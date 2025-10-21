“Su corazón latía a 30 por minuto”: la historia de Rubén y su nueva oportunidad de vida

Ciudad de México.- Una madre compartió en redes sociales la historia del nacimiento y muerte de su hijo, una experiencia marcada por la violencia obstétrica y la falta de empatía. Su testimonio da voz a miles de mujeres que viven el duelo silenciado de la pérdida gestacional.

“Yo iba a conocer el sexo de mi bebé y salí con un diagnóstico que acabó con su vida”

Cuando una madre, Michelle Cerón, llegó al hospital para conocer el sexo de su bebé, jamás imaginó que saldría con una noticia devastadora. “Acababa de cumplir 16 semanas, casi 17, y me tocaba ir a revisión; yo esperaba poder ver qué era mi bebé… quería sorprender a su papá y la sorprendida fui yo”, relató en un texto compartido en su perfil de Facebook “La mamá vegana”, publicado este 15 de octubre.

Durante la revisión, el ambiente se tornó extraño: los médicos guardaban silencio y ella comenzó a sentirse ansiosa. “Tu hijo tiene anencefalia, no es compatible con la vida, tu cuerpo lo está rechazando y necesitas terminar con el embarazo YA”, le dijeron. Ella recuerda que en ese momento se quedó en shock, caminó sin fuerzas, tomó un taxi y en el trayecto solo pensaba cómo le diría a su esposo que “nuestro bebé iba a morir”.

Michelle nunca cuestionó el diagnóstico médico, se concretó a obedecer las indicaciones confiando. Así llegó a casa y se desvaneció al darle la noticia a su esposo. ¿Cómo se suponía que buscáramos un hospital que nos apoyara, si solo íbamos por buenas noticias?”, escribió.

Una experiencia marcada por la violencia obstétrica

Después de buscar ayuda en varios sitios, finalmente un hospital aceptó atenderla, pero bajo una única condición. “Tenía que parir a mi hijo. Me indujeron el parto, yo tuve contracciones, sentí el dolor, estaba en el cuarto de mujeres embarazadas con los mismos dolores, aunque su realidad era diferente, ellas sí se llevarían a sus bebés con ellas”.

En medio del dolor físico y emocional, esta madre enfrentó además la indiferencia del personal médico y el maltrato del personal de salud, violencia obstétrica se llama.

“Como si eso me hiciera menos, recibí tratos inhumanos, que me invalidaban, básicamente me decían que para qué había buscado otro embarazo, si ya tenía tres, que no me preocupara, que al menos ya tenía niño y niña, que estaba joven y podía intentarlo más adelante, bla bla bla”.

“Grité ‘ya nació mi bebé’”

El momento del parto y el nacimiento de su hijo, porque eso fue, la marcó para siempre, ella murió ahí mismo, relata.

“Mi bebé nació en la camilla, entre mis piernas, lo sostuve en mis brazos, lo vi, era un niño, no tenía completo su cráneo, al nacer murió, todavía estaba caliente, aproveché esos casi 40 minutos que tardaron en quirófano, para abrazarlo, olerlo, memoricé sus deditos, sus pies, era igualito a mi esposo, era un niño. Ahí me morí, ahí se quebró mi espíritu”.

Entre lágrimas y sin ayuda, gritó que su hijo ya había nacido.

Las enfermeras todavía tardaron en ir a limpiarlos, con malos modos, fue cuando su madre decidió que se lo llevaría con ella y lo despediría como debe de ser, no podía abandonar a un hijo.

“Me quisieron sedar, no lo permití, sabía que querían tirarlo… era MI HIJO y yo era su mamá. Discutí por llevármelo, me lo llevé. Era del tamaño de un nenuco, pequeñito. Se redujo a cenizas. Tuvo más tacto la mujer de la funeraria que cualquier persona en el hospital”.

Un duelo que no debe silenciarse

El testimonio de Michelle Cerón da voz a miles de mujeres que enfrentan la pérdida gestacional o perinatal en silencio y muchas veces en condiciones inhumanas.

Cada 15 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, en el mundo se recuerda a los bebés que partieron demasiado pronto. Sobre esta fecha, Maricarmen Alva López, directora del Instituto IRMA, que se dedica a acompañar a familias que perdieron un bebé antes de nacer, explicó en una entrevista con Arturo Ramírez para Siete24 Noticias, que “la muerte perinatal es una herida que muchas personas prefieren silenciar”.

Las familias merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto en un duelo tan doloroso como la muerte de un hijo, esa es la labor del Instituto IRMA.

“No están solos. Su dolor es único y válido, merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto”.

Michelle también lo resume con una frase que publicó en sus redes sociales y que atraviesa el alma:

“Déjame decirte que así fuera 1 semana (en el vientre), fue tu hijo. Es tu dolor y NADIE tiene derecho a decirte cómo debes sentirte al respecto”.





