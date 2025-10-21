Dignidad Humana
“Su corazón latía a 30 por minuto”: la historia de Rubén y su nueva oportunidad de vida
Ciudad de México.— Rubén, de 73 años, descansaba en su hogar de Celaya cuando escuchó tocar la puerta. Era una brigada del programa Salud Casa por Casa, que realizaba visitas para revisar el estado de salud de los vecinos. Aquella jornada, que parecía rutinaria, cambió el rumbo de su vida y devolvió la tranquilidad a su familia.
Durante la visita, la enfermera Violeta Manuela Hernández Juárez notó algo preocupante. Al tomar los signos vitales de Rubén, detectó que su frecuencia cardiaca era de apenas 30 latidos por minuto. La situación era crítica. “Le expliqué que debía ir de inmediato a una institución médica. Como contaba con atención en el Seguro Social, notifiqué a mis encargados e hice la nota de envío”, relató la enfermera.
Ese aviso fue el primer paso para salvarle la vida.
Una urgencia atendida a tiempo
Rubén fue canalizado a la Unidad de Medicina Familiar No. 49 en Celaya y, debido a la gravedad de su condición, fue trasladado al Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, en León. Allí fue atendido por el cardiólogo Iván Alfonso González Rosas, especialista en Hemodinamia, quien confirmó el diagnóstico: bloqueo auriculoventricular completo, una afección que puede detener el corazón si no se actúa con rapidez.
“Desde su ingreso se le colocó un marcapasos transitorio, se le dio seguimiento y posteriormente se implantó un marcapasos definitivo”, explicó el médico. La atención inmediata fue determinante. “Si no se le hubiera colocado a tiempo, su evolución pudo ser catastrófica. Si no hubiera sido detectado por el programa, su condición podía haberle arrebatado la vida en cualquier momento”.
LEE “No me negó unos tenis, me regaló una mentalidad”: Espinoza Paz y la fuerza de Dios en su historia
Dedicación que sostiene vidas
Para el doctor González Rosas, el caso de Rubén representa más que una historia médica: es una muestra del compromiso de quienes trabajan por la salud de las familias. “Me siento privilegiado por trabajar en esta institución, orgulloso de contribuir para atender a nuestros pacientes y mantener la integridad de las familias”, expresó.
Su labor, junto con la de todo el equipo médico, permitió que Rubén regresara a casa con un nuevo pulso y una nueva esperanza.
Reencuentro con la vida
Rubén recuerda los días que siguieron a su operación. “Tenía cinco años sin ir al Seguro. No esperaba tanta atención, pero me llevé una gran sorpresa. Me sentí tranquilo al ver que todos estaban al pendiente. El doctor me visitó a las tres de la mañana y volvió a las siete. Eso me cambió la forma de pensar”, contó.
Su familia acompañó cada momento, agradecida por la atención que recibió y por la cercanía del personal médico. Hoy, Rubén vuelve a disfrutar las tardes en casa, rodeado del cariño de los suyos y con la certeza de que aquella puerta abierta significó una nueva oportunidad.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
“No pude solo, pedí ayuda”: El Rey del After habla sobre su lucha diaria por vivir
Ciudad de México.— Diez años después del video viral que marcó a una generación en Internet, “Los Reyes del After”, el influencer Luisito Comunica volvió a la misma calle de la Ciudad de México donde conoció a tres jóvenes que, en medio del influjo del alcohol, se volvieron virales. De aquellos protagonistas, uno falleció, otro está desaparecido y el tercero, Oscar, decidió enfrentar sus demonios. Hoy, limpio y con un nuevo propósito, se reencontró con el youtuber que lo inmortalizó en aquel momento.
Una década después, una vida transformada
El encuentro no fue una simple entrevista: fue un retrato profundo sobre la redención, la enfermedad del alcoholismo y el poder de una segunda oportunidad.
“Viví una experiencia horrible”
Oscar, el más recordado de aquel video y vestido con el mismo abrigo que llevaba hace diez años dijo “La vida es una, y la vida es hermosa. Vale la pena luchar por ser mejor cada día”.
Esa prenda, símbolo de una vida que parecía perdida, se convirtió en testigo de su renacer.
“Viví una experiencia muy horrible. Hoy tengo dos años y medio limpio. Admito mi impotencia ante el alcohol. Con la copa en la mano torcí mi vida y mi mente. Ahora lucho con todo el corazón por mi propio proyecto”, explicó.
Luis Arturo Villar Sudek, nombre de Luisito Comunica, escuchó atentamente mientras caminaban por las calles donde Oscar alguna vez se perdió en el vicio. “Aquí la gente fue testigo de cómo me fui destruyendo”, recordó. “Desconocía que el alcoholismo es una enfermedad progresiva, incurable y mortal. Hoy lo sé, y estoy echándole muchas ganas”.
“De las risas a la conciencia”
El video original fue un fenómeno viral para la creación de memes, pero detrás del humor había historias reales de dolor. Oscar contó que después de la viralización muchas personas lo reconocían, incluso niños.
Con el tiempo comprendió que aquellas imágenes, aunque duras, ahora son testimonio. “Sirven para mostrar cómo andaba. Y ahora, con mi proyecto, puedo mostrar la otra cara: la recuperación. Esta enfermedad no perdona sexo, raza ni posición económica. Perdí siete años de mi vida, pero hoy estoy contento de que eso ya pasó”, añadió.
Un camino de pérdidas y esperanza
Oscar recordó a sus antiguos compañeros del video. Pancho, conocido como “El Collaso”, murió a los 21 años tras caer en el alcoholismo. “Dejó un hijo llamado Whisky”, relató.
LEE “Hablo con Dios”: Reyli Barba, el cantautor devoto de Santa Cecilia
El otro amigo, Jorge, cayó en las drogas y está desaparecido. “Nadie sabe de él”, contó. “De los tres, sólo yo quedo. Y eso me hace valorar aún más la vida”.
Dormir en cajeros, despertar en la fe
Durante su etapa más oscura, Oscar durmió en cajeros y calles de la Glorieta de Insurgentes. “De repente todos se iban y yo me quedaba solo, bebiendo. Entraba a un cajero para calentarme, me daba vergüenza estar ahí sin sacar dinero y terminaba durmiéndome”, recordó.
Sufrió robos, enfermedades y una soledad que lo llevó al límite. “Me dio hepatitis por andar compartiendo tragos. Estuve muy enfermo, pero logré curarme”, contó. “Hoy me da miedo volver a eso. Decido no beber. Un día a la vez”.
“No pude solo, pedí ayuda”
Oscar confesó que no logró salir del alcoholismo por sí mismo. “Tuve que pedir ayuda. Hay programas y apoyo para quien realmente quiere cambiar. No para quien lo necesita, sino para quien lo quiere”.
Su proceso de rehabilitación le devolvió la relación con sus hijos, su salud y su fe. “Nunca tuve padres que me apoyaran. Pero ahora tengo a mis hijos y ellos son mi motor”, expresó. “Antes los dejé plantados muchas veces por estar en la calle. Hoy lucho para no repetir esos errores”.
Román, su compañero
Parte fundamental de su recuperación ha sido su perro, Román, a quien rescató de un entorno violento. “Lo usaban para pelear, le decían el asesino. Pero con cariño cambió su vida, igual que yo. Ahora se llama Román”, dijo. “Tenerlo me ayudó a sentirme útil y acompañado”.
Oscar también adoptó dos pequeños geckos, a los que cuida como símbolo de su nueva responsabilidad. “Antes no me cuidaba ni a mí mismo. Hoy cuido de otros seres vivos y eso me llena”.
“Cada 10 de abril celebro mi renacer”
El 10 de abril de 2023 marcó el inicio de su nueva vida. “Ese día decidí cambiar. Cada año voy al centro donde me rehabilité para dar testimonio y motivar a otros”, contó. “No estoy curado, todavía se me antoja beber, pero decido no hacerlo. La vida vale demasiado”.
De los vicios a las redes sociales
Con el apoyo de Luisito Comunica, Oscar abrirá sus propias redes sociales para compartir su proceso de cambio. “Voy a mostrar cómo sigo transformándome, mis nuevos tatuajes, mi ejercicio, mi vida limpia”, explicó.
Luisito lo acompañará en los primeros pasos, pero el proyecto será completamente suyo. “Quiero inspirar, no olvidar mi pasado, pero mostrar que se puede salir”, mencionó Oscar.
Una lección de vida
Al final de la charla, Luisito resumió lo que muchos sintieron al ver la entrevista: esperanza. “Tú inspiras, das esperanza”, le dijo. Y Oscar respondió con humildad: “Sigo mi lucha, Luis. Este es el comienzo de una nueva vida”.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Reforma del agua en México ¿garantiza el derecho humano o el negocio?
Ciudad de México.— La Comisión Nacional del Agua (Conagua) presentó los principales objetivos de la iniciativa de reforma y nueva Ley General de Aguas Nacionales, una propuesta, que dice, busca asegurar el acceso equitativo al agua y reforzar la gestión responsable de este recurso esencial para la vida.
De esta forma, advirtió que la iniciativa, impulsada por el Ejecutivo federal, pretende garantizar que el agua no sea vista como una mercancía, sino como un derecho humano fundamental.
Un nuevo marco para el derecho al agua
Conagua explicó que la reforma se sustenta en tres propósitos centrales: fortalecer el derecho humano al agua y al saneamiento, recuperar la rectoría del Estado en su gestión y ordenar el régimen de concesiones para evitar abusos e irregularidades.
El objetivo principal es asegurar el consumo personal y doméstico, profesionalizar a los organismos operadores y establecer una distribución clara de competencias entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
El nuevo marco legal también busca garantizar la seguridad hídrica de las generaciones presentes y futuras. Esto implica establecer un equilibrio entre el uso, conservación y distribución de los recursos hídricos, promoviendo un manejo eficiente y transparente.
Agua: bien público, no mercancía
De acuerdo con Conagua, uno de los puntos relevantes de la iniciativa es la eliminación del carácter mercantil del agua. La reforma propone que no se permita la transmisión de concesiones entre particulares ni el cambio de uso sin autorización expresa de la autoridad. Esta medida tiene como fin evitar la especulación y el acaparamiento del recurso, además de reforzar la rectoría del Estado sobre su manejo.
LEE Agua en la vida del bebé: cuándo y cómo comenzar
La iniciativa también impulsa una gestión sustentable basada en la corresponsabilidad entre autoridades, concesionarios y usuarios. Promueve el reúso del agua bajo principios de sostenibilidad y protección ambiental, favoreciendo una cultura de cuidado y aprovechamiento racional.
Sector agrícola y certeza jurídica
Conagua subrayó que la propuesta respeta plenamente los derechos del sector agrícola. Los Distritos y Unidades de Riego conservarán su autonomía en la administración de las aguas concesionadas, conforme a sus reglamentos internos. Asimismo, la iniciativa no es retroactiva: los usuarios con títulos vigentes mantendrán sus derechos en los mismos términos, y las prórrogas se otorgarán con las mismas condiciones establecidas.
También aclara que no se promueve la expropiación ni la especulación con los títulos de concesión, sino la certeza jurídica para todos los usuarios.
Sanciones y prevención de abusos
Otro aspecto es el endurecimiento de las sanciones administrativas por el mal uso o manejo del agua. Se tipifican los delitos hídricos sin criminalizar a los usuarios, con el propósito de prevenir prácticas que afecten la disponibilidad y distribución del recurso. Se busca castigar los actos de corrupción y aquellas conductas que lucran con la necesidad del agua, protegiendo así el interés público.
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
ebv
Dignidad Humana
Cáncer de mama no cede, al contrario, aumenta la mortalidad en México
Cerca de la mitad de mujeres con cáncer de mama no reciben tratamiento
Ciudad de México.- El cáncer de mama continúa como la principal causa de muerte entre los tumores malignos en México, lejos de disminuir, aumenta. De acuerdo con cifras preliminares recientes del INEGI, tan solo en 2024 se registraron 8 mil 451 fallecimientos por esta enfermedad, de los cuales más del 90 por ciento ocurrieron en mujeres.
Esta enfermedad se presenta cuando las células de la mama se alteran, se multiplican sin control y forman tumores que, de no detectarse y tratarse oportunamente, pueden propagarse a otras partes del cuerpo y provocar la muerte.
Mujeres mayores de 50 años, las más vulnerables
La Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento en México (ENASEM) más reciente reportó que en el país había más de 14.6 millones de mujeres de 50 años y más; de ellas, 176 mil 672, es decir, 42.8%, tenían cáncer de mama.
Pese al diagnóstico, 38 % de estas mujeres no recibieron tratamiento médico en los últimos dos años, lo que evidencia que el acceso a servicios especializados continúa como una necesidad urgente.
Entre quienes sí recibieron atención, los tratamientos más comunes fueron:
- Quimioterapia o medicamentos (76.8 %)
- Radiación o rayos X (71.8 %)
- Cirugía o biopsia (66.1 %)
Mortalidad en aumento
En 2024, La tasa de defunción por cáncer de mama en mujeres de 20 años y más fue de 18.7 muertes por cada 100 mil mujeres..
Las cifras también muestran que:
- El mayor número de fallecimientos ocurrió entre mujeres de 50 a 59 años, con 2 mil 121 casos.
- La tasa más alta se registró en mujeres de 80 años y más, con 79.6 defunciones por cada 100 mil mujeres.
TE RECOMENDAMOS: Experto explica mitos sobre el cáncer de mama
La prevención empieza contigo
La detección temprana es la herramienta más efectiva para salvar vidas. Los especialistas recuerdan que la auto exploración y una mastografía oportuna puede marcar la diferencia entre un tratamiento menos invasivo y un diagnóstico tardío con menor probabilidad de recuperación. Los médicos recomiendan realizar revisiones anuales a partir de los 40 años o antes si existen antecedentes familiares, así como autoexplorarse de manera mensual.
Además del diagnóstico médico, el acompañamiento familiar tiene un papel decisivo en el proceso de salud. Hablar en casa, perderle el miedo a la mastografía y acudir a revisión sin esperar síntomas son acciones sencillas que pueden convertirse en oportunidades reales de vida.
npq
📲 Comparte y dialoga con nosotros en WhatsApp
Dignidad Humana
“Mi bebé nació y murió entre mis brazos”: el testimonio de una madre sobre la pérdida gestacional
“Ahí morí yo también”
Ciudad de México.- Una madre compartió en redes sociales la historia del nacimiento y muerte de su hijo, una experiencia marcada por la violencia obstétrica y la falta de empatía. Su testimonio da voz a miles de mujeres que viven el duelo silenciado de la pérdida gestacional.
“Yo iba a conocer el sexo de mi bebé y salí con un diagnóstico que acabó con su vida”
Cuando una madre, Michelle Cerón, llegó al hospital para conocer el sexo de su bebé, jamás imaginó que saldría con una noticia devastadora. “Acababa de cumplir 16 semanas, casi 17, y me tocaba ir a revisión; yo esperaba poder ver qué era mi bebé… quería sorprender a su papá y la sorprendida fui yo”, relató en un texto compartido en su perfil de Facebook “La mamá vegana”, publicado este 15 de octubre.
Durante la revisión, el ambiente se tornó extraño: los médicos guardaban silencio y ella comenzó a sentirse ansiosa. “Tu hijo tiene anencefalia, no es compatible con la vida, tu cuerpo lo está rechazando y necesitas terminar con el embarazo YA”, le dijeron. Ella recuerda que en ese momento se quedó en shock, caminó sin fuerzas, tomó un taxi y en el trayecto solo pensaba cómo le diría a su esposo que “nuestro bebé iba a morir”.
Michelle nunca cuestionó el diagnóstico médico, se concretó a obedecer las indicaciones confiando. Así llegó a casa y se desvaneció al darle la noticia a su esposo. ¿Cómo se suponía que buscáramos un hospital que nos apoyara, si solo íbamos por buenas noticias?”, escribió.
Una experiencia marcada por la violencia obstétrica
Después de buscar ayuda en varios sitios, finalmente un hospital aceptó atenderla, pero bajo una única condición. “Tenía que parir a mi hijo. Me indujeron el parto, yo tuve contracciones, sentí el dolor, estaba en el cuarto de mujeres embarazadas con los mismos dolores, aunque su realidad era diferente, ellas sí se llevarían a sus bebés con ellas”.
En medio del dolor físico y emocional, esta madre enfrentó además la indiferencia del personal médico y el maltrato del personal de salud, violencia obstétrica se llama.
“Como si eso me hiciera menos, recibí tratos inhumanos, que me invalidaban, básicamente me decían que para qué había buscado otro embarazo, si ya tenía tres, que no me preocupara, que al menos ya tenía niño y niña, que estaba joven y podía intentarlo más adelante, bla bla bla”.
“Grité ‘ya nació mi bebé’”
El momento del parto y el nacimiento de su hijo, porque eso fue, la marcó para siempre, ella murió ahí mismo, relata.
“Mi bebé nació en la camilla, entre mis piernas, lo sostuve en mis brazos, lo vi, era un niño, no tenía completo su cráneo, al nacer murió, todavía estaba caliente, aproveché esos casi 40 minutos que tardaron en quirófano, para abrazarlo, olerlo, memoricé sus deditos, sus pies, era igualito a mi esposo, era un niño. Ahí me morí, ahí se quebró mi espíritu”.
Entre lágrimas y sin ayuda, gritó que su hijo ya había nacido.
Las enfermeras todavía tardaron en ir a limpiarlos, con malos modos, fue cuando su madre decidió que se lo llevaría con ella y lo despediría como debe de ser, no podía abandonar a un hijo.
“Me quisieron sedar, no lo permití, sabía que querían tirarlo… era MI HIJO y yo era su mamá. Discutí por llevármelo, me lo llevé. Era del tamaño de un nenuco, pequeñito. Se redujo a cenizas. Tuvo más tacto la mujer de la funeraria que cualquier persona en el hospital”.
Un duelo que no debe silenciarse
El testimonio de Michelle Cerón da voz a miles de mujeres que enfrentan la pérdida gestacional o perinatal en silencio y muchas veces en condiciones inhumanas.
Cada 15 de octubre, en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, en el mundo se recuerda a los bebés que partieron demasiado pronto. Sobre esta fecha, Maricarmen Alva López, directora del Instituto IRMA, que se dedica a acompañar a familias que perdieron un bebé antes de nacer, explicó en una entrevista con Arturo Ramírez para Siete24 Noticias, que “la muerte perinatal es una herida que muchas personas prefieren silenciar”.
Las familias merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto en un duelo tan doloroso como la muerte de un hijo, esa es la labor del Instituto IRMA.
“No están solos. Su dolor es único y válido, merecen ser vistas con dignidad y acompañadas con respeto”.
Michelle también lo resume con una frase que publicó en sus redes sociales y que atraviesa el alma:
“Déjame decirte que así fuera 1 semana (en el vientre), fue tu hijo. Es tu dolor y NADIE tiene derecho a decirte cómo debes sentirte al respecto”.
npq
El campeón Mjällby AIF no era favorito, pero tiene el alma de un pueblo
Leer a los niños fortalece vínculo emocional y mejora el desarrollo
Eutanasia ofrece visión utilitarista en el final de la vida: médicos
Proponen justicia restaurativa para adolescentes en México
“Su corazón latía a 30 por minuto”: la historia de Rubén y su nueva oportunidad de vida
“Marca de Vida” una historia real sobre la adopción y la vida, te conmoverá
“El embarazo me cambió el chip”: Joven influencer hace la diferencia en redes sociales
Es momento de unirse a favor de la mujer y la vida: Alison González
“Vivir un día a la vez”; Ana Paula, legado que inspira a no rendirse nunca
Expertos analizan alcances y retos de la objeción de conciencia en la práctica médica
Ansiedad y depresión; así reacciona tu cuerpo frente al miedo invisible
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Familia y dignidad humana, el motor que impulsa a la juventud mexicana
Alex Martínez siembra conciencia y esperanza en la niñez de Ramos Arizpe
“Si algo divide a la familia, no tiene valor. Si algo la une, vale todo”, Alex Martínez
Te Recomendamos
-
Historias que Conectanhace 2 días
“Vivir un día a la vez”: Marcial y Mayela, pilares de una familia unida por la fe
-
Cienciahace 1 día
La vejez con memoria intacta: los secretos de los octogenarios que vencen al olvido
-
Méxicohace 1 día
El derecho a decidir también es elegir ser mamá: Joana Guadarrama
-
Estilohace 2 días
Cáncer de mama: dónde hacerse mastografías gratuitas en CDMX y Edomex