edad. Este fallo se convirtió en un precedente judicial, al establecer que los delitos de abuso sexual infantil no prescriben.
Desde el 1 de septiembre de 2025, los tribunales del país deben aplicar las tesis de jurisprudencia que reconocen el derecho de las víctimas a exigir reparación del daño sin límite de tiempo, entendiendo que las secuelas del abuso son profundas y permanentes.
El caso de Sasha Sokol no solo simboliza una victoria personal, sino un paso firme hacia la reparación y la dignidad de las víctimas de violencia sexual. Su voz se mantiene frente a quienes aún intentan justificar lo injustificable.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Reforma del agua en México ¿garantiza el derecho humano o el negocio?
“Dios, el pueblo y el rey”: la fe detrás del título mundial de Marruecos Sub-20
Cáritas se solidariza en Mazatlán, transformará la Navidad de 150 familias
Más que cifras, vidas: el cáncer de mama, la principal lucha de mujeres capitalinas
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
Virginia Sendel: de la adversidad a la influencia digital que inspira cambios
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
Radiografía de la trata en México, aumentan reportes de pornografía infantil
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Estadoshace 2 días
Académicos de UPAEP advierten fallas en reforma sobre objeción de conciencia en Puebla
-
Deporteshace 2 días
“Lo más valioso está en el hogar”: Héctor Moreno se despide del futbol
-
Méxicohace 3 días
México elimina la participación de menores de edad en anuncios de bebidas azucaradas
-
Culturahace 2 días
Guía familiar para el Día de Muertos: ofrendas, desfiles y paseos